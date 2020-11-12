В Абхазии за сутки выявлено 53 случая инфицирования коронавирусом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия введёт санкции против Германии и Франции в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального.

Страны ЕС на основании заключений специалистов пришли к выводу, что Навальный был отравлен в России химическим оружием – веществом из группы "Новичок". В связи с этим ЕС ввёл санкции против шести граждан России, включая первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова и других официальных лиц.

По словам Лаврова, российские санкции будут "зеркальными". Министр считает, что Германия и Франция были инициаторами принятия санкций против российских чиновников, поэтому российские санкции затронут "руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции". По словам Лаврова, решение о них уже принято, и вскоре этим странам будет официально объявлено, кто попал в список.

Санкции, как правило, означают запрет на въезд и заморозку активов, если они есть.

Лавров в четверг дал интервью российским и зарубежным СМИ. Говоря об отравлении Навального, Лавров сказал, что у России есть "все основания полагать", что он был отравлен либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его из Омска в берлинскую клинику Charite. На чём основывается такой вывод, как объяснить, что Навальный впал в кому до транспортировки в Германию (почему она и понадобилась) и почему Навальному в Германии стало лучше, Лавров не сказал.

Навальный, который после выписки из клиники в Германии проходит там реабилитацию, пока не комментировал слова Лаврова. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш назвала версию об отравлении Навального в Германии "самой идиотской" из всех возможных.

У Москвы пока нет официальной версии случившегося с Навальным; медицинское начальство в Омске, где он был госпитализирован, утверждает, что он не был отравлен, а у него предположительно обострился панкреатит. В то же время глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что покушение на оппозиционера якобы готовили иностранные спецслужбы.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ранее в четверг пригрозил выходом страны из Организации по запрещению химического оружия. Об этом он заявил в интервью государственному агентству РИА “Новости”. По его словам, Москва готова будет задуматься об этом, если организация будет принимать решения, как в ситуации с Алексеем Навальным (эксперты ОЗХО подтвердили факт его отравления веществом, сходным с "Новичком"), Скрипалями или с обвинениями режима Башара Асада.