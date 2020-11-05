Греция ввела второй за год всеобщий карантин из-за COVID-19

Власти Греции объявили о введении всеобщего карантина в стране с утра 7 по 30 ноября, сообщает газета "Нафтемборики". Жителям страны можно будет выходить из дома только при наличии уважительной причины, c цифровым пропуском и в маске.

О введении новых мер объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотаки. По его словам, причиной ужесточения эпидемиологических мер стал резкий рост заболеваемости коронавирусом нового типа.

"Мы увидели экспоненциальный рост случаев заболевания, – цитирует его газета. – Мы увидели значительный рост госпитализаций, интубаций, плохое соотношение госпитализаций и выписок". По его словам, с сохранением темпов роста заболеваемости 50 отделений реанимации можно будет заполнить больными за несколько дней.

Тем, кто из-за локдауна лишится возможности работать и получать зарплату, Мицотакис пообещал финансовую помощь от государства в размере 800 евро. Дополнительную выплату получат и безработные. В отличие от весеннего карантина, детские сады и начальные школы на время нового карантина закрываться не будут.

Страны Евросоюза усиливают ограничения, чтобы не допустить роста распространения COVID-19. В Германии в понедельник начался частичный локдаун. Он продлится месяц. В государствах от Португалии до Польши вводятся комендантские часы и другие ограничения.

По данным университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе, всего в мире с начала пандемии заболели больше 48 миллионов человек. Накануне добавилось 685 тысяч новых случаев. Умерли больше 1 миллиона 200 тысяч человек. Эти данные опираются на официальные сведения национальных правительств, а значит, могут быть неполными, неточными и искажёнными.