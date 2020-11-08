Ираклий Кобахидзе: Мы активно работаем для достижения многопартийного парламента

По словам одного из лидеров «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, большинство партий и более половины «Национального движения» войдут в парламент. Как отметил Кобахидзе на брифинге в партийном офисе, «Грузинская мечта» активно работает для достижения многопартийного парламента.

«В ближайшее время выяснится, что партии, по крайней мере, большинство партий, но все-таки, наверно, все партии, включая «Национальное движение», войдут в парламент - если не все, но хотя бы более половины из них. Эти настроения, которые присутствуют в оппозиционном спектре, после сегодняшнего митинга еще больше усилятся. Я не назову вам формы и методы, но подтверждаю, что мы активно работаем для многопартийного парламента», - сказал Кобахидзе.

Сегодня в 15:00 оппозиция собирает своих сторонников у парламента в центре Тбилиси, чтобы опротестовать фальсификации на выборах и потребовать назначение нового голосования. Кобахидзе заявляет, что в правящей партии не боятся этой акции. Он считает, что у оппозиции нет ресурсов для поддержания протестов.

«Они планировали собрать примерно 12 тысяч человек, однако, по нашим данным, им удалось мобилизовать гораздо меньше. С учетом этого, их планы служат только распространению ковида», - заявил он.

Кобахидзе полагает, что сегодняшний протест против фальсификаций доказывает, что лидеры оппозиции «не заботятся о собственных гражданах». «Им удалось произвести экспорт вируса из Батуми. К сожалению, сейчас они планируют то же самое в Тбилиси и других регионах», - сказал он.