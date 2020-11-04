В Абхазии 79 новых случаев коронавируса, 2 человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 402 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 79 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 121 человек, 103 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 27 – средней степени тяжести. Выписаны 10 человек.

В гудаутском госпитале скончался пациент 1932 года рождения. У него был подтвержден диагноз короновирусная инфекция, а также двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на все проводимые мероприятия, 3 ноября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного их них тяжелое.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 61 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

2 ноября в мобильном госпитале скончалась пациентка 1936 года рождения с коронавирусной инфекцией тяжелой формы и внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. У женщины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания. Пациентка получала необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, женщина скончалась от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.