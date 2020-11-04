В Южной Осетии выявили еще 63 новых случая коронавируса

В Южной Осетии за сутки проведено 167 исследований на COVID-19, из них 63 теста показали положительный результат, – сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.

«С учета медучреждений сняты 11 человек, всего с середины сентября 83 гражданина выздоровели», – сказала Кочиева.

По её словам, всего в медучреждениях Южной Осетии от коронавируса лечится 231 пациент: в детской больнице РММЦ – 149 человек, в инфекционной больнице – 44, в районных медучреждениях – 38 человек.

Ранее глава югоосетинского Минздрава Георгий Тотчиев сообщил о тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции и указал на дефицит наиболее востребованных препаратов. «Тот запас, который мы имели, по отдельным позициям иссяк», – отметил он.

Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что «особую значимость в сложившейся ситуации получает вопрос поставок из РФ в Южную Осетию кислорода для аппаратов ИВЛ».