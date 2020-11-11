Новости
В Южной Осетии выявили 44 новых случая коронавируса
В Южной Осетии за сутки проведено 178 исследований на коронавирус, из них 44 теста показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По словам Кочиевой, от COVID-19 в больницах лечится 231 пациент, из них 33 –в районных медучреждениях. Под медицинским наблюдением находится 1181 человек. С середины сентября от коронавируса выздоровели 224 пациента.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за время пандемии скончался 21 человек.
Ранее югоосетинские власти сообщали о тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефиците наиболее востребованных препаратов.
Другие новости дня
По словам Пашиняна, он подписал документ не о сдаче территорий, а об их сохранении
Документ был подписан в тот момент, когда Шуши уже пал, Степанакерт находился под прямой угрозой, а ресурсы были достаточно проблематичными, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook.
Он отметил, что этот документ не о сдаче территорий, а об их сохранении, – пишет «Радио Азатутюн».
«Самая большая вина, которую приписывают мне, - этот известный документ, в котором говорится, что я согласился передать Азербайджану три района - Агдам, Лачин, Кельбаджар. На самом деле, пусть это не покажется очень удивительным, но этот эпизод не о сдаче [территорий], а о сохранении, потому что этот документ был подписан в тот период, когда Шуши пал, и Генштаб Вооруженных сил РА доложил мне, что ресурсы, мягко говоря, находятся в довольно проблематичном состоянии, также и политическое руководство Арцаха разделяет это мнение. Какие перспективы открылись бы, если бы этот документ не был подписан в тот момент? На самом деле, этот документ дал то, что, согласно военной и невоенной оценке, мы не смогли бы сохранить в этой ситуации», – сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что в случае продолжения боевых действий была очень высока вероятность того, что «противник захватил бы Мартуни, Степанакерт, Аскеран», после чего армянские оборонительные районы, тысячи солдат оказались бы в окружении, в результате чего произошел бы полный коллапс.
«В тот момент у нас была ситуация, когда Степанакерт находился под прямой угрозой. По оценке Генштаба Вооруженных сил президента Арцаха, Степанакерт защищен очень слабо или защищен символически. И если бы произошел захват Степанакерта, тысячи наших солдат остались бы в окружении, и в результате мы потеряли бы то оставшееся, что этим документом закрепляется. В этом вся правда», – сказал премьер.
Касаясь падения Шуши, Пашинян сказал: «Много говорят о заговорах вокруг Шуши, хочу сказать, что после падения Шуши было две попытки вернуть город, одна полностью провалилась, другому отряду удалось войти в Шуши, и все информационные противоречия были связаны с этим, что «бои продолжаются», под чьим контролем․․․ это было связано с этим».
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
- В Ереване после беспорядков, произошедших в столице из-за подписания мирного соглашения с Азербайджаном, по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек. Об этом в фейсбуке сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.
Глава ПА ОБСЕ осудил нападение на спикера парламента Армении
Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий (Гиги) Церетели в специальном послании прокомментировал трехстороннее российско-армяно-азербайджанское соглашение о прекращении войны в Карабахе.
Он выразил надежду, что этим документом удастся наконец остановить кровопролитие. Церетели выразил сожаление в связи с человеческими жертвами во время боевых действий. Он также призвал стороны незамедлительно начать обмен пленными, задержанными и телами погибших.
«Путь к долгосрочному миру часто бывает труднее, чем сама война. Я призываю все стороны с доброй волей начать переговоры, обеспечить безопасное возвращение перемещенных лиц и беженцев, достичь всеобъемлющего урегулирования и, наконец, вместе строить будущее», – сказал глава ПА ОБСЕ.
Церетели отреагировал на беспорядки в Ереване после объявления о соглашении. Он выразил глубокую озабоченность в связи с захватом толпой зданий парламента и правительства, а также в связи с насилием по отношению к спикеру Национального собрания Армении.
«Нет сомнений в том, что это очень болезненный и эмоциональный день для армянского народа, но я призываю сохранять доверие к демократически избранным институтам власти, которые должны управлять Арменией в эти трудные, полные вызовов времена», – отметил председатель ПА ОБСЕ.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
- В Ереване после беспорядков, произошедших в столице из-за подписания мирного соглашения с Азербайджаном, по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек. Об этом в фейсбуке сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.
В Ереване задержали лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом пишет РИА Новости. О задержании политика сообщили его соратники.
- Царукян находился под стражей с 25 сентября. 22 октября суд удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении политика под залог. Он обвиняется в организации подкупа избирателей во время парламентских выборов 2017 года. Царукян отвергает данное обвинение, считая, что его преследуют по политическим мотивам за требование отставки правительства.
Накануне Совет 17 оппозиционных партий объявил о проведении на площади Свободы в Ереване митинга из-за подписания премьер-министром Николом Пашиняном заявления о прекращении войны в Карабахе.
«За спинами солдат, защищающих на фронте своей кровью землю и государственность, и всех нас было подписано предательское соглашение. На данный момент крайне необходимо наше коллективное единство, исключение внутренних беспорядков и провокаций. 11 ноября, в 13:00 приглашаем всех на митинг на площади Свободы в Ереване, где будет представлен выход из сложившейся ситуации», – сказано в заявлении.
Полиция Армении после этого напомнила, что в условиях военного положения организация митингов запрещена.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
- В Ереване после беспорядков, произошедших в столице из-за подписания мирного соглашения с Азербайджаном, по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек. Об этом в фейсбуке сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.
Почти 80% американцев считают Байдена победителем выборов – соцопрос
Кандидата от демократов Джо Байдена считают победителем выборов в США около 80% американцев, в том числе более половины сторонников Республиканской партии. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Reuters / Ipsos, пишет Голос Америки.
Общенациональный социологический опрос показал, что 79% американцев считают Байдена победителем президентской гонки. 13% респондентов считают, что имя победителя пока неизвестно, 3% считают Трампа победителем, а 5% сказали, что они не знают ответа на вопрос о том, кто же все-таки победил на выборах.
Мнения респондентов несколько разделились в зависимости от партийных предпочтений: практически все демократы согласны с тем, что победителем стал Байден, среди республиканцев с этим согласны примерно 60% участников опроса.
Седьмого ноября ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на президентских выборах в США.
Победителем Байдена назвали Associated Press, CNN, Fox News, The New York Times и ряд других изданий, которые на протяжении нескольких дней с 3 ноября вели подсчет голосов выборщиков, которые выиграл каждый из кандидатов.
По данным Edison Research, Байден по итогам подсчета голосов получил 279 голосов выборщиков, в то время как действующий президент Дональд Трамп пока располагает только 214 голосами. Для победы на выборах президента необходимо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков.
В то же время подсчет голосов все еще продолжается в трех штатах. В общей сложности Джо Байдена поддержали 76,3 миллиона избирателей, или 50,7% от общего числа людей, проголосовавших 3 ноября, а за Дональда Трампа проголосовали 71,6 миллиона избирателей (47,6% от общего числа участников голосования).
Дональд Трамп все еще не признал свое поражение. Действующий президент преждевременно заявил о победе задолго до окончания подсчета голосов и неоднократно заявлял о том, что стал жертвой крупномасштабных фальсификаций. На данный момент Трамп не предоставил убедительных доказательств своим словам.
Члены администрации Трампа поддержали заявления президента. Генеральный прокурор Уильям Барр санкционировал федеральное расследование "существенных" утверждений о нарушениях, допущенных при голосовании, а госсекретарь Майк Помпео заявил о предстоящем "мягком переходе ко второму сроку администрации Трампа".
В опросе Reuters / Ipsos, который проводился на всей территории США, приняли участие 1363 американца. С полудня субботы по вторник были опрошены 469 человек. Интервал достоверности опроса составляет около 5 процентных пунктов.
В ходе опроса также выяснилось, что 70% американцев, в том числе 83% демократов и 59% республиканцев, доверяют местным избирательным органам и считают, что те "честно выполняют свою работу".
72% респондентов считают, что кандидат, проигравший выборы, должен признать поражение, а 60% полагают, что в январе, когда президентский срок Трампа подойдет к завершению, состоится мирная передача власти.
Во вторник были также опубликованы данные альтернативного опроса, сделанного агентством Morning Consult по заказу издания Politico, согласно которому 70% сторонников республиканцев не согласны с утверждением о том, что Джо Байден одержал победу над Дональдом Трампом в результате "свободных и справедливых" выборов.
Большая часть опрошенных республиканцев скептически оценивает перспективу судебных исков, которые штаб Трампа подает, пытаясь оспорить результаты выборов. В вероятность отмены результатов выборов и переизбрание Трампа на второй срок верят только 38% сторонников партии, 45% считают, что победа действующего президента маловероятна.
При этом 58% участников опроса негативно оценили деятельность Трампа на посту президента. Работу действующего президента положительно оценили 40% респондентов.
В Ереване по подозрению в призывах к захвату власти задержали шесть человек
В Ереване после беспорядков, произошедших в столице из-за подписания мирного соглашения с Азербайджаном, по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек. Об этом в фейсбуке сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.
Из шести задержанных двое, по словам Агаджаняна, – «активные участники» нападения на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.
Подозреваемые «будут наказаны со всей строгостью закона», отметил Агаджанян.
Участники протеста против прекращения войны в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении в ночь на 10 ноября сразу после того, как Пашинян вместе с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и России Владимиром Путиным подписал трехстороннее заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Сообщалось также, что протестующие вытащили из машины спикера парламента Арарата Мирзояна и избили его.
- Арарат Мирзоян прооперирован, у него сломана рука, есть травмы лица и головы.
Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября. В Азербайджане и Армении ввели военное положение, была объявлена мобилизация. Обе стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, и обстрелах мирных городов.
Несколько раз стороны договаривались о временном прекращении огня «в гуманитарных целях» – для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших, но сразу же обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.
Военные действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября после подписания президентами Азербайджана, Армении и России мирного соглашения о полном прекращении огня на территории региона. За Арменией и Азербайджаном, по условиям договора, закрепят территории, на которых войска находились на момент подписания договора, а вдоль линии соприкосновения разместится миротворческая миссия России. Самолеты с российскими миротворцами уже прибыли на аэродром в Армении. Эксперты говорят, что «главными выгодообретателями» в этой ситуации стали Россия и Турция, в первую очередь Турция, которая «получила то, что хотела: вошла в Южный Кавказ в качестве одного из модераторов».
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики». За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.
«Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что «НКР" должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
Премьер-министр Грузии выздоровел от коронавируса
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выздоровел от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Ответ PCR-теста, проведенного главе правительства, отрицательный. Следовательно, Георгий Гахария продолжает работать в обычном режиме», – сказано в сообщении.
Об инфицировании Гахария коронавирусом в правительстве сообщили 2 ноября. Болезнь протекала у него в легкой форме, политик не был госпитализирован.
Коронавирус подтвердился также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили и министра экономики Натии Турнава. COVID-19 выявили и у ряда оппозиционных политиков – лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе и лидера «Победоносной Грузии» Ираклия Окруашвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что переболел коронавирусом в лёгкой форме.
- Сегодня, 11 ноября в правительстве Грузии сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки скончались еще 45 пациентов. Это – максимум за весь период пандемии.
В Грузии за сутки скончались 45 пациентов с COVID-19
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 566. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 45 пациентов. Это – максимум за весь период пандемии.
В тбилисских клиниках умерли 18 человек, в Аджарии – 14, в Имерети – 7, в Квемо Картли – 3, в Кахети – 2, в Самегрело-Земо Сванети – 1.
За последние сутки в Грузии выявлено 2911 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 66 561.
Динамика новых случаев за ноябрь:
- 1 ноября – 1791;
- 2 ноября – 1852;
- 3 ноября – 1943;
- 4 ноября – 2295;
- 5 ноября – 2401;
- 6 ноября – 2775;
- 7 ноября – 2859;
- 8 ноября – 2901;
- 9 ноября – 2927;
- 10 ноября – 2970;
- 11 ноября – 2911.
Число активных случаев коронавируса – 16 158, из них 4878 пациентов лечатся в клиниках, 3181 – в COVID-гостиницах, 8099 – на дому. За 24 часа выздоровел 2421 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 49 811.
Бывший посол США в Грузии раскритиковал заявление Зурабишвили по Карабаху
Бывший посол США в Грузии Ян Келли раскритиковал комментарий, сделанный президентом Грузии Саломе Зурабишвили в связи с соглашением по Нагорному Карабаху.
«Как может президент Грузии поздравлять с соглашением, которое закрепляет еще одну российскую оккупацию Кавказа и блокирует Запад?», - написал Ян Келли на своей странице в Твиттере.
Ян Келли - карьерный дипломат. Пост посла США в Грузии он занимал в период с 2015 по 2018 годы.
Сегодня Саломе Зурабишвили прокомментировала заключение соглашения о завершении военных действий в Нагорном Карабахе в своем микроблоге в Твиттере.
«На Кавказе начинается новая эра. Поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и благодарю всех посредников. Мои соболезнования семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы! Вместе мы начинаем новый этап сотрудничества между Грузией, Арменией и Азербайджаном», - написала Саломе Зурабишвили.
- Вечером 9 ноября стало известно о том, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Трехсторонний документ подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.
- Согласно заявлению, армянская сторона передаст Азербайджану несколько районов в зоне конфликта, беженцы вернутся в Нагорный Карабах, а около 2 тысяч российских миротворцев и тяжелая техника будут размещены вдоль линии конфликта. Статус Нагорно-Карабахского региона в соглашении не указан.
- Ильхам Алиев назвал соглашение историческим и отметил, что оно означает капитуляцию Армении. Азербайджанский лидер сообщил, что помимо российских военных в зоне будут находиться турецкие миротворцы, однако эта информация пока не подтверждается официальными документами.
- Никол Пашинян отметил, что соглашение стало для него трудным решением, однако он решился на это на основании анализа и оценки военной ситуации. В Ереване сообщение о прекращении войны в Карабахе вызвало массовое недовольство. Несколько тысяч человек устроили погром в зданиях правительства и парламента, разъяренная толпа избила спикер и некоторых депутатов парламента.
- Между тем в Баку соглашение встретили с большим воодушевлением - как восстановление исторической справедливости.
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию 17-18 ноября
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию. Об этом он сообщил на брифинге в Вашингтоне.
В рамках турне, которое стартует в пятницу, американский государственный деятель посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Помпео заявил, что среди тем, обсудить которые он планирует в ходе турне – «исторические усилия нынешней администрации по налаживанию мира и сотрудничества на Ближнем Востоке».
В МИД Грузии уточнили, что Помпео посетит Тбилиси 17-18 ноября и проведет встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили и главой МИД Давидом Залкалиани. Госсекретаря США примет и Католикос-Патриарх Всея Грузии Илья II.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что визит Госсекретаря является подтверждением высокого уровня стратегического партнерства США и Грузии.
«В рамках визита мы обсудим геополитическую ситуацию в регионе, а также наше сотрудничество в сферах обороны и безопасности», – написал Гахария в Twitter-аккаунте.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что в ходе визита стороны проведут «плодотворные дискуссии по вопросам стратегического партнерства США и Грузии, региональной безопасности и евроатлантической интеграции», а также обсудят повестку дня демократических реформ Грузии.
Между Георгием Гахария и Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Стороны рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, отметили важность достижения полноценного соглашения о прекращении огня и выразили надежду на сохранение положительной динамики в процессе его реализации.
Премьер-министры подчеркнули важность мирного урегулирования конфликтов на Южном Кавказе для стабильности и развития стран региона.
- 9 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент Российской Федерации подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Кроме того, в Карабахе будут размещены около 2 тысяч российских миротворцев.
Диагноз COVID-19 подтвержден у 59 жителей Абхазии, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 305 жителей самопровозглашенной республики Армения, диагноз COVID-19 подтвержден у 59 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 119 человек, 102 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 32 – средней степени тяжести. Выписаны 8 человек.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ скончался пациент 1936 года рождения. Он проходил лечение в ковидном госпитале с 29 октября. У пациента была подтверждена новая коронавирусная инфекция и левосторонняя сегментарная пневмония. Несмотря на проводимые мероприятия, за прошедшую неделю состояние пациента ухудшилось, и он скончался вечером 9 ноября.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного их них тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 41 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 37 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4831 человек. 56 летальных случаев. Выздоровели 3061.
Между Георгием Гахария и Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор
Между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба администрации правительства.
По их информации, премьер-министр Грузии подчеркнул важность достигнутой договоренности о полномасштабном прекращении огня между Азербайджаном и Арменией и выразил надежду, что начало мирного процесса будет способствовать установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего диалога между конфликтующими сторонами. Обе стороны подчеркнули важность активизации мирных процессов в связи с конфликтами в регионе.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
Глава РСЕ/РС осуждает нападение на ереванский офис радиостанции
Нападение на ереванское бюро «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС) является предосудительным посягательством на основную обязанность журналистов - быть беспристрастными свидетелями ключевых новостных событий. Об этом заявляет исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.
«Наша армянская служба – Радио Азатутюн - одно из немногих средств массовой информации в Армении, цель которого - представить все стороны глубоко разобщающего конфликта», - подчеркнула Синделар.
«Мы призываем как полицию, так и общественность поддержать право Радио Азатутюн и всех независимых журналистов сообщать новости беспристрастно и в полном объеме, без насилия или превращения в козла отпущения», - также говорится в заявлении.
Сегодня примерно в 04:00 около четырех десятков мужчин попытались ворваться в офис Радио Азатутюн, ногами и кулаками били по дверям, озвучивали ругательства в адрес сотрудников. Они заявили, что пришли за серверами Радио Азатутюн. «Мы пришли забрать серверы, чтобы вы не выходили в эфир. Вы предатели, вы турки, вы в эфир не выйдете», - после подобных заявлений и оскорблений они начали дергать сотрудников. Они также угрожали, что Радио Азатутюн больше не будет выходить в эфир. Группа покинула территорию, когда сотрудники позвонили в полицию.
Среди тех, кто пытался ворваться в офис, был член студенческого союза АРФ «Дашнакцутюн» «Никол Агбалян» Герасим Варданян.
Омбудсмен Армении Арман Татоян осудил нападение на офис Радио Азатутюн. Ранее нападение осудил также Союз журналистов Армении.
Семья погибшего от пыток чеченца получит два миллиона рублей
Суд в Грозном назначил два миллиона рублей компенсации морального вреда родителям погибшего от пыток в колонии заключенного Султана Исраилова. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на координатора организации «Зона права» Булата Мухамеджанова.
Родственники Исраилова добивались возмещения морального вреда на протяжении пяти лет. Их адвокат заявил, что они удовлетворены решением суда. Несмотря на то, что смерть заключенного в челябинской ИК-2 сотрудники колонии пытались выдать за самоубийство, виновные в его гибели были наказаны. Они получили от трех до восьми лет лишения свободы, а начальник колонии был отстранен от занимаемой должности.
Султан Исраилов отбывал наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью, хулиганство, незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере и их сбыт. Из 9 лет и 5 месяцев, которые он должен был провести в колонии, он провел в ней 6 лет и 4 месяца и готовился выйти условно-досрочно. За время отбывания наказания он получил 30 поощрений от администрации.
В декабре 2015 года сотрудники колонии избили Исраилова руками, ногами и резиновыми палками, надели на него наручники и, накинув на его шею петлю из шарфа, привязали к металлической решетке. Медицинская экспертиза установила, что причиной его смерти стало удушье.
- В 2010 году в этой же колонии было обнаружено тело Феодора Роденко, который также был повешен. Суд присяжных оправдал сотрудников колонии практически по всем статьям, однако они все равно были приговорены к срокам от 4 до 4,5 лет колонии.
Франция ограничила въезд в страну для граждан Грузии
Французские власти внесли изменения в правила, касающиеся въезда в страну иностранцев, в том числе и граждан Грузии. Ограничения были введены на въезд во французскую метрополию из Грузии и других стран Шенгенской зоны, не входящих в ЕС.
С 11 ноября во Францию будут допускаться только граждане страны, а также их супруги и дети, граждане государства-члена ЕС, имеющие действующий паспорт и постоянное место жительства во Франции. Также приехать может владелец официального паспорта - иностранный гражданин, работающий в дипломатическом или консульском представительстве, или в международной организации, имеющую штаб-квартиру или офис во Франции, а также их супруги и дети, и так далее.
Также каждый въезжающий должен иметь заявление об отсутствии симптомов коронавируса. Печатная или цифровая версия уведомления должна быть предоставлена транспортной компании до использования билета на вылет. Помимо обычных документов, его также необходимо подать при контроле на внутренних границах Франции. Отсутствие этого уведомления может привести к отказу авиакомпании в посадке на борт и, в крайнем случае, к решению не въезжать на территорию Франции во время пограничного контроля.
По сообщению МИД, с 11 ноября все желающие въехать во Францию должны иметь при себе ответ на PCR-тест, проведенный за последние 72 часа. Этот тест может потребоваться при посадке в самолет.
Грузия восстановила авиарейсы в Париж в июле текущего года. Кроме 13 городов, в основном Европы, авиасообщение по другим направлениям приостановлено, исключение составляют чартерные рейсы для вывоза граждан Грузии на родину.
«Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи» и «Лело» не собираются признавать результаты выборов
Оппозиционные партии «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи» и «Лело» распространяют совместное заявление, в котором подтверждают, что не собираются признавать результаты выборов, участвовать во втором туре и работать в парламенте 10-го созыва, сообщает агентство «Новости-Грузия»
В заявлении партий, в частности, говорится:
- «Мы еще раз повторяем нашу твердую позицию, что мы не собираемся признавать результаты сфальсифицированных выборов, участвовать во вторых турах и проходить в нелегитимный парламент.
- Мы продолжаем мирный протест против фальсифицированных выборов. Наши требования остаются неизменными - проведение повторных выборов, смена администрации ЦИК и освобождение политзаключенных. Именно по этому вопросу должен состояться диалог с режимом Иванишвили при посредничестве международных друзей Грузии.
- Мы требуем от Министерства внутренних дел не допускать тесного контакта полиции с митингующими, поскольку их компетенции и опыта недостаточно для управления подобными ситуациями эффективно и в рамках закона.
- Мы призываем мирных манифестантов, включая сторонников любых политических групп, которые справедливо возмущены фальсифицированными выборами и насилием со стороны властей, не вступать в физическую конфронтацию с полицией. Любой, кто этого не сделает, дистанцируется от мирного протеста. Мы готовы к долгосрочному мирному протесту. Сила нашего протеста - в мирных действиях».
Партии подтверждают, что следующая акция протеста состоится, как и было заявлено накануне на акции перед парламентом, 14 ноября в Тбилиси.
Также партии намерены принять участие в акции 21 ноября, «когда будут проводится вторые туры сфальсифицированных выборов» - выйти и построится в живую цепь сторонников оппозиции.
- Согласно объявленным ЦИК Грузии официальным предварительным итогам выборов 31 октября, в парламент проходят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные. Правящая партия «Грузинская мечта», согласно данным ЦИК, получила 48% голосов, и после получения хотя еще одного мажоритарного мандата, будет обладать большинством в парламенте.
- Между тем, оппозиция считает, что правящая партия получила около 8% голосов благодаря фальсификации выборов и указывает на многочисленные нарушения во время процесса голосования и подсчета голосов. ЦИК признает нарушения, однако заявляет, что даже их исправление не повлияет значительно на итоги выборов. В ответ оппозиция готовит судебные иски, требует повторных выборов и отставки главы ЦИК.
Грузия надеется на полноценный процесс урегулирования конфликта в Карабахе – МИД
Грузия надеется, что достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение о полномасштабном прекращении огня будет способствовать полноценному процессу урегулирования конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
«Грузия поддерживает диалог между двумя сторонами. Вместе с тем, выражаем готовность вместе с международным сообществом содействовать осуществлению миротворческого процесса. Выражаем уверенность, что активные усилия международного сообщества и задействование многосторонних механизмов приведут к установлению долгосрочного мира, что создаст новые возможности для всего региона», – сказано в заявлении.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и поблагодарила всех посредников. «У мира и стабильности нет альтернативы!», - написала Зурабишвили в своём Twitter-аккаунте.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здания парламента и правительства Армении.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
В Ереване завтра состоится митинг оппозиционных сил
На площади Свободы в Ереване 11 ноября состоится митинг. Об этом говорится в заявлении, распространенном Советом 17 оппозиционных партий. В заявлении, в частности, отмечено:
«Дорогие соотечественники, к сожалению, вчера была написана самая позорная страница нашей истории. За спинами солдат, защищающих на фронте своей кровью землю и государственность, и всех нас было подписано предательское соглашение. На данный момент крайне необходимо наше коллективное единство, исключение внутренних беспорядков и провокаций. Завтра, 11 ноября, в 13:00 приглашаем всех на митинг на площади Свободы в Ереване, где будет представлен выход из сложившейся ситуации».
- Накануне, еще до публикации заявления о прекращении войны в Карабахе, армянская оппозиция потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
- Позднее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
Байден призвал американцев носить маски: «Впереди мрачная зима»
Избранный президент США Джо Байден в понедельник - первый рабочий день после объявления о его победе на выборах - заявил о создании консультационного совета по борьбе с эпидемией коронавируса. В совет должны войти ведущие эксперты в сфере общественного здравоохранения - сообщает "Голос Америки".
Его сопредседателями совета стали бывший глава Управления по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов доктор Дэвид Кесслер, бывший главный санитарный врач США доктор Вивек Мурти и эксперт из Йельского университета доктор Марселла Нуньес-Смит.
"Борьба с пандемией коронавируса – одна из важнейших битв, которые предстоят нашей администрации. Я буду получать информацию, подкрепленную наукой и подтвержденную экспертами", – сказал Байден.
Он предупредил американцев, что им предстоит "очень мрачная зима", поскольку эпидемия продолжается, и число заражённых в стране продолжает расти быстрыми темпами. Байден призвал всех американцев носить лицевые маски, отметив, что это не политический вопрос: "Не важно, какую партию вы поддерживаете и за кого голосовали. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если каждый будет носить маску". Сам Байден как правило носит маски на публичных мероприятиях, на его предвыборных митингах также следили за соблюдением социальной дистанции.
В ходе предвыборной кампании Байден критиковал своего соперника, президента Дональда Трампа, за ошибки, допущенные, по его мнению, в борьбе с эпидемией, в том числе за не слишком серьёзное - как утверждает Байден - к ней отношение, противодействие карантинным мерам и отказ пропагандировать "масочный режим".
Байден назвал "прекрасной новостью" сообщение о том, что экспериментальная вакцина от компаний Pfizer и BioNTech показала 90-процентную эффективность в предотвращении заражения коронавирусом, однако подчеркнул, что до начала массовой вакцинации в США пройдёт ещё как минимум несколько месяцев.
Общее число случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 9 миллионов, а число смертей - 230 тысяч. По обоим показателям США на первом месте в мире.
В Южной Осетии выявили 77 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за сутки выявлено 77 новых случаев заражения COVID-19, с середины сентября заболели 1359 человек, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«За минувшие сутки выявлено 77 заболевших коронавирусом, с учета были сняты 22 человека. С середины сентября от коронавируса выздоровело 194 пациента» – сказала Кочиева.
На сегодняшний день, по словам Кочиевой, от COVID-19 в медучреждениях лечатся 215 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 20 человек.
В Нагорный Карабах вылетели 13-й и 14-й самолеты с российскими миротворцами
Тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76, на борту которых находятся российские миротворцы, вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«Тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов - личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.
Сегодня же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка турецких военных в Карабах не согласована.
«Об этом нет ни слова в тексте заявления, который был опубликован. Об этом не договаривались стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», – сказал Песков журналистам.
Он отметил, что шла речь о создании на азербайджанской территории «центра мониторинга условий прекращения огня». «Это в Азербайджане», – уточнил Песков.
Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что турецкие миротворцы будут размещены в Нагорном Карабахе наряду с российскими.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
Глава абхазского МИД посетит Сирию для участия в международной конференции
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове посетит Сирию.
Как этом сообщили в абхазском внешнеполитическом ведомстве, по приглашению МИД Сирии Даур Кове примет участие в международной конференции, посвящённой процессу возвращения сирийских беженцев.
«Конференция будет проходить с 11 по 12 ноября в Дамаске», – сказано в сообщении.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября текущего года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства.
Лидеры «Грузинской мечты» провели встречу с делегацией БДИПЧ/ОБСЕ
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» провели рабочую встречу с международными наблюдателями делегации БДИПЧ/ОБСЕ, на которой обсудили вопросы проведения второго тура выборов в парламент и данные по пересчету результатов голосования на 39 избирательных участках. Об итогах встречи журналистам рассказал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Он подчеркнул, что на встрече обсудили вчерашнее заявление Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в котором отмечается, что парламентские выборы в Грузии прошли в конкурентной среде.
«Как вы знаете, эти выборы прошли в условиях глобальной пандемии, что также особо отметили наши международные партнеры. Мы готовимся ко второму туру, а также к работе нового парламента, который будет более плюралистическим и лучше ответит на вызовы, стоящие перед нашей страной», – сказал Талаквадзе.
Как пишет «Новости-Грузия», спикер парламента также отметил, что для мирного развития страны «Грузинская мечта» готова к работе в новом парламенте со всеми партиями. В то время он обвинил «деструктивную часть оппозиции» в попытке «штурмовать госинституты».
«Мы никому не позволим нападать на демократию и на результаты демократических выборов», – сказал Талаквадзе.
По его словам, предварительным условием для диалога с оппозицией является уважительное отношение к результатам выборов, после чего правящая партия готова обсуждать любой важный вопрос.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,18%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
Саломе Зурабишвили: «У мира и стабильности нет альтернативы!»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своём Twitter-аккаунте прокомментировала соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
«На Кавказе начинается новая эра. Поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и благодарю всех посредников. Мои соболезнования семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы!», - написала Зурабишвили, указав на возможность сотрудничества между Грузией, Арменией и Азербайджаном.
- Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.