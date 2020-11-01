В Грузии выявлен 1 791 новый случай коронавируса, выздоровели 2 413 человек

В Грузии за сутки зафиксирован 1 791 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 2 413 пациентов. Скончались 28 человек с COVID-19 – это рекордный суточный показатель за все время эпидемии: десять человек с COVID-19 умерли в клиниках Тбилиси, семь – в Аджарии, семь – в Имеретии, два – в Шида Картли, один – в Квемо Картли и один – в Самегрело-Земо Сванети.

Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. С тех пор этот показатель увеличился до 335. Самому молодому пациенту, который скончался из-за осложнений COVID-19 в Грузии, было всего 15 лет. Прошлый рекорд по числу смертей в стране зафиксировали 27 октября. Тогда за сутки умерли 23 пациента с COVID-19.

С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии всего лабораторно подтверждено 40 727 случаев инфицирования. Общее число выздоровевших составляет 25 104. Скончались 335 пациентов с диагнозом «коронавирус».

В режиме карантина к настоящему времени находятся 3 007 граждан, а 29 565 – в режиме самоизоляции. Из числа инфицированных 4 188 человек проходят лечение в больницах, 8 870 человек – на дому.

Накануне в Грузии суточный прирост заболевших COVID-19 составил 1 673, а число выздоровевших пациентов – 2 881. Необходимо отметить, что рекорд по числу заразившихся за 24 часа в стране был зафиксирован 24 октября – 1 941 случай.

По прогнозам специалистов, Грузия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через пару недель. Эпидемиологи ожидают, что к середине ноября показатель суточного прироста может достигнуть пяти тысяч. Одновременно члены правительства указывают на позитивную динамику последних дней - число выздоровевших превышает количество новых случаев заражения.