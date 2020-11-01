Во второй тур выборов в Молдавии выходят Додон и Санду

Для определения победителя выборов президента Молдавии потребуется второй тур. Это следует из данных экзит-пола, обнародованных после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье.

По данным опроса на выходах с избирательных участков, проведенного WatchDog.md и Институтом публичной политики, во второй тур выходят действующий президент Игорь Додон и его основная соперница, бывший премьер-министр Майя Санду. Додон набирает в первом туре 41 процент голосов, а Санду 35. Второй тур должен пройти 15 ноября.

Официальные предварительные итоги голосования пока не объявлены, идёт подсчет голосов. ЦИК Молдавии объявил предварительные данные о явке - она превысила 42 процента. Выборы признаны состоявшимися, поскольку голосовали более трети избирателей. Более 2 тысяч избирательных участков работали в самой Молдавии, еще 140 – за ее пределами.

Из восьми кандидатов, претендовавших на высший пост в государстве, баллотирующийся на второй срок Игорь Додон, который считается пророссийским политиком, и лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду, считались фаворитами. В 2016 году Игорь Додон победил Майю Санду во втором туре президентских выборов, набрав на 5 процентов голосов больше.

С июня до ноября 2019 года Санду руководила правительством - после того, как ее сторонники вместе со сторонниками Додона лишили власти в стране олигарха Владимира Плахотнюка. В ноябре 2019 года, опираясь на своих сторонников в парламенте, Додон сместил Санду с поста премьера. Глава правительства в то время пыталась помешать президенту поставить офис Генерального прокурора под президентский контроль.