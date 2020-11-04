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Жители Пуэрто-Рико проголосовали на референдуме за присоединение к США
Решение будет принимать Конгресс
Жители Пуэрто-Рико, — неинкорпорированной территории в Карибском море, — проголосовали на референдуме во вторник за вхождение в состав США на правах 51 штата. За проголосовали 52 процента населения по результатам подсчёта 88 процентов голосов, передаёт газета Caribbean Business.
На голосовании был задан вопрос: "должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США в качестве штата". Варианта ответа было два — "да" или "нет". Указ о проведении референдума подписала в мае губернатор территории Ванда Васкес Гарсед.
Пуэрто-Рико была передана США Испанией в 1898 году. Жители территории имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах и не имеют представительства в Конгрессе. Референдум о присоединении в 2020 году стал пятым с 1967 года. Решение о включении в состав США должны принимать американские законодатели.
Другие новости дня
США завершили выход из Парижского соглашения по климату
США сегодня, 4 ноября, завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату. Указ об этом летом 2017 года подписал президент Дональд Трамп. В ноябре 2019 года Вашингтон уведомил ООН о начале процедуры выхода.
Выход из Парижского климатического соглашения – одно из обещаний Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Тогда глава Белого дома заявлял, что участие в нём США экономически невыгодно и чревато потерей рабочих мест, снижением зарплат, закрытием фабрик и сокращением финансового благосостояния американцев.
Парижское соглашение по климату в декабре 2015 года подписали 197 стран. Цель документа – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в XIX столетии. Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года. Ни одна страна не может выйти из него в первые три года.
США стали первой страной, покинувшей соглашение. Госдепартамент при этом заявлял, что не исключает возвращения страны к исполнению условий Парижского соглашения, если получится добиться более выгодных условий для Вашингтона.
За полтора года 170 тысяч жителей "ДНР" получили гражданство России
Об этом сообщил глава сепаратистов Денис Пушилин
За полтора года более 170 тысяч жителей так называемой Донецкой народной республики получили российское гражданство, сообщил в среду глава сепаратистов Денис Пушилин.
Указ, согласно которому которому жители востока Украины, проживающие на подконтрольных сепаратистам территориях, могут получить гражданство России по упрощённой схеме подписал в прошлом апреле Владимир Путин. В указе отмечалось, что это делается в "гуманитарных целях" для "защиты прав и свобод человека".
При этом документ был подписан Путиным почти одновременно с победой на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского, выражавшего готовность сотрудничать с Россией для урегулирования конфликта в Донбассе. В итоге Зеленский осудил решение Путина и призвал Запад ответить на него ужесточением антироссийских санкций.
Евросоюз и США специальных санкций не вводили, хотя и выступили с резкой критикой путинского указа. Представитель ЕС по иностранным делам назвала его "очередным ударом по суверенитету Украины", а Госдепартамент США - "крайне провокационной акцией".
Россия ранее выдавала гражданство жителям контролируемого сепаратистами региона Молдавии – Приднестровья, и грузинских Южной Осетии и Абхазии, которые признаны независимыми государствами только несколькими членами ООН после войны в Грузии в 2008 году.
Грузия приняла участие в международной полицейской операции по задержанию кибермошенников
В министерстве внутренних дел Грузии сообщили о «беспрецедентной международной полицейской операции» под названием 2BaGoldMule.
По информации ведомства, арестованы 20 участников преступной сети QQAAZZ, пытавшихся «отмыть» десятки миллионов евро по заказу ведущих киберпреступников мира. Спецоперацию координировала полицейская служба Европейского союза – Европол. В ней участвовали правоохранительные органы из 16 стран.
«Операции предшествовало комплексное расследование полиции Португалии, США и Испании, а также правоохранительных органов Великобритании, Грузии, Латвии, Болгарии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии – при координации Европола», – сказано в заявлении МВД Грузии.
В ведомстве отметили, что сеть QQAAZZ, в которую входили участники из Латвии, Грузии, Болгарии, Румынии и Бельгии, открыла сотни корпоративных и личных банковских счетов по всему миру, куда переводились деньги, похищенные со счетов жертв киберпреступников.
«Затем эти средства переводились на счета, контролируемые QQAAZZ, и часто средства конвертировались в криптовалюту», – отметили в МВД.
- Отметим, что Европол сообщил об успешной спецоперации 15 октября. МВД Грузии опубликовало пресс-релиз сегодня, 4 ноября.
В Неваде до 5 ноября приостановлен подсчет голосов на выборах президента
Власти Невады, без объяснения причин, объявили, что до 5 ноября приостановят обработку бюллетеней, поданных на президентских выборах.
Избирательная комиссия этого штата, в котором борьба между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и его соперником-демократом Джо Байденом за избирателей развернулась особенно остро, сообщила: необходимо подсчитать голоса, присланные по почте в день выборов 3 ноября; также необходимо завершить обработку протоколов, которые поступят по почте в ближайшую неделю, и разрешить спорные моменты, связанные с подтверждением личности некоторых проголосовавших граждан.
Невада - один из шести штатов, где исход президентской кампании пока не ясен. В этом списке также Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Байдену для победы на выборах необходимо получить лидерство по меньшей мере в трёх из этих штатов, тогда как Трампу – в четырёх. По последним данным, у Байдена сейчас 224 голоса выборщиков, у Трампа – 213. Для победы кандидату необходимо 270 голосов выборщиков.
Радио Свобода следит за подсчётом голосов в онлайн-трансляции:
Количество поданных избирателями бюллетеней приближается к 90 процентам. Байден, судя по данным сайта национальной избирательной системы, чуть впереди. У него 49,33 процента голосов избирателей, у Трампа – 48,69.
ПРООН продолжает оказывать Абхазии поддержку в борьбе с COVID-19
Программа развития Организации Объединенных Наций продолжает регулярные поставки в самопровозглашенную республику Абхазия экстренно необходимых материалов для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19 и защиты медицинского персонала.
Как сообщили в ПРООН, дизельный генератор мощностью 40 кВт был доставлен для лаборатории санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) 30 октября 2020 года.
«ПРООН предоставила генератор в рамках проекта «Горизонты», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и направлен на усиление потенциала медицинских учреждений Абхазии в сфере профилактики инфекционных заболеваний и предотвращения их распространения. Генератор поможет обеспечить бесперебойное питание для ПЦР-тестирования в лаборатории СЭС», – сказано в сообщении.
В той же партии ПРООН доставила два аппарата искусственной вентиляции легких Mindray для оказания помощи пациентам, страдающим тяжелыми респираторными инфекциями, в специализированных медицинских учреждениях Абхазии для лечения COVID-19.
«В следующей партии, запланированной на 5 ноября 2020 года, ПРООН планирует доставить более шести тысяч респираторных масок N95 для использования медицинским персоналом при лечении пациентов, инфицированных COVID-19, а также десять инфракрасных термометров. В период пандемии во всем мире наблюдается острая нехватка масок N95», – заявили в ПРООН.
Стоимость двух последних поставок - седьмой и восьмой по счету из доставленных ПРООН с начала пандемии в марте 2020 года - составляет 48 550 долларов США.
По информации организации, все поставки ПРООН в Абхазию осуществляются с помощью Совместного Координационного Механизма, администрируемого Европейским Союзом и Программой Развития Организации Объединенных Наций.
- По состоянию на 4 ноября 2020 года в Абхазии зарегистрировано 4426 случаев заболевания COVID-19, из которых 45 имели летальный исход. В настоящее время 124 инфицированных проходят лечение в Гудаутской больнице, а также 65 пациента лечатся в мобильном госпитале недавно развернутом в Сухуми.
В Южной Осетии выявили еще 63 новых случая коронавируса
В Южной Осетии за сутки проведено 167 исследований на COVID-19, из них 63 теста показали положительный результат, – сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«С учета медучреждений сняты 11 человек, всего с середины сентября 83 гражданина выздоровели», – сказала Кочиева.
По её словам, всего в медучреждениях Южной Осетии от коронавируса лечится 231 пациент: в детской больнице РММЦ – 149 человек, в инфекционной больнице – 44, в районных медучреждениях – 38 человек.
Ранее глава югоосетинского Минздрава Георгий Тотчиев сообщил о тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции и указал на дефицит наиболее востребованных препаратов. «Тот запас, который мы имели, по отдельным позициям иссяк», – отметил он.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что «особую значимость в сложившейся ситуации получает вопрос поставок из РФ в Южную Осетию кислорода для аппаратов ИВЛ».
Алиев говорит, что проживающим в Карабахе армянам будет обеспечена безопасность
Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасностЬ, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете «La Repubblica».
«Я неоднократно говорил, что все жители Нагорного Карабаха будут продолжать жить там мирно и достойно. Армяне – наши граждане. В различных местах Азербайджана, в основном Баку, проживают тысячи армян. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасность, их материальное положение станет лучше, они будут жить лучше, так как сегодня находятся под давлением режима хунты в Нагорном Карабахе», – заявил он.
Ранее Ильхам Алиев не исключил возможности предоставления «культурной автономии» Нагорному Карабаху.
В интервью «La Repubblica» азербайджанский президент также заявил, что «Армения уже признала свое поражение».
«Премьер-министр Пашинян обратился к Президенту Путину с письмом, прося о военной помощи. Это означает, что они признали свое военное поражение и нашу победу», – сказал Алиев.
- С начала обострения обстановки в Нагорном Карабахе в конце сентября Баку и Ереван неоднократно договаривались о гуманитарном перемирии, но режим прекращения огня не соблюдался. В его нарушении стороны обвиняют друг друга.
- Сегодня армянская сторона сообщила, что диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана попыталась продвинуться в направлении Шуши, но была отброшена.
В американском штате Орегон декриминализировали тяжёлые наркотики
Жители штата Орегон за северо-западе США проголосовали за декриминализацию хранения наркотиков для личных целей. За поправку проголосовали 59 процентов избирателей, — сообщает газета The Oregonian.
Этот закон не означает, что тяжёлые наркотики будут разрешены к продаже. Однако люди, пойманные с небольшим объёмом героина, кокаина, метамфетамина, экстази, ЛСД, псилобицина, метадона или оксикодона больше не будут считаться уголовными преступниками. Они будут оштрафованы на 100 долларов и получат предупреждение, или будут иметь возможность пройти медицинское обследование.
Сторонники законопроекта считают, что жёсткая антинаркотическая политика США заполнила тюрьмы страны преступниками, не совершившими насильственных преступлений, которые нуждаются в лечении, а не наказании. Принятый законопроект предусматривает перераспределение налогов от продажи легализованной в штате марихуаны на программы помощи наркозависимым.
Противники законопроекта указывают на то, что суды во многих случаях назначали пойманным с наркотиками жителя штата лечение. Кроме того, утверждается, что закон может увеличить уровень потребления наркотиков — за счёт людей, раньше боявшихся уголовного преследования.
Во вторник в пяти штатах США голосовали так же за легализацию употребления марихуаны — в четырёх из них для личного использования, в одном — для медицинского. Употребление каннабиса для отдыха одобрили избиратели Аризоны, Монтаны, Нью-Джерси и Южной Дакоты. Жители Миссисипи проголосовали за использование его в медицинских целях, передаёт Vox. После этих голосований марихуана, по-прежнему запрещённая на федеральном уровне, разрешена в пятнадцати штатах и столичном округе Колумбия.
В Тбилиси закроют все детские сады до улучшения эпидситуации
В Тбилиси с 5 ноября закрываются все детские сады. Такое решение городское правительство приняло на сегодняшнем заседании.
Как заявил мэр столицы Каха Каладзе, это вынужденная мера и связана со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.
«С завтрашнего дня детские сады полностью закроются до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится», — сказал Каладзе.
Мэр Тбилиси распорядился обеспечить передачу родителям воспитанников детсадов предназначенных для них продуктов питания.
В Грузии детские сады заработали после продолжительных каникул с 12 октября. Однако до конца месяца учреждения стали закрываться один за другим из-за инфицирования воспитателей или детей.
В настоящее время в 183 детских садах Тбилиси зарегистрировано 58 тысяч детей, – пишет «Новости-Грузия».
- По данным правительства Грузии, за минувшие сутки в стране зафиксировано 2295 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 46 817.
Новый антирекорд в Грузии: 2295 случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 381. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 19 пациентов.
По данным правительства Грузии, за сутки в стране зафиксировано 2295 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 46 817.
Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 2537 и достигло 31 170.
- Среди инфицированных – премьер-министр Грузии Георгий Гахария, глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики Натия Турнава.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что переболел коронавирусом в лёгкой форме.
Трамп обвинил демократов в попытке «украсть выборы», Twitter пометил запись как «спорный контент»
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на выборах главы государства, пообещав сделать заявление позднее ночью.
«Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа!» - написал американский лидер у себя в Twitter. Этот пост он опубликовал сразу после выступления его соперника демократа Джозефа Байдена, который также выразил уверенность в своей победе по итогам голосования.
Кроме того, Трамп обвинил демократов в попытке «украсть выборы». «Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть поданы после закрытия участков», – подчеркнул нынешний глава Белого дома.
В свою очередь администрация социальной сети Twitter пометила эту публикацию президента как содержащую «спорный контент», – пишет ТАСС.
«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», – указано вместо текста сообщения.
В США идёт подсчёт голосов на выборах президента. ВИДЕО
В Соединённых Штатах идёт подсчёт голосов на выборах президента. Голосование прошло 3 ноября, однако около 100 миллионов избирателей - большинство - проголосовало досрочно.
За победу борются нынешний президент, республиканец Дональд Трамп (в паре с Майклом Пенсом) и бывший вице-президент, демократ Джо Байден (в паре с Камалой Харрис).
Агентство Associated Press к 8.30 по московскому времени прогнозирует победу Байдена в 17 штатах, включая Калифорнию и Нью-Йорк, и округе Колумбия (210 голосов выборщиков), а победу Трампа в 21, включая Айову и Огайо (171 голос). Большая часть этих результатов прогнозировалась аналитиками заранее.
К 8.30 по московскому времени Трамп лидирует в большинстве так называемых "колеблющихся штатов", в том числе Флориде, Джорджии, Мичигане, Техасе, Северной Каролине, Висконсине и Пенсильвании, Байден впереди в Аризоне. Подсчет, однако, не окончен, и соотношение сил может измениться.
Для победы необходимы 270 голосов выборщиков.
Радио Свобода следит за подсчётом голосов в онлайн-трансляции:
Поскольку многие бюллетени были отправлены по почте, подсчёт голосов в некоторых штатах может занять несколько дней.
По прогнозам, процент явки на выборах может быть самой высокой за последние 100 лет.
В рамках этих выборов американские избиратели также определяют, кто займет все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 мест в Сенате, 11 губернаторских постов и различные должности в местных органах власти. Кроме того, проводятся референдумы по ряду вопросов. По предварительным данным подсчёта голосов, республиканцы могут сохранить большинство в Сенате, а демократы - в Палате представителей.
В Абхазии выявлено 77 новых случаев коронавируса, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 502 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 77 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 124 человека, 104 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести. Выписаны 17 человек.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В данном медучреждении сегодня утром, 3 ноября, умерла пациентка 1940 года рождения. У женщины была подтверждена короновирусная инфекция тяжелой формы и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на проводимое лечение, женщина скончалась.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 65 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Сегодня в гудаустком госпитале скончался пациент 60 лет с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Мужчина получал необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, утром скончался от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4426 человек. 45 летальных случаев. Выздоровели 2430.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Михаил Саакашвили сообщил, что переболел коронавирусом
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что переболел коронавирусом в лёгкой форме. Он отметил, что гражданам, принимающим участие в акциях протеста, не стоит бояться.
«Я даже почти не заметил, просто потом у меня выявили антитела. Мы не должны бояться. Конечно, должны соблюдать меры предосторожности, носить маски, мыть руки. Вокруг меня многие переболели, но осложнений не было почти ни у кого. Потерять страну – вот это будет смертельно», – сказал Саакашвили в эфире телекомпании «Пирвели».
- За минувшие сутки в Грузии было выявлено 1943 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 44 522. Общее число выздоровевших составляет 28 633, скончались 362 пациента.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
Президент Грузии встретилась с председателем ЦИК Тамар Жвания
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 3 ноября, встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания. По информации администрации президента, в ходе встречи председатель ЦИК предоставила президенту подробную информацию о парламентских выборах 2020 года.
«Президент, со своей стороны, подтвердила свое уважение к Тамар Жвания и избирательной администрации в целом и выразила благодарность за то, что они смогли организовать образцовые и демократические выборы, несмотря на сложные условия пандемии и вызовы.
На встрече также были отмечены первичные положительные оценки выборов миссиями наблюдателей и международным сообществом. Президент подчеркнула, что для демократической страны недопустимо оказывать давление, угрозы и оскорбления в адрес одного из главных беспристрастных институтов, краеугольного камня избирательного процесса - избирательной администрации и ее председателя», - говорится в информации администрации президента.
Следует отметить, что все восемь оппозиционных партий, получивших парламентские мандаты согласно объявленным ЦИК результатам выборов, отказались участвовать в работе парламента десятого созыва. Оппозиция считает, что ЦИК сфальсифицировал результаты голосования.
По подсчетам неправительственных организаций, масштаб неточностей составляет около 8%, которые были засчитаны правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиция подчеркивает, что это именно та разница, которая позволяет «Мечте» сформировать правительство и получить большинство мест в парламенте.
Сегодня возле здания ЦИК Грузии прошла акция протеста представителей оппозиции, которые требовали назначения новых выборов и привлечения Тамар Жвания к уголовной ответственности, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Международные наблюдатели на выборах отметили, что было зафиксировано множество нарушений, в том числе, использование административного ресурса. Вместе с тем они назвали выборы свободными и конкурентными. При этом никто из них не назвал выборы справедливыми.
Жертвами теракта в Вене стали четыре человека, 22 ранены. ВИДЕО
Австрийская полиция арестовала 14 человек в результате обысков по 18-ти адресам. Массированной операции по прочесыванию всех подозрительных или вероятных мест жительства террористов, предшествовала идентификация одного из нападавших - это это был «убежденный джихадист», убивший четырех горожан, сообщает Reuters.
Стрелок, убитый полицией через несколько минут после нападения на людей в баре, как выяснилось позднее, вышел из тюрьмы менее года назад.
Жертвами нападения стали пожилые мужчина и женщина, молодой прохожий и официантка. 22 человека и полицейский получили ранения, заявил на пресс-конференции глава МВД Карл Нехаммер. Мэр Вены уточнил, что трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.
Участвовал ли в нападении еще один террорист, который, как предполагается, бежал и скрывается, или преступление было совершено одним нападавшим - пока не выяснено.
В телевизионном обращении к нации канцлер Австрии Себастьян Курц сказал:
«Это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Это - борьба между многими людьми, которые верят в мир, и немногими, которые противостоят миру. Это - борьба между цивилизацией и варварством».
Нападению в Вене предшествовали нападения исламистов в Ницце и Париже - когда некоторые мусульмане оказались разгневанными публикацией сатирических карикатур на пророка Мухаммеда.
В Париже президент Франции Эммануэль Макрон посетил посольство Австрии, чтобы выразить свои соболезнования на немецком языке: «В радости и печали мы останемся едины».
Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили канцлеру Австрии Курцу свою поддержку.
Во вторник центр Вены был безлюден, многие магазины были закрыты - несмотря на то, что австрийское власти публично выразили сомнения в том. что на свободе еще остаются скрывшиеся террористы.
Акция протеста оппозиции проходит перед зданием правительства Аджарии в Батуми
Многолюдная акция протеста оппозиции проходит сегодня, 3 ноября, перед зданием правительства Аджарии в Батуми, сообщает агентство «Новости-Грузия». Участники протеста вышли с лозунгами «Покончим с несправедливостью», «Защити свой голос», «Уходи!».
На митинге присутствуют представители и сторонники партий «Единое национальное движение», «Европейской Грузии» и «Лело».
«Мы не боремся за места, мы отказались от мест в Верховном Совете и парламенте, мы хотим восстановить справедливость, мы защищаем голоса грузинских избирателей», - заявил на митинге один из лидеров «Национального движения», бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе. «Нас было и есть очень много, 31 октября Бидзина Иванишвили и темные силы отняли у нас выборы. Разве это должно сойти им с рук?» - сказал он.
Варшаломидзе подчеркнул, что «протест будет продолжаться до тех пор, пока не будут назначены новые выборы, потому что этого хочет народ».
К собравшимся обратились и другие представители оппозиции, призвав их бороться за свободные и честные выборы.
Накануне в центре Батуми – на бульваре и на стенах домов, появились надписи «Действуй», которые сделали члены одноименной молодежной организации. Власти поручили коммунальным службам удалить именно эти надписи, что и было сделано в течение нескольких часов.
У министра экономики Грузии подтвердился коронавирус
У министра экономики Грузии Натии Турнава подтвердился коронавирус, – сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что политик чувствует себя хорошо и лечится на дому.
Натия Турнава ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.
- Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, а также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили.
- Сегодня в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии сообщили, что глава ведомства Михаил Чхенкели самоизолировался - коронавирус подтвердился у члена его семьи.
Напавший в Швеции на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова рассказал о «приказе из Грозного»
Обвиняемый в покушении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова гражданин России Руслан Мамаев на судебном заседании заявил, что совершил преступление по приказу «людей из Грозного». Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.
По словам подсудимого, он не собирался убивать Абдурахманова и намеревался провалить задание. Мамаев запросил политическое убежище в Швеции. Вторая подсудимая отвергла все обвинения. Ее обвиняют в пособничестве нападавшему.
Адвокат чеченского блогера Йенс Шелунд подчеркнул на заседании, что чеченские власти обещали награду за голову Тумсо Абдурахманова, – пишет «Кавказ.Реалии».
Покушение на Тумсо Абдурахманова было совершено 26 февраля в Швеции, когда он спал у себя в квартире. Блогер сумел обезвредить нападавшего и передать его полиции.
В июне шведская полиция сообщала, что один из предполагаемых участников покушения был арестован заочно. Абдурахманов заявлял, что за этим преступлением стоят российские спецслужбы.
- В Финляндии 10 сентября задержан подозреваемый в попытке покушения на оппозиционного чеченского блогера Мусу Ломаева. Ломаев ведёт Youtube-канал, где систематически критикует власти Чечни.
- В июле в Австрии был убит выстрелом в голову ютьюб-блогер, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова, Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. По подозрению в преступлении задержаны уроженцы Чечни.
- В январе 2020 года в Лилле был убит 44-летний Имран Алиев, известный как Мансур Старый. Подозреваемым называют 34-летнего Усмана Мамадиева, скрывшегося в Чечне после покушения.
Новый антирекорд в Азербайджане: 1242 новых случая коронавируса
В Азербайджане выявлено еще 1242 случая заражения коронавирусом, –сообщили в оперативном штабе при Кабмине. Это – антирекорд с начала пандемии.
Общее число подтвержденных случаев – 58 282. За сутки скончались еще 15 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 768.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 45 030 человек (+551 за сутки). Число активных случаев – 12 484.
За минувшие сутки проведено 11 159 тестов на коронавирус, с начала пандемии – 1 379 779.
Сторонники оппозиции проводят акцию у здания ЦИК Грузии
Представители грузинской оппозиции собрались у здания Центральной избирательной комиссии. Они требуют отставки главы ЦИК Тамар Жвания и проведения повторных выборов.
На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. У здания установлены металлические ограждения, по которым активисты стучат камнями.
В самом здании в эти минуты проходит встреча главы ЦИК Тамар Жвания с представителями дипломатического корпуса и неправительственных организаций. Жвания говорит, что против комисии ведется «дезинформационная кампания».
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
- Сегодня крупнейшие оппозиционные партии Грузии подписали меморандум о непризнании итогов парламентских выборов.
Новые ограничения в Грузии: масочный режим на улицах и возвращение школ на «дистанционку»
Ношение масок в Грузии с завтрашнего дня будет обязательным как в закрытых пространствах, так и на улице. Об этом сообщила вице-премьер, министр инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.
По её словам, ношение масок – самое эффективное средство защиты от инфицирования коронавирусом. Для нарушителей масочного режима предусмотрен штраф – 20 лари (около шести долларов).
Сегодня же стало известно, что c 4 по 25 ноября во всех крупных городах страны учебный процесс вновь перейдёт на дистанционный режим. Кроме того, рестораны и развлекательные объекты по всей Грузии будут работать до 22 часов.
- Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, а также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили.
- За минувшие сутки в Грузии выявлено 1943 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 44 522. Общее число выздоровевших составляет 28 633 (за сутки – 1833). Скончались 362 пациента (за сутки – 20).
Лидеры оппозиционных партий подписали соглашение о непризнании итогов выборов
Крупнейшие оппозиционные партии Грузии подписали сегодня, 3 ноября соглашение о непризнании итогов парламентских выборов. Они требуют повторного проведения выборов.
Документ подписали партии, которые, согласно данным ЦИК, преодолели предвыборный барьер, а также те силы, которые не попадают в парламент. В совместном заявлении говорится, что результат выборов не отражает волю народа. «Мы не признаём парламент легитимным, так как он избран незаконно», – сказано в заявлении.
Среди подписавшихся – «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Лело», «Гирчи», «Алеко Элисашвили-Граждане», «Лейбористская партия», «Республиканская партия», «Государство для народа», «Европейские демократы», «Закон и справедливость», «Единая Грузия», «Трибуна», «Победоносная Грузия», «Эка Беселия – за справедливость», «Свободные демократы», «Свобода», «Свободная Грузия», «Христиан-демократическое движение».
Участники встречи сообщили, что к требованию о проведении новых выборов присоединяется и «Альянс патриотов Грузии».
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
Все статьи по теме: ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ
Глава МВД Австрии назвал одного из стрелявших в Вене сторонником «ИГ»
В результате терактов в Вене погибли три человека, а также был убит один нападавший, сообщил утром во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Личность убитого террориста установлена, министр назвал его однозначно радикализированным человеком.
Погибли двое мужчин и одна женщина. Ранее сообщалось, что на месте был убит случайный прохожий, а затем в больнице умерла раненая террористами женщина, а еще пострадали не менее 15 человек.
В доме у предполагаемого террориста уже прошел обыск, заявил гендиректор общественной безопасности Вены Франц Руф. В распоряжении силовиков, по его словам, оказались 20 тысяч различных видеозаписей, сделанных очевидцами, этот контент уже изучается.
На вопрос о том, можно ли считать напавшего антисемитом (ранее сообщалось, что первые нападения произошли неподалеку от синагоги в районе Зайтенштеттенгас), австрийские чиновники ответили, что пока этого сказать нельзя, но «он однозначно был радикализированным человеком». Министр внутренних дел назвал убитого «исламским террористом" и отметил, что он симпатизировал экстремистской группировке «Исламское государство».
На нем был пояс со взрывчаткой, а также у него нашли автоматическую винтовку, несколько единиц короткоствольного оружия и боеприпасы.
По мнению силовиков, напавший действовал не в одиночку. Его предполагаемых сообщников ищут. В Вену будут стянуты дополнительные силы полиции, добавил Руф.
Австрийские СМИ сообщали, что экстремисты выбрали для одновременного нападения четыре цели – два ресторана, синагогу и еврейский культурный центр. Позже появились официальные данные полиции о том, что стрельба велась в шести разных местах в центре города.
Очевидцы происшествия говорят минимум о 50 выстрелах.
МВД Австрии назвало стрельбу у синагоги терактом.
Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные. В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.
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