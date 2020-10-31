Кадыров потребовал извинений от Жириновского за критику

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал выступление известного артиста Бубы Кикабидзе на акции-концерте «Единого национального движения», заявив, что ему было по-человечески обидно.

Накануне, 29 октября, на площади Свободы в центре Тбилиси состоялась итоговая предвыборная встреча с избирателями ЕНД и их союзников по коалиции «Сила в единстве». Открыл митинг Вахтанг Кикабидзе, который является первым номером партийного списка «Национального движения». Он исполнил две песни: «Садгегрдзело» и «Тбилисо» с куплетом на русском языке, сообщает агентство «Новости-Грузия». Это вызвало возмущение среди пользователей соцсетей.

Глава правительства квалифицировал эту ситуацию, как «обычное подсознательное». «Ни один из стоящих там людей не додумался выйти и сделать какой-либо комментарий. Когда в соцсетях поднялась шумиха, тогда они начали искать какие-то неловкие версии», - заявил Гахария.

В своем заявлении премьер сделал акцент на том, что «Буба Кикабидзе – человек в возрасте». По его мнению, лидеры оппозиции поступили безрассудно, когда привлекли к избирательной кампании 82-летнего исполнителя. Гахария уверен, что в итоге под ударом оказалось «любовь и репутация», которую Кикабидзе заработал «за годы».

«Именно это почерк «Национального движения», когда никого не волнует судьба отдельного человека… Когда выводишь человека в таком возрасте и заставляешь его петь, ты ставишь его под такой моральный и эмоциональный удар», - сказал Гахария. Он добавил, что вчерашняя акция оппозиции еще раз убедила его в том, что Грузии необходимо обновление политических элит и полное избавление от постсоветской политической элиты.

«Именно поэтому было принято решение об избирательной пропорциональной системе, чтобы как можно больше молодых людей появились в парламенте и политике. Это является нашей основной целью: [молодежь] с хорошим западным образованием, а не тот русский нарратив, который мы видели вчера», - подчеркнул Гахария.

Сам Кикабидзе свое выступление объяснил технической ошибкой. В ходе его выступления перепутали фонограмму. Растерявшись, артист спел второй куплет «Тбилисо» на русском. Кикабидзе выступил с разъяснениями во время акции, а затем дал дополнительные комментарии СМИ.

В бывшей правящей партии «Единое национальное движение» назвали позором и дискриминацией комментарий премьер-министра Грузии Георгия Гахария по поводу выступления Бубы Кикабидзе на акции-концерте оппозиции. Депутат парламента от ЕНД Роман Гоциридзе обвинил главу правительства в эйджизме.

«Позорный факт, когда премьер-министр страны на своем брифинге посвящает столько времени тому, что технический персонал ошибся с фонограммой, и Вахтанг Кикабидзе спел на русском языке вариант «Тбилисо», предназначенный для украинского зрителя. Премьер впал в свойственный «Грузинской мечте» психоанализ и сказал, что эта ошибка была продиктована подсознанием. Не менее постыдно было и то, что он подчеркнул – почему подняли пожилого человека на трибуну.

Гахария забывает, что через четыре дня в США пройдут президентские выборы, и одному из кандидатов, который лидирует, согласно опросам, к концу президентского срока будет столько же, сколько сейчас господину Вахтангу, а второй кандидат тоже довольно близок к этому возрасту. Так называемый «эйджизм» является одной из форм дискриминации и «премьер-министр страны» должен понимать это», - написал Гоциридзе на своей странице в «Фейсбук».