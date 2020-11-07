В «красной зоне» югоосетинского РММЦ лечение проходят 188 человек

В Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) Южной Осетии в «красной зоне» по данным на утро 7 ноября находятся 188 человек, еще 69 пациентов проходят лечение в российском военном госпитале в Цхинвале. Об этом информагентству «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.

«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день проходят лечение 28 пациентов, в здании детской больницы – 160. В их числе в отделении реанимации находится одиннадцать человек. За прошедшие сутки выписано 12 пациентов и вновь госпитализировано 11 человек. За пределы республики переведен накануне один человек, один человек минувшей ночью от последствий двусторонней пневмонией умер», - сообщила врач.

По словам Джиоевой, приемно-сортировочное отделение РММЦ в пятницу приняло 164 пациента, из них семь человек были госпитализированы. «Протестировано в приемо-сортировочном пункте 50 пациентов, 26 человек получили направления на компьютерную томографию грудной клетки. Семь госпитализированы в РММЦ, четыре человека направлены в военный госпиталь», - отметила главный инфекционист.

Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели 22 пациентов на дому.

«Направление на компьютерную томографию получили двое из них. Протестированы восемнадцать человек», - уточнила Джиоева.

Ранее сообщалось, что за сутки в ПЦР-лаборатории Югоосетпотребнадзора проведено 125 исследований на COVID-19, 41 оказались положительными, всего за период открытия де-факто границы с Россией (15 сентября) заболел 1221 человек.

Как сообщила «Рес» главный санитарный врач республики Марина Кочиева, с учета медиков сняты еще 21 человек, всего с середины сентября выздоровело 155 пациентов.