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Никол Пашинян: «Другого выхода, кроме подписания заявления, не было»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что был вынужден подписать соглашение по Карабаху.
«Решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией. Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана», - отметил он.
«Другого выхода, кроме подписания заявления, не было. Сейчас я не могу сказать, почему так произошло, чтобы не ставить под угрозу жизнь многих людей. Это будет иметь прямое влияние на боевые действия», - сказал Пашинян.
Как передает русская служба Би-би-си, он раскритиковал протестующих, которые громят здание парламента и избили спикера парламента, заявив, что «таким образом они наносят удар по находящимся на фронте военным».
Другие новости дня
Российские миротворцы уже выехали в Карабах – НТВ
Российский телеканал НТВ сообщил, что «российские миротворцы уже выдвинулись в Нагорный Карабах».
«Это 1960 человек и несколько сотен единиц техники. Военных доставляют в регион самолётами Ил-76 из аэропорта Ульяновска. Миротворцы останутся в Карабахе на 5 лет с автоматическим продлением, если против этого не выступят стороны», – сказано в сообщении. Опубликованы и видеокадры колонны миротворцев.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении войны в Карабахе. Он отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях, а в регионе «развертывается миротворческий контингент Российской Федерации».
- По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
Арутюнян заявил, что дал согласие на прекращение войны «во избежание полной потери Арцаха»
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что весь день обсуждал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном шаги по прекращению боевых действий.
Арутюнян на своей странице в Facebook написал, что также заранее провел обсуждения с Национальным собранием Карабаха и получил согласие подавляющего большинства депутатов.
«Учитывая нынешнее тяжелейшее положение и во избежание дальнейших многочисленных жертв и полной потери Арцаха, я дал свое согласие на то, чтобы как можно скорее остановить войну. Что касается подписанного заявления, то его я подробно затрону позже», – написал Арутюнян.
Как пишет «Радио Азатутюн», карабахский лидер выразил свои глубокие соболезнования и гордость за павших бойцов. Арутюнян заверил, что еще будет время вести диалог относительно будущих действий с родными погибших, а также военными.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении войны в Карабахе. Он отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях, а в регионе «развертывается миротворческий контингент Российской Федерации».
- В центре Еревана в эти минуты проходит стихийный митинг. Протестующие, недовольные подписанием соглашения с Азербайджаном и Россией, ворвались в здание дома правительства.
Алиев: в составе миротворческих сил будут и турецкие военные
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу.
Как пишет русская служба Би-би-си, Алиев заявил, что соглашение о прекрашении войны отвечает интересам народов как Азербайджана, так и Армении.
По словам азербайджанского лидера, в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
Алиев перечислил условия соглашения и обьявил это победой в карабахской войне.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении войны в Карабахе. Он отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях, а в регионе «развертывается миротворческий контингент Российской Федерации».
- В центре Еревана в эти минуты проходит стихийный митинг. Протестующие, недовольные подписанием соглашения с Азербайджаном и Россией, ворвались в здание дома правительства.
Путин: азербайджанские и армянские силы в Карабахе остановятся на занятых ими позициях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях.
«Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации», - подчеркнул президент РФ, говоря о подписанном им с президентом Азербайджана и премьером Армении совместном заявлении.
Договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе предполагает также обмен военнопленными и телами погибших, пишет ТАСС.
«Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших», – сказал российский лидер.
- Ранее «Арминфо» опубликовало текст заявления, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России.
- Никол Пашинян отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
В Ереване стихийный митинг, протестующие ворвались в дом правительства
В центре Еревана в эти минуты проходит стихийный митинг. Протестующие, недовольные подписанием соглашения с Азербайджаном и Россией, ворвались в здание дома правительства.
Трансляцию с места событий ведет сайт News.am
Как пишет «Интерфакс», протестующие сорвали табличку с личного кабинета премьер-министра Пашиняна.
«Где Никол, где этот предатель?» - кричат демонстранты. Звучат оскорбления и требования немедленной отставки.
Заявление Алиева, Пашиняна и Путина о прекращении войны
Агентство «Арминфо» публикует полный текст заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.
Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:
1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
2. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.
3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.
По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.
Пашинян сообщил о подписании с Путиным и Алиевым заявления о прекращении войны в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении войны в Карабахе.
«Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», – написал Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.
Как пишет «Интерфакс», Пашинян отметил, что подписал заявление, «основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации – это лучшая возможная развязка».
«Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побежденным. Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого», – заявил Пашинян.
- Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца сентября. За это время стороны неоднократно объявляли о перемириях, но ни разу не смогли продержаться и суток.
В Батуми оппозиция продолжает акцию протеста, несмотря на комендантский час
В Батуми, как и в Тбилиси, оппозиция проводит акцию гражданского неповиновения в центре города с участием нескольких сотен человек. Они отказались покидать акцию после 22 часов, когда начал действовать установленный правительством для превенции распространения коронавируса комендантский час, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Тбилиси акция протеста продолжается возле парламента Грузии, в ней участвует около 300 человек – это гражданские активисты, политические лидеры и сторонники оппозиционных партий. На акции уже были задержаны трое гражданских активистов за попытку пронести на территорию у парламента дрова.
А в Батуми акция неповиновения проходит возле здания дома правительства. «Лично я не подчиняюсь этому политическому решению, и мы будем здесь сегодня, после 22:00», - заявил на митинге протеста в Батуми представитель партии «Единое национальное движение» Мирдат Камададзе. По его словам, представители партии и граждане отказываются соблюдать ограничения, связанные с передвижением, и продолжают протестовать.
«Спасибо за стойкость и непоколебимость тех, кто борется за свободу, за украденные выборы. Правительство использует против нас тысячи незаконных методов, одним из которых является введение комендантского часа в 22:00, что является чисто политическим решением и не имеет ничего общего с борьбой с коронавирусом. Никто из лиц, принимающих решения, не объяснит гражданам Грузии, почему они ограничивают их основные права. Если «ковид» не был опасен вчера, после 22:00, то чем он опасен сегодня? Поэтому мы вчера и сегодня неоднократно заявляли, что не подчиняемся этому политическому решению и собираемся быть здесь и после 22:00», - сказал Камададзе.
Политик подчеркнул, что многие люди решили остаться на акции, при этом все приняли это решение в индивидуальном порядке. «Да, штраф высокий, 2000 лари, но свобода дороже. Если мы откажемся от нашей свободы, то они обязательно наложат на нас еще большие регуляции», - сказал Мирдат Камададзе.
- Согласно объявленным ЦИК Грузии официальным предварительным итогам выборов 31 октября, в парламент проходят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные. Правящая партия «Грузинская мечта», согласно данным ЦИК, получила 48% голосов и после получения хотя еще одного мажоритарного мандата будет обладать большинством в парламенте. Между тем оппозиционные партии надеялись на победу на выборах и на формирование коалиционного, многопартийного правительства, что стало бы, по их мнению, шагом вперед для развития демократии в стране.
- Оппозиция считает, что правящая партия получила около 8% голосов благодаря фальсификации выборов и указывает на многочисленные нарушения во время процесса голосования и подсчета голосов. ЦИК признает нарушения, однако заявляет, что даже их исправление не повлияет значительно на итоги выборов. В ответ оппозиция готовит судебные иски, требует повторных выборов и отставки главы ЦИК.
- Между тем в правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что международные наблюдательные миссии подтвердили, что выборы прошли в свободной и конкурентной обстановке с соблюдением основных гражданских свобод.
Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера
Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны США Марка Эспера. Решение вступило в силу немедленно.
Исполняющим обязанности главы оборонного ведомства США стал Кристофер Миллер, директор Национального центра по борьбе с терроризмом.
Президент Трамп, отказывающийся признать итоги президентских выборов, победителем которых признан Джо Байден, не объяснил причину увольнения главы Пентагона.
Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заболел коронавирусом. «Несмотря на все карантинные меры, я получил положительный тест», – написал он в твиттере.
По словам Зеленского, он чувствует себя хорошо и намерен продолжать работу, находясь в самоизоляции.
Сегодня же стало известно, что коронавирус диагностировали у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По последним данным, с начала пандемии на Украине зафиксировано почти 470 тысяч случаев COVID-19. Умерли более восьми с половиной тысяч пациентов. В стране действуют ограничительные меры.
Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в октябре, по сравнению с сентябрем выросло почти на 80 процентов. Главный санитарный врач Украины заявил, что больницы приостановили плановые госпитализации больных и принимают только пациентов с острыми состояниями и больных COVID-19. При этом, по словам медиков, система здравоохранения пока справляется с наплывом больных.
Около парламента Грузии произошла стычка, полиция вывела с территории несколько человек
Несколько человек были выведены полицией с территории у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси, где проходит акция протеста оппозиции.
Как сообщает журналист Общественного вещателя, задержаны несколько активистов движения «Позор». По словам корреспондента, на месте произошла потасовка.
Активисты движения «Позор» хотели пронести на территорию, прилегающую к парламенту, дрова, что им не позволили сделать правоохранители.
Вместе с тем, члены движения и собравшиеся на акции заявляют, что не подчиняются ограничениям, введенным правительством Грузии в связи с запретом на передвижение с 22:00.
Ранее один из лидеров оппозиции Ника Мелия призвал всех собравшихся принять решение о намерении нарушить установленные ограничения «индивидуально» и взвесить все «за» и «против», так как предстоит холодная ночь, в городе не ездит транспорт, а также неизвестно, как отреагирует на эти действия власти.
- 8 ноября оппозиция, недовольная итогами парламентских выборов, провела многотысячную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Митингующие требовали отставки главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания. После акция оппозиции переместилась к зданию ЦИК на другом конце города. Там уже был выставлен кордон из нескольких сотен сотрудников спецназа. Ситуация перед ЦИК несколько раз обострилась – часть протестующих кидали камни и палки в полицейских. Полиция дважды применила водометы, после чего акцию решено было прервать.
- На акции за нарушение общественного порядка и неповиновение полиции были задержаны 19 человек. Как минимум четверо ее участников получили телесные повреждения. Телекомпании заявляют, что от водометов пострадали и журналисты, а также были повреждены видеокамеры. Неправительственные организации и Народный защитник Грузии назвали использование водометов в холодное время года непропорциональным применением силы.
Лидеры оппозиции призвали к проведению масштабной акции в субботу, 14 ноября
Оппозиция призывает всех, кто протестует против фальсификации выборов, провести еще одну масштабную акцию протеста на проспекте Руставели в субботу, 14 ноября, в 15 часов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Об этой инициативе сегодня вечером, 9 ноября, на митинге возле парламента заявил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
Как видно, оппозиция недовольна тем, что власти ставят под сомнение масштабность состоявшейся накануне на Руставели акции протеста, по поводу которой исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что там было «не больше семи тысяч человек». Кроме того, масштабностью следующей акции оппозиция намерена убедить в серьезности поддержки протеста и иностранных партнеров Грузии.
«Борьба не только не прекратится, но даже не приостановится, будет проводиться много акций в разных точках ежедневно, однако, я думаю, что вместе с коллегами, вместе с друзьями, нас должно собраться очень много на проспекте Руставели, чтобы мир еще раз увидел, что нас - море людей, а не семь тысяч, как говорят Кобахидзе и Иванишвили. Этот проспект в субботу, в 15 часов, должен быть переполнен. И мы никому не должны позволить снизить этот протестный заряд какими-либо ограничениями. Сегодня мы пишем историю, мы участники непростого процесса. Сегодня на этой площади нет политических вкусов, это время закончилось. Здесь стоят люди, которые голосовали за разные партии. Тут стоим мы, весь народ, а на другой стороне – преступный режим», - заявил Мелия.
Лидер оппозиции также считает, что хотя провозглашенная оппозицией борьба «обязательно завершится победой», эта борьба продлится «не день, и не два».
Что касается намерения оппозиции нарушить установленные ограничения и не уходить с площади после 22 часов, то Мелия призвал всех собравшихся принять такое решение «индивидуально» и взвесить все «за» и «против», так как предстоит холодная ночь, в городе не ездит транспорт, а также неизвестно, как отреагирует на эти действия власти.
«Здесь много молодежи, которые собираются остаться. Мы, лидеры оппозиции, тоже остаемся. Мы посмотрим, что будет делать этот режим. Молодежь может остаться, если они приняли такое решение индивидуально. Но я прошу не оставаться представителей старшего поколения. От этого режима можно ждать все, что угодно. Мы должны бороться разумно, победить с наименьшими потерями», - сказал Мелия.
- Согласно объявленным ЦИК Грузии официальным предварительным итогам выборов 31 октября, в парламент проходят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные. Правящая партия «Грузинская мечта», согласно данным ЦИК, получила 48% голосов, и после получения хотя еще одного мажоритарного мандата, будет обладать большинством в парламенте. Между тем оппозиционные партии надеялись на победу на выборах и на формирование коалиционного, многопартийного правительства, что стало бы, по их мнению, шагом вперед для развития демократии в стране.
- Оппозиция считает, что правящая партия получила около 8% голосов благодаря фальсификации выборов и указывает на многочисленные нарушения во время процесса голосования и подсчета голосов. ЦИК признает нарушения, однако заявляет, что даже их исправление не повлияет значительно на итоги выборов. В ответ оппозиция готовит судебные иски, требует повторных выборов и отставки главы ЦИК.
- Между тем в правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что международные наблюдательные миссии подтвердили, что выборы прошли в свободной и конкурентной обстановке с соблюдением основных гражданских свобод.
Азербайджан признал, что сбил российский вертолет
Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает МИД страны.
В ведомстве отметили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО, утверждают в МИД Азербайджана. Кроме того, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент, говорится в сообщении.
«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.
Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.
Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации», - сказано в заявлении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российский вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну военной базы РФ в Армении, был сбит с земли из ПЗРК, два члена экипажа погибли. По информации ведомства, один член экипажа выжил и эвакуирован.
Депутат парламента Армении Эдмон Марукян опубликовал видео падения российского вертолета.
- Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
В Абхазии выявлено 52 новых случая COVID-19, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 253 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 120 человек, 105 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 38 – средней степени тяжести. Выписаны 11 человек.
В Гудаутской ЦРБ скончались 3 человека - двое мужчин, 1950 и 1957 года рождения, и женщина 77 лет. Все трое были доставлены в медучреждение с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Пациенты 1950 и 1957 года рождения скончались 7 ноября, женщина 1943 г.р. умерла 8 ноября. Пациенты получали всю необходимую медицинскую помощь.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
В мобильном госпитале скончался пациент 1947 года рождения с диагнозом «новая коронавирусная инфекция, крайне тяжелое течение», и осложнениями основного заболевания - внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получал необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, скончался вечером 9 ноября.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4772 человека. 55 летальных случаев. Выздоровели 2929.
В Армении сбит российский вертолет Ми-24 – Минобороны РФ
Российский вертолет Ми-24 в Армении сбит с земли из ПЗРК, два члена экипажа погибли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
По информации ведомства, один член экипажа выжил и эвакуирован.
Сообщается, что вертолет сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении. После попадания ракеты он потерял управление и упал в горах.
В Минобороны РФ отмечают, что «командование 102-й российской военной базы проводит разбирательство, чтобы установить принадлежность стрелявших по вертолету».
В МЧС Армении заявили, что вертолет упал на юге страны. «Сегодня в 18:39 получен сигнал о том, что на участке сел Ерасх - Паруйр Севак, в ущелье, упал российский вертолет и сгорел. На место выехали оперативная спасательная группа», – говорится в сообщении.
Депутат парламента Армении Эдмон Марукян опубликовал видео падения российского вертолета.
- Село Ерасх находится на юге Армении, на границе с Азербайджаном.
В Тбилиси возобновилась акция протеста оппозиции на проспекте Руставели
В Тбилиси на проспекте Руставели возле парламента сегодня, 9 ноября, в 18 часов возобновилась акция протеста оппозиции, которая требует проведения повторных выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Площадь перед зданием парламента полностью заполнена, автомобильное движение в этой части проспекта перекрыто.
На акции выступают лидеры оппозиции, которые заявляют, что не собираются прекращать протест, пока не добьются проведения досрочных выборов. При этом они подчеркнули, что несмотря на гнев из-за сфальсифицированных выборов, протестующие должны использовать исключительно мирные методы.
Акция протеста продолжилась и в центре Батуми, где оппозиция уже со вчерашнего дня установила палатки.
Оппозиция заявляет, что не собирается выполнять новые ограничения, согласно которым с понедельника в семи крупных городах Грузии на улицы будет запрещено выходить с 22:00 до 05:00. Это решение подтвердили журналистам активисты и представители молодежных организаций, которые прямо заявляют, что не собираются уходить с площади после 22 часов.
Представитель молодежного крыла Лейбористской партии Михаил Кумсишвили сказал журналистам, что введенные правительством ограничения не служат борьбе с пандемией, а фактически направлены против политического протеста:
- 8 ноября оппозиция, недовольная итогами парламентских выборов, провела многотысячную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Митингующие требовали отставки главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания. После акция оппозиции переместилась к зданию ЦИК на другом конце города. Там уже был выставлен кордон из нескольких сотен сотрудников спецназа. Ситуация перед ЦИК несколько раз обострилась – часть протестующих кидали камни и палки в полицейских. Полиция дважды применила водометы, после чего акцию решено было прервать.
- На акции за нарушение общественного порядка и неповиновение полиции были задержаны 19 человек. Как минимум четверо ее участников получили телесные повреждения. Телекомпании заявляют, что от водометов пострадали и журналисты, а также были повреждены видеокамеры. Неправительственные организации и Народный защитник Грузии назвали использование водометов в холодное время года непропорциональным применением силы.
Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за Карабаха
Оппозиционные партии Армении выступили с совместным заявлением, требуя отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом пишет «Интерфакс».
«С целью предотвращения необратимых потерь требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства без потрясений. Требуем безотлагательного создания нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы», – говорится в заявлении, подписанном 17 оппозиционными партиями.
В нем отмечается, что заявление продиктовано императивом существования Армении и Нагорного Карабаха и уверенностью, что «в новой ситуации несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победоносный прорыв на поле боя».
В числе подписавших заявление партий – руководимая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия, «Дашнакцутюн», возглавляемая экс-директором СНБ Артуром Ванецяном партия «Родина», возглавляемая Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения».
- Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны Карабаха больше не контролирует Шушу, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту. Никол Пашинян после этого заявил, что «бои за Шуши продолжаются».
- Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
Телекомпания «Имеди»: на акции оппозиции физически расправились с журналисткой Ануки Гумберидзе
Телекомпания «Имеди» сделала заявление в связи с нападением на сотрудников канала на акции оппозиции 8 ноября. В заявлении отмечено, что 8 ноября телекомпания освещала акцию на проспекте Руставели, соблюдая профстандарты и журналистскую этику, а затем и волнения, возникшие у здания Центральной избирательной комиссии. По данным телекомпании, во время работы журналистов и операторов телекомпании на них было осуществлено прямое нападение со стороны лидеров оппозиции.
«Если бы не полиция, никто не знает, как завершился бы день 8 ноября для сотрудников «Имеди», - сказано в заявлении.
Телекомпания утверждает, что на акции физически расправились с журналисткой Ануки Гумберидзе. Один из участников акции, который, предположительно, был в нетрезвом состоянии, «вцепился в горло и старался ее задушить». Журналистку защитили от нападавшего другие участники акции.
Кроме того, отмечает телекомпания, «объектом агрессии» стала и журналистка Кети Парцхаладзе. Ей не давали возможности свободно передвигаться и работать. Ей пришлось работать в эпицентре событий на фоне оскорблений и угроз.
Гиги Угулава «чуть ли не физически расправился с журналисткой Русой Шелия и своими действиями подтолкнул других участников акции, которые были в нетрезвом состоянии и были вооружены дубинками, осуществить на журналиста физическое нападение».
«Это не первый случай - в последнее время участились факты давления на журналистов со стороны команды бывшей власти, оскорбительные реплики и угрозы, что как только они вернутся к власти, то закроют «Имеди». Террор принял лицо кампании и в соцсети: активисты «Национального движения» и «Европейской Грузии» часто через фальшивые страницы осуществляют нападки на журналистов «Имеди» и распространяют фейк-ньюсы от имени «Имедис квира» и «Имединьюс», - подчеркнуто в заявлении.
При этом в «Имеди» отмечают, что их журналистов «оскорбляли те фигуры, которые имеют отношение к разгону «Имеди» 7 ноября 2007 года».
«Эти безответственные лидеры и сегодня продолжают использовать язык булинга и ненависти, что препятствует осуществлению журналистской деятельности и искореняет важнейшее достояние нашего общества – демократическую медиасреду», - отмечено в заявлении.
Телекомпания «Имеди» выражает солидарность Общественному вещателю Грузии, на журналистов которого также было осуществлено давление. «Имеди» призывает представителей международных организации в Грузии и дипкорпус «детально изучить данные факты и соответствующим образом отреагировать». «Телекомпания Imedi не изменит свою редакционную политику и вновь продолжит работать, соблюдая профстандарт», - говорится в заявлении.
- 8 ноября оппозиция, недовольная итогами парламентских выборов, провела многотысячную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Митингующие требовали отставки главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания. После акция оппозиции переместилась к зданию ЦИК на другом конце города. Там уже был выставлен кордон из нескольких сотен сотрудников спецназа. Ситуация перед ЦИК несколько раз обострилась – часть протестующих кидали камни и палки в полицейских. Полиция дважды применила водометы, после чего акцию решено было прервать.
- На акции за нарушение общественного порядка и неповиновение полиции были задержаны 19 человек. Как минимум четверо ее участников получили телесные повреждения. Телекомпании заявляют, что от водометов пострадали и журналисты, а также были повреждены видеокамеры. Неправительственные организации и Народный защитник Грузии назвали использование водометов в холодное время года непропорциональным применением силы.
Никол Пашинян заявил, что бои за Шуши продолжаются
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «бои за Шуши продолжаются».
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, в свою очередь, рассказал, что военные действия идут по всей линии фронта.
«Армия обороны и ополчение прочно стоят на родной земле и мы будем вести нашу борьбу с врагом до конца», – отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян написал в социальной сети, что Армия обороны Карабаха не контролирует город Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В беседе с «Радио Азатутюн» Погосян подтвердил, что он является автором этой записи и что его страница не взломана.
Накануне о взятии города под контроль объявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. В Ереване и Степанакерте заявляли, что бои близ Шуши продолжаются.
Сегодня Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры из Шуши: в городе развиваются азербайджанские флаги.
- Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.
- Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
Авидзба написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело»
Помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным делам Ахра Авидзба написал заявление об отставке.
«В связи с утратой веры в наше общее дело и дальнейшей нецелесообразности моей работы в политической команде, противоречащей своим декларативным заявлениям и в реальности не предпринимающей необходимых действий для достижения целей по повышению благополучия нашего народа и развитию государства, прошу уволить меня с должности помощника Президента Республики Абхазия по собственному желанию», – сказано в заявлении, опубликованном Авидзба в социальной сети Facebook.
Комментируя обращение, он написал: «Публикую для того, чтобы не было смысла уговаривать меня, или говорить - не торопись!».
Авидзба надеется, что абхазский лидер Аслан Бжания не затянет с удовлетворением заявления об отставке.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- 7 августа в социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как водитель черной «Тойоты», отказавшись подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии. Авидзба подтвердил, что был участником инцидента. В администрации абхазского президента накануне пообещали отреагировать на инцидент.
- 2 октября Авидзба был задержан Сочинским судом на десять суток за неподчинение требованиям пограничника. После освобождения он находился в Сочи, откуда проводил в Карабах добровольцев из Абхазии. 6 ноября Авидзба вернулся на территорию самопровозглашенной республики Абхазия.
Азербайджанские военные приблизились к Степанакерту, заявили в Карабахе
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не контролирует город Шуши, азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту, сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.
«К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже под угрозой существование столицы. Если хотим, чтобы Шуши вновь стал нашим, был сохранен Арцах, нужно приложить все усилия для организации надежной обороны Степанакерта и других направлений линии фронта. Это реальный и надежный залог успеха», – написал Погосян в социальной сети Facebook.
В беседе с «Радио Азатутюн» Погосян подтвердил, что он является автором этой записи и что его страница не взломана. Министерство обороны Армении эту информацию пока не комментирует.
Накануне о взятии города под контроль объявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. В Ереване и Степанакерте заявляли, что бои близ Шуши продолжаются.
Сегодня Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры из Шуши: в городе развиваются азербайджанские флаги.
- Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.
- Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
Pfizer и BioNTech сообщили об успехе испытаний вакцины от COVID-19
Вакцина против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность 90 процентов в третьей фазе испытаний. Об этом говорится в совместном пресс-релизе разработчиков препарата.
В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили саму вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. Компании уточняют, что по мере продолжения исследований процент эффективности может измениться. О том, как долго держится защита, не сообщается.
Согласно имеющимся прогнозам, компании произведут 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда – в 2021.
«Сегодня великий день для науки и человечества. Первые результаты третьей фазы испытаний нашей вакцины от COVID-19 являются первоначальным свидетельством способности нашей вакцины защищать от COVID», – приводятся в релизе слова главы компании Альберт Бурла.
После сообщения об успешном испытании препарата от коронавируса мировые рынки и цены на нефть начали расти. Акции Pfizer выросли примерно на 14 процентов, а американские депозитарные расписки BioNTech – примерно на 25. Российские индексы также ускорили рост.
Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал сообщения об испытаниях вакцины и росте рынков «отличными новостями».
- В мире с начала эпидемии коронавирусной инфекции, по последним данным, выявлено более 50 миллионов инфицированных новым коронавирусом. Почти 10 миллионов из них приходится на США. Это самый высокий показатель заболеваемости в мире. Умерли в мире с начала пандемии более миллиона человек.
Песков рассказал, почему Путин не поздравляет Байдена с победой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поздравляет Джо Байдена с победой на выборах президента США, поскольку в Кремле считают корректным "дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов".
О победе Байдена ведущие американские СМИ сообщили 7 ноября – после нескольких дней подсчёта голосов. Хотя официально итоги выборов в ряде штатов ещё не подведены, СМИ считают, что у президента Дональда Трампа нет шансов опередить демократа Джо Байдена по числу голосов выборщиков. Провозглашение предполагаемого победителя ещё до завершения формальностей – стандартная процедура в США, так же СМИ 4 года назад объявили о победе Дональда Трампа. В этот раз, однако, действующий президент отказался признать поражение, заявив, что будет подавать иски в суды, требуя пересчёта голосов в ряде штатов.
Путин в 2016 году поздравил Трампа через несколько часов после того, как СМИ объявили о его победе. По словам Пескова, в этот раз президент не поздравляет Байдена, поскольку в США "предстоят определённые юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом".
Что Песков имеет в виду под официальным подведением итогов выборов – неясно. Голосование коллегии выборщиков должно пройти 14 декабря, однако судебные разбирательства до этого срока могут и не завершиться.
Песков при этом повторил, что Путин готов работать с любым президентом США.
Байден в ходе предвыборной кампании не раз критиковал действия России и лично Путина и обвинял Трампа в мягкости по отношению к Москве. Трамп воздерживался от негативных оценок в адрес Путина и говорил, что хотел бы с ним "поладить", при этом он заявлял, что его администрация проводит жёсткий курс по отношению к России. При Трампе США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой, а также ввели против России ряд санкций (часть из них – решением Конгресса).
- В лояльных Кремлю российских СМИ в эти дни публикуются критические материалы об избирательной системе США, приводятся высказывания российских официальных лиц и политиков, утверждающих, что в Соединённых Штатах допущены фальсификации на выборах. С подобным заявлением выступила, например, глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Российская оппозиция и наблюдатели за выборами неоднократно обвиняли ведомство самой Памфиловой в содействии фальсификациям в России.
- Байдена поздравили с победой на выборах лидеры многих стран мира, в том числе Великобритании и большинства стран ЕС, а также Украины. Поздравления прислал и венесуэльский лидер Николас Мадуро, которого США не считают легитимным президентом.
Глава МВД Эстонии объявил об отставке после высказываний о выборах в США
Глава МВД Эстонии и один из лидеров Консервативной народной партии Март Хельме объявил о своей отставке после заявлений о президентских выборах в США.
В воскресенье, 8 ноября, Хельме в эфире радиостанции TRE назвал избранного президента США Джо Байдена и его сына Хантера "коррумпированными персонажами". Сын главы МВД, министр финансов Мартин Хельме, при этом сказал, что результаты американских президентских выборов сфальсифицированы. Никаких подробностей министры не привели.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал высказывания абсурдными и призвал не подрывать эстонско-американские отношения. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что намерена обсудить заявления министров с главами МИД и Минобороны. В ответ Март Хельме сообщил, что не сделал ничего, что поставило бы под угрозу безопасность Эстонии. "Я не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ", - подчеркнул глава МВД.
Основной день выборов в США прошёл 3 ноября. О победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена ведущие американские СМИ сообщили 7 ноября – после нескольких дней подсчёта голосов. Хотя официально итоги выборов в ряде штатов ещё не подведены, СМИ считают, что у президента-республиканца Дональда Трампа нет шансов опередить Байдена по числу голосов выборщиков. Трамп заявил, что намерен оспорить результаты выборов в суде.
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