МИД РФ непонятна эмоциональная реакция Алиева на слова Лаврова

России непонятна эмоциональная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об иностранных наемниках в Нагорном Карабахе. Об этом заявил ТАСС источник в МИД РФ.

«Честно говоря, нам не совсем понятна эмоциональная реакция уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева на комментарий Сергея Викторовича Лаврова. Может быть, помощники президента Азербайджана показали ему чей-то еще материал, либо представили собственную интерпретацию», – сказал собеседник агентства.

Источник напомнил точную цитата из интервью Лаврова газете «Коммерсантъ» от 3 ноября: «Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорнокарабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам. Данная тема, в частности, затрагивалась президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 октября, в регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении. Настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам».

«Как видим, в комментарии нет упреков ни в адрес Азербайджана, ни какой-либо другой страны. Речь идет о нашей крайней обеспокоенности попаданием боевиков-наемников в регион Закавказья, с которым РФ непосредственно соседствует. В этой связи просили бы наших азербайджанских друзей быть внимательнее при ознакомлении с первоисточниками», – продолжил собеседник ТАСС.

В МИД говорят, что Москва всегда максимально аккуратно подходила к своей роли посредника в весьма чувствительном для близких России стран конфликте.

Как заявил ранее азербайджанский лидер в интервью испанскому агентству EFE, комментируя слова главы МИД РФ о наемниках, он искренне сожалеет, «что высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть нейтральными, действовать на основании предоставленного им ОБСЕ мандата», пользуются не нашедшей свое подтверждение информацией.

Алиев подчеркнул, что у Азербайджана нет никаких наемников. Он также отметил, что нет ни одного доказательства того, что на стороне Азербайджана сражается какой-либо иностранный боец.