Жители Пуэрто-Рико проголосовали на референдуме за присоединение к США

В результате терактов в Вене погибли три человека, а также был убит один нападавший, сообщил утром во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Личность убитого террориста установлена, министр назвал его однозначно радикализированным человеком.

Погибли двое мужчин и одна женщина. Ранее сообщалось, что на месте был убит случайный прохожий, а затем в больнице умерла раненая террористами женщина, а еще пострадали не менее 15 человек.

В доме у предполагаемого террориста уже прошел обыск, заявил гендиректор общественной безопасности Вены Франц Руф. В распоряжении силовиков, по его словам, оказались 20 тысяч различных видеозаписей, сделанных очевидцами, этот контент уже изучается.

На вопрос о том, можно ли считать напавшего антисемитом (ранее сообщалось, что первые нападения произошли неподалеку от синагоги в районе Зайтенштеттенгас), австрийские чиновники ответили, что пока этого сказать нельзя, но «он однозначно был радикализированным человеком». Министр внутренних дел назвал убитого «исламским террористом" и отметил, что он симпатизировал экстремистской группировке «Исламское государство».

На нем был пояс со взрывчаткой, а также у него нашли автоматическую винтовку, несколько единиц короткоствольного оружия и боеприпасы.

По мнению силовиков, напавший действовал не в одиночку. Его предполагаемых сообщников ищут. В Вену будут стянуты дополнительные силы полиции, добавил Руф.

Австрийские СМИ сообщали, что экстремисты выбрали для одновременного нападения четыре цели – два ресторана, синагогу и еврейский культурный центр. Позже появились официальные данные полиции о том, что стрельба велась в шести разных местах в центре города.

Очевидцы происшествия говорят минимум о 50 выстрелах.

МВД Австрии назвало стрельбу у синагоги терактом.

Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные. В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.