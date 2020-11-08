COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 26 человек

Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2175, в общем составив 106 424. По состоянию на 11:00 8 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 921 и сейчас составляет 64 179.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 26 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1559.

Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 405 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 40 281, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 438 816 (4790 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.