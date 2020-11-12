Патриархия отменила крестный ход в центре Тбилиси из-за распространения коронавируса

В Патриархии заявляют, что в связи с резким распространением коронавируса завтра, 13 ноября, отменяется крестный ход в память о жителях Тбилиси, погибших во время нашествия хорезмийского султана Джалал Эд-Дина в 13-м веке.

«13 ноября в 17:00 состоится небольшая молитва, и в реку спустят венок из цветов с зажженными свечами в знак признательности нашим предкам, принявшим мученическую смерть за Христа», - сказано в заявлении патриархии.

13 ноября Грузинская православная церковь отмечает день поминовения 100 тысяч грузин, убитых в Тбилиси во время нашествия хорезмийцев. Уже несколько лет подряд в этот день в историческом центре столицы проходит многолюдное шествие, которое завершается молитвой на мосту Метехи. Также устраивается концерт и возложение цветов на воду. В торжественных мероприятиях принимает участие Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй и представители правительства.

В 1226 году султан Хорезмский Джалал-Эд-Дин напал на Грузию и захватил Тбилиси. Желая обратить грузинский народ в мусульманскую веру, он попытался заставить жителей Тбилиси осквернить христианские святыни. Было казнено огромное количество жителей города, которые отказались сменить веру. События, описанные в летописях, как «страшнейшие дни в истории Грузии», произошли в районе нынешнего Метехского моста.

Память 100 тысяч грузинских мучеников Грузинская православная церковь отмечает почти 800 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия».