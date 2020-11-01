За период работы в Абхазии военные медики приняли на лечение более 90 пациентов

Российские военные медики Южного военного округа продолжают лечение больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в столице самопровозглашенной республики Абхазия для больных с коронавирусной инфекцией.

За период работы с 20 октября военные медики Южного военного округа приняли на лечение более 90 пациентов, 13 из которых после успешного проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий были выписаны. В настоящее время в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуми, на лечении находятся 64 жителя республики с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Больные получают лечение в полном объеме.

Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Российские военные медики дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики для доведения до граждан.

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе абхазских властей развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.