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Российские миротворцы задействуют в Нагорном Карабахе боевые вертолеты
В миротворческой операции в Нагорном Карабахе будут использоваться военно-транспортные вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Ведомство отмечает, что вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы.
Сообщается, что самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» на аэродром в Ереване доставлено 8 вертолетов армейской авиации ВКС России.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- Грузия по просьбе Армении и Азербайджана открыла воздушный коридор для российских миротворцев, - заявил «Эху Кавказа» спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Другие новости дня
Первое заседание после долгого перерыва – депутаты одобрили поправки в югоосетинский бюджет
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 12 ноября собрались на первую сессию после долгого перерыва, чтобы обсудить поправки в бюджет.
Как сообщила и.о. министра финансов Аза Хабалова, на реализацию мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 будет направлено примерно 61,7 млн. рублей.
Часть средств – финансовая помощь России в рамках программы по социально-экономическому развитию. 3 ноября было оформлено решение о перераспределении ранее выделенных Москвой средств на борьбу с COVID-19.
Агентство «Рес» пишет, что депутаты единогласно проголосовали за поправки в бюджет.
На заседании не присутствовал спикер парламента Алан Тадтаев. Он проходит лечение от коронавируса в Северной Осетии.
В послании Тадтаева, которое зачитал на заседании вице-спикер Петр Гассиев, он призывал депутатов к «консолидации и взаимопониманию».
- Группа депутатов югоосетинского парламента 1 сентября заявила, что работа законодательного органа будет приостановлена до выполнения югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым требования по отставке генпрокурора Урузмага Джагаева.
- «Эхо Кавказа» уже писало, что 29 октября истек срок полномочий исполняющего обязанности главы югоосетинского правительства. Впрочем, несмотря на правовую коллизию, кабинет пока работает в прежнем режиме.
- В Южной Осетии сложилась тяжелая ситуация с распространением COVID-19. В частности, местные власти сообщили о дефиците наиболее востребованных препаратов.
- За минувшие сутки в Южной Осетии выявлено 55 новых случаев коронавируса, под наблюдением врачей находятся 1207 человек.
Пашинян заявил, что 20 тысячам карабахских военных грозило окружение
Подписанное трехстороннее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента РФ Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева не предполагает окончательного урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Об этом сегодня, 12 ноября в ходе обращения к нации заявил глава армянского правительства.
«Данный документ не предполагает содержательного решения карабахского вопроса. Он только о прекращении войны в Карабахе. Конфликт как не был решен тогда, так и не решен сейчас», – отметил он.
Пашинян также заявил, что российские миротворцы, которые, согласно подписанному заявлению Армении, РФ, и Азербайджана, уже дислоцированы в Лачинском коридоре, обеспечат безопасность наземной связи Еревана и Степанакерта.
«Российские миротворцы обеспечат безопасность жителей Карабаха на всей территории. Они также обеспечат стабильность и безопасность наземной связи между Ереваном и Степанакертом», – отметил он.
Премьер Армении также заявил, что в случае отказа подписать заявление по Карабаху его 20-тысячная армия оказалась бы в окружении, – пишет ТАСС.
«Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт, а после этого мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт. При утрате этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага были бы неизбежны», – заявил Пашинян.
Он также назвал приоритетом своего правительства сохранение стабильности в Армении.
Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецких миротворцев в Карабах направлять не будут.
«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров», – сказал он.
По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Армен Саркисян и Никол Пашинян обсудили сложившуюся в Армении ситуацию
Сегодня утром состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна с премьер-министром Николом Пашиняном.
«Обсуждалась сложившаяся в стране ситуация», – сказано в сообщении пресс-службы президента.
Ранее Армен Саркисян заявил, что узнал из прессы о том, что подписано заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Он отметил, что необходимо начать политические консультации.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
Накануне оппозиция устроила акцию протеста у стен правительства и парламента республики. Протестующие выдвинули ультиматум премьеру Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном и Россией. Они потребовали его добровольной отставки.
Cегодня стало известно, что после протестных акций в Ереване задержали десять лидеров оппозиции.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Коронавирус подтвердился у еще одного члена правительства Грузии
У министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Давиташвили чувствует себя хорошо, он лечится на дому и продолжает работать в дистанционном режиме.
Как писало «Эхо Кавказа», премьер-министр Грузии Георгий Гахария уже выздоровел от коронавируса. Сегодня он провел первое заседание правительства после болезни.
Ранее коронавирус подтвердился также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили и министра экономики Натии Турнава. COVID-19 выявили и у ряда оппозиционных политиков – лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе и лидера «Победоносной Грузии» Ираклия Окруашвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что переболел коронавирусом в лёгкой форме.
- По данным правительства, суточный прирост случаев коронавируса в Грузии впервые превысил 3000. За сутки скончались еще 33 пациента.
В Армении после митинга задержали десять лидеров оппозиции
В Армении задержали десять лидеров оппозиции после протестных акций в Ереване, сообщается на сайте Специальной следственной службы.
Как пишет «РИА Новости», их подозревают в «организации и проведении собрания с нарушением установленного законом порядка». Среди задержанных:
- экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян;
- лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян;
- глава партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян;
- политолог Сурен Суренянц;
- представители Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Гегам Манукя и Ишхан Сагателян;
- бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов (член исполнительного органа Республиканской партии);
- учредитель партии «Едина Армения» Артур Казинян;
- оппозиционер Давид Амбарцумян.
Исагуляна, Суренянца, Ванецяна, Казиняна и Сагателяна также подозревают в нарушении временных ограничений, введенных в период военного положения. Максимальная санкция по этой статье предусматривает пять лет лишения свободы.
По информации СМИ, в Ереване задержан и Ваагн Чахалян – учредитель инициативы «Камк» («Воля»), в Грузии более известный как председатель организации «Джавахк».
- Накануне оппозиция устроила акцию протеста у стен правительства и парламента республики. Протестующие выдвинули ультиматум премьеру Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном и Россией. Они потребовали его добровольной отставки.
- Член Верховного органа «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян заявил, что они «не только будут бороться за устранение Никола Пашиняна, но и за освобождение многочисленных политзаключенных в Армении». Он отметил, что значительная часть лидеров движения, а также других важных участников была задержана и арестована.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
Медсестру из Честера обвиняют в убийстве восьми младенцев
Прокуратура Великобритании предъявила обвинения в убийстве восьми младенцев медсестре больницы в городе Честер Люси Летби. Её также обвиняют в покушении на жизнь ещё 10 новорождённых. Медсестра арестована. Ожидается, что в четверг, 12 ноября, суд выдвинет ей обвинения.
Летби дважды заключали под стражу, но отпускали под залог.
Расследование началось в мае 2017 года. Тогда выяснилось, что в больнице, где работала медсестра, наблюдается очень высокие показатели смертности новорождённых. Известно, что следователи изучает смерти и несчастные случаи, произошедшие с детьми, в период с июня 2015 по июнь 2016 года.
Штат Джорджия проведет аудит результатов президентских выборов
Штат Джорджия проведет ручной пересчет голосов, поданных во время президентских выборов в США, прошедших 3 ноября. Об этом решении заявил во вторник Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
По предварительным данным, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает кандидата-республиканца Дональда Трампа на 14 тысяч голосов. Всего в штате в ходе президентских выборов проголосовало почти пять миллионов человек. По словам Раффенспергера, пересчет проводится согласно законам штата, позволяющим подобный аудит, если разрыв в голосах отданных за обоих кандидатов составляет менее половины процента. Пока никаких данных о значительных проблемах во время голосования не поступало.
Джорджия - штат, который традиционно голосует за республиканских кандидатов в президенты. Проигрыш Дональда Трампа был сравнительно неожиданным. 16 голосов выборщиков от Джорджии не смогут изменить исход выборов в пользу Дональда Трампа.
Одновременно, адвокаты избирательного штаба Трампа продолжают предъявлять иски в нескольких штатах, оспаривая то, что они называют нарушениями избирательного процесса. Очередной иск был подан в федеральный суд в Мичигане в среду. В нем утверждается, что официальным наблюдателям не был предоставлены условия для нормального контроля процесса подсчета голосов, что они зафиксировали случаи внесения имен в избирательные списки во время подсчета голосов, и также нарушения во время подсчета голосов. Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о том, что штаб Трампа призывает суд признать недействительными "сотни тысяч" бюллетеней, поданных в Мичигане.
По словам комментаторов, штаб Трампа пока не представил никаких данных, дающих основания для отмены результатов выборов в каких-либо округах. Несколько исков штаба Трамп уже были отвергнуты судами. В двух случаях штаб Трампа одержал верх: Верховный суд США потребовал от Пенсильвании держать отдельно бюллетени, полученные по почте после выборов, и суд в Пенсильвании посчитал, что республиканским наблюдателям должны находиться ближе к столам, где производится подсчет голосов.
Ахра Авидзба считает, что Абхазия должна принять беженцев из Нагорного Карабаха
Ахра Авидзба, 9 ноября ушедший в отставку с поста помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным делам, говорит о необходимости открыть коридор для беженцев из Нагорного Карабаха.
«В сложной ситуации мы должны протянуть руку помощи людям, как неоднократно в нашей истории делали наши предки!!!», – написал он в социальной сети Facebook.
Авидзба считает, что соотечественники, политические силы и армянская диаспора Абхазии должны обратиться к абхазскому лидеру Аслану Бжания, чтобы на встрече с президентом России Владимиром Путиным он обсудил «коридор для беженцев из Республики Арцах».
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- 7 августа текущего года он отказался подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии. 2 октября Авидзба был задержан Сочинским судом на десять суток. После освобождения он находился в Сочи, откуда проводил в Карабах добровольцев из Абхазии.
- 6 ноября Авидзба вернулся на территорию самопровозглашенной республики Абхазия, а 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
Суточный прирост случаев коронавируса в Грузии впервые превысил 3000
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 599. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 33 пациента.
В тбилисских клиниках умерли 11 человек, в Аджарии – 11, в Имерети – 7, в Мцхета-Мтианети – 2, в Квемо Картли – 1, в Гурии – 1.
Суточный прирост случаев коронавируса в Грузии впервые превысил 3000 – за последние сутки выявлено 3120 новых случаев инфицирования. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 69 681.
Динамика новых случаев за ноябрь:
- 1 ноября – 1791;
- 2 ноября – 1852;
- 3 ноября – 1943;
- 4 ноября – 2295;
- 5 ноября – 2401;
- 6 ноября – 2775;
- 7 ноября – 2859;
- 8 ноября – 2901;
- 9 ноября – 2927;
- 10 ноября – 2970;
- 11 ноября – 2911;
- 12 ноября – 3120.
Число активных случаев коронавируса – 16 887, из них 4918 пациентов лечатся в клиниках, 3311 – в COVID-гостиницах, 8658 – на дому. За 24 часа выздоровел 2358 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 52169.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня заявил, что правительство продолжит стратегию точечных ограничений для борьбы с COVID-19. Он сказал, что «интенсивность второй волны» коронавируса была недооценена.
В Лондоне неизвестный врезался на машине в полицейский участок
В Лондоне задержан водитель автомобиля, который врезался в среду вечером в полицейский участок в районе Эдмонтон, на севере британской столицы.
О пострадавших не сообщается. Территория, прилегающая к участку, оцеплена.
Как пишет Reuters, на распространенных в соцсетях кадрах, предположительно, с места ЧП виден мужчина, который пытается устроить поджог. Впоследствии его задерживают.
Подробностей о причине и характере произошедшего полиция пока не приводит.
Ранее в этом месяце уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до серьёзного, что означает вероятность атак - после недавних нападений во Франции и Австрии. При этом британское правительство отмечало, что данных о конкретном готовящемся нападении нет.
Из окна клиники в Батуми выпал ковид-инфицированный 73-летний пациент
73-летний ковид-инфицированный пациент выпал с третьего этажа Батумской республиканской больницы, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Как сообщают в больнице, мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении и находился в палате один. «Он является членом семьи сотрудника нашей клиники и периодически сам наблюдал за пациентом. Причина инцидента неизвестна, других людей в палате в тот момент не было», - пояснили в больнице.
В настоящее время пациент помещен в реанимацию. Ему провели соответствующие обследования, выявлены переломы двух ребер в области груди и небольшие синяки в области живота. Пациенту оказывается соответствующая медицинская помощь.
МВД возбудило уголовное дело по статье 115 УК «доведение до самоубийства».
Россия закрывает торгпредства на Украине и в Литве, но открывает в Сирии
До конца года российские власти ликвидируют торговые представительства на Украине и в Литве и вместе с тем откроют представительство в столице Сирии Дамаске. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе отмечается, что закрытие ведомства на Украине связано с постановлением украинских властей о выходе из двустороннего соглашения о взаимном учреждении торговых представительств.
Ликвидация торгпредства в Литве объясняется тем, что «проводимая руководством Литовской Республики внешнеэкономическая политика не способствует наращиванию торговых связей с Россией» и что «в первой половине 2020 года товарооборот между странами сократился почти на треть», а «перспектив расширения взаимной торговли не просматривается».
СМИ сообщили о задержании в Ереване Ваагна Чахаляна
В Ереване задержан Ваагн Чахалян, пишет грузинское издание Netgazeti со ссылкой на армянские СМИ.
Ранее грузинская служба «Радио Свобода» сообщила о том, что Чахалян был среди демонстрантов, которые ворвались в здание парламента Армении и требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Комментируя трехстороннее заявление о прекращении военных действий в Карабахе, Чахалян заявил: «Это не соглашение, а позорная капитуляция, и депутаты не имеют право в столь роковой момент прятаться».
«Кавказский узел» пишет, что он – учредитель инициативы «Камк» («Воля»). В Грузии же Чахалян более известен как председатель организации «Джавахк». Его часто называют сторонником независимости грузинского региона Самцхе-Джавахети, населенного преимущественно этническими армянами.
В 2013 году он был освобожден из грузинской тюрьмы по амнистии. Экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили тогда назвал Чахаляна «врагом грузинской государственности». Чахаляна часто критикует и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Ваагн Чахалян принимал участие в нагорно-карабахском конфликте в составе группы добровольцев. Некоторые грузинские СМИ ошибочно сообщили о его смерти.
- После беспорядков в Ереване по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек.
«Так было в Сирии, в Южной Осетии, в Крыму» – Кадыров о миротворческой деятельности Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Мирные договорённости, по его словам, достигнуты «благодаря личному участию в урегулировании конфликта Президента России Владимира Путина», которого он назвал «лидером мирового уровня».
«Мы и раньше видели, как его слово разрешало конфликты во многих регионах, способствовало прекращению кровопролития. Успехи в таких сложных вопросах достигают только очень сильные, харизматичные люди, имеющие абсолютно безусловный авторитет», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Он считает, что Путин – «приверженец всевозможных мер, позволяющих предотвратить обострение конфликта в той или иной горячей точке».
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«Мы многократно становились свидетелями, как усилия, принимаемые Президентом России, позволяли урегулировать затяжные, кровопролитные процессы. Мы бесконечно благодарны ему за это. Так было в Сирии, Южной Осетии, в Крыму и Севастополе. Знают это и у нас, в Чеченской Республике, в которой благодаря решительной поддержке Владимира Путина полностью побежден международный терроризм, а регион восстановлен и уверенно процветает. Именно поэтому я горжусь, что служу под командованием нашего Президента!», – сказал Кадыров.
Он пожелал народам Армении и Азербайджана дружеских отношений и мира.
«Воспользуйтесь этой предоставленной возможностью, начните строить и развиваться в интересах своей страны, не допуская вмешательства Запада и помня, что Россия была и остается вашим верным союзником. Наши народы всегда жили как единая семья. Так должно быть всегда! Мира вам и процветания!», – написал глава Чечни.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
В Абхазии 67 новых случаев коронавируса, два человека скончались
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 373 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 67 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, 94 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 25 – средней степени тяжести. Выписаны 14 человек.
В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1934 года рождения. Женщина была доставлена из Очамчирской ЦРБ на прошлой неделе в тяжелом состоянии, у нее была выявлена коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациентка получила необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончалась ночью 10 ноября.
Также 10 ноября в гудаутском госпитале скончалась пациентка 1939 года рождения. У нее была подтверждена короновирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. В связи с ухудшением состояния здоровья, с 25 октября она находилась в реанимационном отделении. Несмотря на проводимую терапию, женщина скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного их них - тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 39 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4898 человек. 58 летальных случаев. Выздоровели 3227 человек.
Окружные избирательные комиссии подвели итоги выборов в Грузии на фоне протестов оппозиции
Окружные избирательные комиссии по всей Грузии сегодня, 11 ноября, завершили процесс рассмотрения жалоб и утверждения итоговых протоколов голосования на выборах парламента 31 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Практически во всех регионах страны этот процесс сопровождался акциями протеста оппозиции и отказом оппозиционных партий подписывать итоговые протоколы. Оппозиция заявляет, что представленные жалобы на нарушения были либо не рассмотрены, либо рассмотрены формально.
Председатель Самгорской районной избирательной комиссии Екатерина Модебадзе сообщила, что комиссия полностью подвела итоги работы 122 участковых избирательных комиссий. Назначен второй тур мажоритарных выборов, в который прошли представитель «Грузинской мечты» Созар Субари и кандидат от «Национального движения» Леван Хабеишвили.
«Все заявления-жалобы, которые поступали в окружную избирательную комиссию, независимо от того, были ли они поданы уполномоченными лицами, были тщательно рассмотрены. Что касается апелляций, поданных разными сторонами и обжалованных в суде, мы приняли решение на основании решения суда. Открытие данных с одного участка было санкционировано городским судом, и в результате пересчета участка мы получили точно такой же результат, какой и был отражен в протоколах. Был ряд жалоб, которые не были поданы в соответствии с законом, остались нерешенными только эти виды жалоб. Оба члена комиссии не подписали итоговый протокол и покинули зал перед заседанием», - сказала Модебадзе.
На заседании окружной избирательной комиссии Дидубе-Чугурети были составлены итоговые протоколы пропорциональных и мажоритарных выборов. Итоговые протоколы подписали все члены комиссии, кроме представителей «Национального движения» и «Европейской Грузии». Второй тур прошли два кандидата - Георгий Вольский и Зураб Джапаридзе. Представители «Единого национального движения» и «Европейская Грузия» покинули окружную избирательную комиссию Дидубе-Чугурети в знак протеста. Параллельно с этим во дворе окружной избирательной комиссии собрались сторонники «Национального движения» и «Европейской Грузии».
Утвердила итоговый протокол и комиссия 17-го округа в Телави – избирательный округ Ахмета-Телави-Кварели-Лагодехи. Итоговый протокол был назван сфальсифицированным и не был подписан представителями «Национального движения» и «Европейской Грузии». Они покинули заседание в знак протеста. Объективность протокола подверг сомнению, но все-таки подписал представитель партии «Альянс патриотов». Согласно итоговому протоколу, «Грузинская мечта» получила большинство голосов в округе по пропорциональной и мажоритарной системам.
Согласно итоговому протоколу, кандидат в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» Заур Даргали набрал 51,19% в Марнеульском мажоритарном округе. Заключительное заседание прошло в окружной избирательной комиссии №22 Марнеульского района. Первая часть слушания была посвящена рассмотрению жалоб, а вторая - составлению итогового протокола. Протокол не подписали представители «Национального движения» и «Европейской Грузии». Заседание комиссии прошло на фоне митинга, в котором приняли участие представители «Европейской Грузии», «Лело» и «Стратегии Агмашенебели».
Акция протеста представителей оппозиционных партий и их сторонников прошла сегодня и перед зданием окружной избирательной комиссии №58 в Цхалтубо. Протестующие обвиняют окружную избирательную комиссию в фальсификации результатов выборов, заявляя, что написанием итогового протокола они узаконивают несправедливость.
Митинг представителей ЕНД, «Европейской Грузии» и «Лело» сегодня прошел перед Зугдидской окружной избирательной комиссией. К собравшимся обратились представители местных неправительственных организаций оппозиционных сил. Протестующие заявили, что продолжат борьбу, и будут проводить постоянные митинги. Они также примут участие в акции протеста, запланированной на 15 ноября в Тбилиси. Также произошла небольшая стычка между протестующими и сотрудниками полиции. Председатель Зугдидской районной комиссии Миранда Месхи ответила протестующим. По ее словам, сегодня был составлен итоговый протокол по пропорциональной и мажоритарной части. По ее словам, в итоговых протоколах нет погрешностей.
В окружной избирательной комиссии Батуми заявляют, что большинство жалоб оппозиции безосновательны. ОИК Батуми сегодня на фоне акции протеста составила итоговый протокол, который не подписали два члена комиссии - представители «Национального движения» и «Европейской Грузии», которые покинули заседание в знак протеста.
Согласно сводному протоколу Мцхетской окружной избирательной комиссии, в этом округе пройдет второй тур мажоритарных выборов между кандидатом от «Грузинской мечты» Шалвы Кереселидзе и кандидатом от «Национального движения – Сила в единстве» Цезарем Чочели. Представитель «Единого национального движения» Екатерина Шария также покинула заседание комиссии в знак протеста и назвала сводный протокол незаконным.
Десять членов окружной комиссии №2 в Вакийском районе Тбилиси подписали итоговый протокол выборов без участия представителей «Национального движения» и «Европейской Грузии».
Грузинская оппозиция надеется, что визит госсекретаря США затронет тему парламентских выборов
Лидеры грузинских оппозиционных партий обсуждают предстоящий 17-18 ноября визит в Тбилиси главы Госдепартамента США Майка Помпео. Госсекретарь США прибывает в Грузию на фоне акций протеста, которые оппозиция проводит с 1 ноября, обвиняя власти в фальсификации выборов в парламент. 21 ноября должны состоятся вторые туры парламентских выборов, в которых оппозиция отказывается участвовать, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Заала Удумашвили, «было бы лучше, если бы госсекретарь узнал о ситуации в стране непосредственно от оппозиции». «Визит госсекретаря всегда очень важен, потому что, когда в страну прибывает такой высокопоставленный дипломат США, он приезжает с конкретными посланиями», - заявил он. Как отметил Удумашвили, визит Майка Помпео особенно важен сейчас, когда в стране тяжелейший политический кризис.
Как заявила лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, «это должно стать серьезным сигналом для власти, что Запад не забывает Грузию, несмотря на трудности в мире. По словам Бурджанадзе, ее не удивило то, что Помпео не встречается с оппозицией.
«Я очень удивлюсь, если будет назначена встреча с оппозицией, потому что в такой ситуации, когда существует кризис между властью и оппозицией, встреча с таким человеком должна быть подготовлена заранее, должны быть формулы предварительного соглашения или компромисса, с одной и другой стороны. Поскольку это было озвучено спонтанно и внезапно, я не удивлена, что встречи с оппозицией не будет», - сказала Бурджанадзе.
По словам Бурджанадзе, в день приезда Помпео должна состояться акция. «Я думаю, что в день приезда госсекретаря должна быть проведена акция, в которой примет участие много людей, конечно, не шумная, а спокойная акция, где грузинский народ покажет свою волю американскому гостю», - заявила она.
«Визит госсекретаря, в том числе, включает темы, которые сегодня являются проблемными и кризисными в Грузии, то есть фальсификация выборов», - заявил член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе. По его словам, неправильно говорить о том, что визит Помпео осуществляется только для поддержки власти. «Естественно, одна из причин визита - это политический кризис, созданный в стране. Визит госсекретаря, среди прочего, включает в себя темы, которые сегодня являются проблемными и кризисными для Грузии, то есть фальсификации выборов. Поэтому говорить о том, что это поддержка власти и признание сфальсифицированных выборов, если эта конвертация присутствует в заявлениях лидеров «Грузинской мечты», то это просто ложь. Это визит в страну, интересную Америке, которая является страной-партнером США. Исходя из этого, Соединенные Штаты, как они это делали много раз прежде, в своих заявлениях подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству Грузии, подтвердили свою заинтересованность грузинской демократией, и визит служит продолжением всего этого», - заявил Капанадзе.
Георгий Вашадзе – лидер партии «Стратегия Агмашенебели» заявил, что никто не собирается встречать Майка Помпео акцией. «Надеюсь, что у оппозиции будет возможность пообщаться с Майком Помпео, где мы поговорим о самых серьезных проблемах, которые возникли после фальсификации выборов в Грузии», - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели». Он считает, что визит Майка Помпео в Грузию очень важен, так как в стране тяжелейший политический кризис.
- Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию. Об этом он сообщил на брифинге в Вашингтоне. В рамках турне, которое стартует в пятницу, американский государственный деятель посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
- В МИД Грузии уточнили, что Помпео посетит Тбилиси 17-18 ноября и проведет встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили и главой МИД Давидом Залкалиани. Госсекретаря США примет и Католикос-Патриарх Всея Грузии Илья II.
На церемонии с участием дипломатов ЕС в Саудовской Аравии произошел взрыв
Не менее четырех человек пострадали в результате взрыва на немусульманском кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии во время церемонии, посвященной 102-й годовщине окончания Первой мировой войны. По данным Reuters, сработало самодельное взрывное устройство.
На церемонии присутствовали дипломаты из нескольких стран Евросоюза, включая сотрудников французской дипмиссии. В конце октября в Джидде был задержан местный житель, атаковавший охранника французского консульства после заявлений президента страны Эммануэля Макрона об исламе.
В середине сентября 18-летний выходец из Чечни жестоко убил под Парижем учителя Самюэля Пати. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый в убийстве Абдулах Анзоров заявил, что «казнил» педагога за оскорбление пророка.
Макрон назвал нападение «исламистским терактом» и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди ряда мусульман. Через две недели после убийства учителя выходец из Туниса напал с ножом на прохожих в Ницце. Тогда погибли три человека.
У двух футболистов сборной Грузии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у игроков сборной Грузии по футболу – Хвичи Кварацхелия и Левана Шенгелия. Об этом сообщили в Федерации футбола Грузии.
Всех игроков проверили на наличие коронавируса 10 ноября – за два дня до исторического для грузинской сборной матча против Северной Македонии.
В федерации отметили, что Шенгелия и Кварацхелия находятся в изоляции, остальные 29 членов сборной продолжают готовиться к матчу.
12 ноября сборная Грузии по футболу на своём поле проведет матч Лиги наций УЕФА против Северной Македонии. В случае победы грузинская сборная впервые получит путевку в финальную часть Чемпионата Европы. Матч пройдёт без зрителей – исходя из эпидемиологической ситуации в стране.
Эрдоган: Турция и РФ подписали протокол о центре мониторинга в Нагорном Карабахе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.
«Меморандум о взаимопонимании по совместному турецко-российскому центру контроля и мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе был подписан сегодня утром», – заявил он.
Как пишет ТАСС, Эрдоган также выразил надежду на то, что «в Сирии так же, как и в вопросе Нагорного Карабаха, будет обеспечен справедливый мир». «Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по будущему Сирии», – добавил он.
Кроме того, Эрдоган выступил с утверждением, что Турция «совместно с Россией займет свое место среди миротворцев в Карабахе». Он также сообщил, что Анкара «будет теснее взаимодействовать» с Баку.
Отметим, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в составе миротворческих сил в Нагорном Карабахе будут и турецкие военные.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отправка турецких военных в Карабах не согласована.
«Об этом нет ни слова в тексте заявления, который был опубликован. Об этом не договаривались стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», – сказал Песков журналистам.
Он добавил, что шла речь о создании на азербайджанской территории «центра мониторинга условий прекращения огня». «Это в Азербайджане», – уточнил Песков.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Владимир Путин завтра встретится с Асланом Бжания
Президент России Владимир Путин завтра примет президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
«В ходе переговоров, которые состоятся в Сочи, планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности», – сказано в сообщении.
Бжания находился с визитом в Москве в конце октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда заявил, что Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Бжания.
В рамках визита в Москву Бжания встречался с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, а также принял участие в церемонии открытия грибного комплекса в Подмосковье.
Российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор – Генштаб ВС РФ
Российские миротворцы в зоне нагорно-карабахского конфликта взяли под контроль Лачинский коридор. Об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
«На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов», – заявил Рудской.
Кроме того, российский военный сообщил, что «сосредоточение миротворцев в окрестностях Гориса приближается к завершению».
Рудской также сообщил, что в Нагорном Карабахе в целом будут выставлены 16 наблюдательных постов российских миротворцев в зонах ответственности «Север» и «Юг».
«В зоне ответственности «Юг» выставление наблюдательных постов планируется осуществить 12 ноября», – заявил российский военный.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Митинг в Ереване начался, несмотря на задержания участников. ФОТО
Сторонники оппозиционных сил и противники соглашения по Карабаху собрались в центре Еревана. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие скандируют «Никол – предатель».
Периодически происходят стычки с полицией. По информации СМИ, задержаны около 130 человек. Среди них– член Республиканской партии Ваграм Багдасарян.
Ранее было объявлено, что в условиях военного положения митинги в Армении запрещены.
Накануне 17 партий, в том числе «Процветающая Армения», «Дашнакцутюн» и Республиканская партия Армении объявили о проведении митинга, чтобы предложить выход из сложившейся ситуации. Они отмечают, что выступают против попытки государственного переворота и лишь требуют отставки Никола Пашиняна.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. Он узнал о соглашении по Карабаху из СМИ.
- В Ереване прошел стихийный митинг, участники которого выступили против соглашения о прекращении войны. Они ворвались в здание парламента Армении и в дом правительства.
- Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие в Ереване, доставлен в больницу.
- После беспорядков в Ереване по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек.
Грузия по просьбе Еревана и Баку открыла воздушный коридор для российских миротворцев
Грузия по просьбе Армении и Азербайджана открыла воздушный коридор для российских миротворцев, - заявил «Эху Кавказа» спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.
«Что касается участия Грузии в вопросе логистического (обеспечения) миротворческого контингента, в этом процессе решение принимается исходя из миротворческой конфигурации, с учетом национальных интересов страны. На данном этапе, исходя из актуальности вопроса и ограниченного времени установления мира, по просьбе как армянской, так и азербайджанской сторон, часть российского миротворческого контингента в порядке исключения, по заранее согласованному и ограниченному периоду будет перевезена в зону противостояния через воздушное пространство Грузии. Об этом информированы наши партнёры», – заявил Абашидзе.
Он напомнил, что грузинская сторона уже прокомментировала соглашение о прекращении войны в Карабахе и выразила надежду, что документ будет способствовать полноценному процессу урегулирования конфликта.
Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что Грузия открыла воздушное пространство для российских военно-транспортных самолётов, направляющихся в Армению.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- За минувшие сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также вертолеты и беспилотники, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
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