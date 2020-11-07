В Грузии за сутки выявлено 2859 новых случаев инфицирования коронавирусом

Партия «Альянс Патриотов Грузии» отменила протестные акции в Тбилиси и Кутаиси против фальсификации результатов парламентских выборов 31 октября. Об этом журналистам заявила лидер «Альянса патриотов», вице-спикер парламента Ирма Инашвили.

Сначала стало известно, что отменяется митинг в Тбилиси, запланированный на 7 ноября. На эту дату перенесли акцию в Кутаиси, проведение которой изначально планировалось 9 ноября. В «Альянсе» объяснили это заявлениями членов «Грузинской мечты». По мнению Инашвили, правящая партия пытается создать у общественности представление, будто бы «Альянс» сотрудничает с парламентскими оппозиционными партиями «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия».

Теперь же Инашвили заявляет, что отменен и митинг в Кутаиси. Более того, «патриоты» берут перерыв и отменяют турне по регионам. «Политсовет наше партии обсудил и принял совместное решение об отмене митинга в Кутаиси на данном этапе. Это не означает, что протестов не будет. Мы берем паузу на несколько недель», - сказала Инашвили.

Причиной называются провокации, планируемые против партии. Вице-спикер парламента считает, что «Грузинская мечта» может обвинить их партию в связях с Москвой, заявив о «русском следе» в протестах. Инашвили также напомнила о том, что Служба Госбезопасности (СГБ) Грузии сейчас расследует дело о заговоре с целью свержения власти, по которому опрашивается экс-спикер парламента и исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Обманщик и фальсификатор выборов Кобахидзе дает показания СГБ и говорит о каком-то заговоре. На брифингах лидеры «Грузинской мечты» открыто говорят о каких-то русских следах», - заявила Инашвили.

Она также не исключила, что партия власти уже начала работу по сбору доказательств о связях партии с РФ. В частности, Инашвили рассказала, что сразу после выборов ей пришло голосовое сообщение в приложение WatsApp от некого Саида Ахмеда из Грозного. По словам политика, он обратился к ней на русском языке, и спросил, как прошли выборы в Грузии. «Еще раз подчеркиваю, я не знаю никакого Саида Ахмеда, и это сообщение, которое я получила, будет опубликовано в СМИ», - заявила Инашвили.

При этом она заверила, что позиция партии не изменилась, и «Альянс патриотов» не планируют входить в парламент. Партия продолжает требовать новых выборов. «Ответственность за политический кризис в стране несет «Грузинская мечта», которая позорно сфальсифицировала выборы», - заявила лидер партии.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Оппозиция требует признать их нелегитимными, обвиняя избирательную администрацию в фальсификации результатов в пользу «Грузинской мечты». Все восемь оппозиционных партий, которые по итогам первого тура выборов проходят в парламент, намерены бойкотировать законодательный орган десятого созыва и сдать свои мандаты. Исключением не стал даже пророссийский «Альянс патриотов», который традиционно считался партнером «Грузинской мечты».