За сутки коронавирус подтвержден у 69 жителей Абхазии

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 358 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 134 человека, 116 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 30 – средней степени тяжести. Выписаны 5 пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного их них тяжелое.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 64 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4302 человека. 42 летальных случая. Выздоровели 2314.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.