По заявлению лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, возможный бойкот оппозиции не помешает признанию правомочий парламента нового созыва, передает «ИнтерпрессНьюс».

Как заявил журналистам Мдинарадзе, информация, будто для легитимации парламента на момент его созыва нужно 2/3 депутатов является ложной. Он пояснил, что, согласно Конституции, парламент правомочен приступить к деятельности, если на заседании присутствует большинство списочного состава, то есть, 76 депутатов.

По словам Мдинарадзе, у «Грузинской мечты» в парламенте нового созыва будет не только 76 депутатов, но и более 92.

«Я наряду с вами наблюдаю за прессой и телевидением. Сегодня появилась новая ложная информация о том, будто для легитимации парламента необходимо 2/3 в момент его собрания. Поясню, что в Конституции Грузии четко записано, что парламент правомочен с момента своего собрания, если на нем присутствует большинство списочного состава, то есть, 76 депутатов. Учитывая результаты первого тура, у нас есть 76 депутатов. Этот результат, естественно, будет улучшен, мы все выиграем во втором туре и количество наших мандатов превысит 92. Сегодня большинство уже собрано, согласно существующим данным.

Согласно 38-й статье Конституции, если на первом заседании парламента нового созыва присутствует более половины списочного состава, то есть, большинство, парламент является правомочным. Они признают правомочия 2/3 парламента, мы признаем правомочие всего состава, а все остальное зависит от них. Если они примут такое решение, это прискорбно, я думаю, что ни они, ни общество не должны этого допускать. Они обязаны уважать волю тех избирателей, которые выразили свою волю у избирательной урны, и не оскорблять этим своих избирателей. Не мне это решать. Это же пояснили представители наблюдательной миссии. Это не мнение, которое может быть субъективным, это правильное отношение», - заявил Мдинарадзе.