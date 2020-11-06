Администрация президента Грузии сравнила командировочные Зурабишвили и Саакашвили

Командировочные расходы президента Грузии Саломе Зурабишвили в три раза меньше соответствующих затрат ее предшественника Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении пресс-службы администрации президента, распространенном сегодня, 6 ноября.

Сегодня стало известно, что за три квартала 2019 года на командировки президента из бюджета выделили более 1,3 миллиона лари. Важно, что эта цифра отражает траты не за весь год, а только за девять месяцев. Даже в период пандемии – с апреля по сентябрь текущего года – администрация Зурабишвили потратила на поездки по стране 21 364 лари (около 6,5 тысячи долларов).

«В начале года было всего два зарубежных визита - в Совет Европы (Страсбург) и в Израиль. Все остальные визиты были направлены на популяризацию внутреннего туризма. Во время пандемии за девять месяцев потрачена 21 тысяча лари, поскольку все остальные расходы были возмещены из личных средств президента», - сказано в заявлении, передает агентство «Новости-Грузия».

На основании открытых данных НПО «Детектор растрат» подсчитала, что содержание администрации Зурабишвили обходится гражданам Грузии как минимум в полмиллиона лари ежемесячно (150,1 тысячи долларов). В пресс-службе считают, что информация о тратах главы государства распространена с целью дискредитации Зурабишвили.

Администрация решила ответить на это «конкретными фактами», сравнив командировочные расходы третьего, четвертого и пятого президентов Грузии.

Михаил Саакашвили (2012 год) – 2 558 799 лари или 1 599 249 долларов по тогдашнему обменному курсу (1,6 лари за 1 доллар);

Георгий Маргвелашвили (2016 год) – 1 991 954 лари или 948 549 долларов (при курсе 2,1 лари за 1 доллар);

Саломе Зурабишвили (2019 год) – 1 335 569 лари или 513 680 долларов (при курсе 2,6 лари за 1 доллар).

«Это означает, что затраты на командировки президента Саакашвили были примерно в три раза больше, а стоимость поездок президента Маргвелашвили – в два раза выше, чем у нынешнего президента», - отметили в администрации.

Одновременно в пресс-службе напомнили, что в 2019 году полностью упразднили резервный фонд президента. С 2013 по 2018 год в фонд из бюджета ежегодно перечислялось 5 миллионов лари, а до 2013 года – 50 миллионов лари.

Саломе Зурабишвили – последний президент Грузии, избранный путем прямого всеобщего голосования. В дальнейшем это станет прерогативой избирательной коллегии, в которую войдут депутаты парламента и представители местной власти.