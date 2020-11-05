Астрофизики нашли источник загадочных сигналов в Галактике

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден стал победителем выборов в Мичигане. Об этом сообщает Associated Press. Мичиган – один из пяти штатов, где исход президентской кампании оставался не ясен. В этом списке также Джорджия, Невада, Северная Каролина и Пенсильвания.

Ранее сообщалось о победе Байдена в Висконсине. Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в этом штате.

После победы в Мичигане у Байдена 253 голосов выборщиков, и до победных 270 осталось 17. Как раз столько выборщиков у Аризоны и Невады вместе взятых, 11+6. Сейчас Байден там лидирует.

У Трампа есть некоторые надежды, что в Аризоне и Неваде подсчёт поздних голосов может оказаться выгоден ему - из-за местных особенностей: республиканцы там тоже активно используют почту на выборах, а результаты в Неваде очень близки, менее 10 тысяч голосов разница между кандидатами.

Накануне власти Невады объявили, что до 5 ноября приостановят обработку бюллетеней, поданных на президентских выборах.

Избирательная комиссия штата, в котором борьба между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и его соперником-демократом Джо Байденом за избирателей развернулась особенно остро, сообщила, что необходимо подсчитать голоса, присланные по почте в день выборов 3 ноября, завершить обработку протоколов, которые поступят по почте в ближайшую неделю, и разрешить спорные моменты, связанные с подтверждением личности некоторых избирателей.

Радио Свобода следит за подсчётом голосов в онлайн-трансляции.

По ряду оценок, в нынешних выборах, с учетом активного досрочного голосования, приняло участие рекордное число избирателей – больше 150 миллионов.

Сроки подсчета бюллетеней для заочного голосования определяются законами штатов и в некоторых случаях могут вестись после основного дня голосования. С учетом этого, результаты выборов в избирательных комиссиях могут определиться только через несколько дней, отмечает "Голос Америки".