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ЦИК Грузии опубликовал результаты подсчета голосов с 68,13% участков
Из 3847 избирательных участков Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала результаты на 2621 избирательном участке (68,13%).
Результаты партий и блоков по пропорциональной системе:
- «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» - 48,63%;
- «Единое национальное движение - Сила в единстве» - 26,09%;
- «Европейская Грузия» - 3,78%.
- «Лело» - 3,27%;
- «Альянс патриотов Грузии» - 3,23%;
- «Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели» - 3,15%;
- «Гирчи» - 3,04%;
- «Алеко Элисашвили - Граждане» - 1,41%;
- Лейбористская партия Грузии - 1,03%.
У остальных избирательных субъектов меньше 1%.
В прошедших накануне, 31 октября, парламентских выборах принимали участие 48 партий и два блока. Избиратели выбирали 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Право голоса имели более 3,5 миллионов граждан Грузии. Для них до 20:00 работали 3,8 тысячи избирательных участков.
Другие новости дня
По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» набирает 48,28% голосов, ЕНД - 26,57%, «Европейская Грузия» - 3,79%
По предварительным данным ЦИК Грузии, на состоявшихся накануне, 31 октября, в Грузии парламентских выборах, «Грузинская мечта» набирает 48,28% голосов, «Национальное движение» - 26,57%, «Европейская Грузия» - 3,79%.
На текущий момент подсчитаны результаты 3 233 из 3 847 избирательных участков.
Процентное распределение голосов на данный момент выглядит следующим образом:
- «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» - 48,28% (767 588 голосов);
- «Национальное движение - Сила в единстве» - 26,57% (422 342 голоса);
- «Европейская Грузия» - 3,79% (60 299 голосов);
- «Альянс патриотов» - 3,18% (50 564 голоса);
- «Лело» - 3,25% (51 619 голосов);
- «Стратегия Агмашенебели» - 3,15% (50 087 голосов);
- «Гирчи» - 3,03% (48 217 голосов);
- «Алеко Элисашвили - Граждане» (21 918 голосов) - 1,38%;
- Лейбористская партия - 1% (15 966 голосов).
Остальные партии имеют менее одного процента голосов.
В прошедших накануне, 31 октября, парламентских выборах принимали участие 48 партий и два блока. Избиратели выбирали 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Право голоса имели более 3,5 миллионов граждан Грузии. Для них до 20:00 работали 3,8 тысячи избирательных участков.
Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала в воскресенье, 1 ноября, в 16 часов, акцию протеста на проспекте Руставели. Такое решение было принято после объявления предварительных официальных итогов выборов парламента, которые состоялись 31 октября.
Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
Коронавирус в Грузии: Имеретия обогнала Аджарию по числу новых заражений
Около 30% случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, приходятся на Тбилиси, а примерно по 20% -на Аджарию и Имеретию. Об этом сегодня, 1 ноября, на брифинге заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
За последние 24 часа в Грузии выявили 1 791 случай инфицирования коронавирусом. По регионам факты распределены следующим образом:
- Тбилиси – 532;
- Имеретия – 392;
- Аджария – 369;
- Самегрело-Земо-Сванети - 187;
- Квемо Картли - 86;
- Шида Картли - 62;
- Кахетия – 57;
- Самцхе-Джавахети - 56;
- Гурия – 29;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 21.
За последние 24 часа в Грузии выздоровели 2 413 человек с ранее подтвержденным COVID-19. Общее число выздоровевших составляет 25 104. Скончались за сутки 28 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии составляет 335.
В настоящее время в стране 15 262 активных случая COVID-19. Из них 4 188 пациентов проходят лечение в больницах, 8 870 – на дому, а 2 204 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 503. Из них 223 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.
В карантине находятся 3 007 человек, из них в Тбилиси – 569, в Аджарии - 1 430. В самоизоляции на сегодня находятся 29 565 человек, из них в Тбилиси – 3 018, в Аджарии – 12 748, в Имеретии – 3 927.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 40 727 случаев инфицирования.
Данные ЦИК с 3007 участков: «Грузинская мечта» - 48,36%, ЕНД - 26,35%, «Европейская Грузия» - 3,79%
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на парламентских выборах «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» получила 48,36% голосов, «Единое национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 26,35%.
Подсчитаны данные с 3007 из 3847 участков, и результаты распределяются между партиями следующим образом:
- «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» - 48.36 %
- «Единое национальное движение» - 26.35 %
- «Европейская Грузия - Движение за свободу» - 3.79 %
- «Альянс патриотов Грузии» - 3.2%
- «Стратегия Агмашенебели» - 3.27%
- «Лело» - 3.23 %
- «Гирчи» - 3.07 %
- «Алеко Элисашвили - Граждане» - 1.4%
- Лейбористская партия - 1,01 %
- «Нино Бурджанадзе - Единая Грузия - Демократическое движение» - 0,86%
В прошедших накануне, 31 октября, парламентских выборах принимали участие 48 партий и два блока. Избиратели выбирали 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Право голоса имели более 3,5 миллионов граждан Грузии. Для них до 20:00 работали 3,8 тысячи избирательных участков.
Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала в воскресенье, 1 ноября, в 16 часов, акцию протеста на проспекте Руставели. Такое решение было принято после объявления предварительных официальных итогов выборов парламента, которые состоялись 31 октября.
Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
В Грузии выявлен 1 791 новый случай коронавируса, выздоровели 2 413 человек
В Грузии за сутки зафиксирован 1 791 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 2 413 пациентов. Скончались 28 человек с COVID-19 – это рекордный суточный показатель за все время эпидемии: десять человек с COVID-19 умерли в клиниках Тбилиси, семь – в Аджарии, семь – в Имеретии, два – в Шида Картли, один – в Квемо Картли и один – в Самегрело-Земо Сванети.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. С тех пор этот показатель увеличился до 335. Самому молодому пациенту, который скончался из-за осложнений COVID-19 в Грузии, было всего 15 лет. Прошлый рекорд по числу смертей в стране зафиксировали 27 октября. Тогда за сутки умерли 23 пациента с COVID-19.
С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии всего лабораторно подтверждено 40 727 случаев инфицирования. Общее число выздоровевших составляет 25 104. Скончались 335 пациентов с диагнозом «коронавирус».
В режиме карантина к настоящему времени находятся 3 007 граждан, а 29 565 – в режиме самоизоляции. Из числа инфицированных 4 188 человек проходят лечение в больницах, 8 870 человек – на дому.
Накануне в Грузии суточный прирост заболевших COVID-19 составил 1 673, а число выздоровевших пациентов – 2 881. Необходимо отметить, что рекорд по числу заразившихся за 24 часа в стране был зафиксирован 24 октября – 1 941 случай.
По прогнозам специалистов, Грузия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через пару недель. Эпидемиологи ожидают, что к середине ноября показатель суточного прироста может достигнуть пяти тысяч. Одновременно члены правительства указывают на позитивную динамику последних дней - число выздоровевших превышает количество новых случаев заражения.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 22 человека
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2441, в общем составив 92 254. По состоянию на 11:00 1 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 510 и сейчас составляет 55 827.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 22 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1362.
По информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 373 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 34 691, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 407 980 (5392 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В Словакии прошёл первый день общенационального тестирования на COVID-19
В Словакии началось общенациональное тестирование всего населения на коронавирус. Министр обороны Ярослав Надь объявил, что до полудня 31 октября в тестировании на всей территории страны участвовали около 830 тысяч человек (точное число - 828 518). Позитивный результат получен «лишь у одного процента» участников обследования.
Во второй половине дня субботы в Словакии были открыты 99 процентов пунктов отбора анализов. По стране разъезжали около двух тысяч автомобилей, которые пополняли запасы медицинских материалов на пунктах тестирования и обеспечивали сменяемость персонала.
В отчете министра обороны значатся такие данные. С пятницы военнослужащие проехали по стране в общей сложности более полумиллиона километров, развезли 4300 тонн медицинских материалов. В поле работали более 6 тысяч военнослужащих, 5 тысяч полицейских, более 120 пожарных, 15 тысяч медицинских работников, 250 финансовых консультантов и 4 тысячи добровольцев и 50 горных спасателей. Ко времени выступления с первым предварительных отчетом, министр заявил, что тестирования прошли более миллиона человек, а желающих меньше не становится.
Премьер-министр Словакии Игор Матович поблагодарил за сотрудничество более 30 австрийских медиков, которые работали в пунктах проведения тестирования в одном из районов Братиславы, а также 200 медработников из Венгрии, которые помогали словацким коллегам на юге Словакии.
Матович, настаивает, что от понедельника 2 ноября будет отменен запрет на передвижение только для тех, кто показал негативный результат при тестировании на COVID-19. В воскресенье на специальном заседании правительства будет дана оценка первому туру общенациональной кампании по выявлению инфицированных коронавирусом.
Глава правительства подтвердил, что 7 и 8 ноября пройдет второй тур тестирования населения. Он допустил, что в тех районах, где будет выявлен низкий процент зараженных, второй тур можно будет не проводить. Но это выяснится после обработки анализов, полученных в первом туре.
Начальная фаза тестирования населения на коронавирус проводилась в Словакии в четырех регионах, наиболее пострадавших от эпидемии. Правительство пообещало, что по результатам тестирования будут выявлены источники распространения инфекции и будут приняты меры для замедления распространения инфекции. Об этом написал чешский информационный портал Novinky.cz
Во Франции задержан подозреваемый в нападении на священника
Подозреваемый в стрельбе около Православной греческой церкви в Лионе задержан, сообщил вечером 31 октября прокурор Лиона Николя Жаке. По его словам, под стражу взят человек, внешность которого подходит под описания, данные свидетелями нападения.
Прокурор отметил, что в момент задержания у подозреваемого не было оружия. Продолжается проверка относительно его возможной причастности к преступлению.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня в четверг, неизвестный открыл стрельбу у Греческой православной церкви в Лионе. Два пулевых ранения получил 52-летний священник Николя К. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся с места преступления.
Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство. Антитеррористическая прокуратура на данном этапе не участвует в расследовании этого нападения, сообщило «Международное французское радио».
В ЦИК Грузии назвали абсурдом обвинения в фальсификации итогов выборов
Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала абсурдными обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов. Об этом она заявила сегодня, 1 ноября, на брифинге.
Оппозиция не согласная с предварительными результатами выборов, которые ЦИК начал публиковать спустя восемь часов после закрытия избирательных участков. Они считают, что итоги были сфальсифицированы в пользу «Грузинской мечты». Заявляется как о массовых вбросах бюллетеней на участках, так и о фальсификации итоговых протоколов.
«Оценки, подразумевающие, что по пути кто-то что-то поменял, являются несерьезными – будь то протокол или ЦИК. Это абсурд и оценки прошлого века, которые развитая Грузия стерла из своей истории», - заявила Жвания.
По ее мнению, невозможно сфальсифицировать итоговые протоколы, которые готовили на избирательных участках. Она указала, что за этим процессом «наблюдали более 80 тысяч представителей политических партий, более 47 тысяч местных наблюдателей, до 6 тысяч представителей СМИ, а также международные наблюдатели».
«Более того, есть члены комиссии, которые заверили указанные протоколы собственными подписями. Главное, что на всех избирательных участках эти протоколы выдаются всем уполномоченным лицам, присутствующим там. У каждого из них есть итоговый протокол, забранный с участка. Сидя дома, они могут взять существующий протокол и сравнить его с тем протоколом, который размещен на нашей веб-странице», - добавила Жвания.
Она отметила, что ЦИК служит только гражданам Грузии, а не интересам какой-либо политической партии. Жвания также призвала «уважать волю страны» и «не поддаваться политическим интересам».
До поздней ночи у здания ЦИК Грузии продолжалась протестная акция с участием активистов и членов разных оппозиционных партий. Они кричали «Воры» и требовали встречи с Тамар Жвания. На месте были выставлены полицейские оцепления. В здание ЦИК никого не пускали. Акция завершилась уже на рассвете.
Грузинская оппозиция заявляет о фальсификации итогов выборов и анонисирует протесты
Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала в воскресенье, 1 ноября, в 16 часов, акцию протеста на проспекте Руставели. Такое решение было принято после объявления предварительных официальных итогов выборов парламента, которые состоялись 31 октября.
Член политсовета «Национального движения» Ника Мелия заявил журналистам, что в воскресенье многие представители оппозиции должны вернуться в Тбилиси из регионов, где они были на выборах: «Надо было быстро принимать решение. Завтра в 16 часов мы ждем грузинский народ на проспекте Руставели. Это были не выборы, это была война. И мы ее не проиграли».
Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили считает, что следует назначить новые выборы, а эти результаты объявить недействительными. «Власть присвоена олигархом. Грузинский народ должен ответить на это – нас ждут новые выборы, другого выхода нет. Если акции начнутся, то они не закончатся до тех пор, пока Иванишвили не уйдет из публичной политики», - сказал Нателашвили.
Следует отметить, что Центральная избирательная комиссия почти восемь часов после завершения голосования не проводила брифинг и не объявляла предварительных результатов голосования. При этом на своем сайте ЦИК публиковал только те бюллетени, в которых лидирует правящая партия «Грузинская мечта», сообщает агентство «Новости-Грузия».
За эти несколько часов наблюдатели в комиссиях стали сообщать в социальной сети, что комиссии не оформляют итоговые протоколы и не отправляют их в ЦИК из-за сложностей с оформлением фальсификаций - например, количество вброшенных бюллетеней не сходилось с числом пришедших на выборы избирателей. Протокол, согласно которому, на участок пришли 62 избирателя, при этом за «Грузинскую мечту» проголосовали 389 избирателей.
Эти сообщения сопровождались призывами защитить голосам избирателей и уже к 3 часам ночи возле здания ЦИК начался стихийный митинг, участники которого, среди которых были и лидеры оппозиции, потребовали встречи с главой ЦИК Тамар Жвания.
Другая часть оппозиции собралась на встречу для разработки общего плана действий в штабе Ники Мелия в Глдани, где он баллотируется в мажоритарные депутаты от «Национального движения».
В три часа ночи Тамар Жвания начала проводить первый брифинг после окончания голосования и представила, по ее словам, предварительные официальные результаты голосования с 28% участков. При этом Жвания несколько раз повторила, что приведенные данные касаются только небольших участков, и сюда не входят данные из городов, которые пока не подсчитаны. Глава ЦИК подчеркнула, что «эти данные обязательно изменятся».
Брифинг Жвания был прерван официальным представителем «Национального движения» в ЦИК Давидом Киртадзе. Он заявил в прямом эфире, что эти данные являются «фальсификацией» и «написаны в штабе «Грузинской мечты». Киртадзе также отметил, что обычно ЦИК к трем часам ночи публикует уже окончательные результаты выборов. Однако на этот раз этого не произошло, так как происходит фальсификация протоколов.
Киртадзе пояснил журналистам, что для объявления на брифинге были специально отобраны те протоколы, где у «Грузинской мечты» хороший результат.
После этого инцидента возле здания ЦИК начался стихийный митинг, участники которого – несколько сотен человек, в том числе лидеры и сторонники оппозиции, потребовали встречи с главой комиссии Тамар Жвания. Собравшиеся возле здания ЦИК обвиняли главу комиссии в том, что результаты сфальсифицированы, чтобы подходить под объявленные «Мечтой» экзит-поллы.
Первые итоги выборов: «Грузинская мечта» – 54.72%, ЕНД – 23.61%
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала первые официальные результаты парламентских выборов (по состоянию на 03:30). Как сообщила председатель комиссии Тамар Жвания, обработано 28.2% протоколов (1085 участков из 3847).
Предварительные итоги выборов:
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 54.72%
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 23.61%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 3.99%
- «Альянс патриотов» – 3.34%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 2.66%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 2.46%
- «Гирчи» – 1.91%
- «Алеко Элисашвили – Граждане» – 0.93%
- Лейбористская партия – 0.92%
- «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 0.73%
Жвания сообщила, что пока не обработано большинство протоколов из крупных городов, в том числе из Тбилиси.
Представитель «Единого национального движения» уже обвинил ЦИК в фальсификации результатов выборов.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что оппозиция побеждает на парламентских выборах в Грузии.
- Глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили также объявил о победе на парламентских выборах и поблагодарил избирателей.
- Явка на парламентских выборах в Грузии составила 56,11% — проголосовали 1 970 540 избирателей.
В день выборов сотрудники МВД Грузии задержали более 15 человек
В день выборов сотрудники МВД Грузии задержали более 15 человек, а по девяти инцидентам, произошедшим в процессе голосования, были начаты расследования. Об этом заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе.
Уголовные дела
Сразу шесть человек задержаны по факту массовой драки у избирательного участка №79 в тбилисском районе Глдани. По данным СМИ, участниками противостояния были сторонники двух партий – правящей «Грузинской мечты» и крупнейшей оппозиционной силы «Единое национальное движение». В связи с произошедшим следствие начато по части 1 статьи 126 УК Грузии, что подразумевает насилие.
По данным НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии», во время потасовки пострадали двое журналистов – сотрудники издания Publica и оппозиционного телеканала «Пирвели». Исходя из этого, ранее АМЮГ призвал следственные органы квалифицировать произошедшее и по статье, подразумевающей «вмешательство в профессиональную деятельность журналиста».
По части 1 статьи 126 УК Грузии расследование продолжается в связи с инцидентом, произошедшим на избирательном участке №36 на Кахетинском шоссе в тбилисском районе Исани-Самгори.
Уголовное дело также начато по факту насилия в отношении наблюдателя на избирательном участке №16 в Сенаки (регион Самегрело-Земо Сванети). Следствие продолжается по статье 162 УК Грузии – «воспрепятствование осуществлению воли в выборах».
Административные производства
«Было начато расследование по девяти инцидентам, произошедшим в ходе избирательного процесса. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия», - заявил замглавы МВД.
Что касается административных правонарушений, то за весь день таких фактов зафиксировано 15. По семи из них продолжаются административные делопроизводства. По восьми фактам проведены допросы. Десять человек взяты под стражу.
«Всего по семи делам об административных правонарушениях задержаны десять человек. Четверо из них – на основании статьи 166 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), а шесть - по статьям 166 и 173 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов)», - пояснил Сабанадзе.
- Сегодня в Грузии проходили парламентские выборы. В них принимали участие 48 партий и два блока. Избиратели выбирали 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Право голоса имели более чем 3,5 миллиона граждан Грузии. Для них с 08:00 до 20:00 работали до 3,8 тысячи избирательных участков.
Экзитпол Ipsos: В семи мажоритарных округах Тбилиси назначат вторые туры
В семи из восьми мажоритарных округов Тбилиси для выявления победителя на парламентских выборах потребуется проведение второго тура голосования. Таковы данные экзитпола, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos по заказу оппозиционного телеканала «Мтавари».
Согласно Ipsos, в восьми одномандатных округах по Тбилиси результаты распределились следующим образом.
Мтацминда:
- «Европейская Грузия» – Шалва Шавгулидзе – 46%
- «Грузинская мечта» – Бека Одишария – 35%
Ваке-Крцаниси:
- «Европейская Грузия» – Элене Хоштария – 47%
- «Грузинская мечта» – Нодар Турдзеладзе – 33%
Сабуртало:
- «Грузинская мечта» – Давид Сергеенко – 35%
- «Граждане» – Алеко Элисашвили – 21%
- «Лело для Грузии» – Бадри Джапаридзе – 19%
Исани:
- «Грузинская мечта» – Каха Кахишвили – 35%
- «ЕНД – Сила в единстве» – Хатия Деканоидзе – 32%
- «Стратегия Агмашенебели» – Георгий Вашадзе – 19%
Самгори:
- «ЕНД – Сила в единстве» – Леван Хабеишвили – 49%
- «Грузинская мечта» – Созар Субари – 33%
Дидубе-Чугурети:
- «Гирчи» – Зураб Джапаридзе – 35%
- «Грузинская мечта» – Гия Вольский – 33%
- «Для народа» – Анна Долидзе – 16%
Надзаладеви:
- «Грузинская мечта» – Михаил Кавелашвили – 35%
- Лейбористская партия – Шалва Нателашвили – 33%
Глдани:
- «ЕНД – Сила в единстве» – Ника Мелия – 53%
- «Грузинская мечта» – Леван Кобиашвили – 39%
В исследовании Ipsos приняли участие 3 тысячи человек. Погрешность исследования составляет +/-3% .
Сегодня граждане Грузии выбирали парламент десятого созыва. До 3,8 тысячи участков для голосования открылись в 08:00 по тбилисскому времени, и закрылись в 20:00. Избиратели выбирали 150 депутатов. 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.
Кандидатам в мажоритарные депутаты для победы требуется получить более 50% от общего числа голосов в одномандатных округах, где они баллотируются. Во всех округах, где этого не произойдет, назначат вторые туры выборов – в них будут участвовать по два кандидата с наилучшими результатами. Победители второго тура определяются простым большинством голосов.
ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ: Окончательные результаты экзитполов
Грузинские телекомпании публикуют окончательные результаты экзитполов по итогам парламентских выборов (по состоянию на 20:00).
Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу канала «Мтавари архи»
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 41%
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 33%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 5%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 4%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 3%
- «Гирчи» – 3%
- «Альянс патриотов» – 2%
- Лейбористская партия – 2%
- «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 1%
- «Алеко Элисашвили – Граждане» – 1%
По данным экзитпола телеканала «Мтавари архи», в пяти мажоритарных округах в Тбилиси лидируют кандидаты от оппозиции, в трёх - представители правящей партии.
Данные экзитпола, проведенного компанией Survation по заказу телекомпании «Рустави-2»
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 51,36%
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 25,38%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 4.2%
- «Гирчи» – 3.65%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 2.94%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 2.47%
- «Альянс патриотов» – 2.36%
- Лейбористская партия – 1.23%
- «Алеко Элисашвили – Граждане»– 1.11%
Данные экзитпола, проведенного компанией Public Opinion Strategies по заказу телекомпании «Имеди»
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 54%
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 24%
- «Гирчи» – 4%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 3%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 3%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 3%
- «Альянс патриотов» – 2%
- Лейбористская партия – 1%
- «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 1%
- «Алеко Элисашвили – Граждане»– 1%
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи» заявил, что оппозиция побеждает на парламентских выборах в Грузии.
- Глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили также объявил о победе на парламентских выборах и поблагодарил избирателей.
- Центральная избирательная комиссия опубликует первые официальные результаты выборов поздно ночью.
- Явка на парламентских выборах в Грузии составила 56,11% — проголосовали 1 970 540 избирателей. Об этом сообщила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.
ЦИК Грузии: Явка на парламентских выборах составила 56,11%
Явка на парламентских выборах в Грузии составила 56,11% - проголосовали 1 970 540 избирателей. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе на брифинге.
Самая высокая активность в одномандатном округе №19 в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 63,8%. Самая низкая активность в Квемо-Картли – 51%.
Если сравнить данные с парламентскими выборами 2016 года, то тогда активность составила 51,63%. В численном показателе это 1 814 276 избирателей.
Сегодня в Грузии прошли парламентские выборы. В них принимали участие 48 партий и два блока. Избиратели выбирали 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Право голоса имели более 3,5 миллионов граждан Грузии. Для них до 20:00 работали 3,8 тысячи избирательных участков.
В Лионе ранен православный священник, нападавший скрылся
В Лионе ранен православный священник. Нападавший скрылся. Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на французскую полицию. В МВД Франции назвали произошедшее «серьезным инцидентом». RFI (Международное французское радио) подтверждает факт ранения священника.
По сообщению РИА «Новости» из Парижа, в седьмом округе Лиона, около греческой церкви, были слышны выстрелы. Агентство ссылается на местную газету Progres, которая цитирует очевидцев происшествия.
Посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко объявил о своей отставке
Посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко подал в отставку в день тайной инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября. 27 октября он отозвал заявление и подал новое – теперь уже в связи с нарушением закона работодателем. Об этом сообщила Белорусская редакция «Радые Свабода».
«После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об увольнении с должности по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Никакой реакции получено не было. Сейчас я отозвал это заявление и подал новое 27 октября с требованием уволить меня с должности посла на основании статьи 41 – в связи с нарушениями закона работодателями, которые препятствуют выполнению моей работы по трудовому договору», – сказал Владимир Астапенко, цитируемый Tut.by.
Он считает, что ряд действий работодателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.
«Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне, как дипломату и как патриоту своей страны, продолжать добросовестно выполнять обязанности посла, находясь в подчинении у человека, не имеющего права выражать волю белорусского народа», – сказал Астапенко.
Владимир Астапенко – кадровый дипломат, карьеру начал третьим секретарем МИД Белорусской ССР.
После президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД по причине своей публичной гражданской позиции. Послы Беларуси в Испании, Латвии и Словакии лишились своих должностей и/или дипломатических рангов.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 73 жителей Абхазии, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 367 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 73 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 132 человека, 114 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 27 – средней степени тяжести. Выписаны 10 пациентов.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 60 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 57 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
В мобильном госпитале скончался пациент 1934 года рождения с коронавирусной инфекцией тяжелой формы и двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Состояние пациента расценивалось как крайне тяжелое. Мужчина умер утром 31 октября, от острой сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.
Также, в многопрофильном госпитале скончалась пациентка 1942 года рождения. У нее был подтвержден диагноз новая коронавирусная инфекция - крайне тяжелое течение, и внебольничная двусторонняя субтотальная пневмония. Несмотря на проводимое лечение, женщина умерла 31 октября. У пациентки были сопутствующие соматические заболевания.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4233 человека. 42 летальных случая. Выздоровели 2267.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария: «Мы победили!»
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что прошедшие в Грузии 31 октября парламентские выборы были демократичными и свободными.
«Мы победили! Спасибо гражданину Грузии, который сегодня сделал свой выбор! Все вместе, на фоне пандемии, провели достойные примера свободные, открытые и демократические выборы», – написал Гахария в социальных сетях.
Глава правительства отметил, что пока официальные данные подсчета голосов не объявлены, однако, по его словам, уже известно, что «победил грузинский гражданин, который желает продвижения своей страны вперед, мирное, европейское будущее».
- Грузинские телекомпании опубликовали первые результаты экзитполов по итогам парламентских выборов. По данным оппозиционного канала «Мтавари архи», у правящей партии «Грузинская мечта» 41%, у блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 33%.
- По данным других телеканалов, результат правящей партии колеблется от 46 до 55% голосов, у главной оппозиционной силы – от 23 до 28%.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи» заявил, что оппозиция побеждает на парламентских выборах в Грузии.
- Глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили также объявил о победе на парламентских выборах и поблагодарил избирателей.
Экзитпол «Мтавари архи»: в Тбилиси лидирует блок Саакашвили
По данным экзитпола, проведенного компанией IPSOS, на парламентских выборах в Тбилиси лидирует оппозиционный блок «Единое национальное движение – Сила в единстве». Данные публикует оппозиционный канал «Мтавари архи». Сообщается, что погрешность может составлять +/- 3%.
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 35%
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 30%
- «Гирчи» – 8%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 7%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 4%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 4%
- «Альянс патриотов» – 2%
- Лейбористская партия – 2%
- «Алеко Элисашвили – Граждане» – 2%
- «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 1%
- Грузинские телекомпании опубликовали первые результаты экзитполов по итогам парламентских выборов. По данным оппозиционного канала «Мтавари архи», у правящей партии «Грузинская мечта» 41%, у блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 33%.
- По данным других телеканалов, результат правящей партии колеблется от 46 до 55% голосов, у главной оппозиционной силы – от 23 до 28%.
- Центральная избирательная комиссия Грузии опубликует первые результаты выборов поздно ночью.
Саакашвили заявил, что «оппозиционный спектр одержал убедительную победу»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи» заявил, что оппозиция побеждает на парламентских выборах в Грузии.
«Оппозиционный спектр одержал убедительную победу», – сказал Саакашвили.
По данным политика, его блок «Единое национальное движение – Сила в единстве» выигрывает во всех крупных городах страны.
«Мы должны сформировать широкую коалицию оппозиционных сил, правительство национального единства», – отметил он.
Глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили также объявил о победе на парламентских выборах и поблагодарил избирателей.
- Грузинские телекомпании опубликовали первые результаты экзитполов по итогам парламентских выборов. По данным оппозиционного канала «Мтавари архи», у правящей партии «Грузинская мечта» 41%, у блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 33%.
- По данным других телеканалов, результат правящей партии колеблется от 46 до 55% голосов, у главной оппозиционной силы – от 23 до 28%.
Бидзина Иванишвили поздравил общество с победой «Грузинской мечты»
«Уверяю вас, что «Грузинская мечта», основателем которой я являюсь, - это достойная команда, грузинские избиратели сегодня не ошиблись и поддержали достойных людей», - заявил председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
Он поздравил общество с победой «Грузинской мечты». Как отметил Иванишвили, «следует подчеркнуть, что «Грузинская мечта», как партия, в третий раз побеждает на выборах».
«Поздравляю, мы сильный народ, грузины. Позвольте поблагодарить активистов «Грузинской мечты», лидеров, вас, молодежь. Вы принесли эту победу. Примечательно, что «Грузинская мечта», как партия, в третий раз побеждает на выборах. То, чего хотела наша страна - сформированная сплоченная команда, - мы это получили. Грузинские избиратели научились различать и анализировать очень быстро, на что европейцы потратили гораздо больше времени. Поэтому спасибо вам за проницательность!
Большое спасибо «Грузинской мечте» и ее руководителям, всей команде. Уверяю вас, что в Грузии прошли достойные выборы, уверяю вас, что «Грузинская мечта», основателем которой я являюсь, - достойная команда, грузинские избиратели не ошибались и сегодня поддержали достойных людей. Обещаю, что «Грузинская мечта» будет такой же популярной, как и была, и продолжит служить народу. Еще раз спасибо, наши избиратели! Да здравствуют наши будущие победы! Да здравствует наша страна!» - заявил Иванишвили.
Сегодня, 31 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы по новой избирательной системе 120/30. Население страны сегодня избирало парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
Гражданам Грузии предстояло сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками, а также между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
В Грузии завершилась процедура голосования на парламентских выборах
Ровно в 20:00 в Грузии завершилась процедура голосования на парламентских выборах. Избирательные участки закрыты по всей Грузии.
Парламентские выборы в Грузии впервые проходят по новой избирательной системе 120/30.
В условиях пандемии коронавируса выборы прошли по специальным правилам, разработанным эпидемиологами. При этом 127 ковид-участков были открыты для лиц, которые находятся в медицинских учреждениях и в изоляции.
Население страны сегодня избирало парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
Гражданам Грузии предстояло сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками, а также между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
За ходом выборов наблюдали 80 819 представителей избирательных субъектов, 46 981 представитель 132 местных наблюдательных организаций и 910 наблюдателей 5 избирательных администраций, 20 посольств и 23 международные организации. Избирательный процесс освещал 5 971 представитель 118 медиа-организаций.
Грузинские телекомпании публикуют первые результаты экзитполов по итогам парламентских выборов.
ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ: Первые результаты экзитполов
Грузинские телекомпании публикуют первые результаты экзитполов по итогам парламентских выборов.
Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу канала «Мтавари архи»
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 41%
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 33%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 5%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 4%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 3%
- «Гирчи» – 3%
- «Альянс патриотов» – 2%
- Лейбористская партия – 2%
- «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 1%
- «Алеко Элисашвили – Граждане» – 1%
Данные экзитпола, проведенного компанией Public Opinion Strategies по заказу телекомпании «Имеди»
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 55%
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 23%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 3%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 3%
- «Альянс патриотов» – 3%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 3%
- «Гирчи» – 3%
- Лейбористская партия – 1%
- «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 1%
- «Алеко Элисашвили – Граждане»– 1%
Данные экзитпола, проведенного компанией Survation по заказу телекомпании «Рустави-2»
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 52.26%
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 25.33%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 4.2%
- «Гирчи» – 3.52%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 2.61%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 2.37%
- «Альянс патриотов» – 2.29%
- Лейбористская партия – 1.22%
- «Алеко Элисашвили – Граждане»– 1.02%
- «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия» – 0.69%
Данные экзитпола, проведенного компанией Edison Research по заказу телекомпании «Формула»
- «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 46%
- «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 28%
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия» – 5%
- «Гирчи» – 3%
- «Лело – Мамука Хазарадзе» – 3%
- «Альянс патриотов» – 2%
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» – 2%
- Лейбористская партия – 1%
- «Алеко Элисашвили – Граждане» – 1%
- 120 депутатов будут избраны в парламент по пропорциональной системе, 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
СМИ сообщат о мобилизации полицейского спецназа в нескольких регионах Грузии
СМИ сообщают о мобилизации полицейского спецназа на нескольких локациях в Тбилиси и Марнеули (регион Квемо Картли).
Корреспондент оппозиционного телеканала «Мтавари» заявляет, что в городе Марнеули силы спецназа стянуты к зданию районного полицейского управления в центре города, а также к избирательному участку №89, где в первой половине дня произошла массовая драка, а наблюдателей от оппозиционных партий выдворили с территории.
Одновременно онлайн-издание «Нетгазети» распространяет фото автобусов и микроавтобусов, внутри которых находятся сотрудники спецназа в полном обмундировании. Отмечается, что снимки сделаны у районной избирательной комиссии и полицейского участка.
В беседе с журналистами замглавы МВД Грузии Нино Цациашвили сказала, что спецтехника и передвижение полицейских – это «очень обычное явление» для превенции.
«Мы и вчера, до выборов распространили информацию о перемещении спецтехники и полицейских. Это очень обычное явление, исходя их того, что наша главная задача и вызов – это проведение выборов в мирной, свободной, а также безопасной обстановке. Для этой задачи, разумеется, должны быть проведены превентивные мероприятия, которые предполагают перемещение, что и происходило. Разумеется, эти передвижения продолжатся там, где это понадобится, на тех локациях, где нужна дополнительная мобилизация полиции. В связи с этим мы периодически будет дополнительно информировать вас», - заявила Нино Цациашвили.
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