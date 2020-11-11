Новости
В Лондоне неизвестный врезался на машине в полицейский участок
В Лондоне задержан водитель автомобиля, который врезался в среду вечером в полицейский участок в районе Эдмонтон, на севере британской столицы.
О пострадавших не сообщается. Территория, прилегающая к участку, оцеплена.
Как пишет Reuters, на распространенных в соцсетях кадрах, предположительно, с места ЧП виден мужчина, который пытается устроить поджог. Впоследствии его задерживают.
Подробностей о причине и характере произошедшего полиция пока не приводит.
Ранее в этом месяце уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до серьёзного, что означает вероятность атак - после недавних нападений во Франции и Австрии. При этом британское правительство отмечало, что данных о конкретном готовящемся нападении нет.
Другие новости дня
Из окна клиники в Батуми выпал ковид-инфицированный 73-летний пациент
73-летний ковид-инфицированный пациент выпал с третьего этажа Батумской республиканской больницы, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Как сообщают в больнице, мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении и находился в палате один. «Он является членом семьи сотрудника нашей клиники и периодически сам наблюдал за пациентом. Причина инцидента неизвестна, других людей в палате в тот момент не было», - пояснили в больнице.
В настоящее время пациент помещен в реанимацию. Ему провели соответствующие обследования, выявлены переломы двух ребер в области груди и небольшие синяки в области живота. Пациенту оказывается соответствующая медицинская помощь.
МВД возбудило уголовное дело по статье 115 УК «доведение до самоубийства».
Россия закрывает торгпредства на Украине и в Литве, но открывает в Сирии
До конца года российские власти ликвидируют торговые представительства на Украине и в Литве и вместе с тем откроют представительство в столице Сирии Дамаске. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе отмечается, что закрытие ведомства на Украине связано с постановлением украинских властей о выходе из двустороннего соглашения о взаимном учреждении торговых представительств.
Ликвидация торгпредства в Литве объясняется тем, что «проводимая руководством Литовской Республики внешнеэкономическая политика не способствует наращиванию торговых связей с Россией» и что «в первой половине 2020 года товарооборот между странами сократился почти на треть», а «перспектив расширения взаимной торговли не просматривается».
СМИ сообщили о задержании в Ереване Ваагна Чахаляна
В Ереване задержан Ваагн Чахалян, пишет грузинское издание Netgazeti со ссылкой на армянские СМИ.
Ранее грузинская служба «Радио Свобода» сообщила о том, что Чахалян был среди демонстрантов, которые ворвались в здание парламента Армении и требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Комментируя трехстороннее заявление о прекращении военных действий в Карабахе, Чахалян заявил: «Это не соглашение, а позорная капитуляция, и депутаты не имеют право в столь роковой момент прятаться».
«Кавказский узел» пишет, что он – учредитель инициативы «Камк» («Воля»). В Грузии же Чахалян более известен как председатель организации «Джавахк». Его часто называют сторонником независимости грузинского региона Самцхе-Джавахети, населенного преимущественно этническими армянами.
В 2013 году он был освобожден из грузинской тюрьмы по амнистии. Экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили тогда назвал Чахаляна «врагом грузинской государственности». Чахаляна часто критикует и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Ваагн Чахалян принимал участие в нагорно-карабахском конфликте в составе группы добровольцев. Некоторые грузинские СМИ ошибочно сообщили о его смерти.
- После беспорядков в Ереване по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек.
«Так было в Сирии, в Южной Осетии, в Крыму» – Кадыров о миротворческой деятельности Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Мирные договорённости, по его словам, достигнуты «благодаря личному участию в урегулировании конфликта Президента России Владимира Путина», которого он назвал «лидером мирового уровня».
«Мы и раньше видели, как его слово разрешало конфликты во многих регионах, способствовало прекращению кровопролития. Успехи в таких сложных вопросах достигают только очень сильные, харизматичные люди, имеющие абсолютно безусловный авторитет», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Он считает, что Путин – «приверженец всевозможных мер, позволяющих предотвратить обострение конфликта в той или иной горячей точке».
⠀
«Мы многократно становились свидетелями, как усилия, принимаемые Президентом России, позволяли урегулировать затяжные, кровопролитные процессы. Мы бесконечно благодарны ему за это. Так было в Сирии, Южной Осетии, в Крыму и Севастополе. Знают это и у нас, в Чеченской Республике, в которой благодаря решительной поддержке Владимира Путина полностью побежден международный терроризм, а регион восстановлен и уверенно процветает. Именно поэтому я горжусь, что служу под командованием нашего Президента!», – сказал Кадыров.
Он пожелал народам Армении и Азербайджана дружеских отношений и мира.
«Воспользуйтесь этой предоставленной возможностью, начните строить и развиваться в интересах своей страны, не допуская вмешательства Запада и помня, что Россия была и остается вашим верным союзником. Наши народы всегда жили как единая семья. Так должно быть всегда! Мира вам и процветания!», – написал глава Чечни.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
В Абхазии 67 новых случаев коронавируса, два человека скончались
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 373 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 67 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, 94 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 25 – средней степени тяжести. Выписаны 14 человек.
В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1934 года рождения. Женщина была доставлена из Очамчирской ЦРБ на прошлой неделе в тяжелом состоянии, у нее была выявлена коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациентка получила необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончалась ночью 10 ноября.
Также 10 ноября в гудаутском госпитале скончалась пациентка 1939 года рождения. У нее была подтверждена короновирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. В связи с ухудшением состояния здоровья, с 25 октября она находилась в реанимационном отделении. Несмотря на проводимую терапию, женщина скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного их них - тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 39 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4898 человек. 58 летальных случаев. Выздоровели 3227 человек.
Окружные избирательные комиссии подвели итоги выборов в Грузии на фоне протестов оппозиции
Окружные избирательные комиссии по всей Грузии сегодня, 11 ноября, завершили процесс рассмотрения жалоб и утверждения итоговых протоколов голосования на выборах парламента 31 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Практически во всех регионах страны этот процесс сопровождался акциями протеста оппозиции и отказом оппозиционных партий подписывать итоговые протоколы. Оппозиция заявляет, что представленные жалобы на нарушения были либо не рассмотрены, либо рассмотрены формально.
Председатель Самгорской районной избирательной комиссии Екатерина Модебадзе сообщила, что комиссия полностью подвела итоги работы 122 участковых избирательных комиссий. Назначен второй тур мажоритарных выборов, в который прошли представитель «Грузинской мечты» Созар Субари и кандидат от «Национального движения» Леван Хабеишвили.
«Все заявления-жалобы, которые поступали в окружную избирательную комиссию, независимо от того, были ли они поданы уполномоченными лицами, были тщательно рассмотрены. Что касается апелляций, поданных разными сторонами и обжалованных в суде, мы приняли решение на основании решения суда. Открытие данных с одного участка было санкционировано городским судом, и в результате пересчета участка мы получили точно такой же результат, какой и был отражен в протоколах. Был ряд жалоб, которые не были поданы в соответствии с законом, остались нерешенными только эти виды жалоб. Оба члена комиссии не подписали итоговый протокол и покинули зал перед заседанием», - сказала Модебадзе.
На заседании окружной избирательной комиссии Дидубе-Чугурети были составлены итоговые протоколы пропорциональных и мажоритарных выборов. Итоговые протоколы подписали все члены комиссии, кроме представителей «Национального движения» и «Европейской Грузии». Второй тур прошли два кандидата - Георгий Вольский и Зураб Джапаридзе. Представители «Единого национального движения» и «Европейская Грузия» покинули окружную избирательную комиссию Дидубе-Чугурети в знак протеста. Параллельно с этим во дворе окружной избирательной комиссии собрались сторонники «Национального движения» и «Европейской Грузии».
Утвердила итоговый протокол и комиссия 17-го округа в Телави – избирательный округ Ахмета-Телави-Кварели-Лагодехи. Итоговый протокол был назван сфальсифицированным и не был подписан представителями «Национального движения» и «Европейской Грузии». Они покинули заседание в знак протеста. Объективность протокола подверг сомнению, но все-таки подписал представитель партии «Альянс патриотов». Согласно итоговому протоколу, «Грузинская мечта» получила большинство голосов в округе по пропорциональной и мажоритарной системам.
Согласно итоговому протоколу, кандидат в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» Заур Даргали набрал 51,19% в Марнеульском мажоритарном округе. Заключительное заседание прошло в окружной избирательной комиссии №22 Марнеульского района. Первая часть слушания была посвящена рассмотрению жалоб, а вторая - составлению итогового протокола. Протокол не подписали представители «Национального движения» и «Европейской Грузии». Заседание комиссии прошло на фоне митинга, в котором приняли участие представители «Европейской Грузии», «Лело» и «Стратегии Агмашенебели».
Акция протеста представителей оппозиционных партий и их сторонников прошла сегодня и перед зданием окружной избирательной комиссии №58 в Цхалтубо. Протестующие обвиняют окружную избирательную комиссию в фальсификации результатов выборов, заявляя, что написанием итогового протокола они узаконивают несправедливость.
Митинг представителей ЕНД, «Европейской Грузии» и «Лело» сегодня прошел перед Зугдидской окружной избирательной комиссией. К собравшимся обратились представители местных неправительственных организаций оппозиционных сил. Протестующие заявили, что продолжат борьбу, и будут проводить постоянные митинги. Они также примут участие в акции протеста, запланированной на 15 ноября в Тбилиси. Также произошла небольшая стычка между протестующими и сотрудниками полиции. Председатель Зугдидской районной комиссии Миранда Месхи ответила протестующим. По ее словам, сегодня был составлен итоговый протокол по пропорциональной и мажоритарной части. По ее словам, в итоговых протоколах нет погрешностей.
В окружной избирательной комиссии Батуми заявляют, что большинство жалоб оппозиции безосновательны. ОИК Батуми сегодня на фоне акции протеста составила итоговый протокол, который не подписали два члена комиссии - представители «Национального движения» и «Европейской Грузии», которые покинули заседание в знак протеста.
Согласно сводному протоколу Мцхетской окружной избирательной комиссии, в этом округе пройдет второй тур мажоритарных выборов между кандидатом от «Грузинской мечты» Шалвы Кереселидзе и кандидатом от «Национального движения – Сила в единстве» Цезарем Чочели. Представитель «Единого национального движения» Екатерина Шария также покинула заседание комиссии в знак протеста и назвала сводный протокол незаконным.
Десять членов окружной комиссии №2 в Вакийском районе Тбилиси подписали итоговый протокол выборов без участия представителей «Национального движения» и «Европейской Грузии».
Грузинская оппозиция надеется, что визит госсекретаря США затронет тему парламентских выборов
Лидеры грузинских оппозиционных партий обсуждают предстоящий 17-18 ноября визит в Тбилиси главы Госдепартамента США Майка Помпео. Госсекретарь США прибывает в Грузию на фоне акций протеста, которые оппозиция проводит с 1 ноября, обвиняя власти в фальсификации выборов в парламент. 21 ноября должны состоятся вторые туры парламентских выборов, в которых оппозиция отказывается участвовать, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Заала Удумашвили, «было бы лучше, если бы госсекретарь узнал о ситуации в стране непосредственно от оппозиции». «Визит госсекретаря всегда очень важен, потому что, когда в страну прибывает такой высокопоставленный дипломат США, он приезжает с конкретными посланиями», - заявил он. Как отметил Удумашвили, визит Майка Помпео особенно важен сейчас, когда в стране тяжелейший политический кризис.
Как заявила лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, «это должно стать серьезным сигналом для власти, что Запад не забывает Грузию, несмотря на трудности в мире. По словам Бурджанадзе, ее не удивило то, что Помпео не встречается с оппозицией.
«Я очень удивлюсь, если будет назначена встреча с оппозицией, потому что в такой ситуации, когда существует кризис между властью и оппозицией, встреча с таким человеком должна быть подготовлена заранее, должны быть формулы предварительного соглашения или компромисса, с одной и другой стороны. Поскольку это было озвучено спонтанно и внезапно, я не удивлена, что встречи с оппозицией не будет», - сказала Бурджанадзе.
По словам Бурджанадзе, в день приезда Помпео должна состояться акция. «Я думаю, что в день приезда госсекретаря должна быть проведена акция, в которой примет участие много людей, конечно, не шумная, а спокойная акция, где грузинский народ покажет свою волю американскому гостю», - заявила она.
«Визит госсекретаря, в том числе, включает темы, которые сегодня являются проблемными и кризисными в Грузии, то есть фальсификация выборов», - заявил член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе. По его словам, неправильно говорить о том, что визит Помпео осуществляется только для поддержки власти. «Естественно, одна из причин визита - это политический кризис, созданный в стране. Визит госсекретаря, среди прочего, включает в себя темы, которые сегодня являются проблемными и кризисными для Грузии, то есть фальсификации выборов. Поэтому говорить о том, что это поддержка власти и признание сфальсифицированных выборов, если эта конвертация присутствует в заявлениях лидеров «Грузинской мечты», то это просто ложь. Это визит в страну, интересную Америке, которая является страной-партнером США. Исходя из этого, Соединенные Штаты, как они это делали много раз прежде, в своих заявлениях подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству Грузии, подтвердили свою заинтересованность грузинской демократией, и визит служит продолжением всего этого», - заявил Капанадзе.
Георгий Вашадзе – лидер партии «Стратегия Агмашенебели» заявил, что никто не собирается встречать Майка Помпео акцией. «Надеюсь, что у оппозиции будет возможность пообщаться с Майком Помпео, где мы поговорим о самых серьезных проблемах, которые возникли после фальсификации выборов в Грузии», - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели». Он считает, что визит Майка Помпео в Грузию очень важен, так как в стране тяжелейший политический кризис.
- Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию. Об этом он сообщил на брифинге в Вашингтоне. В рамках турне, которое стартует в пятницу, американский государственный деятель посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
- В МИД Грузии уточнили, что Помпео посетит Тбилиси 17-18 ноября и проведет встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили и главой МИД Давидом Залкалиани. Госсекретаря США примет и Католикос-Патриарх Всея Грузии Илья II.
На церемонии с участием дипломатов ЕС в Саудовской Аравии произошел взрыв
Не менее четырех человек пострадали в результате взрыва на немусульманском кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии во время церемонии, посвященной 102-й годовщине окончания Первой мировой войны. По данным Reuters, сработало самодельное взрывное устройство.
На церемонии присутствовали дипломаты из нескольких стран Евросоюза, включая сотрудников французской дипмиссии. В конце октября в Джидде был задержан местный житель, атаковавший охранника французского консульства после заявлений президента страны Эммануэля Макрона об исламе.
В середине сентября 18-летний выходец из Чечни жестоко убил под Парижем учителя Самюэля Пати. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый в убийстве Абдулах Анзоров заявил, что «казнил» педагога за оскорбление пророка.
Макрон назвал нападение «исламистским терактом» и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди ряда мусульман. Через две недели после убийства учителя выходец из Туниса напал с ножом на прохожих в Ницце. Тогда погибли три человека.
У двух футболистов сборной Грузии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у игроков сборной Грузии по футболу – Хвичи Кварацхелия и Левана Шенгелия. Об этом сообщили в Федерации футбола Грузии.
Всех игроков проверили на наличие коронавируса 10 ноября – за два дня до исторического для грузинской сборной матча против Северной Македонии.
В федерации отметили, что Шенгелия и Кварацхелия находятся в изоляции, остальные 29 членов сборной продолжают готовиться к матчу.
12 ноября сборная Грузии по футболу на своём поле проведет матч Лиги наций УЕФА против Северной Македонии. В случае победы грузинская сборная впервые получит путевку в финальную часть Чемпионата Европы. Матч пройдёт без зрителей – исходя из эпидемиологической ситуации в стране.
Эрдоган: Турция и РФ подписали протокол о центре мониторинга в Нагорном Карабахе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.
«Меморандум о взаимопонимании по совместному турецко-российскому центру контроля и мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе был подписан сегодня утром», – заявил он.
Как пишет ТАСС, Эрдоган также выразил надежду на то, что «в Сирии так же, как и в вопросе Нагорного Карабаха, будет обеспечен справедливый мир». «Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по будущему Сирии», – добавил он.
Кроме того, Эрдоган выступил с утверждением, что Турция «совместно с Россией займет свое место среди миротворцев в Карабахе». Он также сообщил, что Анкара «будет теснее взаимодействовать» с Баку.
Отметим, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в составе миротворческих сил в Нагорном Карабахе будут и турецкие военные.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отправка турецких военных в Карабах не согласована.
«Об этом нет ни слова в тексте заявления, который был опубликован. Об этом не договаривались стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», – сказал Песков журналистам.
Он добавил, что шла речь о создании на азербайджанской территории «центра мониторинга условий прекращения огня». «Это в Азербайджане», – уточнил Песков.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Владимир Путин завтра встретится с Асланом Бжания
Президент России Владимир Путин завтра примет президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
«В ходе переговоров, которые состоятся в Сочи, планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности», – сказано в сообщении.
Бжания находился с визитом в Москве в конце октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда заявил, что Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Бжания.
В рамках визита в Москву Бжания встречался с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, а также принял участие в церемонии открытия грибного комплекса в Подмосковье.
Российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор – Генштаб ВС РФ
Российские миротворцы в зоне нагорно-карабахского конфликта взяли под контроль Лачинский коридор. Об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
«На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов», – заявил Рудской.
Кроме того, российский военный сообщил, что «сосредоточение миротворцев в окрестностях Гориса приближается к завершению».
Рудской также сообщил, что в Нагорном Карабахе в целом будут выставлены 16 наблюдательных постов российских миротворцев в зонах ответственности «Север» и «Юг».
«В зоне ответственности «Юг» выставление наблюдательных постов планируется осуществить 12 ноября», – заявил российский военный.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Митинг в Ереване начался, несмотря на задержания участников. ФОТО
Сторонники оппозиционных сил и противники соглашения по Карабаху собрались в центре Еревана. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие скандируют «Никол – предатель».
Периодически происходят стычки с полицией. По информации СМИ, задержаны около 130 человек. Среди них– член Республиканской партии Ваграм Багдасарян.
Ранее было объявлено, что в условиях военного положения митинги в Армении запрещены.
Накануне 17 партий, в том числе «Процветающая Армения», «Дашнакцутюн» и Республиканская партия Армении объявили о проведении митинга, чтобы предложить выход из сложившейся ситуации. Они отмечают, что выступают против попытки государственного переворота и лишь требуют отставки Никола Пашиняна.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
- После беспорядков в Ереване по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек.
Грузия по просьбе Еревана и Баку открыла воздушный коридор для российских миротворцев
Грузия по просьбе Армении и Азербайджана открыла воздушный коридор для российских миротворцев, - заявил «Эху Кавказа» спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.
«Что касается участия Грузии в вопросе логистического (обеспечения) миротворческого контингента, в этом процессе решение принимается исходя из миротворческой конфигурации, с учетом национальных интересов страны. На данном этапе, исходя из актуальности вопроса и ограниченного времени установления мира, по просьбе как армянской, так и азербайджанской сторон, часть российского миротворческого контингента в порядке исключения, по заранее согласованному и ограниченному периоду будет перевезена в зону противостояния через воздушное пространство Грузии. Об этом информированы наши партнёры», – заявил Абашидзе.
Он напомнил, что грузинская сторона уже прокомментировала соглашение о прекращении войны в Карабахе и выразила надежду, что документ будет способствовать полноценному процессу урегулирования конфликта.
Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что Грузия открыла воздушное пространство для российских военно-транспортных самолётов, направляющихся в Армению.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- За минувшие сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также вертолеты и беспилотники, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
По словам Пашиняна, он подписал документ не о сдаче территорий, а об их сохранении
Документ был подписан в тот момент, когда Шуши уже пал, Степанакерт находился под прямой угрозой, а ресурсы были достаточно проблематичными, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook.
Он отметил, что этот документ не о сдаче территорий, а об их сохранении, – пишет «Радио Азатутюн».
«Самая большая вина, которую приписывают мне, - этот известный документ, в котором говорится, что я согласился передать Азербайджану три района - Агдам, Лачин, Кельбаджар. На самом деле, пусть это не покажется очень удивительным, но этот эпизод не о сдаче [территорий], а о сохранении, потому что этот документ был подписан в тот период, когда Шуши пал, и Генштаб Вооруженных сил РА доложил мне, что ресурсы, мягко говоря, находятся в довольно проблематичном состоянии, также и политическое руководство Арцаха разделяет это мнение. Какие перспективы открылись бы, если бы этот документ не был подписан в тот момент? На самом деле, этот документ дал то, что, согласно военной и невоенной оценке, мы не смогли бы сохранить в этой ситуации», – сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что в случае продолжения боевых действий была очень высока вероятность того, что «противник захватил бы Мартуни, Степанакерт, Аскеран», после чего армянские оборонительные районы, тысячи солдат оказались бы в окружении, в результате чего произошел бы полный коллапс.
«В тот момент у нас была ситуация, когда Степанакерт находился под прямой угрозой. По оценке Генштаба Вооруженных сил президента Арцаха, Степанакерт защищен очень слабо или защищен символически. И если бы произошел захват Степанакерта, тысячи наших солдат остались бы в окружении, и в результате мы потеряли бы то оставшееся, что этим документом закрепляется. В этом вся правда», – сказал премьер.
Касаясь падения Шуши, Пашинян сказал: «Много говорят о заговорах вокруг Шуши, хочу сказать, что после падения Шуши было две попытки вернуть город, одна полностью провалилась, другому отряду удалось войти в Шуши, и все информационные противоречия были связаны с этим, что «бои продолжаются», под чьим контролем․․․ это было связано с этим».
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
- В Ереване после беспорядков, произошедших в столице из-за подписания мирного соглашения с Азербайджаном, по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек. Об этом в фейсбуке сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.
Глава ПА ОБСЕ осудил нападение на спикера парламента Армении
Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий (Гиги) Церетели в специальном послании прокомментировал трехстороннее российско-армяно-азербайджанское соглашение о прекращении войны в Карабахе.
Он выразил надежду, что этим документом удастся наконец остановить кровопролитие. Церетели выразил сожаление в связи с человеческими жертвами во время боевых действий. Он также призвал стороны незамедлительно начать обмен пленными, задержанными и телами погибших.
«Путь к долгосрочному миру часто бывает труднее, чем сама война. Я призываю все стороны с доброй волей начать переговоры, обеспечить безопасное возвращение перемещенных лиц и беженцев, достичь всеобъемлющего урегулирования и, наконец, вместе строить будущее», – сказал глава ПА ОБСЕ.
Церетели отреагировал на беспорядки в Ереване после объявления о соглашении. Он выразил глубокую озабоченность в связи с захватом толпой зданий парламента и правительства, а также в связи с насилием по отношению к спикеру Национального собрания Армении.
«Нет сомнений в том, что это очень болезненный и эмоциональный день для армянского народа, но я призываю сохранять доверие к демократически избранным институтам власти, которые должны управлять Арменией в эти трудные, полные вызовов времена», – отметил председатель ПА ОБСЕ.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
- В Ереване после беспорядков, произошедших в столице из-за подписания мирного соглашения с Азербайджаном, по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек. Об этом в фейсбуке сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.
В Южной Осетии выявили 44 новых случая коронавируса
В Южной Осетии за сутки проведено 178 исследований на коронавирус, из них 44 теста показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По словам Кочиевой, от COVID-19 в больницах лечится 231 пациент, из них 33 –в районных медучреждениях. Под медицинским наблюдением находится 1181 человек. С середины сентября от коронавируса выздоровели 224 пациента.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за время пандемии скончался 21 человек.
Ранее югоосетинские власти сообщали о тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефиците наиболее востребованных препаратов.
В Ереване задержали лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом пишет РИА Новости. О задержании политика сообщили его соратники.
- Царукян находился под стражей с 25 сентября. 22 октября суд удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении политика под залог. Он обвиняется в организации подкупа избирателей во время парламентских выборов 2017 года. Царукян отвергает данное обвинение, считая, что его преследуют по политическим мотивам за требование отставки правительства.
Накануне Совет 17 оппозиционных партий объявил о проведении на площади Свободы в Ереване митинга из-за подписания премьер-министром Николом Пашиняном заявления о прекращении войны в Карабахе.
«За спинами солдат, защищающих на фронте своей кровью землю и государственность, и всех нас было подписано предательское соглашение. На данный момент крайне необходимо наше коллективное единство, исключение внутренних беспорядков и провокаций. 11 ноября, в 13:00 приглашаем всех на митинг на площади Свободы в Ереване, где будет представлен выход из сложившейся ситуации», – сказано в заявлении.
Полиция Армении после этого напомнила, что в условиях военного положения организация митингов запрещена.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
- В Ереване после беспорядков, произошедших в столице из-за подписания мирного соглашения с Азербайджаном, по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек. Об этом в фейсбуке сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.
Почти 80% американцев считают Байдена победителем выборов – соцопрос
Кандидата от демократов Джо Байдена считают победителем выборов в США около 80% американцев, в том числе более половины сторонников Республиканской партии. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Reuters / Ipsos, пишет Голос Америки.
Общенациональный социологический опрос показал, что 79% американцев считают Байдена победителем президентской гонки. 13% респондентов считают, что имя победителя пока неизвестно, 3% считают Трампа победителем, а 5% сказали, что они не знают ответа на вопрос о том, кто же все-таки победил на выборах.
Мнения респондентов несколько разделились в зависимости от партийных предпочтений: практически все демократы согласны с тем, что победителем стал Байден, среди республиканцев с этим согласны примерно 60% участников опроса.
Седьмого ноября ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на президентских выборах в США.
Победителем Байдена назвали Associated Press, CNN, Fox News, The New York Times и ряд других изданий, которые на протяжении нескольких дней с 3 ноября вели подсчет голосов выборщиков, которые выиграл каждый из кандидатов.
По данным Edison Research, Байден по итогам подсчета голосов получил 279 голосов выборщиков, в то время как действующий президент Дональд Трамп пока располагает только 214 голосами. Для победы на выборах президента необходимо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков.
В то же время подсчет голосов все еще продолжается в трех штатах. В общей сложности Джо Байдена поддержали 76,3 миллиона избирателей, или 50,7% от общего числа людей, проголосовавших 3 ноября, а за Дональда Трампа проголосовали 71,6 миллиона избирателей (47,6% от общего числа участников голосования).
Дональд Трамп все еще не признал свое поражение. Действующий президент преждевременно заявил о победе задолго до окончания подсчета голосов и неоднократно заявлял о том, что стал жертвой крупномасштабных фальсификаций. На данный момент Трамп не предоставил убедительных доказательств своим словам.
Члены администрации Трампа поддержали заявления президента. Генеральный прокурор Уильям Барр санкционировал федеральное расследование "существенных" утверждений о нарушениях, допущенных при голосовании, а госсекретарь Майк Помпео заявил о предстоящем "мягком переходе ко второму сроку администрации Трампа".
В опросе Reuters / Ipsos, который проводился на всей территории США, приняли участие 1363 американца. С полудня субботы по вторник были опрошены 469 человек. Интервал достоверности опроса составляет около 5 процентных пунктов.
В ходе опроса также выяснилось, что 70% американцев, в том числе 83% демократов и 59% республиканцев, доверяют местным избирательным органам и считают, что те "честно выполняют свою работу".
72% респондентов считают, что кандидат, проигравший выборы, должен признать поражение, а 60% полагают, что в январе, когда президентский срок Трампа подойдет к завершению, состоится мирная передача власти.
Во вторник были также опубликованы данные альтернативного опроса, сделанного агентством Morning Consult по заказу издания Politico, согласно которому 70% сторонников республиканцев не согласны с утверждением о том, что Джо Байден одержал победу над Дональдом Трампом в результате "свободных и справедливых" выборов.
Большая часть опрошенных республиканцев скептически оценивает перспективу судебных исков, которые штаб Трампа подает, пытаясь оспорить результаты выборов. В вероятность отмены результатов выборов и переизбрание Трампа на второй срок верят только 38% сторонников партии, 45% считают, что победа действующего президента маловероятна.
При этом 58% участников опроса негативно оценили деятельность Трампа на посту президента. Работу действующего президента положительно оценили 40% респондентов.
В Ереване по подозрению в призывах к захвату власти задержали шесть человек
В Ереване после беспорядков, произошедших в столице из-за подписания мирного соглашения с Азербайджаном, по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек. Об этом в фейсбуке сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.
Из шести задержанных двое, по словам Агаджаняна, – «активные участники» нападения на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.
Подозреваемые «будут наказаны со всей строгостью закона», отметил Агаджанян.
Участники протеста против прекращения войны в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении в ночь на 10 ноября сразу после того, как Пашинян вместе с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и России Владимиром Путиным подписал трехстороннее заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Сообщалось также, что протестующие вытащили из машины спикера парламента Арарата Мирзояна и избили его.
- Арарат Мирзоян прооперирован, у него сломана рука, есть травмы лица и головы.
Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября. В Азербайджане и Армении ввели военное положение, была объявлена мобилизация. Обе стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, и обстрелах мирных городов.
Несколько раз стороны договаривались о временном прекращении огня «в гуманитарных целях» – для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших, но сразу же обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.
Военные действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября после подписания президентами Азербайджана, Армении и России мирного соглашения о полном прекращении огня на территории региона. За Арменией и Азербайджаном, по условиям договора, закрепят территории, на которых войска находились на момент подписания договора, а вдоль линии соприкосновения разместится миротворческая миссия России. Самолеты с российскими миротворцами уже прибыли на аэродром в Армении. Эксперты говорят, что «главными выгодообретателями» в этой ситуации стали Россия и Турция, в первую очередь Турция, которая «получила то, что хотела: вошла в Южный Кавказ в качестве одного из модераторов».
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики». За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.
«Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что «НКР" должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
Премьер-министр Грузии выздоровел от коронавируса
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выздоровел от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Ответ PCR-теста, проведенного главе правительства, отрицательный. Следовательно, Георгий Гахария продолжает работать в обычном режиме», – сказано в сообщении.
Об инфицировании Гахария коронавирусом в правительстве сообщили 2 ноября. Болезнь протекала у него в легкой форме, политик не был госпитализирован.
Коронавирус подтвердился также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили и министра экономики Натии Турнава. COVID-19 выявили и у ряда оппозиционных политиков – лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе и лидера «Победоносной Грузии» Ираклия Окруашвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что переболел коронавирусом в лёгкой форме.
- Сегодня, 11 ноября в правительстве Грузии сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки скончались еще 45 пациентов. Это – максимум за весь период пандемии.
В Грузии за сутки скончались 45 пациентов с COVID-19
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 566. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 45 пациентов. Это – максимум за весь период пандемии.
В тбилисских клиниках умерли 18 человек, в Аджарии – 14, в Имерети – 7, в Квемо Картли – 3, в Кахети – 2, в Самегрело-Земо Сванети – 1.
За последние сутки в Грузии выявлено 2911 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 66 561.
Динамика новых случаев за ноябрь:
- 1 ноября – 1791;
- 2 ноября – 1852;
- 3 ноября – 1943;
- 4 ноября – 2295;
- 5 ноября – 2401;
- 6 ноября – 2775;
- 7 ноября – 2859;
- 8 ноября – 2901;
- 9 ноября – 2927;
- 10 ноября – 2970;
- 11 ноября – 2911.
Число активных случаев коронавируса – 16 158, из них 4878 пациентов лечатся в клиниках, 3181 – в COVID-гостиницах, 8099 – на дому. За 24 часа выздоровел 2421 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 49 811.
Бывший посол США в Грузии раскритиковал заявление Зурабишвили по Карабаху
Бывший посол США в Грузии Ян Келли раскритиковал комментарий, сделанный президентом Грузии Саломе Зурабишвили в связи с соглашением по Нагорному Карабаху.
«Как может президент Грузии поздравлять с соглашением, которое закрепляет еще одну российскую оккупацию Кавказа и блокирует Запад?», - написал Ян Келли на своей странице в Твиттере.
Ян Келли - карьерный дипломат. Пост посла США в Грузии он занимал в период с 2015 по 2018 годы.
Сегодня Саломе Зурабишвили прокомментировала заключение соглашения о завершении военных действий в Нагорном Карабахе в своем микроблоге в Твиттере.
«На Кавказе начинается новая эра. Поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и благодарю всех посредников. Мои соболезнования семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы! Вместе мы начинаем новый этап сотрудничества между Грузией, Арменией и Азербайджаном», - написала Саломе Зурабишвили.
- Вечером 9 ноября стало известно о том, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Трехсторонний документ подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.
- Согласно заявлению, армянская сторона передаст Азербайджану несколько районов в зоне конфликта, беженцы вернутся в Нагорный Карабах, а около 2 тысяч российских миротворцев и тяжелая техника будут размещены вдоль линии конфликта. Статус Нагорно-Карабахского региона в соглашении не указан.
- Ильхам Алиев назвал соглашение историческим и отметил, что оно означает капитуляцию Армении. Азербайджанский лидер сообщил, что помимо российских военных в зоне будут находиться турецкие миротворцы, однако эта информация пока не подтверждается официальными документами.
- Никол Пашинян отметил, что соглашение стало для него трудным решением, однако он решился на это на основании анализа и оценки военной ситуации. В Ереване сообщение о прекращении войны в Карабахе вызвало массовое недовольство. Несколько тысяч человек устроили погром в зданиях правительства и парламента, разъяренная толпа избила спикер и некоторых депутатов парламента.
- Между тем в Баку соглашение встретили с большим воодушевлением - как восстановление исторической справедливости.
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию 17-18 ноября
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию. Об этом он сообщил на брифинге в Вашингтоне.
В рамках турне, которое стартует в пятницу, американский государственный деятель посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Помпео заявил, что среди тем, обсудить которые он планирует в ходе турне – «исторические усилия нынешней администрации по налаживанию мира и сотрудничества на Ближнем Востоке».
В МИД Грузии уточнили, что Помпео посетит Тбилиси 17-18 ноября и проведет встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили и главой МИД Давидом Залкалиани. Госсекретаря США примет и Католикос-Патриарх Всея Грузии Илья II.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что визит Госсекретаря является подтверждением высокого уровня стратегического партнерства США и Грузии.
«В рамках визита мы обсудим геополитическую ситуацию в регионе, а также наше сотрудничество в сферах обороны и безопасности», – написал Гахария в Twitter-аккаунте.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что в ходе визита стороны проведут «плодотворные дискуссии по вопросам стратегического партнерства США и Грузии, региональной безопасности и евроатлантической интеграции», а также обсудят повестку дня демократических реформ Грузии.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.