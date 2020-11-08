В Тбилиси и Батуми готовятся к митингам против итогов парламентских выборов

В Тбилиси готовятся к проведению масштабной протестной акции против фальсификации результатов парламентских выборов 31 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия». У здания парламента Грузии на проспекте Руставели уже завершен монтаж сцены. Акция начнется в 15:00. Лидеры и сторонники оппозиционных партий заранее соберутся на разных локациях в центре Тбилиси, чтобы оттуда провести шествие к парламенту. Присоединяться к митингу и жители разных регионов Грузии. В столицу направляются машины из Кутаиси, Поти и Гори.

«К акции присоединяться все те, кто считает, что 31 октября их ограбили. Это было обыкновенным ограблением. Мы видели вооруженных людей на избирательных участках, мы видели, как участки штурмовали. Уже после восьми часов произошли невообразимые фальсификации итоговых протоколов. У грузинского народа отобрали главное конституционное право. Как отобрали – так и возвращайте», - заявил один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

Организаторы акции не раскрывают деталей. Не известно, каким будет формат сегодняшнего митинга. Лидеры оппозиции подчеркивают только то, что их главная цель – собрать как можно больше граждан, возмущенных итогами голосования. На протяжении всей недели политики проводили информационную кампанию, лично раздавая листовки в Тбилиси и регионах. Призывали присоединиться к акции 8 ноября и некоторые звезды грузинской эстрады. Среди них Нино Катамадзе и Лела Цурцумия.

Политики гарантировали, что во время собрания будут соблюдены все меры безопасности по Covid-19. Позаботиться об этом их призывали не только эпидемиологи и члены правительства Грузии, но и дипломатические представительства США и ЕС, а также аппарат Народного защитника.

К организации митинга был подключен практически весь оппозиционный спектр. Это десятки партий – как те, кто по итогам выборов проходит в парламент Грузии, так и те, кто набрал менее 1% голосов, необходимых для этого. Так, например, протестовать сегодня будут «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, «За справедливость» Эки Беселия и «Трибуна» Давида Чичинадзе. Отказался присоединиться к митингу «Альянс патриотов Грузии». Единственная пророссийская партия, представленная в парламенте, планирует протестовать против фальсификаций на выборах обособленно.

Параллельно митингу в Тбилиси, более десятка оппозиционных партий сегодня проведут акцию в Батуми. В 15:00 жители Аджарии соберутся у Государственного драматического театра имени Ильи Чавчавадзе в центре города, напротив правительства автономии. Как и в Тбилиси, протестующие будут требовать отставки председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания и проведения повторных выборов после назначения новой избирательной администрации.

Оппозиция не признает легитимность выборов. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования. Политики объявили о начале бессрочных протестов на масштабном митинге перед парламентом Грузии 1 ноября. В течение всей недели вместе со своими сторонниками и гражданскими активистами они требовали отставки Тамар Жвания у ЦИК Грузии, проводили автомобильные шествия и пикетировали здания окружных избирательных комиссий в Тбилиси и регионах.

Согласно предварительным данным ЦИК, большую часть голосов на выборах получила правящая партия «Грузинская мечта» - 48,23%. Второй результат у оппозиционной коалиции «Национальное движение - Сила в единстве» - 27,17%. Что касается одномандатных округов, то в 14 из них победу одержали кандидаты «Грузинской мечты» - в первом туре они набрали более 50%. Для выявления победителей в 16 остальных одномандатных округах 21 ноября в Грузии должен состояться второй тур выборов.