Окружные избирательные комиссии подвели итоги выборов в Грузии на фоне протестов оппозиции

Окружные избирательные комиссии по всей Грузии сегодня, 11 ноября, завершили процесс рассмотрения жалоб и утверждения итоговых протоколов голосования на выборах парламента 31 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Практически во всех регионах страны этот процесс сопровождался акциями протеста оппозиции и отказом оппозиционных партий подписывать итоговые протоколы. Оппозиция заявляет, что представленные жалобы на нарушения были либо не рассмотрены, либо рассмотрены формально.

Председатель Самгорской районной избирательной комиссии Екатерина Модебадзе сообщила, что комиссия полностью подвела итоги работы 122 участковых избирательных комиссий. Назначен второй тур мажоритарных выборов, в который прошли представитель «Грузинской мечты» Созар Субари и кандидат от «Национального движения» Леван Хабеишвили.

«Все заявления-жалобы, которые поступали в окружную избирательную комиссию, независимо от того, были ли они поданы уполномоченными лицами, были тщательно рассмотрены. Что касается апелляций, поданных разными сторонами и обжалованных в суде, мы приняли решение на основании решения суда. Открытие данных с одного участка было санкционировано городским судом, и в результате пересчета участка мы получили точно такой же результат, какой и был отражен в протоколах. Был ряд жалоб, которые не были поданы в соответствии с законом, остались нерешенными только эти виды жалоб. Оба члена комиссии не подписали итоговый протокол и покинули зал перед заседанием», - сказала Модебадзе.

На заседании окружной избирательной комиссии Дидубе-Чугурети были составлены итоговые протоколы пропорциональных и мажоритарных выборов. Итоговые протоколы подписали все члены комиссии, кроме представителей «Национального движения» и «Европейской Грузии». Второй тур прошли два кандидата - Георгий Вольский и Зураб Джапаридзе. Представители «Единого национального движения» и «Европейская Грузия» покинули окружную избирательную комиссию Дидубе-Чугурети в знак протеста. Параллельно с этим во дворе окружной избирательной комиссии собрались сторонники «Национального движения» и «Европейской Грузии».

Утвердила итоговый протокол и комиссия 17-го округа в Телави – избирательный округ Ахмета-Телави-Кварели-Лагодехи. Итоговый протокол был назван сфальсифицированным и не был подписан представителями «Национального движения» и «Европейской Грузии». Они покинули заседание в знак протеста. Объективность протокола подверг сомнению, но все-таки подписал представитель партии «Альянс патриотов». Согласно итоговому протоколу, «Грузинская мечта» получила большинство голосов в округе по пропорциональной и мажоритарной системам.

Согласно итоговому протоколу, кандидат в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» Заур Даргали набрал 51,19% в Марнеульском мажоритарном округе. Заключительное заседание прошло в окружной избирательной комиссии №22 Марнеульского района. Первая часть слушания была посвящена рассмотрению жалоб, а вторая - составлению итогового протокола. Протокол не подписали представители «Национального движения» и «Европейской Грузии». Заседание комиссии прошло на фоне митинга, в котором приняли участие представители «Европейской Грузии», «Лело» и «Стратегии Агмашенебели».

Акция протеста представителей оппозиционных партий и их сторонников прошла сегодня и перед зданием окружной избирательной комиссии №58 в Цхалтубо. Протестующие обвиняют окружную избирательную комиссию в фальсификации результатов выборов, заявляя, что написанием итогового протокола они узаконивают несправедливость.

Митинг представителей ЕНД, «Европейской Грузии» и «Лело» сегодня прошел перед Зугдидской окружной избирательной комиссией. К собравшимся обратились представители местных неправительственных организаций оппозиционных сил. Протестующие заявили, что продолжат борьбу, и будут проводить постоянные митинги. Они также примут участие в акции протеста, запланированной на 15 ноября в Тбилиси. Также произошла небольшая стычка между протестующими и сотрудниками полиции. Председатель Зугдидской районной комиссии Миранда Месхи ответила протестующим. По ее словам, сегодня был составлен итоговый протокол по пропорциональной и мажоритарной части. По ее словам, в итоговых протоколах нет погрешностей.

В окружной избирательной комиссии Батуми заявляют, что большинство жалоб оппозиции безосновательны. ОИК Батуми сегодня на фоне акции протеста составила итоговый протокол, который не подписали два члена комиссии - представители «Национального движения» и «Европейской Грузии», которые покинули заседание в знак протеста.

Согласно сводному протоколу Мцхетской окружной избирательной комиссии, в этом округе пройдет второй тур мажоритарных выборов между кандидатом от «Грузинской мечты» Шалвы Кереселидзе и кандидатом от «Национального движения – Сила в единстве» Цезарем Чочели. Представитель «Единого национального движения» Екатерина Шария также покинула заседание комиссии в знак протеста и назвала сводный протокол незаконным.

Десять членов окружной комиссии №2 в Вакийском районе Тбилиси подписали итоговый протокол выборов без участия представителей «Национального движения» и «Европейской Грузии».