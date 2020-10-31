Премьер-министр Грузии Георгий Гахария: «Мы победили!»

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 367 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 73 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 132 человека, 114 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 27 – средней степени тяжести. Выписаны 10 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 60 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 57 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

В мобильном госпитале скончался пациент 1934 года рождения с коронавирусной инфекцией тяжелой формы и двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Состояние пациента расценивалось как крайне тяжелое. Мужчина умер утром 31 октября, от острой сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.

Также, в многопрофильном госпитале скончалась пациентка 1942 года рождения. У нее был подтвержден диагноз новая коронавирусная инфекция - крайне тяжелое течение, и внебольничная двусторонняя субтотальная пневмония. Несмотря на проводимое лечение, женщина умерла 31 октября. У пациентки были сопутствующие соматические заболевания.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4233 человека. 42 летальных случая. Выздоровели 2267.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.