19 чеченцев нелегально перешли границу Литвы и попросили убежище

Управление МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу представило "окончательный диагноз" оппозиционера Алексея Навального, у политика нашли нарушение углеводного обмена и панкреатит, диагноз "отравление" – "не подтвержден". Об этом сообщается на сайте ведомства. Навальный в твиттере опроверг версию о панкреатите и заявил, что "уже устал смеяться".

"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", –​ сказано в документе. Там также подчеркивается, что диагноз "отравление" не подтвержден.

Супруга Навального Юлия, как утверждают в управлении, сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. "Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", –​ говорится в сообщении.

Сам Алексей Навальный написал, что панкреатита у него не было. По его словам, он каждый год проходил медицинское обследование и на 20 августа 2020 года был совершенно здоров".

"Больше всего от такого уровня вранья офигевает моя жена. Они просто берут и придумывают ее слова", – добавил он.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала "абсурдом" сообщение полиции, которая, по ее словам, два с половиной месяца ведет "доследственную проверку". "Это ложь и просто абсурд – кто в здравом уме будет объяснять кому диетой?!" –​ написала она в твиттере.

При этом МВД обвинило в "провокации" сопровождавших Навального в поездке по Сибири Владлена Лося, Марию Певчих и Георгия Албурова, заявив, что те уклоняются от явки к следователю. Ведомство продолжает проверку, не возбуждая уголовное дело.

Навальному стало плохо в самолете 20 августа, который летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в Омске, а затем вывезен на лечение в немецкую клинику. Сейчас политик находится в Германии, где проходит реабилитацию. Второго сентября в организме политика нашли следы "Новичка", а канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от России объяснений того, что произошло. Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению Навального и обещают "зеркальный" ответ на санкции ЕС, в которые были включены шесть человек и осударственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Президент России Владимир Путин ранее впервые прокомментировал отравление Навального. Путин заявил, что если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию.