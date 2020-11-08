Британская королева впервые появилась на публике в маске

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике в лицевой маске. Британские СМИ сообщают об этом в воскресенье, хотя церемония, в которой участвовала 94-летняя королева, прошла в среду. В Вестминстерском аббатстве в Лондоне она возложила цветы к могиле Неизвестного солдата - в 100-летнюю годовщину его захоронения.

Могила символизирует всех британских павших в годы Первой мировой войны. В Британии сейчас - в преддверии годовщины ее завершения, 11 ноября - проходят традиционные памятные мероприятия, хотя в связи с эпидемией коронавирусной инфекции многие из них отменены или проходят в режиме онлайн.

Согласно действующим правилам, в Британии обязательно носить маски во многих общественных местах, включая храмы.

После начала эпидемии в марте королева уединилась в своём замке в Виндзоре, после того, как был объявлен общенациональный карантин, она выступила с редким обращением к нации, призвав соблюдать защитные меры и выразив надежду на возвращение к нормальной жизни. На публике королева впервые после этого появилась в октябре, посетив военную лабораторию в Портон-Даун. Тогда она маску не надевала.

В Британии сейчас - в связи с новым ростом числа инфицированных - вновь действуют карантинные меры, как и в большинстве стран Европы. Как правило, они не такие жесткие, как весной, однако массовые мероприятия запрещены, рестораны и часть магазинов закрыты, в ряде стран введен ночной комендантский час и другие ограничения свободного передвижения. С начала эпидемии в Британии выявили более миллиона инфицированных, почти 50 тысяч из них умерли. Во всём мире инфекция была выявлена у более 50 миллионов человек, умерли более 1 миллиона 250 тысяч.