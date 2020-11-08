Врач: Применение водометов в условии пандемии равнозначно преднамеренному убийству

«В условиях пандемии применение водометов в холодную погоду равнозначно преднамеренному убийству», - об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет врач-кардиолог нью-йоркского госпиталя Maimonides Medical Center Нана Гегечкори, которая подключена к лечению больных COVID-19.

Вечером 8 ноября против протестующих, собравшихся у здания ЦИК с требованием назначения новых парламентских выборов, были задействованы водометы. Это произошло без предупреждения, когда несколько десятков человек приблизились к ограждениям. Некоторые СМИ также сообщили о применении полицией слезоточивого газа, однако эту информацию не подтвердили в МВД Грузии.

Гегечкори призывает сотрудников силовых структур не забывать о том, что из-за сложной эпидемиологической ситуации больницы переполнены, и мест для пострадавших может не оказаться.

«Дорогие полицейские, солдаты, общество наняло вас для того, чтобы вы защищали людей. В том числе и тех людей, которых вы преследуете водометом с холодной водой на пике пандемии, холодной ноябрьской ночью. Часть мокрых, замерзших людей уже может быть инфицирована, и они находятся под гораздо более высоким риском заболеть в сложной форме, чем те, кто наблюдает за этим преступлением из теплых комнат. Пожалуйста, не принимайте участие в преднамеренном убийстве.

В Грузии уже нет места для приема пациентов ни в одном госпитале. Вы тоже можете оказаться одним из тех, кому завтра понадобится помощь, и вы не получите ее, потому что больничный сектор будет просто переполнен. Вы не сможете жить с этим грехом, не сможете смотреть в глаза своим детям!!! Сейчас преследовать голодных, замерзших, бесправных, находящихся в стрессе людей означает осознанно совершать убийство! Пожалуйста, не убивайте людей!», - пишет Гегечкори.

О возможных последствиях применения водометов в холодную погоду журналисты также спросили эпидемиологов, которые на правительственном уровне занимаются борьбой с пандемией коронавируса.

Директор Тбилисской инфекционной больницы, вирусолог Тенгиз Церцвадзе заявил, что не считает себя компетентным в этом вопросе. «Я не могу сказать, в моей компетенции лечение больных, а в том, что вы меня спрашиваете, я не являюсь экспертом», - сказал Церцвадзе в телефонном интервью телекомпании «Мтавари».

В то же время глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе отказался отвечать на этот вопрос «Мтавари». Он заявил, что «не делает комментариев по политическим темам».