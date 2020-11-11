В Южной Осетии выявили 44 новых случая коронавируса

Документ был подписан в тот момент, когда Шуши уже пал, Степанакерт находился под прямой угрозой, а ресурсы были достаточно проблематичными, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook.

Он отметил, что этот документ не о сдаче территорий, а об их сохранении, – пишет «Радио Азатутюн».

«Самая большая вина, которую приписывают мне, - этот известный документ, в котором говорится, что я согласился передать Азербайджану три района - Агдам, Лачин, Кельбаджар. На самом деле, пусть это не покажется очень удивительным, но этот эпизод не о сдаче [территорий], а о сохранении, потому что этот документ был подписан в тот период, когда Шуши пал, и Генштаб Вооруженных сил РА доложил мне, что ресурсы, мягко говоря, находятся в довольно проблематичном состоянии, также и политическое руководство Арцаха разделяет это мнение. Какие перспективы открылись бы, если бы этот документ не был подписан в тот момент? На самом деле, этот документ дал то, что, согласно военной и невоенной оценке, мы не смогли бы сохранить в этой ситуации», – сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что в случае продолжения боевых действий была очень высока вероятность того, что «противник захватил бы Мартуни, Степанакерт, Аскеран», после чего армянские оборонительные районы, тысячи солдат оказались бы в окружении, в результате чего произошел бы полный коллапс.

«В тот момент у нас была ситуация, когда Степанакерт находился под прямой угрозой. По оценке Генштаба Вооруженных сил президента Арцаха, Степанакерт защищен очень слабо или защищен символически. И если бы произошел захват Степанакерта, тысячи наших солдат остались бы в окружении, и в результате мы потеряли бы то оставшееся, что этим документом закрепляется. В этом вся правда», – сказал премьер.

Касаясь падения Шуши, Пашинян сказал: «Много говорят о заговорах вокруг Шуши, хочу сказать, что после падения Шуши было две попытки вернуть город, одна полностью провалилась, другому отряду удалось войти в Шуши, и все информационные противоречия были связаны с этим, что «бои продолжаются», под чьим контролем․․․ это было связано с этим».