Новости
Греция ввела второй за год всеобщий карантин из-за COVID-19
Власти Греции объявили о введении всеобщего карантина в стране с утра 7 по 30 ноября, сообщает газета "Нафтемборики". Жителям страны можно будет выходить из дома только при наличии уважительной причины, c цифровым пропуском и в маске.
О введении новых мер объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотаки. По его словам, причиной ужесточения эпидемиологических мер стал резкий рост заболеваемости коронавирусом нового типа.
"Мы увидели экспоненциальный рост случаев заболевания, – цитирует его газета. – Мы увидели значительный рост госпитализаций, интубаций, плохое соотношение госпитализаций и выписок". По его словам, с сохранением темпов роста заболеваемости 50 отделений реанимации можно будет заполнить больными за несколько дней.
Тем, кто из-за локдауна лишится возможности работать и получать зарплату, Мицотакис пообещал финансовую помощь от государства в размере 800 евро. Дополнительную выплату получат и безработные. В отличие от весеннего карантина, детские сады и начальные школы на время нового карантина закрываться не будут.
Страны Евросоюза усиливают ограничения, чтобы не допустить роста распространения COVID-19. В Германии в понедельник начался частичный локдаун. Он продлится месяц. В государствах от Португалии до Польши вводятся комендантские часы и другие ограничения.
По данным университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе, всего в мире с начала пандемии заболели больше 48 миллионов человек. Накануне добавилось 685 тысяч новых случаев. Умерли больше 1 миллиона 200 тысяч человек. Эти данные опираются на официальные сведения национальных правительств, а значит, могут быть неполными, неточными и искажёнными.
Другие новости дня
Активисты «наградили» главу ЦИК Грузии Тамар Жвания
Сторонники оппозиции и гражданские активисты сегодня «наградили» главу ЦИК Грузии Тамар Жвания.
Символическую акцию они запланировали после заявления исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта». Ираклий Кобахидзе накануне сказал, что председателя ЦИК следует наградить «за проявленную стойкость».
Гражданские активисты подготовили для Тамар Жвания несколько «подарков», в том числе счёты, тетрадь по математике, а также пустой лист бумаги, на котором ей предложили написать заявление об отставке.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,17%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Большая акция протеста у здания парламента назначена на воскресенье, 8 ноября.
Президент Косово ушёл в отставку после обвинений в военных преступлениях
Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи в четверг объявил о своей отставке - после того, как стало известно, что Специальная прокуратура по Косово в Гааге подтвердила обвинения против него в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах во время вооружённого конфликта в бывшей Югославии.
Об отставке Тачи объявил на пресс-конференции в Приштине. Он отвергает обвинения. При этом ранее он обещал уйти в отставку, если прокуратура будет на них настаивать.
Исполнять обязанности президента, как ожидается, будет глава парламента.
Накануне в Приштине при содействии сил безопасности миссии ЕС по поддержанию законности был задержан бывший спикер парламента Косова Якуп Красничи - также по запросу гаагской спецпрокуратуры.
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против Тачи, бывшего председателя косовского парламента Кадри Весели и ещё нескольких деятелей в июне нынешнего года. Они подозреваются в причастности к убийствам около ста человек, а также к похищениям, преследованиям и пыткам людей во время или после завершения вооруженного конфликта в Косове. Следствие отмечает, что жертвами преступлений были представители разных этнических групп, в том числе косовские албанцы, сербы, рома. Списки жертв включают также политических противников, отмечает Балканская служба Радио Свобода.
Тачи и Весели входили в руководство Освободительной армии Косова – военизированного объединения косовских албанцев, которые военными методами добивались независимости от Югославии в конце 1990-х годов. Операции сербской полиции и югославской армии в мятежной провинции сопровождались массовыми нарушениями прав человека. После вмешательства в конфликт весной 1999 года сил НАТО, Белград потерял контроль над территорией Косова, в область был введён международный миротворческий контингент. В 2008 году Косово провозгласило независимость, признанную примерно 60 процентами участников мирового сооьщества. Независимость Косова, помимо Сербии, не признают Россия, Китай и ряд стран ЕС, в частности, Испания и Словакия.
Недавно Косово и Сербия при посредничестве США договорились о нормализации торгово-экономических отношений, без формального признания независимости со стороны Белграда.
Обвинения против Тачи будет изучать Специальный международный трибунал по Косово, который был создан в Нидерландах в 2015 году, однако формально является частью косовской правовой системы. Поводом стал опубликованный за несколько лет до этого доклад ПАСЕ. В нём утверждалось, что члены Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьёзным преступлениям, таким как наркоторговля, похищения и убийство людей.
Тбилисский избирательный участок «засветился» на американских выборах
Избирательный участок, открытый в тбилисской школе N55 на парламентских выборах 31 октября, попал в эфир американского канала ABC News.
Фотографию, снятую в Грузии, журналисты канала по ошибке использовали, рассказывая о подсчете голосов в штате Джорджия.
Тбилисский участок был показан вместе с другими фотоматериалами, иллюстрирующими ход президентских выборов в США.
- В апреле текущего года американская телекомпания Fox News приписала грузинский Марнеули к штату Джорджия. Кадры из Марнеули показали в информационном выпуске наряду с городом Монпелье в штате Вермонт, городом Ричмонд в штате Вирджиния и городом Олбани в штате Нью-Йорк. В репортаже речь шла об акциях протеста с требованием снять ограничения на экономическую деятельность.
В Сухуми проверяют информацию о попытке изнасилования абхазским чиновником врача из России
Абхазский Telegram-канал «Апельсин» сообщил, что заместитель главы администрации Гудаутского района самопровозглашенной республики Абхазия Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь.
«Девушка, чудом сбежавшая из рук изрядно выпившего чиновника, обратилась в посольство РФ. На данный момент ведутся поиски подозреваемого», – говорится в сообщении.
ТАСС пишет, что российское посольство в Сухуми, а также правоохранительные органы самопровозглашенной республики проверяют достоверность информации.
«Мы ведем проверку фактов, изложенных в сообщении о попытке изнасилования, их правдивости. О результатах сообщим», – сказал пресс-секретарь российского посольства Денис Лавриков.
По его словам, речь идет об инциденте с врачом из Екатеринбурга, которая в составе группы приехала на смену врачам из Москвы и Калининграда, работающим в Гудаутском госпитале.
Как сообщили ТАСС в абхазской прокуратуре, и там начата соответствующая проверка по факту.
Исторический для Грузии футбольный матч пройдёт без зрителей
12 ноября сборная Грузии по футболу на своём поле проведет матч Лиги наций УЕФА против Северной Македонии. В случае победы грузинская сборная впервые получит путевку в финальную часть Чемпионата Европы.
Вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили сегодня заявила, что исходя из эпидемиологической ситуации в стране на матч Грузия-Северная Македония не могут быть допущены болельщики. «Давайте болеть за наших футболистов из дома», – сказала Цкитишвили.
Ранее без зрителей прошел и поединок Грузия-Беларусь, в котором грузинская сборная одержала победу со счетом 1-0.
При этом исполком УЕФА разрешил частичное возвращение болельщиков на стадионы (до 30% от общей вместимости) – в случае, если местные власти не будут против.
- Как сообщало «Эхо Кавказа», из-за коронавируса был вновь отложен регбийный матч Грузия-Россия.
COVID-19: в Грузии могут ужесточить ограничения из-за «политического процесса»
Власти Грузии могут ужесточить ограничения для борьбы с распространением коронавируса на фоне политических протестов в стране.
Как заявил премьер-министр Георгий Гахария, находящийся в самоизоляции из-за заражения коронавирусом, правительство может пересмотреть политику «точечных ограничений». Он отметил, что политическая активность на улицах ускорит наступление пика заболеваемости COVID-19.
«Месяц назад ситуация была другой, сейчас иная – имею в виду политический процесс на улицах. Поэтому, с точки зрения эффективности, точечные ограничения должны быть пересмотрены. В Европе ситуация ухудшается. Везде действует один критерий – чтобы госпитальная система не была перегружена», – заявил Гахария на заседании координационного совета при правительстве.
Вице-премьер, министр инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили не исключила, что точечные ограничения могут коснуться передвижения в ночное время суток или в конкретные дни недели (например, на выходных). Среди возможных ограничений Цкитишвили назвала также приостановку работы общественного транспорта, торговых центров или крупных рынков.
Введение ограничений, по её словам, зависит от того, как граждане будут соблюдать меры предосторожности и рекомендации специалистов.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Большая акция протеста у здания парламента назначена на воскресенье, 8 ноября.
- По данным правительства Грузии, за минувшие сутки в стране зафиксирован 2401 новый случай инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 49 218.
В Южной Осетии выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Осетии проведено 183 исследования на COVID-19, из них 68 тестов показали положительный результат, – сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Из медучреждений за сутки выписано девять человек, всего с середины сентября выздоровело 92 человека», – заявила она.
По данным на утро 5 ноября, лечение от COVID-19 проходят 236 пациентов, из них 200 лечатся в цхинвальском РММЦ, а в районных медицинских учреждениях – 36.
На учете у медиков состоят 1027 граждан, которые болеют коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, за время пандемии скончались 14 человек.
Госдуме РФ предлагают дать экс-президентам ещё больше гарантий безопасности
Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников вносят в четверг в Госдуму законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России. Законопроект разработан в соответствии с недавно принятыми по инициативе Владимира Путина поправками к Конституции.
Законопроект ещё более - по сравнению с действующими правилами - ограничивает возможность привлечения бывшего президента к ответственности за деяния, совершённые им в период исполнения полномочий главы государства.
Действующий закон
Сейчас в России действует закон о гарантиях бывшему президенту, принятый в 2001 году. Он, в свою очередь, пришёл на смену указу, который исполняющий обязанности президента Владимир Путин подписал 31 декабря 1999 года сразу после отставки Бориса Ельцина. Предусматривается, в частности, что бывший президент и его близкие родственники получают от государства пожизненное содержание, охрану, резиденцию в пользование, аппарат помощников, на экс-президента распространяется неприкосновенность. В частности, он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру - но только по делам, связанным с исполнением им обязанностей президента.
Что изменится
Новый же законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний, то есть бывшего президента нельзя будет привлечь к ответственности и за преступления, совершенные, когда он не был президентом. Исключения - тяжкие преступления, однако новый законопроект предусматривает усложнение процедуры привлечения экс-президента к ответственности.
Если по действующему сейчас законодательству для этого достаточно согласия Госдумы и Совета Федерации, то по новому законопроекту процедура фактически приравнивается к процедуре импичмента. Госдума и Совет Федерации должны одобрить "выдачу" экс-президента двумя третями голосов, при этом ранее должна быть создана специальная комиссия.
Поправка о гарантиях безопасности бывшим президентам была внесена в конституцию в нынешнем году - вместе с ещё одной возможной гарантией. Бывший президент теперь имеет право стать пожизненным сенатором, который тоже обладает неприкосновенностью.
На кого распространяются гарантии
Сейчас в России один ныне живущий бывший президент - это Дмитрий Медведев (на экс-президента СССР Михаила Горбачёва гарантии бывшим президентам России не распространяются). Владимир Путин - по тем же поправкам - получил право баллотироваться в президенты ещё на 2 срока, что теоретически значит возможность оставаться на посту до 2036 года. Тогда ему будет 84 года.
Окружные избирательные комиссии – эпицентр протестов после выборов в Грузии
Перед офисами окружных избирательных комиссий в Тбилиси, Батуми и Цкалтубо накануне, 4 ноября прошли акции протеста. Лидеры оппозиционных партий и активисты требовали пересчета голосов и отмены результатов выборов на отдельных избирательных участках.
На месте была мобилизована полиция, ситуация время от времени накалялась. Как сообщает Interpressnews со ссылкой на МВД Грузии, за различные правонарушения было задержано 12 человек, часть из них освободили под расписку.
В окружной комиссии №5 в Исани ситуация накалилась после того, как комиссия оставила без рассмотрения все апелляции, поступившие от оппозиционных партий. При этом на заседание не допускали никого из протестующих, включая действующих депутатов парламента Грузии, а также мажоритарных кандидатов разных партий, баллотировавшихся в округе Исани. Как пишет «Новости-Грузия», представителя оппозиции в комиссии с заседания выдворили.
Центральная избирательная комиссия призвала заинтересованные стороны действовать в рамках закона и этических норм, и оказывать окружным избирательным комиссиям содействие в проведении процедур в спокойной и профессиональной атмосфере.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
В Грузии впервые выявили более 2400 случаев коронавируса за сутки
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 401. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов.
По данным правительства Грузии, за сутки в стране зафиксирован 2401 новый случай инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 49 218.
Число активных случаев коронавируса – 15 332, из них 4489 пациентов лечатся в клиниках, 2 446 – в COVID-гостиницах, 8397 – на дому. Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 2289 и достигло 33 459.
- Среди инфицированных – премьер-министр Грузии Георгий Гахария, глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики Натия Турнава.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что переболел коронавирусом в лёгкой форме.
Байден побеждает на выборах в Висконсине и Мичигане
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден стал победителем выборов в Мичигане. Об этом сообщает Associated Press. Мичиган – один из пяти штатов, где исход президентской кампании оставался не ясен. В этом списке также Джорджия, Невада, Северная Каролина и Пенсильвания.
Ранее сообщалось о победе Байдена в Висконсине. Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в этом штате.
После победы в Мичигане у Байдена 253 голосов выборщиков, и до победных 270 осталось 17. Как раз столько выборщиков у Аризоны и Невады вместе взятых, 11+6. Сейчас Байден там лидирует.
У Трампа есть некоторые надежды, что в Аризоне и Неваде подсчёт поздних голосов может оказаться выгоден ему - из-за местных особенностей: республиканцы там тоже активно используют почту на выборах, а результаты в Неваде очень близки, менее 10 тысяч голосов разница между кандидатами.
Накануне власти Невады объявили, что до 5 ноября приостановят обработку бюллетеней, поданных на президентских выборах.
Избирательная комиссия штата, в котором борьба между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и его соперником-демократом Джо Байденом за избирателей развернулась особенно остро, сообщила, что необходимо подсчитать голоса, присланные по почте в день выборов 3 ноября, завершить обработку протоколов, которые поступят по почте в ближайшую неделю, и разрешить спорные моменты, связанные с подтверждением личности некоторых избирателей.
Радио Свобода следит за подсчётом голосов в онлайн-трансляции.
По ряду оценок, в нынешних выборах, с учетом активного досрочного голосования, приняло участие рекордное число избирателей – больше 150 миллионов.
Сроки подсчета бюллетеней для заочного голосования определяются законами штатов и в некоторых случаях могут вестись после основного дня голосования. С учетом этого, результаты выборов в избирательных комиссиях могут определиться только через несколько дней, отмечает "Голос Америки".
Астрофизики нашли источник загадочных сигналов в Галактике
Астрофизики из Канады, Китая и США впервые открыли внутри Галактики источник загадочных коротких радиосигналов огромной мощности с необычной периодической структурой — FRB-всплесков. Их порождает магнетар — намагниченная нейтронная звезда на противоположном краю Млечного Пути, сообщает журнал Nature.
Быстрый радиосигнал продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — в 100 миллионов раз мощнее Солнца. Учёные предполагают, что это происходит, в частности, из-за столкновения нейтронных звезд.
Китайские астрономы в сентябре заявляли, что радиосигналы исходят из источника, удаленного от Земли на три миллиарда световых лет.
Астрономы-любители иногда связывают FRB-всплески с другими цивилизациями.
FRB-всплески были случайно открыты в 2007 году австралийской обсерваторией.
В США победитель президентских выборов не определен в шести штатах
В США, где после выборов президента 3 ноября ведется подсчет голосов, к вечеру среды по московскому времени победитель фактически определен в 44 штатах. В шести штатах продолжается борьба, от итогов которой и будет зависеть - кто победит.
В Аризоне, Мичигане и Неваде кандидат от демократов Джо Байден по состоянию на вечер среды немного обходит действующего президента США.
Дональд Трамп лидирует в Северной Каролине, Джорджии и Пенсильвании. В этих штатах он одержал победу на выборах 2016 года. При этом Пенсильвания с 1992 года традиционно голосовала за демократов.
На прошлых президентских выборах соперница Трампа Хиллари Клинтон из этих шести штатов одержала победу только в Неваде, опередив кандидата от Республиканской партии примерно на два процента.
Ранее в среду ведущие СМИ на основании данных подсчета голосов пришли к выводу, что Байден побеждает в штате Висконсин. Его отрыв от Трампа там менее 1 процента. Кампания Трампа уже заявила, что будет добиваться пересчета голосов в этом штате.
Основной день голосования на выборах президента США был 3 ноября, хотя рекордное число избирателей проголосовало досрочно. По последним данным, у Байдена сейчас 237 голосов выборщиков, у Трампа – 213. Для победы кандидату необходимо 270 голосов выборщиков. Если кандидаты сохранят лидерство в тех штатах, в которых они лидируют сейчас, шансы Байдена предпочтительнее.
По данным Associated Press, за кандидата от Демократической партии на этих выборах отдано рекордное число голосов избирателей - около 70 миллионов. Это больше, чем получил в 2008 году предыдущий рекордсмен, демократ Барак Обама.
Больше подробностей о выборах президента США в видео:
В Абхазии 79 новых случаев коронавируса, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 402 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 79 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 121 человек, 103 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 27 – средней степени тяжести. Выписаны 10 человек.
В гудаутском госпитале скончался пациент 1932 года рождения. У него был подтвержден диагноз короновирусная инфекция, а также двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на все проводимые мероприятия, 3 ноября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного их них тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 61 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
2 ноября в мобильном госпитале скончалась пациентка 1936 года рождения с коронавирусной инфекцией тяжелой формы и внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. У женщины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания. Пациентка получала необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, женщина скончалась от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4505 человек. 47 летальных случаев. Выздоровели 2440.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
США завершили выход из Парижского соглашения по климату
США сегодня, 4 ноября, завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату. Указ об этом летом 2017 года подписал президент Дональд Трамп. В ноябре 2019 года Вашингтон уведомил ООН о начале процедуры выхода.
Выход из Парижского климатического соглашения – одно из обещаний Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Тогда глава Белого дома заявлял, что участие в нём США экономически невыгодно и чревато потерей рабочих мест, снижением зарплат, закрытием фабрик и сокращением финансового благосостояния американцев.
Парижское соглашение по климату в декабре 2015 года подписали 197 стран. Цель документа – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в XIX столетии. Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года. Ни одна страна не может выйти из него в первые три года.
США стали первой страной, покинувшей соглашение. Госдепартамент при этом заявлял, что не исключает возвращения страны к исполнению условий Парижского соглашения, если получится добиться более выгодных условий для Вашингтона.
Жители Пуэрто-Рико проголосовали на референдуме за присоединение к США
Решение будет принимать Конгресс
Жители Пуэрто-Рико, — неинкорпорированной территории в Карибском море, — проголосовали на референдуме во вторник за вхождение в состав США на правах 51 штата. За проголосовали 52 процента населения по результатам подсчёта 88 процентов голосов, передаёт газета Caribbean Business.
На голосовании был задан вопрос: "должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США в качестве штата". Варианта ответа было два — "да" или "нет". Указ о проведении референдума подписала в мае губернатор территории Ванда Васкес Гарсед.
Пуэрто-Рико была передана США Испанией в 1898 году. Жители территории имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах и не имеют представительства в Конгрессе. Референдум о присоединении в 2020 году стал пятым с 1967 года. Решение о включении в состав США должны принимать американские законодатели.
За полтора года 170 тысяч жителей "ДНР" получили гражданство России
Об этом сообщил глава сепаратистов Денис Пушилин
За полтора года более 170 тысяч жителей так называемой Донецкой народной республики получили российское гражданство, сообщил в среду глава сепаратистов Денис Пушилин.
Указ, согласно которому которому жители востока Украины, проживающие на подконтрольных сепаратистам территориях, могут получить гражданство России по упрощённой схеме подписал в прошлом апреле Владимир Путин. В указе отмечалось, что это делается в "гуманитарных целях" для "защиты прав и свобод человека".
При этом документ был подписан Путиным почти одновременно с победой на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского, выражавшего готовность сотрудничать с Россией для урегулирования конфликта в Донбассе. В итоге Зеленский осудил решение Путина и призвал Запад ответить на него ужесточением антироссийских санкций.
Евросоюз и США специальных санкций не вводили, хотя и выступили с резкой критикой путинского указа. Представитель ЕС по иностранным делам назвала его "очередным ударом по суверенитету Украины", а Госдепартамент США - "крайне провокационной акцией".
Россия ранее выдавала гражданство жителям контролируемого сепаратистами региона Молдавии – Приднестровья, и грузинских Южной Осетии и Абхазии, которые признаны независимыми государствами только несколькими членами ООН после войны в Грузии в 2008 году.
Грузия приняла участие в международной полицейской операции по задержанию кибермошенников
В министерстве внутренних дел Грузии сообщили о «беспрецедентной международной полицейской операции» под названием 2BaGoldMule.
По информации ведомства, арестованы 20 участников преступной сети QQAAZZ, пытавшихся «отмыть» десятки миллионов евро по заказу ведущих киберпреступников мира. Спецоперацию координировала полицейская служба Европейского союза – Европол. В ней участвовали правоохранительные органы из 16 стран.
«Операции предшествовало комплексное расследование полиции Португалии, США и Испании, а также правоохранительных органов Великобритании, Грузии, Латвии, Болгарии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии – при координации Европола», – сказано в заявлении МВД Грузии.
В ведомстве отметили, что сеть QQAAZZ, в которую входили участники из Латвии, Грузии, Болгарии, Румынии и Бельгии, открыла сотни корпоративных и личных банковских счетов по всему миру, куда переводились деньги, похищенные со счетов жертв киберпреступников.
«Затем эти средства переводились на счета, контролируемые QQAAZZ, и часто средства конвертировались в криптовалюту», – отметили в МВД.
- Отметим, что Европол сообщил об успешной спецоперации 15 октября. МВД Грузии опубликовало пресс-релиз сегодня, 4 ноября.
В Неваде до 5 ноября приостановлен подсчет голосов на выборах президента
Власти Невады, без объяснения причин, объявили, что до 5 ноября приостановят обработку бюллетеней, поданных на президентских выборах.
Избирательная комиссия этого штата, в котором борьба между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и его соперником-демократом Джо Байденом за избирателей развернулась особенно остро, сообщила: необходимо подсчитать голоса, присланные по почте в день выборов 3 ноября; также необходимо завершить обработку протоколов, которые поступят по почте в ближайшую неделю, и разрешить спорные моменты, связанные с подтверждением личности некоторых проголосовавших граждан.
Невада - один из шести штатов, где исход президентской кампании пока не ясен. В этом списке также Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Байдену для победы на выборах необходимо получить лидерство по меньшей мере в трёх из этих штатов, тогда как Трампу – в четырёх. По последним данным, у Байдена сейчас 224 голоса выборщиков, у Трампа – 213. Для победы кандидату необходимо 270 голосов выборщиков.
Радио Свобода следит за подсчётом голосов в онлайн-трансляции:
Количество поданных избирателями бюллетеней приближается к 90 процентам. Байден, судя по данным сайта национальной избирательной системы, чуть впереди. У него 49,33 процента голосов избирателей, у Трампа – 48,69.
ПРООН продолжает оказывать Абхазии поддержку в борьбе с COVID-19
Программа развития Организации Объединенных Наций продолжает регулярные поставки в самопровозглашенную республику Абхазия экстренно необходимых материалов для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19 и защиты медицинского персонала.
Как сообщили в ПРООН, дизельный генератор мощностью 40 кВт был доставлен для лаборатории санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) 30 октября 2020 года.
«ПРООН предоставила генератор в рамках проекта «Горизонты», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и направлен на усиление потенциала медицинских учреждений Абхазии в сфере профилактики инфекционных заболеваний и предотвращения их распространения. Генератор поможет обеспечить бесперебойное питание для ПЦР-тестирования в лаборатории СЭС», – сказано в сообщении.
В той же партии ПРООН доставила два аппарата искусственной вентиляции легких Mindray для оказания помощи пациентам, страдающим тяжелыми респираторными инфекциями, в специализированных медицинских учреждениях Абхазии для лечения COVID-19.
«В следующей партии, запланированной на 5 ноября 2020 года, ПРООН планирует доставить более шести тысяч респираторных масок N95 для использования медицинским персоналом при лечении пациентов, инфицированных COVID-19, а также десять инфракрасных термометров. В период пандемии во всем мире наблюдается острая нехватка масок N95», – заявили в ПРООН.
Стоимость двух последних поставок - седьмой и восьмой по счету из доставленных ПРООН с начала пандемии в марте 2020 года - составляет 48 550 долларов США.
По информации организации, все поставки ПРООН в Абхазию осуществляются с помощью Совместного Координационного Механизма, администрируемого Европейским Союзом и Программой Развития Организации Объединенных Наций.
- По состоянию на 4 ноября 2020 года в Абхазии зарегистрировано 4426 случаев заболевания COVID-19, из которых 45 имели летальный исход. В настоящее время 124 инфицированных проходят лечение в Гудаутской больнице, а также 65 пациента лечатся в мобильном госпитале недавно развернутом в Сухуми.
В Южной Осетии выявили еще 63 новых случая коронавируса
В Южной Осетии за сутки проведено 167 исследований на COVID-19, из них 63 теста показали положительный результат, – сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«С учета медучреждений сняты 11 человек, всего с середины сентября 83 гражданина выздоровели», – сказала Кочиева.
По её словам, всего в медучреждениях Южной Осетии от коронавируса лечится 231 пациент: в детской больнице РММЦ – 149 человек, в инфекционной больнице – 44, в районных медучреждениях – 38 человек.
Ранее глава югоосетинского Минздрава Георгий Тотчиев сообщил о тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции и указал на дефицит наиболее востребованных препаратов. «Тот запас, который мы имели, по отдельным позициям иссяк», – отметил он.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что «особую значимость в сложившейся ситуации получает вопрос поставок из РФ в Южную Осетию кислорода для аппаратов ИВЛ».
Алиев говорит, что проживающим в Карабахе армянам будет обеспечена безопасность
Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасностЬ, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете «La Repubblica».
«Я неоднократно говорил, что все жители Нагорного Карабаха будут продолжать жить там мирно и достойно. Армяне – наши граждане. В различных местах Азербайджана, в основном Баку, проживают тысячи армян. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасность, их материальное положение станет лучше, они будут жить лучше, так как сегодня находятся под давлением режима хунты в Нагорном Карабахе», – заявил он.
Ранее Ильхам Алиев не исключил возможности предоставления «культурной автономии» Нагорному Карабаху.
В интервью «La Repubblica» азербайджанский президент также заявил, что «Армения уже признала свое поражение».
«Премьер-министр Пашинян обратился к Президенту Путину с письмом, прося о военной помощи. Это означает, что они признали свое военное поражение и нашу победу», – сказал Алиев.
- С начала обострения обстановки в Нагорном Карабахе в конце сентября Баку и Ереван неоднократно договаривались о гуманитарном перемирии, но режим прекращения огня не соблюдался. В его нарушении стороны обвиняют друг друга.
- Сегодня армянская сторона сообщила, что диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана попыталась продвинуться в направлении Шуши, но была отброшена.
В американском штате Орегон декриминализировали тяжёлые наркотики
Жители штата Орегон за северо-западе США проголосовали за декриминализацию хранения наркотиков для личных целей. За поправку проголосовали 59 процентов избирателей, — сообщает газета The Oregonian.
Этот закон не означает, что тяжёлые наркотики будут разрешены к продаже. Однако люди, пойманные с небольшим объёмом героина, кокаина, метамфетамина, экстази, ЛСД, псилобицина, метадона или оксикодона больше не будут считаться уголовными преступниками. Они будут оштрафованы на 100 долларов и получат предупреждение, или будут иметь возможность пройти медицинское обследование.
Сторонники законопроекта считают, что жёсткая антинаркотическая политика США заполнила тюрьмы страны преступниками, не совершившими насильственных преступлений, которые нуждаются в лечении, а не наказании. Принятый законопроект предусматривает перераспределение налогов от продажи легализованной в штате марихуаны на программы помощи наркозависимым.
Противники законопроекта указывают на то, что суды во многих случаях назначали пойманным с наркотиками жителя штата лечение. Кроме того, утверждается, что закон может увеличить уровень потребления наркотиков — за счёт людей, раньше боявшихся уголовного преследования.
Во вторник в пяти штатах США голосовали так же за легализацию употребления марихуаны — в четырёх из них для личного использования, в одном — для медицинского. Употребление каннабиса для отдыха одобрили избиратели Аризоны, Монтаны, Нью-Джерси и Южной Дакоты. Жители Миссисипи проголосовали за использование его в медицинских целях, передаёт Vox. После этих голосований марихуана, по-прежнему запрещённая на федеральном уровне, разрешена в пятнадцати штатах и столичном округе Колумбия.
В Тбилиси закроют все детские сады до улучшения эпидситуации
В Тбилиси с 5 ноября закрываются все детские сады. Такое решение городское правительство приняло на сегодняшнем заседании.
Как заявил мэр столицы Каха Каладзе, это вынужденная мера и связана со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.
«С завтрашнего дня детские сады полностью закроются до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится», — сказал Каладзе.
Мэр Тбилиси распорядился обеспечить передачу родителям воспитанников детсадов предназначенных для них продуктов питания.
В Грузии детские сады заработали после продолжительных каникул с 12 октября. Однако до конца месяца учреждения стали закрываться один за другим из-за инфицирования воспитателей или детей.
В настоящее время в 183 детских садах Тбилиси зарегистрировано 58 тысяч детей, – пишет «Новости-Грузия».
- По данным правительства Грузии, за минувшие сутки в стране зафиксировано 2295 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 46 817.
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