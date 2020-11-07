В Абхазии выявлен 71 новый случай инфицирования COVID-19, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 456 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 71 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 127 человек, 107 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 27 – средней степени тяжести. Выписаны 4 человека.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Сегодня, 7 ноября, в инфекционной больнице скончалась пациентка 1954 года рождения. Она была доставлена в медучреждение 4 ноября, в крайне тяжелом состоянии, с диагнозом коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Также у нее был правосторонний гемипарез, после перенесенного ишемического инсульта. Несмотря на проводимую терапию, пациентка скончалась.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 46 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4720 человек. 51 летальный случай. Выздоровели 2831.