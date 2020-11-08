В Кривом Роге неизвестный с ножом напал на прохожих. Двое скончались на месте

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с краткой речью из города Уилмингтон, штат Делавэр. Он выразил уверенность, что одержит победу в борьбе за Белый дом, однако не заявил о своей победе. Байден подчеркнул, что по итогам распределения голосов он получит более 300 голосов выборщиков – то есть, выиграет у действующего президента Дональда Трампа с заметным преимуществом.

Байден заявил американцам, которые голосовали за республиканцев, что они его союзники. «Моя ответственность, как президента, представлять всю нацию. Я буду работать столь же усердно для тех, кто голосовал против меня, как и для тех, голосовал за меня», – передает «Голос Америки».

По состоянию на утро 7 ноября у Байдена 253 голоса выборщиков, у Трампа - 214 голосов. Для победы надо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков. При этом кандидат от Демократической партии лидирует в штатах Аризона, Джорджия, Невада и Пенсильвания, где подсчет голосов еще не завершен.

Действующий президент США Дональд Трамп предупредил Байдена в твиттере, что тот не должен объявлять о своей победе на выборах. «Я тоже могу заявить об этом. Юридические процедуры лишь начаты», - написал он.

Трамп ранее выражал сомнения в связи с подсчетом голосов, поступивших на избирательные участки по почте. Его штаб намерен обжаловать в суде решения всех избирательных комиссий, на которых он проиграет из-за почтового голосования. Многие политики-республиканцы считают голосование по почте ненадёжным.