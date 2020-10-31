Новости
В Южной Осетии выявили 148 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за двое суток проведено 324 исследования на COVID-19, из них 148 тестов показали положительный результат, – сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«За двое суток в Южной Осетии выявлено 148 новых случаев заражения COVID-19: позавчера выявили 65 новых случаев, а за вчерашний день – 83», – сказала Кочиева.
В Ахалгори выявлено пять случаев коронавируса, – сообщила «Эху Кавказа» гражданская активистка Тамара Меаракишвили. По её словам, инфицированы педагоги местной школы.
- В Южной Осетии со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ выявлено 827 случаев коронавируса.
Другие новости дня
У одного из избирательных участков в Тбилиси произошла массовая драка
Массовая драка произошла у избирательного участка №79 в тбилисском районе Глдани. Об этом сообщает Общественный вещатель. По предварительным данным, стычка произошла между сторонниками двух партий – «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». Причины неизвестны. Ссора продолжалась достаточно долго. Участники проявляли агрессию по отношению к журналистам.
По информации оппозиционного телеканала «Пирвели», во время инцидента были задержаны три человека, в числе которых член предвыборного штаба Ники Мелия – кандидата в мажоритарные депутаты парламента от коалиции «ЕНД – Сила в единстве».
Кандидат в мажоритарные депутаты от ЕНД в Самгорском мажоритарном округе Леван Хабеишвили на брифинге сообщил, что около участка №79 место имела стрельба. Также он возложил ответственность за произошедшее на правящую партию «Грузинская мечта».
«У меня нет точной информации, однако мне ясно, что происходит в Грузии и, в частности, на участке в Глдани… Они мобилизовали криминальные бандформирования, и большая часть из них находятся под воздействием наркотиков», - сказал Леван Хабеишвили.
До сих пор у избирательного участка мобилизовано несколько экипажей полиции, периодически ситуация обостряется.
Руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе факт стрельбы не подтверждает. Он заявил, что в Глдани задержаны пять человек. Им могут предъявить обвинения по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.
Умер британский актер Шон Коннери, прославившийся в роли Джеймса Бонда
Британский актер Шон Коннери умер 31 октября в возрасте 90 лет, сообщает ВВС. Коннери, уроженец Шотландии, прославился ролью британского спецагента Джеймса Бонда (он снялся в семи фильмах серии) а также фильмами серии "Индиана Джонс", "Горец", "Имя розы", "Охота за красным октябрем" и другими. Он несколько раз был номинантом на премию "Оскар" и получил эту награду в 1988 году - за роль второго плана в фильме "Неприкасаемые" Брайана де Пальмы. Также он завоевал две британские кинопремии Bafta и три "Золотых глобуса".
Критики и зрители считают именно Коннери лучшим агентом 007 всех времен. В 2004 году он был признан "величайшим шотландцем из ныне живущих" (опрос проводила газета Sunday Herald, а в 2000 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Коннери в рыцари Британской империи.
Коннери родился в очень бедной семье: его мать была уборщицей, а отец работал на фабрике. Но это не помешало ему добиться успеха и стать одним из самых известных британских актеров своего поколения и суперзвездой мирового масштаба.
ЦИК Грузии: к 15:00 в масштабах всей страны проголосовали 1 279 947 граждан
По данным ЦИК Грузии, к 15:00 в масштабах всей страны на парламентских выборах проголосовали 1 279 947 граждан, активность составила 36.45%. В 2016 году на парламентских выборах активность к 15:00 составила 34.79%, а в 2012 году – 44.99%.
Что касается президентских выборов, то в первом туре к 15:00 активность составляла 30.98%, во втором туре - 38.8%.
- По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
- Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
Драки на избирательных участках – МВД Грузии начало расследование по шести фактам
МВД Грузии начало расследование по шести инцидентам, произошедшим во время голосования на парламентских выборах. Об этом на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Цациашвили. По ее словам, мобильные полицейские группы реагируют абсолютно на все факты возможных преступлений, информацию о которых предоставляют СМИ и наблюдательские организации.
К настоящему времени МВД расследует следующие факты:
- В третьем микрорайоне Диди Дигоми в Тбилиси на избирательном участке №40 избили активиста «Единого национального движения» Звиада Куправа. Следствие начато по статье 126 УК Грузии «насилие».
- Инцидент с участием кандидата в мэры Кутаиси от имени Лейбористской партии Грузии произошел у 37-го избирательного участка, возле кутаисской государственной школы №20. Киквадзе заявил, что неизвестные нанесли ему физические и словесные оскорбления. Следствие начато по части 3 статьи 162 УК Грузии, что подразумевает воспрепятствование осуществлению воли в выборах.
- Расследования начаты по фактам стычек, произошедших на избирательных участках №39 в Исанском районе Тбилиси, №89 в селе Кизиладжло и №52 в селе Даштапи (Марнеульский район). Следствие начато по части 1 статьи 126 УК Грузии, что подразумевает насилие.
«На данном этапе по указанным уголовным делам интенсивно проводятся следственные и процессуальные мероприятия», - заявила Цациашвили.
Замглавы МВД добавила, что ведомство старается обеспечить безопасную избирательную среду на всей территории страны. Она напомнила, что для этого созданы специальные мобильные полицейские группы, которые в течение дня будут обеспечивать общественный порядок. Сформирована специальная группа для координации региональных подразделений. В случае необходимости будет проведена ротация.
При этом МВД активно сотрудничает с международными наблюдательными миссиями и местными неправительственными организациями. Коммуникацию поддерживают соответствующие контактные лица, информация о которых заранее была предоставлена организациям.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
В Грузии скончалась 15-летняя школьница, попавшая в реанимацию с COVID-19
В Грузии скончалась 15-летняя школьница, попавшая в больницу с тяжелой формой COVID-19. Об этом сегодня, 31 октября, сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
С диагнозом «коронавирус» подростка госпитализировали 2 октября. До последнего времени она проходила лечение в Первой университетской клинике Тбилиси. 17 октября стало известно, что состояние школьницы ухудшилось, и ее перевели на искусственное дыхание.
По словам Тикарадзе, врачи до последнего боролись за жизнь несовершеннолетней. «Неделю назад был эпизод, когда у пациента остановилось сердце. Тогда врачи спасли ее, однако состояние было достаточно тяжелым», - заявила глава Минздрава Грузии.
Неизвестно, были ли у школьницы какие-либо сопутствующие заболевания. В больнице воздерживаются от разглашения подробностей, поскольку пациентка несовершеннолетняя.
- За последние сутки в Грузии скончались 22 человека с подтвержденным COVID-19. Общее число умерших пациентов с начала эпидемии достигло 307.
- С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 38 936 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 22 691. Сейчас активными остаются 15 912 факта COVID-19. Из них состояние 511 пациентов тяжелое. 208 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Кадыров потребовал извинений от Жириновского за критику
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Жириновского. Ранее лидер ЛДПР и депутат Госдумы в эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя резкие высказывания Кадырова в адрес французского президента Эммануэля Макрона, заявил, что главы российских регионов не должны высказываться по международным вопросам.
По словам Кадырова, слова лидера ЛДПР его удивили и возмутили. «Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной думе», - написал глава Чечни, обвинив депутата в самопиаре.
Макрон в середине октября, после убийства под Парижем выходцем из Чечни учителя, выступил с критикой исламского экстремизма. Это вызвало недовольство среди мусульман. Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма в своей стране».
В пятницу, 30 октября, с резкими комментариями в адрес президента Франции выступил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен обвинил Макрона в оскорблении чувств верующих мусульман под лозунгом свободы слова.
В Москве мусульманские активисты устраивали акцию протеста перед зданием французского посольства. Дипмиссия обратилась к российским властям с просьбой усилить охрану всех представительств в стране.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оскорблять чувства верующих недопустимо и одновременно недопустимо убивать.
- 47-летний учитель Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до этого он обсуждал свободу слова с учениками и показывал карикатуры журнала Charlie Hebdo пророка Мухаммеда. После этого педагог получал угрозы.
- Виновным в убийстве считается 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Несколько лет назад он переехал с семьей во Францию. Его застрелили при задержании.
Наблюдатели TI зафиксировали до сотни нарушений на выборах в Грузии
К 12:00 наблюдатели неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» (TI – Georgia) зафиксировали около 100 незначительных и сравнительно серьезных нарушений в процессе голосований на парламентских выборах. Об этом сообщила на брифинге глава организации Эка Гигаури.
В TI указали, что по сравнению с президентскими выборами 2018 года наблюдается большее число нарушений. Тем не менее, наблюдатели признают, что пока что процесс голосования проходит преимущественно в спокойной обстановке.
Из значительных нарушений отмечены следующие:
- Выдворение наблюдателей;
- Нарушение тайны голосования (развернутые бюллетени и камеры рядом с кабинками);
- Нарушение процедуры жеребьевки;
- Съемка избирателей на избирательных участках;
- Открытие избирательных участков с опозданием;
- Присутствие посторонних на избирательных участках или возле них;
- Нарушение правил безопасности, связанных с Covid-19;
- Проблемы, связанные с подачей жалоб;
- Голосование без маркировки;
- Агитация на избирательных участках.
За ходом голосования следят 600 представителей «Международной прозрачности – Грузия». Постоянные наблюдатели НПО присутствуют на 400 участках по всему Тбилиси. Кроме того, для наблюдения за выборами подготовлены 100 мобильных групп.
- Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов. 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.
- Право голоса имеют более 3,5 миллиона граждан Грузии в возрасте старше 18 лет. Для голосования на выборах открыты до 3,8 тысяч участков.
ЦИК Грузии: Явка на парламентских выборах к 12:00 составила 19,41%
Явка на парламентских выборах в Грузии к 12:00 составила 19,41% - проголосовали 681 583 избирателей. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе.
Самая высокая активность в одномандатном округе №19 в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28,3%. Самая низкая активность в Аджарии. К 12:00 явка в этом регионе составила 17,9%.
Если сравнить данные с парламентскими выборами 2016 года, то тогда к 12:00 активность составила 19,81%. В численном показателе это 655 948 избирателей.
По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
- Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
- В Грузии открыто 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
Наблюдатели ISFED сообщили о первых нарушениях на парламентских выборах в Грузии
Наблюдатели неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) сообщили о первых нарушениях на парламентских выборах.
«Одна из важнейших проблем – нарушение тайны голосования. Избиратели вышли из кабин с открытыми бюллетенями для голосования, и присутствующие на избирательном участке люди могли видеть, каким был их выбор», - сказала исполнительный секретарь ISFED Элене Нижарадзе на брифинге.
По данным НПО, основной проблемой в процессе голосования остается мобилизация координаторов – лиц, которые по поручению конкретных партий регистрируют пришедших на выборы избирателей, передает агентство «Новости-Грузия». «ISFED рассматривает это, как давление на избирателей и контроль их воли», - сказала Нижарадзе.
Одновременно она отметила, что процедура голосования на большинстве участков началась вовремя и без существенных нарушений. При этом «выявлена негативная тенденция» отступления от процедур. В частности, на некоторые участки не допустили наблюдателей. Нарушения были зафиксированы и при проведении процедуры жеребьевки.
Представители ISFED наблюдает за выборами на 1 тысяче избирательных участках. Кроме того, они находятся в 73 окружных избирательных комиссиях. Еще 78 мобильных групп ISFED контролируют территорию, прилегающую к избирательным участкам.
«На данный момент наблюдатели ISFED подали десять жалоб в участковые избирательные комиссии, шесть жалоб — в окружные избирательные комиссии. 14 замечаний внесены в книгу записей», - сказала она.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
- По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
- Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
- В Грузии открыты 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
В результате землетрясения в Турции погибли не менее 25 человек
Не менее 25 человек погибли, более 800 пострадали в результате землетрясения в Измире на западе Турции.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу, 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море. Обрушилось несколько десятков зданий. Из-под завалов спасено не менее 100 человек. Спасательные работы продолжаются.
Толчки ощутили и жители близлежащих греческих островов. В Греции при землетрясении погибли два человека, 20 пострадали.
Одно из крупнейших землетрясений в Измире произошло в 1999 году. Тогда погибли около 17 тысяч человек.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 41 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2381, в общем составив 89 813. По состоянию на 11:00 31 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1001 и сейчас составляет 55 317.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 41 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1341.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 367 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (9 - за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 32 788, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 402 588 (4992 - за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Георгий Вашадзе заявил, что проголосовал за будущее Грузии
«Сегодняшний день должен стать поворотным для развития Грузии, и оппозиция должна победить на этих выборах», - сказал лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на избирательном участке, где он сделал свой выбор.
«Большое спасибо, прежде всего, гражданам. На избирательных участках очень много людей. Я пришел с семьей, женой и детьми. Я проголосовал за будущее Грузии, за строительство. Конечно, я проголосовал за то, что мы хотим больших изменений. Я проголосовал за то, чтобы мы победили все вместе. Сегодняшний день должен стать поворотным для развития Грузии, и оппозиция должна победить на этих выборах», - заявил Георгий Вашадзе.
Лидер Стратегии Агмашенебели» еще раз призвал граждан прийти на выборы.
«Мы просим всех, придите на выборы, примите участие в выборах, потому что в ваших руках ключ к будущему Грузии. Это не обычный день. Он определит будущее страны на следующие десятилетия, как страна будет развиваться, как мы будем двигаться вперед, и, самое главное, каждый гражданин должен с ответственностью отнестись к своим гражданским обязанностям и правам. Возрождение обязательно победит, победят все вместе. Проголосуйте за любую оппозиционную партию, только приходите на выборы и участвуйте в выборах», - сказал Георгий Вашадзе.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
Дмитрий Шашкин подтверждает, что сегодня в селе Талавери Болнисского района передвигался вооруженным
Сегодня, 31 октября, в соцсети распространилось фото, на котором видно, что член «Национального движения» Дмитрий Шашкин передвигается со своими сторонниками, имея при себе оружие. Согласно распространенной информации, фото сделано в селе Талавери Болнисского района, около избирательного участка.
Дмитрий Шашкин подтвердил, что находился сегодня в селе Талавери Болнисского района и был вооружен. Однако Шашкин категорически опроверг сообщения о том, что он находился на избирательном участке.
«У меня есть право на ношение личного огнестрельного оружия, предоставленное Министерством внутренних дел. Я не вхожу на избирательные участки, потому что я даже не имею на это права как кандидат, у меня нет и бейджа. Там, где я нахожусь, я имею право на ношение оружия, предоставленное МВД», - сказал Шашкин журналисту Общественного вещателя.
На вопрос, всегда ли он носит с собой пистолет, если он ходит с огнестрельным оружием в день выборов, Шашкин ответил, что всегда носит с собой пистолет.
Вахтанг Кикабидзе проголосовал «за нормальную жизнь» со второй попытки
Известный грузинский актер и певец, первый номер партийного списка оппозиционного блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» Вахтанг (Буба) Кикабидзе проголосовал на парламентских выборах.
Вначале вместе с представителями СМИ Кикабидзе пришел на участок, в избирательном списке которого его имени не оказалось. После этого он прошел к соседнему избирательному участку, где часть граждан отказалась пропускать его без очереди.
Исполнив гражданский долг со второй попытки, он сказал, что проголосовал за «хорошую, нормальную жизнь». «Мы должны выиграть», – отметил Кикабидзе.
29 октября Кикабидзе открыл митинг оппозиционной коалиции «Единое национальное движение – Сила в единстве». Он исполнил песню «Тбилисо» с куплетом на русском языке, что вызвало возмущение среди пользователей соцсетей. Кикабидзе свое выступление объяснил технической ошибкой.
ЦИК Грузии: Явка на парламентских выборах к 10:00 составила 8,33%
Явка на парламентских выборах в Грузии к 10:00 составила 8,33%. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе. «На 10 часов активность избирателей составила 8,33%. В численном показателе это 292 587», - сказала Микеладзе.
Самая высокая активность в одномандатном округе №19 в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. За два часа после открытия избирательных участков там проголосовали 11,8% избирателей. Самая низкая активность в округах на №28, №29, №30 в регионе Аджарии. К 10:00 явка там составила 7,3%.
Если сравнить данные с парламентскими выборами 2016 года, то тогда к 10:00 активность составила 8,34%. В численном показателе это 292 957 избирателей. Право голоса имеют более 3,5 миллиона граждан Грузии в возрасте старше 18 лет.
По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
- Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
- В Грузии открыто 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
В Грузии седьмой день снижается число новых случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 307. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 22 пациента.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки выявлено 1673 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 38 936. Число новых случаев снижается седьмой день подряд.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595;
- 23 октября – 1759;
- 24 октября – 1941;
- 25 октября – 1928;
- 26 октября – 1872;
- 27 октября – 1824;
- 28 октября – 1731;
- 29 октября – 1709;
- 30 октября – 1696;
- 31 октября – 1673.
За сутки от коронавируса выздоровел 2881 пациент. Всего выздоровевших – 22 691. В режиме карантина находится 3001 человек, в ковид-гостиницах лечатся 2245 пациентов.
МВД Грузии: Серьезных нарушений на выборах к 10:00 не зафиксировано
Парламентские выборы в Грузии проходят преимущественно в мирной обстановке, по состоянию к 10:00 полиция не зафиксировала серьезных нарушений или инцидентов. Об этом на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Цациашвили.
«По данным к 10:00, выборы проходят в мирной обстановке. Серьезных нарушений или инцидентов до сих пор не было», - сказала она.
Замглавы МВД добавила, что ведомство старается обеспечить безопасную избирательную среду на всей территории страны. Она напомнила, что для этого созданы специальные мобильные полицейские группы, которые в течение дня будут обеспечивать общественный порядок. Сформирована специальная группа для координации региональных подразделений. В случае необходимости будет проведена ротация.
При этом МВД активно сотрудничает с международными наблюдательными миссиями и местными неправительственными организациями. Коммуникацию поддерживают соответствующие контактные лица, информация о которых заранее была предоставлена организациям.
Ведомство обещает активно информировать общественность о возможных нарушениях в ходе избирательного процесса в течение дня, передает агентство «Новости-Грузия».
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
- В Грузии открыто 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
- По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрированы 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
Георгий Гахария сообщил, что на выборах проголосовал «за европейское государство»
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что на парламентских выборах отдал свой голос «за европейское, западное государство».
Вместе со своей супругой Гахария проголосовал на избирательном участке, расположенном в тбилисской государственной школе №42 на улице Чайковского, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Предвыборная среда, кампания удовлетворяла все демократические требования. Соответственно, я проголосовал за европейское, западное государство, которое построено на демократических ценностях, справедливости, экономически сильном фундаменте, за государство и народ, которые знают цену свободы, достоинства. Безусловно, я проголосовал за ту Грузию, которая сегодня гораздо лучше, чем вчера, а завтра будет еще лучше, чем сегодня… Я проголосовал за будущее», - заявил Гахария.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
- Наблюдатели не исключают, что ни одна политическая сила не сможет набрать достаточно голосов, чтобы сформировать правительство самостоятельно — то есть 40,54% голосов. Это означает, что партиям придется формировать коалиционное правительство. Никогда раньше в Грузии такого не было.
- Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили заявил журналистам после процедуры голосования, что исключает формирование коалиционного правительства после парламентских выборов. Он уверен, что сегодня «Грузинская мечта» получит 55-60 процентов голосов, и партия сможет самостоятельно сформировать правительство.
Президент Грузии призвала граждан прийти на выборы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан к участию в голосовании, заверив, что в стране предприняты все меры для проведения выборов в мирной и безопасной среде, сообщает агентство «Новости-Грузия». Соответствующее заявление президент сделала после голосования.
Зурабишвили проголосовала на участке, который расположен в тбилисской государственной школе №67 на улице Коте Абхази.
«Важно, что сегодня граждане голосуют в очень сложных условиях, которые называются пандемией. Несмотря на это, хочу призвать всех прийти. Здесь защищены все нормы для того, чтобы вы смогли прийти и проголосовать на своем участке. Ничего не надо бояться. Соблюдайте дистанцию, где будут очереди. Это ваша ответственность. Я уверена, что все пройдет очень хорошо и мирно», - заявила Зурабишвили.
Говоря о своем выборе, она сообщила, что «проголосовала за будущее страны». «Сегодня мы все голосуем за то, чтобы построить страну, о которой мы все мечтаем. Это европейская страны, это демократическая страна. Сегодняшний день – это еще один шаг в этом направлении», - сказала президент.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
Иванишвили исключил, что следующее правительство Грузии будет коалиционным
Лидер правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили исключает формирование коалиционного правительства после парламентских выборов. Об этом он заявил журналистам после процедуры голосования. Иванишвили уверен, что сегодня «Грузинская мечта» получит 55-60 процентов голосов, и партия сможет самостоятельно сформировать правительство. Он отметил, что говорить о таких результатах ему позволяют результаты нескольких исследований общественного мнения.
Председатель «Грузинской мечты» проголосовал рано утром на избирательном участке №4 в тбилисском районе Мтацминда. Туда он пришел вместе со своей супругой Екатериной Хведелидзе, а также сыном Берой. Иванишвили сообщил, что «проголосовал за стабильность, мир, европейское будущее, экономический рост, благополучие каждой семьи, защиту чести и достоинства каждого человека».
«Думаю, что эти ценности, которые ориентированы на человека осознает абсолютное большинство жителей страны, и большинство проголосует именно за это направление», - заявил Иванишвили.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
- Наблюдатели не исключают, что ни одна политическая сила не сможет набрать достаточно голосов, чтобы сформировать правительство самостоятельно — то есть 40,54% голосов. Это означает, что партиям придется формировать коалиционное правительство. Никогда раньше в Грузии такого не было.
- Важно, что крупнейшие оппозиционные партии страны за день до выборов подписали меморандум, пообещав не формировать коалиционное правительство с «Грузинской мечтой» после выборов.
Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Женеве
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились накануне, 30 октября в Женеве. Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян проводят переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россию представляет Игорь Попов, Францию - Стефан Висконти и США Эндрю Шафер. Как сообщает Би-би-си, журналисты не допущены для освещения встречи.
Женевские переговоры - вторая со времени начала войны личная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана за одним столом. Первая состоялась в Москве 9-10 октября - через две недели после начала войны за непризнанный Нагорный Карабах.
Как сообщают из Еревана, в зоне конфликта в пятницу продолжались бои под Шушой и южнее Лачина - это стратегически важные участки для каждой из воюющих сторон, и от исхода боевых действий на этих участках может зависеть исход войны. Азербайджанская армия вновь предприняла попытки наступления, сообщают из Еревана.
Азербайджанские СМИ никаких подробностей с фронта не публикуют. Но президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии еще девяти селений в трех районах. Эти районы, как отмечает Би-би-си, уже частично контролируются азербайджанскими военными.
Сегодня в Грузии проводятся парламентские выборы по новой избирательной системе 120/30
Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
В Грузии открыто 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
За ходом выборов будут наблюдать 80 819 представителей избирательных субъектов, 46 981 представитель 132 местных наблюдательных организаций и 910 наблюдателей 5 избирательных администраций, 20 посольств и 23 международные организации. Избирательный процесс будут освещать 5 971 представитель 118 медиа-организаций.
Избирательные участки открылись в 07:00 и закроются в 20:00. В 07:00 на избирательных участках были проведены процедуры, которые нужно было осуществить перед тем, как начать голосование, непосредственно процедура голосования началась в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00.
Голосование посредством переносной урны для голосования начнется в 09:00 и закончится в 19:00. Переносную необходимо вернуть на избирательный участок не позднее 20:00.
Парламентские выборы в Грузии проходят впервые в рамках новой избирательной системы. Для того, чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть однопроцентный барьер, а блоку необходимо набрать столько процентов, сколько партий в него входит. По данным социологических исследований, в парламент могут попасть около десяти политических сил.
Вместе с тем, согласно Конституции, после парламентских выборов 2020 года Грузия перейдет на полностью пропорциональную избирательную систему, хотя в случае назначения досрочных выборов в этот период выборы пройдут по смешанной системе.
Главная интрига – останется ли правящая партия «Грузинская мечта» у власти третий срок подряд. Наблюдатели не исключают, что ни одна политическая сила не сможет сформировать правительство самостоятельно. Возможно партиям придется формировать коалицию.
Среди названных партиями кандидатов на пост премьер-министра – действующий глава правительства Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, представители оппозиции Мамука Хазарадзе, Шалва Нателашвили, Георгий Вашадзе и другие.
В день выборов на избирательных участках будут приняты профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса. К примеру, на избирательные участки не допустят лиц без масок.
Кроме парламентских выборов, сегодня в Грузии проводятся выборы в Верховный совет Аджарии, промежуточные выборы в городские собрания (сакребуло) Тбилиси, Телави, Тетри-Цкаро и Они, а также внеочередные выборы мэров Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.
Иванишвили призвал сторонников высокой явкой «застраховать тех, кто делает ошибочный выбор»
«Сегодня заканчивается мандат, который грузинский народ четыре года назад на второй срок выдал «Грузинской мечте», чтобы решать судьбу страны и перспективы ее развития», - заявил cегодня, 30 октября, на итоговой встрече избирательной кампании лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сообщает агентство «Новости-Грузия». Он подчеркнул важность завтрашних выборов заявил, что является гарантом того, что «эти выборы будут свободными и воля народа будет точно отражена в их итогах».
Выступление Иванишвили было записано заранее и демонстрировалось собравшимся с монитора. Сам лидер правящей партии появился на сцене только в самом конце встречи. В своем видеообращении Иванишвили заявил, что уважает любой выбор, который граждане Грузии сделают на предстоящих выборах, однако призвал своих сторонников к мобилизации, чтобы критически настроенные граждане «не наказали страну и самих себя». Он также выразил уверенность в том, что сторонников «Грузинской мечты» в стране - подавляющее большинство.
Своих противников - бывшую правящую партию «Единое национальное движение» - Иванишвили назвал «деструктивной и реваншистской силой» и пожаловался на то, что оппозиционный спектр Грузии не изменился.
«Как лидер правящей политической силы, прежде всего, хочу поблагодарить вас за это доверие. Источник власти - народ, и только он решает, кто должен руководить страной. Так работает демократия, и я горжусь тем, что сегодня грузинский народ прочно удерживает это высшее право, которое до 2012 года было захвачено узурпатором. Поверьте, установление демократических традиций и их необратимость лично для меня является самым ценным из достижений, связанных с управлением «Грузинской мечтой» и ее успехом.
Завтра - один из поворотных моментов в истории нашей страны. Завтра все мы должны снова сделать выбор, основанный на наших собственных убеждениях, ценностях, совести и интересах, и я от имени «Грузинской мечты» гарантирую, что этот выбор будет свободным и воля народа будет полностью отражена в результатах выборов - грузинское государство не допустит даже малейшего искажения выбора людей.
Я обращаюсь к вам, сторонникам «Грузинской мечты», ветеранам «Мечты» и вновь присоединившимся солдатам - завтра никому из нас нельзя оставаться дома, все безоговорочно должны прийти к избирательным урнам. Это наш долг перед страной, будущим и, как бы не показалось странным, перед теми, кто сделает свой выбор в пользу другой партии», - сказал Иванишвили.
Он назвал «драматичной» ситуацию, когда, по его словам, грузинская политика «все еще не может предложить избирателям здоровую альтернативу «Грузинской мечте». Поэтому, считает Иванишвили, «несмотря на политическое разнообразие, в оппозиционном поле по-прежнему доминирует ориентированная на месть разрушительная сила, ориентированная на реванш, из-за чего выбор, сделанный против «Грузинской мечты», означает, практически, выбор в пользу этой силы».
«Ведь мы очень хорошо знаем, какое значение этот выбор имеет для нашей родины, именно поэтому наш долг – своей стопроцентной явкой защитить и тех, кто делает ошибочный выбор, чтобы они под влиянием эмоциональных решений не наказали страну и себя. Ведь, несмотря на их разные взгляды, они наша плоть и кровь - наши братья и сестры. Помните, на свой народ не сердятся. Не забывайте, что большая часть обиженных на нас людей все равно надеятся на нас. Мы не имеем права разочаровать их», - сказал Иванишвили.
Роберт Кочарян заразился коронавирусом и не может поехать в Москву
Второй президент Армении Роберт Кочарян заразился коронавирусом, сообщает офис второго президента.
Сегодня стало известно, что первый президент Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят поехать в Москву для обсуждения вопросов, связанных с ситуацией вокруг непризнанного Нагорного Карабаха.
«Предложение поехать в Москву Роберту Кочаряну сделали второй и третий президенты Нагорного Карабаха. Президент согласился с целесообразностью этого предложения, но выезд из страны по известной причине был для него закрыт. После разговора Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна с премьер-министром суд разрешил президенту Кочаряну выехать из страны (срок выезда – до 7 ноября), и вернул ему паспорт.
Роберт Кочарян намеревался в ближайшие дни поехать в Москву и сдал тест на COVID, что является обязательным для въезда в РФ. Результат теста оказался положительным, что было совершенно неожиданным, поскольку у него не было и до сих пор нет никаких симптомов болезни», - говорится в сообщении офиса.
Это означает, что поездка Кочаряна в Москву временно стала невозможной, он находится в самоизоляции.
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