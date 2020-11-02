«Грузинский марш» проводит акцию возле офиса «Грузинской мечты»

За два дня до выборов президента США действующий президент Дональд Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, активно посещают так называемые колеблющиеся штаты, от голосования в которых - по опросам и по мнению экспертов - будет зависеть исход выборов.

В нынешнем году к колеблющимся относятся Флорида, Северная Каролина, Аризона, штаты так называемого «ржавого пояса» - Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, а также - по некоторым опросам - Джорджия, Айова и Миннесота.

Все эти штаты, кроме Миннесоты, были выиграны Трампом 4 года назад, однако сейчас в значительной их части - по большинству опросов - лидирует Байден. Его отрыв, однако, не такой, чтобы можно говорить о гарантированном успехе. Некоторые опросы отдают предпочтение Трампу; кроме того, 4 года назад по опросам нынешний президент также отставал от своей соперницы Хиллари Клинтон. Все это делает исход борьбы непредсказуемым.

В воскресенье, как сообщает «Голос Америки», Трамп проводит митинги в Мичигане, Айове, Северной Каролине, Джорджии и Флориде. Байден посещает Пенсильванию.

В субботу президент посетил Пенсильванию, а бывший вице-президент – Мичиган. В этот штат он приехал вместе с бывшим президентом Бараком Обамой.

Большинство общенациональных опросов показывает, что Байден опережает Трампа - в среднем на 7 процентов. Однако большинство голосов в общенациональном масштабе не принимается при определении победителя выборов во внимание, поскольку президентом становится победитель голосования коллегии выборщиков, а она формируется в соответствии с итогами голосования в конкретных штатах.

По состоянию на субботу, более 92 миллионов граждан США уже проголосовало - по почте или досрочно на участках. Это гораздо больше половины общего числа избирателей, проголосовавших в 2016 году (138,8 миллиона). Досрочно проголосовали и оба главных кандидата - Трамп и Байден.