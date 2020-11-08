«Грузинская мечта» готова к встрече с оппозицией при посредничестве дипломатов

Встреча членов правящей партии «Грузинская мечта» с представителями оппозиции пройдет только в присутствии международных партнеров. Об этом сегодня, 8 ноября, на брифинге заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Сегодня в Тбилиси прошла масштабная протестная акция с требованием отставки председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания до 20:00 8 ноября. Одновременно лидеры оппозиции призвали руководство «Грузинская мечта» сегодня же начать с ними переговоры по вопросу проведения повторного голосования. По истечению срока ультиматума один из лидеров «Единого национального движения» Ника Мелия сообщил, что у них состоялась определенная коммуникация с «Грузинской мечтой» и было допущено, что переговоры состоятся завтра.

«Мелия сказал, что мы связались с оппозицией - это ложь чистой воды… С нами связалась Тина Бокучава [депутат парламента от ЕНД], которая попросила нас о встрече на тему выборов. Мы ей ответили, что встречу хотели организовать международные партнеры, а мы с ними считаемся всегда, и мы сказали, что подождем их позиции», - сказал Кобахидзе. По его словам, на такой встрече они готовы обсуждать только «серьезные и естественные вопросы».

Он добавил, что число людей на сегодняшней акции в Тбилиси показало, что грузинский народ одобрил выборы и признал их. «Грузинский народ хочет, чтобы в политике были здоровые люди, а не такие, которые стояли у трибуны. Грузинский народ хочет мира, стабильности и развития», - сказал Кобахидзе. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» призвал протестующих к мирному протесту, отметив, что у оппозиции не будет проблем с проведением акции.