Коронавирус в Грузии – эпидситуация в западной части страны ухудшается

Эпидемиологическая ситуация в Западной Грузии ухудшается. За последние сутки в Самегрело-Земо Сванети было выявлено 369 фактов COVID-19, и этот регион впервые обогнал по числу заражений Имерети. Статистику на брифинге озвучил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

За последние 24 часа в Грузии выявили 2 901 случай инфицирования коронавирусом – это рекордный показатель с начала эпидемии. По регионам факты распределены следующим образом:

Тбилиси – 1 060;

Аджария – 461;

Самегрело-Земо Сванети - 369;

Имерети – 340;

Шида Картли - 199;

Квемо Картли - 181;

Кахетия – 94;

Мцхета-Мтианети - 78;

Самцхе-Джавахети - 72;

Гурия – 68;

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 6.

За последние 24 часа в Грузии выздоровели 2 799 человек. Общее число выздоровевших составляет 42 572. Скончались еще 34 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 475.

В настоящее время в стране 14 680 активных случаев COVID-19. Из них 4 691 пациент проходит лечение в больницах, 7 110 – на дому, а 2 879 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

Количество тяжелых пациентов увеличилось до 641. К аппаратам ИВЛ подключены 322 человека. В режиме карантина находятся 2 964 граждан, а 37 324 – в режиме самоизоляции.

Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено ​57 753 случая инфицирования.