В Лионе ранен православный священник, нападавший скрылся

В день выборов сотрудники МВД Грузии задержали более 15 человек, а по девяти инцидентам, произошедшим в процессе голосования, были начаты расследования. Об этом заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе.

Уголовные дела

Сразу шесть человек задержаны по факту массовой драки у избирательного участка №79 в тбилисском районе Глдани. По данным СМИ, участниками противостояния были сторонники двух партий – правящей «Грузинской мечты» и крупнейшей оппозиционной силы «Единое национальное движение». В связи с произошедшим следствие начато по части 1 статьи 126 УК Грузии, что подразумевает насилие.

По данным НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии», во время потасовки пострадали двое журналистов – сотрудники издания Publica и оппозиционного телеканала «Пирвели». Исходя из этого, ранее АМЮГ призвал следственные органы квалифицировать произошедшее и по статье, подразумевающей «вмешательство в профессиональную деятельность журналиста».

По части 1 статьи 126 УК Грузии расследование продолжается в связи с инцидентом, произошедшим на избирательном участке №36 на Кахетинском шоссе в тбилисском районе Исани-Самгори.

Уголовное дело также начато по факту насилия в отношении наблюдателя на избирательном участке №16 в Сенаки (регион Самегрело-Земо Сванети). Следствие продолжается по статье 162 УК Грузии – «воспрепятствование осуществлению воли в выборах».

Административные производства

«Было начато расследование по девяти инцидентам, произошедшим в ходе избирательного процесса. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия», - заявил замглавы МВД.

Что касается административных правонарушений, то за весь день таких фактов зафиксировано 15. По семи из них продолжаются административные делопроизводства. По восьми фактам проведены допросы. Десять человек взяты под стражу.

«Всего по семи делам об административных правонарушениях задержаны десять человек. Четверо из них – на основании статьи 166 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), а шесть - по статьям 166 и 173 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов)», - пояснил Сабанадзе.