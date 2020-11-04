Новости
В Тбилиси закроют все детские сады до улучшения эпидситуации
В Тбилиси с 5 ноября закрываются все детские сады. Такое решение городское правительство приняло на сегодняшнем заседании.
Как заявил мэр столицы Каха Каладзе, это вынужденная мера и связана со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.
«С завтрашнего дня детские сады полностью закроются до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится», — сказал Каладзе.
Мэр Тбилиси распорядился обеспечить передачу родителям воспитанников детсадов предназначенных для них продуктов питания.
В Грузии детские сады заработали после продолжительных каникул с 12 октября. Однако до конца месяца учреждения стали закрываться один за другим из-за инфицирования воспитателей или детей.
В настоящее время в 183 детских садах Тбилиси зарегистрировано 58 тысяч детей, – пишет «Новости-Грузия».
- По данным правительства Грузии, за минувшие сутки в стране зафиксировано 2295 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 46 817.
Другие новости дня
В американском штате Орегон декриминализировали тяжёлые наркотики
Жители штата Орегон за северо-западе США проголосовали за декриминализацию хранения наркотиков для личных целей. За поправку проголосовали 59 процентов избирателей, — сообщает газета The Oregonian.
Этот закон не означает, что тяжёлые наркотики будут разрешены к продаже. Однако люди, пойманные с небольшим объёмом героина, кокаина, метамфетамина, экстази, ЛСД, псилобицина, метадона или оксикодона больше не будут считаться уголовными преступниками. Они будут оштрафованы на 100 долларов и получат предупреждение, или будут иметь возможность пройти медицинское обследование.
Сторонники законопроекта считают, что жёсткая антинаркотическая политика США заполнила тюрьмы страны преступниками, не совершившими насильственных преступлений, которые нуждаются в лечении, а не наказании. Принятый законопроект предусматривает перераспределение налогов от продажи легализованной в штате марихуаны на программы помощи наркозависимым.
Противники законопроекта указывают на то, что суды во многих случаях назначали пойманным с наркотиками жителя штата лечение. Кроме того, утверждается, что закон может увеличить уровень потребления наркотиков — за счёт людей, раньше боявшихся уголовного преследования.
Во вторник в пяти штатах США голосовали так же за легализацию употребления марихуаны — в четырёх из них для личного использования, в одном — для медицинского. Употребление каннабиса для отдыха одобрили избиратели Аризоны, Монтаны, Нью-Джерси и Южной Дакоты. Жители Миссисипи проголосовали за использование его в медицинских целях, передаёт Vox. После этих голосований марихуана, по-прежнему запрещённая на федеральном уровне, разрешена в пятнадцати штатах и столичном округе Колумбия.
Новый антирекорд в Грузии: 2295 случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 381. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 19 пациентов.
По данным правительства Грузии, за сутки в стране зафиксировано 2295 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 46 817.
Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 2537 и достигло 31 170.
- Среди инфицированных – премьер-министр Грузии Георгий Гахария, глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики Натия Турнава.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что переболел коронавирусом в лёгкой форме.
Трамп обвинил демократов в попытке «украсть выборы»
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на выборах главы государства, пообещав сделать заявление позднее ночью.
«Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа!» - написал американский лидер у себя в Twitter. Этот пост он опубликовал сразу после выступления его соперника демократа Джозефа Байдена, который также выразил уверенность в своей победе по итогам голосования.
Кроме того, Трамп обвинил демократов в попытке «украсть выборы». «Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть поданы после закрытия участков», – подчеркнул нынешний глава Белого дома.
В свою очередь администрация социальной сети Twitter пометила эту публикацию президента как содержащую «спорный контент», – пишет ТАСС.
«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», – указано вместо текста сообщения.
В США идёт подсчёт голосов на выборах президента. ВИДЕО
В Соединённых Штатах идёт подсчёт голосов на выборах президента. Голосование прошло 3 ноября, однако около 100 миллионов избирателей - большинство - проголосовало досрочно.
За победу борются нынешний президент, республиканец Дональд Трамп (в паре с Майклом Пенсом) и бывший вице-президент, демократ Джо Байден (в паре с Камалой Харрис).
Агентство Associated Press к 8.30 по московскому времени прогнозирует победу Байдена в 17 штатах, включая Калифорнию и Нью-Йорк, и округе Колумбия (210 голосов выборщиков), а победу Трампа в 21, включая Айову и Огайо (171 голос). Большая часть этих результатов прогнозировалась аналитиками заранее.
К 8.30 по московскому времени Трамп лидирует в большинстве так называемых "колеблющихся штатов", в том числе Флориде, Джорджии, Мичигане, Техасе, Северной Каролине, Висконсине и Пенсильвании, Байден впереди в Аризоне. Подсчет, однако, не окончен, и соотношение сил может измениться.
Для победы необходимы 270 голосов выборщиков.
Радио Свобода следит за подсчётом голосов в онлайн-трансляции:
Поскольку многие бюллетени были отправлены по почте, подсчёт голосов в некоторых штатах может занять несколько дней.
По прогнозам, процент явки на выборах может быть самой высокой за последние 100 лет.
В рамках этих выборов американские избиратели также определяют, кто займет все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 мест в Сенате, 11 губернаторских постов и различные должности в местных органах власти. Кроме того, проводятся референдумы по ряду вопросов. По предварительным данным подсчёта голосов, республиканцы могут сохранить большинство в Сенате, а демократы - в Палате представителей.
В Абхазии выявлено 77 новых случаев коронавируса, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 502 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 77 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 124 человека, 104 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести. Выписаны 17 человек.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В данном медучреждении сегодня утром, 3 ноября, умерла пациентка 1940 года рождения. У женщины была подтверждена короновирусная инфекция тяжелой формы и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на проводимое лечение, женщина скончалась.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 65 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Сегодня в гудаустком госпитале скончался пациент 60 лет с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Мужчина получал необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, утром скончался от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4426 человек. 45 летальных случаев. Выздоровели 2430.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Михаил Саакашвили сообщил, что переболел коронавирусом
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что переболел коронавирусом в лёгкой форме. Он отметил, что гражданам, принимающим участие в акциях протеста, не стоит бояться.
«Я даже почти не заметил, просто потом у меня выявили антитела. Мы не должны бояться. Конечно, должны соблюдать меры предосторожности, носить маски, мыть руки. Вокруг меня многие переболели, но осложнений не было почти ни у кого. Потерять страну – вот это будет смертельно», – сказал Саакашвили в эфире телекомпании «Пирвели».
- За минувшие сутки в Грузии было выявлено 1943 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 44 522. Общее число выздоровевших составляет 28 633, скончались 362 пациента.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
Президент Грузии встретилась с председателем ЦИК Тамар Жвания
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 3 ноября, встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания. По информации администрации президента, в ходе встречи председатель ЦИК предоставила президенту подробную информацию о парламентских выборах 2020 года.
«Президент, со своей стороны, подтвердила свое уважение к Тамар Жвания и избирательной администрации в целом и выразила благодарность за то, что они смогли организовать образцовые и демократические выборы, несмотря на сложные условия пандемии и вызовы.
На встрече также были отмечены первичные положительные оценки выборов миссиями наблюдателей и международным сообществом. Президент подчеркнула, что для демократической страны недопустимо оказывать давление, угрозы и оскорбления в адрес одного из главных беспристрастных институтов, краеугольного камня избирательного процесса - избирательной администрации и ее председателя», - говорится в информации администрации президента.
Следует отметить, что все восемь оппозиционных партий, получивших парламентские мандаты согласно объявленным ЦИК результатам выборов, отказались участвовать в работе парламента десятого созыва. Оппозиция считает, что ЦИК сфальсифицировал результаты голосования.
По подсчетам неправительственных организаций, масштаб неточностей составляет около 8%, которые были засчитаны правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиция подчеркивает, что это именно та разница, которая позволяет «Мечте» сформировать правительство и получить большинство мест в парламенте.
Сегодня возле здания ЦИК Грузии прошла акция протеста представителей оппозиции, которые требовали назначения новых выборов и привлечения Тамар Жвания к уголовной ответственности, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Международные наблюдатели на выборах отметили, что было зафиксировано множество нарушений, в том числе, использование административного ресурса. Вместе с тем они назвали выборы свободными и конкурентными. При этом никто из них не назвал выборы справедливыми.
Жертвами теракта в Вене стали четыре человека, 22 ранены. ВИДЕО
Австрийская полиция арестовала 14 человек в результате обысков по 18-ти адресам. Массированной операции по прочесыванию всех подозрительных или вероятных мест жительства террористов, предшествовала идентификация одного из нападавших - это это был «убежденный джихадист», убивший четырех горожан, сообщает Reuters.
Стрелок, убитый полицией через несколько минут после нападения на людей в баре, как выяснилось позднее, вышел из тюрьмы менее года назад.
Жертвами нападения стали пожилые мужчина и женщина, молодой прохожий и официантка. 22 человека и полицейский получили ранения, заявил на пресс-конференции глава МВД Карл Нехаммер. Мэр Вены уточнил, что трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.
Участвовал ли в нападении еще один террорист, который, как предполагается, бежал и скрывается, или преступление было совершено одним нападавшим - пока не выяснено.
В телевизионном обращении к нации канцлер Австрии Себастьян Курц сказал:
«Это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Это - борьба между многими людьми, которые верят в мир, и немногими, которые противостоят миру. Это - борьба между цивилизацией и варварством».
Нападению в Вене предшествовали нападения исламистов в Ницце и Париже - когда некоторые мусульмане оказались разгневанными публикацией сатирических карикатур на пророка Мухаммеда.
В Париже президент Франции Эммануэль Макрон посетил посольство Австрии, чтобы выразить свои соболезнования на немецком языке: «В радости и печали мы останемся едины».
Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили канцлеру Австрии Курцу свою поддержку.
Во вторник центр Вены был безлюден, многие магазины были закрыты - несмотря на то, что австрийское власти публично выразили сомнения в том. что на свободе еще остаются скрывшиеся террористы.
Акция протеста оппозиции проходит перед зданием правительства Аджарии в Батуми
Многолюдная акция протеста оппозиции проходит сегодня, 3 ноября, перед зданием правительства Аджарии в Батуми, сообщает агентство «Новости-Грузия». Участники протеста вышли с лозунгами «Покончим с несправедливостью», «Защити свой голос», «Уходи!».
На митинге присутствуют представители и сторонники партий «Единое национальное движение», «Европейской Грузии» и «Лело».
«Мы не боремся за места, мы отказались от мест в Верховном Совете и парламенте, мы хотим восстановить справедливость, мы защищаем голоса грузинских избирателей», - заявил на митинге один из лидеров «Национального движения», бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе. «Нас было и есть очень много, 31 октября Бидзина Иванишвили и темные силы отняли у нас выборы. Разве это должно сойти им с рук?» - сказал он.
Варшаломидзе подчеркнул, что «протест будет продолжаться до тех пор, пока не будут назначены новые выборы, потому что этого хочет народ».
К собравшимся обратились и другие представители оппозиции, призвав их бороться за свободные и честные выборы.
Накануне в центре Батуми – на бульваре и на стенах домов, появились надписи «Действуй», которые сделали члены одноименной молодежной организации. Власти поручили коммунальным службам удалить именно эти надписи, что и было сделано в течение нескольких часов.
У министра экономики Грузии подтвердился коронавирус
У министра экономики Грузии Натии Турнава подтвердился коронавирус, – сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что политик чувствует себя хорошо и лечится на дому.
Натия Турнава ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.
- Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, а также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили.
- Сегодня в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии сообщили, что глава ведомства Михаил Чхенкели самоизолировался - коронавирус подтвердился у члена его семьи.
Напавший в Швеции на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова рассказал о «приказе из Грозного»
Обвиняемый в покушении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова гражданин России Руслан Мамаев на судебном заседании заявил, что совершил преступление по приказу «людей из Грозного». Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.
По словам подсудимого, он не собирался убивать Абдурахманова и намеревался провалить задание. Мамаев запросил политическое убежище в Швеции. Вторая подсудимая отвергла все обвинения. Ее обвиняют в пособничестве нападавшему.
Адвокат чеченского блогера Йенс Шелунд подчеркнул на заседании, что чеченские власти обещали награду за голову Тумсо Абдурахманова, – пишет «Кавказ.Реалии».
Покушение на Тумсо Абдурахманова было совершено 26 февраля в Швеции, когда он спал у себя в квартире. Блогер сумел обезвредить нападавшего и передать его полиции.
В июне шведская полиция сообщала, что один из предполагаемых участников покушения был арестован заочно. Абдурахманов заявлял, что за этим преступлением стоят российские спецслужбы.
- В Финляндии 10 сентября задержан подозреваемый в попытке покушения на оппозиционного чеченского блогера Мусу Ломаева. Ломаев ведёт Youtube-канал, где систематически критикует власти Чечни.
- В июле в Австрии был убит выстрелом в голову ютьюб-блогер, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова, Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. По подозрению в преступлении задержаны уроженцы Чечни.
- В январе 2020 года в Лилле был убит 44-летний Имран Алиев, известный как Мансур Старый. Подозреваемым называют 34-летнего Усмана Мамадиева, скрывшегося в Чечне после покушения.
Новый антирекорд в Азербайджане: 1242 новых случая коронавируса
В Азербайджане выявлено еще 1242 случая заражения коронавирусом, –сообщили в оперативном штабе при Кабмине. Это – антирекорд с начала пандемии.
Общее число подтвержденных случаев – 58 282. За сутки скончались еще 15 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 768.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 45 030 человек (+551 за сутки). Число активных случаев – 12 484.
За минувшие сутки проведено 11 159 тестов на коронавирус, с начала пандемии – 1 379 779.
Сторонники оппозиции проводят акцию у здания ЦИК Грузии
Представители грузинской оппозиции собрались у здания Центральной избирательной комиссии. Они требуют отставки главы ЦИК Тамар Жвания и проведения повторных выборов.
На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. У здания установлены металлические ограждения, по которым активисты стучат камнями.
В самом здании в эти минуты проходит встреча главы ЦИК Тамар Жвания с представителями дипломатического корпуса и неправительственных организаций. Жвания говорит, что против комисии ведется «дезинформационная кампания».
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
- Сегодня крупнейшие оппозиционные партии Грузии подписали меморандум о непризнании итогов парламентских выборов.
Новые ограничения в Грузии: масочный режим на улицах и возвращение школ на «дистанционку»
Ношение масок в Грузии с завтрашнего дня будет обязательным как в закрытых пространствах, так и на улице. Об этом сообщила вице-премьер, министр инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.
По её словам, ношение масок – самое эффективное средство защиты от инфицирования коронавирусом. Для нарушителей масочного режима предусмотрен штраф – 20 лари (около шести долларов).
Сегодня же стало известно, что c 4 по 25 ноября во всех крупных городах страны учебный процесс вновь перейдёт на дистанционный режим. Кроме того, рестораны и развлекательные объекты по всей Грузии будут работать до 22 часов.
- Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, а также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили.
- За минувшие сутки в Грузии выявлено 1943 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 44 522. Общее число выздоровевших составляет 28 633 (за сутки – 1833). Скончались 362 пациента (за сутки – 20).
Лидеры оппозиционных партий подписали соглашение о непризнании итогов выборов
Крупнейшие оппозиционные партии Грузии подписали сегодня, 3 ноября соглашение о непризнании итогов парламентских выборов. Они требуют повторного проведения выборов.
Документ подписали партии, которые, согласно данным ЦИК, преодолели предвыборный барьер, а также те силы, которые не попадают в парламент. В совместном заявлении говорится, что результат выборов не отражает волю народа. «Мы не признаём парламент легитимным, так как он избран незаконно», – сказано в заявлении.
Среди подписавшихся – «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Лело», «Гирчи», «Алеко Элисашвили-Граждане», «Лейбористская партия», «Республиканская партия», «Государство для народа», «Европейские демократы», «Закон и справедливость», «Единая Грузия», «Трибуна», «Победоносная Грузия», «Эка Беселия – за справедливость», «Свободные демократы», «Свобода», «Свободная Грузия», «Христиан-демократическое движение».
Участники встречи сообщили, что к требованию о проведении новых выборов присоединяется и «Альянс патриотов Грузии».
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
Все статьи по теме: ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ
Глава МВД Австрии назвал одного из стрелявших в Вене сторонником «ИГ»
В результате терактов в Вене погибли три человека, а также был убит один нападавший, сообщил утром во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Личность убитого террориста установлена, министр назвал его однозначно радикализированным человеком.
Погибли двое мужчин и одна женщина. Ранее сообщалось, что на месте был убит случайный прохожий, а затем в больнице умерла раненая террористами женщина, а еще пострадали не менее 15 человек.
В доме у предполагаемого террориста уже прошел обыск, заявил гендиректор общественной безопасности Вены Франц Руф. В распоряжении силовиков, по его словам, оказались 20 тысяч различных видеозаписей, сделанных очевидцами, этот контент уже изучается.
На вопрос о том, можно ли считать напавшего антисемитом (ранее сообщалось, что первые нападения произошли неподалеку от синагоги в районе Зайтенштеттенгас), австрийские чиновники ответили, что пока этого сказать нельзя, но «он однозначно был радикализированным человеком». Министр внутренних дел назвал убитого «исламским террористом" и отметил, что он симпатизировал экстремистской группировке «Исламское государство».
На нем был пояс со взрывчаткой, а также у него нашли автоматическую винтовку, несколько единиц короткоствольного оружия и боеприпасы.
По мнению силовиков, напавший действовал не в одиночку. Его предполагаемых сообщников ищут. В Вену будут стянуты дополнительные силы полиции, добавил Руф.
Австрийские СМИ сообщали, что экстремисты выбрали для одновременного нападения четыре цели – два ресторана, синагогу и еврейский культурный центр. Позже появились официальные данные полиции о том, что стрельба велась в шести разных местах в центре города.
Очевидцы происшествия говорят минимум о 50 выстрелах.
МВД Австрии назвало стрельбу у синагоги терактом.
Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные. В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.
В США началось голосование на выборах президента
В США сегодня день выборов президента. В них участвуют нынешний президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден, который поклялся "победить вирус" и объединить страну.
Первый участок на выборах президента США начал работать в поселке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) сразу после полуночи. Все пять местных избирателей проголосовали за Байдена, сообщается в твиттере.
В понедельник оба кандидата провели мероприятия в нескольких штатах, которые могут определить исход выборов.
77-летний Байден начал свой день в Огайо, где он вновь подверг критике борьбу Трампа с пандемией. "Завтра у нас есть возможность положить конец президентству, которое разделило эту нацию", - сказал Байден, назвав Трампа "слабым" и "позором". Из Огайо кандидат от Демократической партии отправился в Пенсильванию, где Байден лидирует в последних опросах, но где в 2016 году победил Трамп. На Пенсильванию приходится 20 из 270 необходимых для избрания голосов выборщиков.
В Питтсбурге Байден встретился с членами профсоюза и афроамериканскими избирателями. Там в рамках автопробега к Байдену присоединилась поп-звезда Леди Гага.
74-летний Трамп накануне основного дня голосования посетил Северную Каролину, где также идет напряженная борьба между кандидатами , а также Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, где в опросах лидирует Байден.
На митинге в Северной Каролине президент США сказал, что его не беспокоит низкий рейтинг по сравнению с его конкурентом и пообещал выиграть в любом случае. "Голосование за Байдена-это голосование за то, чтобы отдать контроль над правительством глобалистам, коммунистам, социалистам, богатым либеральным лицемерам, которые хотят заставить вас замолчать, подвергнуть цензуре ", - сказал Трамп.
Обычно имя победителя становится известно до публикации официальных результатов выборов: СМИ строят оценки на основе данных с отдельных участков. Однако в этом году рекордное количество людей проголосовало досрочно - 97 миллионов избирателей. Поскольку многие бюллетени были отправлены по почте, подсчёт голосов в некоторых штатах может занять несколько дней.
Трамп подверг критике постановления судов, разрешающие подсчет бюллетеней, которые проштампованы ко дню выборов и поступят через определенное время после этого.
Президент дал понять, что его предвыборный штаб намерен оспаривать в суде подсчет заочно поданных голосов в Пенсильвании. На прошлой неделе решение по этому вопросу принял Верховный суд. "Как только закончатся выборы, наши юристы начнут действовать", – сказал президент журналистам перед митингом в Северной Каролине.
По данным новостного портала Axios, президент сказал своим приближенным, что намерен объявить о победе во вторник вечером, даже если итоги в коллегии выборщиков будут неопределенными. Трамп категорически опроверг это утверждение.
Байден комментируя эти сообщения, заявил: "Президент не украдет выборы".
Национальные опросы по-прежнему показывают, что Байден опережает Трампа примерно на 8 процентных пунктов.
В рамках этих выборов американские избиратели также определят, кто займет все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 мест в Сенате, 11 губернаторских постов и различные должности в местных органах власти. Кроме того, проводятся референдумы по ряду вопросов.
COVID-19 в Грузии: 1943 новых случая, 1833 пациента выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 362. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов.
По информации заместителя главы оперативного штаба при межведомственном координационном совете правительства Грузии Бердии Сичинава, семь пациентов умерли в Тбилиси, шесть – в Имеретии, пять – в Аджарии, один – в Шида-Картли, один – в Мцхета-Мтианети.
За сутки выявлено 1943 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 44 522. Общее число выздоровевших составляет 28 633 (за сутки – 1833).
Число активных случаев коронавируса – 15 501, из них 4253 пациента лечатся в клиниках, 2 264 – в COVID-гостиницах, 8984 – на дому.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Абхазия составляет 4349 человек. 43 летальных случая. Выздоровели 2413.
- Со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено 964 случая заражения, за время пандемии – 1054. Скончались 11 человек.
В Абхазии выявлено 47 новых случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 215 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 135 человек, 116 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести. Выписаны 6 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 3 пациентов тяжёлое, один человек в крайне тяжелом состоянии.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 66 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 63 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
В мобильном госпитале скончалась пациентка 1961 года рождения с коронавирусной инфекцией тяжелой формы и внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое лечение, 2 ноября женщина умерла от прогрессирующей острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4349 человек. 43 летальных случая. Выздоровели 2413.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Теракт в Вене. Нападения в шести точках города
В центре Вены, рядом с синагогой в результате нападения полицейский получил серьезные ранения. Несколько человек ранены, еще несколько, "предположительно, убиты", заявил глава МВД Австрии Капрл Нехаммер. По его словам, ситуация остаётся неопределённой и "развивается динамически".
По сообщениям австрийских СМИ, нападавшие в Вене выбрали для атаки сразу четыре цели. Нападению подверглись два ресторана, синагога и еврейский культурный центр. В результате, по некоторым сообщениям, погибли 7 человек. Официального подтверждения этой информации нет. Газета Kurier сообщает, что в числе погибших полицейский, четыре человека получили тяжелые ранения.
На месте происшествия в первом районе Вены работают крупные силы специальных служб. По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством.
ИЗ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ХРОНИКИ:
20:00 несколько выстрелов, первые на Seitenstettengasse.
Несколько вооружённых людей с оружием в руках.
Нападения происходят в шести различных локациях.
Один человек убит, несколько ранены, включая одного полицейского.
Один нападавший застрелен.
По неподтвержденным данным СМИ, целью атаки могла быть именно синагога. Один из нападавших задержан или ликвидирован, но другие преступники, предположительно, в бегах.
Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта. Также МВД Австрии подтверждает, что один полицейский получил ранение, один нападавший задержан после стрельбы в Вене.
Газета Kronen Zeitung сообщила, что еврейские общины призвали своих членов не покидать свои жилища, сообщила "Немецкая волна".
Полицейское управление Вены просит жителей города оставаться дома, не пользоваться общественным транспортом и не распространять видео с места событий.
Жертвами нападения на студенческий городок в Кабуле стали 22 человека
Жертвами нападения вооруженных экстремистов на студенческий городок Кабульского университета сегодня, 2 ноября стали, по меньшей мере, 22 человека. Нападение началось примерно в то же время, когда в городок должна была приехать группа правительственных чиновников - на церемонию открытия иранской книжной ярмарки.
Военнослужащие сил безопасности в перестрелке с экстремистами убили троих из них, сообщает Би-би-си.
Через несколько часов после нападения в Телеграме появился пост, в котором террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) приняла на себя ответственность за убийство людей в городке Кабульского университета. Авторы поста заявили, что мишенью нападения были выпускники университета - будущие судьи и следователи.
Би-би-си обращает внимание на то, что отряды «Исламского государства» нередко нападают на образовательные учреждения Афганистана. Так, жертвами нападения на образовательный центр в Кабуле в октябре этого года стали 24 человека. В 2018 году жертвами нападения «ИГ» у здания Кабульского университета стали десятки людей.
У главы администрации правительства Грузии подтвердили коронавирус
Тестирование подтвердило, что глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили заразилась коронавирусом.
«У меня подтвердился Covid -19. Со мной все хорошо, я прохожу лечение дома и по возможности продолжаю работу. Спасибо всем, кто интересовался», - написала Мезвришвили в соцсети.
Как уже сообщалось, сегодня коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Накануне премьер заявил, что уходит в самоизоляцию после того, как коронавирус подтвердился у сотрудников его охраны. Также в самоизоляцию ушли глава администрации Натия Мезвришвили и министр экономики Натия Турнава.
Совет ООН по правам человека одобрил действия режима Лукашенко
Совет ООН по правам человека, заседающий в Женеве, одобрил усилия властей Беларуси в соблюдении прав человека. Белорусская делегация представила членам Совета свой Периодический доклад о соблюдении прав человека в Республике Беларусь. Все государства-члены Совета ООН по правам человека представляют такие доклады каждые пять лет.
С оценкой хода обсуждения доклада выступила неправительственная правозащитная организация UN Watch, основанная в 1993 году для проверки соответствия решений правозащитных органов ООН принципам Устава этого крупнейшего международного форума.
UN Watch, будучи неправительственной организацией, наделена Специальным консультативным статусом при при Экономическом и Социальном совете ООН и имеет ассоциированной членство в Департаменте общественной информации ООН.
По данным UN Watch, 51 из 92 государств-участников Совета по правам человека (55 процентов) приветствовали достижения Беларуси в области прав человека.
Среди одобривших действия режима Лукашенко - 36 государств, которые традиционно поддерживают репрессивные режимы и еще 15 государств, которые сочли возможным дать положительную оценку некоторым достижениям белорусских властей.
«В то время, когда режим Лукашенко жестко подавляет протесты граждан, не согласных с официальными результатами президентских выборов, избивает женщин на улицах и бросает всех оппозиционных лидеров за решетку или или вынуждает их покинуть страну, высший правозащитный орган ООН не должен становиться форумом фальшивого восхваления угнетателей», - заявила Хилель Нойер, исполнительный директор независимой правозащитной организации UN Watch, базирующейся в Женеве.
Тем не менее, Нойер приветствовала тот факт, что, по крайне мере 41 государство, пользуясь своим правом на краткое выступление, высказало реальную оценку положения в области прав человека в Беларуси.
Пенитенциарная служба признала, что Георгия Руруа в тюрьме избили пятеро заключенных. ВИДЕО
В тюрьме избили бизнесмена Георгия Руруа, акционера оппозиционной телекомпании «Мтавари», который осужден за незаконное ношение оружия. Однако оппозиция считает его политическим заключенным.
Депутат парламента, одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили сообщила о том, что Руруа подвергся нападению в тюрьме, в эфире телекомпании «Формула». Она назвала происшедшее «политическим заказом». После этого специальная пенитенциарная служба распространила официальное заявление, в котором признала, что Георгий Руруа подвергся физическому насилию в тюрьме.
Согласно официальным данным, Руруа избивали пятеро заключенных, оказавшихся в коридоре тюрьмы по стечению обстоятельств, как следует из заявления. Служба также отмечает, что в результате избиения у Георгия Руруа появились кровоподтеки на лице. По факту начато расследование.
«Специальная пенитенциарная служба заявляет, что 2 ноября 2020 года в пенитенциарном заведении N8 осужденный Георгий Руруа, с целью встречи с адвокатом, был выведен из камеры. Приблизительно в 15:25 во время передвижения по первому режимному корпусу во флигеле E-6 (где осуществляется 24-часовое электронно-визуальное наблюдение) ему нанес словесное и физическое оскорбление осужденный П.Н., который в это время находился там же, в дежурной комнате, и осуществлял телефонный звонок.
Следует отметить, что в это время в расположенной там же камере N76 (камере, в которой отбывает наказание П.Н.), проводился ремонт туалета, из-за чего дверь камеры была открыта. Во время передвижения Георгия Руруа по флигелю офицер режимного отделения прикрыл дверь камеры и встал рядом.
Когда между П.Н. и Георгием Руруа произошло физическое противостояние, офицер побежал их разнимать. В это время из камеры вышли сокамерники П.Н.: Н.О., Д.Дз., Г.Дж. и Г.Ц. Они также нанесли словесное и физическое оскорбление Георгию Руруа.
Инцидент был пресечен сотрудниками тюрьмы, однако в результате физического противостояния у Георгия Руруа на лице отмечаются кровоподтеки. Дежурный хирург пенитенциарного заведения оказал ему первичную медицинскую помощь.
В связи со случившимся, согласно установленным правилам, было направлено сообщение в следственный орган, началось расследование. В настоящее время проводится процедура допроса и согласно закону, видеоматериалы инциденты заархивированы», – сказано в заявлении пенитенциарной службы.
30 июля Тбилисский городской суд признал Руруа виновным в незаконном хранении-ношении огнестрельного оружия, приговорив к четырем годам тюрьмы. В своем совместном заявлении оппозиционные партии назвали этот приговор «политическим решением Бидзины Иванишвили» - миллиардера и лидера правящей партии «Грузинская мечта». Оппоненты властей считают, что дело Руруа показало «насколько послушно» суд выполняет «политические заказы» властей.
Оппозиция также обвиняет правительство «Грузинской мечты» в невыполнении обязательств по соглашению о реформе избирательной системы, достигнутого при посредничестве послов ЕС и США 8 марта 2020 года. «Освобождение Георгия Руруа и недопустимость политически мотивированных дел являются ключевой частью соглашения», - сказано в заявлении.
Одновременно в обращении отмечено, что «дело Георгия Руруа касается не только судьбы этого человека». Авторы заявления указывают, что политические преследования и судебные приговоры «уже стали серьезной проблемой для любого человека» в Грузии.
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