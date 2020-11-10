Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера и духов из его резиденции

Во время ночного погрома в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна были украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы.

Об этом глава армянского правительства сообщил на своей странице в Facebook. «И все это, конечно же, «во имя Родины»», – написал Пашинян.

Сегодня же премьер-министр заявил, что на принятии Арменией совместного заявления с РФ и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе настояла армия.

«Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы», – сказал Пашинян.

Глава армянского правительства указал также на проблемы в войсках. Он, в частности, сказал о нескольких десятках случаев, когда население конкретных районов не позволяло военным передислоцировать войска, о проблемах с призывом, низком уровне боеспособности ополченцев, случаях дезертирства.

«Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало», – сказал премьер Армении.