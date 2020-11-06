Джо Байден обошел Дональда Трампа в Пенсильвании

Экс-спикер парламента, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня, 5 ноября, побывал в Службе государственной безопасности на опросе, чтобы прояснить свое публичное заявление о подготовке государственного переворота, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Несколько дней назад Кобахидзе на брифинге в очередной раз сделал заявление, в котором предупредил о готовящихся в стране провокациях и готовности оппозиционной партии «Единое национальное движение» использовать на выборах «революционный сценарий». Кобахидзе сообщил журналистам, что «обо всем рассказал ведомству, назвал источник информации, суть вопроса, и даже представил Службе госбезопасности список людей, которые значились в деструктивном сценарии».

«Со мной связалась Служба государственной безопасности в связи с информацией, которую я распространил несколько дней назад. Речь идет о брифинге, связанном с подготовкой лидеров и активистов «Нацдвижения» в рамках так называемого революционного сценария. Тогда мы сказали, что были созданы группы, в том числе, т.н. экипажи из тех людей, которые в том числе были бывшими силовиками, у них было определенное вооружение, которые затем появились в день выборов. Вы помните, как люди передвигались вооруженными, в том числе у них были электрошокеры и так далее. У нас была эта информация, которая позже подтвердилась в день выборов», - рассказал Кобахидзе.

Автором «революционного сценария», Кобахидзе назвал третьего президента Грузии, основателя и лидера «Национального движения» Михаила Саакашвили. При этом исполнительного секретарь «Мечты» отказался сообщать журналистам, кто предоставил ему подобные сведения.

В своем заявлении перед выборами Кобахидзе обвинил в намерении «мобилизовать экипажи», вооруженные дубинками и элетрошокерами, членов «Национального движения» - отставного генерала Дэви Чанкотадзе (начальник штаба ВС Грузии с 2009 по 2012 годы), Дмитрия Шашкина, занимавшего пост министра обороны в правительстве Саакашвили, а также Нику Мелия – члена политсовета ЕНД.

На основании этого заявления Кобахидзе было начало расследование.

Шашкин действительно появился в день выборов парламента 31 октября с оружием, однако, пояснил журналистам, что он не находился на избирательном участке, а также имеет официальное право на постоянное ношение оружия. Никаких инцидентов с его участием зафиксировано не было.

Между тем СГБ все-таки удалось обнаружить человека с электрошокером. Им оказался один из активистов партии, житель Каспского района Рафик Оруджов. По информации Службы государственной безопасности Грузии, электрошокер был изъят у него вечером 31 октября, на партийной акции на проспекте Руставели. По этому поводу Оруджова уже вызывали на опрос. Как выяснилось, электрошокер изъяли из автомобиля.

Эту ситуацию прокомментировал и сам Дэви Чанкотадзе, которого на опрос пока не вызывали. «Рафик Оруджов – наш активист, который живет в Каспском районе и зарабатывает на хлеб, продавая джинсы. Против него возбудили уголовное дело, и статья - государственный переворот. Когда его вызвали в СГБ, с ним был наш юрист и потребовал допроса в судебном порядке. 31 октября, когда мы праздновали нашу победу, был произведен обыск в машинах наших ребят, одну машину вообще увезли, три машины обыскали и нашли один электрошокер. В итоге сделали вывод, что этот господин планирует государственный переворот. Они пытаются запугать наших активистов, родственников, друзей, чтобы мы не вышли на улицу, не выражали свой гнев», - заявил, в частности, Дэви Чанкотадзе.