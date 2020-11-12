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Патриархия отменила крестный ход в центре Тбилиси из-за распространения коронавируса
В Патриархии заявляют, что в связи с резким распространением коронавируса завтра, 13 ноября, отменяется крестный ход в память о жителях Тбилиси, погибших во время нашествия хорезмийского султана Джалал Эд-Дина в 13-м веке.
«13 ноября в 17:00 состоится небольшая молитва, и в реку спустят венок из цветов с зажженными свечами в знак признательности нашим предкам, принявшим мученическую смерть за Христа», - сказано в заявлении патриархии.
13 ноября Грузинская православная церковь отмечает день поминовения 100 тысяч грузин, убитых в Тбилиси во время нашествия хорезмийцев. Уже несколько лет подряд в этот день в историческом центре столицы проходит многолюдное шествие, которое завершается молитвой на мосту Метехи. Также устраивается концерт и возложение цветов на воду. В торжественных мероприятиях принимает участие Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй и представители правительства.
В 1226 году султан Хорезмский Джалал-Эд-Дин напал на Грузию и захватил Тбилиси. Желая обратить грузинский народ в мусульманскую веру, он попытался заставить жителей Тбилиси осквернить христианские святыни. Было казнено огромное количество жителей города, которые отказались сменить веру. События, описанные в летописях, как «страшнейшие дни в истории Грузии», произошли в районе нынешнего Метехского моста.
Память 100 тысяч грузинских мучеников Грузинская православная церковь отмечает почти 800 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Давид Бакрадзе: Думаю, есть пространство для компромисса
«Есть пространство для компромисса, и если будет ответственный подход, в конце концов, я надеюсь, что стороны смогут прийти к согласию», - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе после встречи лидеров «Грузинской мечты» и оппозиции в резиденции посла США.
По его словам, все хорошо понимают, что они вступают в очень сложный диалог, где позиции сторон далеки друг от друга в процессе, который имеет решающее значение для демократии и стабильности страны.
По словам Давида Бакрадзе, позиция «Европейской Грузии» не изменилась, они видят выход из политического кризиса в проведении новых выборов.
«Не ждите, что что-то решится за одну или даже две встречи, это сложнейшая тема, страна находится в политическом кризисе, разногласия огромные. Наша задача, как ответственных сил, попытаться шаг за шагом найти компромисс, но, естественно, в процессе достижения этого компромисса наша позиция тверда, что плохо и незаконно для страны. За счет этого невозможно достигнуть компромисса, но я думаю, что пространство для компромисса существует, и если будет ответственный подход, в конечном итоге, надеюсь, стороны смогут прийти к согласию», - заявил Бакрадзе.
- Сегодня в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан состоялась первая после выборов неформальная встреча лидеров правящей партии и оппозиции с участием послов США, Евросоюза и стран, входящих в ЕС. Дипломаты призывают стороны к диалогу и высказывают готовность стать посредниками в этом процессе.
- От оппозиции в переговорах приняли участие представители всех оппозиционных партий, преодолевших 1-процентный барьер на парламентских выборах – Григол Вашадзе («Единое национальное движение»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Бадри Джапаридзе («Лело»), Зураб Джапаридзе («Гирчи»), Ирма Инашвили («Альянс патриотов»), Алеко Элисашвили («Граждане») и Шалва Нателашвили («Лейбористская партия»).
- Правящую партию «Грузинская мечта» на встрече представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе, который позитивно оценил состоявшуюся сегодня неформальную встречу с лидерами оппозиции. Талаквадзе отмечает, что начало диалога служит, в том числе, сближению позиций.
- Политический кризис возник в Грузии после выборов в парламент 31 октября - оппозиция отказывается признавать официальные результаты голосования и грозится бойкотировать работу парламента десятого созыва.
В Абхазии за сутки выявлено 53 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 271 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 105 человек, 89 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 33 – средней степени тяжести. Выписаны 9 человек.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двоих пациентов тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Как сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4951 человек. 58 летальных случаев. Выздоровели 3369 человек.
Арчил Талаквадзе позитивно оценивает первую встречу с оппозицией
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе позитивно оценивает состоявшуюся сегодня, 12 ноября, неформальную встречу с лидерами оппозиции в резиденции посла США. Талаквадзе отмечает, что начало диалога служит, в том числе, сближению позиций.
«Это было начало политических консультаций, от первой встречи не должно быть ожиданий, что будут достигнуты основные соглашения, однако начало политического диалога является позитивным, мы обменялись аргументами. Начало диалога служит сближению позиций, и первую встречу я бы оценил позитивно», - сказал Талаквадзе.
Сегодня в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан состоялась первая после выборов неформальная встреча лидеров правящей партии и оппозиции с участием послов США, Евросоюза и стран, входящих в ЕС. Дипломаты призывают стороны к диалогу и высказывают готовность стать посредниками в этом процессе.
От оппозиции в переговорах приняли участие представители всех оппозиционных партий, преодолевших 1-процентный барьер на парламентских выборах – Григол Вашадзе («Единое национальное движение»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Бадри Джапаридзе («Лело»), Зураб Джапаридзе («Гирчи»), Ирма Инашвили («Альянс патриотов»), Алеко Элисашвили («Граждане») и Шалва Нателашвили («Лейбористская партия»).
Правящую партию «Грузинская мечта» на встрече представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе.
- Политический кризис возник в Грузии после выборов в парламент 31 октября - оппозиция отказывается признавать официальные результаты голосования и грозится бойкотировать работу парламента десятого созыва.
Сухуми: заявления посла Азербайджана подогревают реваншистские настроения Грузии
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал информацию о встрече посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева с главой правительства Автономной Республики Абхазия (в изгнании) Русланом Абашидзе.
В Сухуми приводят слова Гулиева о том, что «прекращение агрессии, оккупации наших земель, длившихся около 30 лет, восстановление территориальной целостности страны принесёт позитивные изменения не только для Азербайджана, но и для региона в целом».
«Вероятно, не имея ясного представления о характере разделяющих Абхазию и Грузию конфликтов и противоречий и находясь в состоянии эйфории, господин посол позволил себе довольно двусмысленное заявление, которое лишь подогревает реваншистские настроения в Грузии и сводит на нет усилия, предпринимаемые сторонами на Женевских международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме того, вызывает возмущение сама встреча посла Азербайджана в Грузии с представителем нелегитимного «правительства Автономной Абхазии», которое не имеет никаких законных оснований выступать от имени народа Республики Абхазия», – отмечается в комментарии абхазского МИД.
Абхазская сторона намерена затронуть факт «провокационной встречи» в ходе предстоящего раунда Женевских международных дискуссий.
- Отметим, что сегодня в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили о возбуждении уголовного дела из-за отправки в Нагорный Карабах добровольцев из самопровозглашенной республики Абхазия.
В Баку возбудили уголовное дело против «наёмников из Абхазии»
В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили о возбуждении уголовного дела из-за отправки в Нагорный Карабах добровольцев из самопровозглашенной республики Абхазия.
В пресс-релизе указано, что группа лиц, «проживающая на территории Абхазии в Грузии», совершила преступления против Азербайджана.
«Проведенными расследованиями было установлено, что проживающие в Абхазии Сейран Коджаманян, Галуст Трапизонян и другие в октябре 2020 года мобилизировали группу из более 20 лиц, которые провели встречу с руководством вымышленного режима «Нагорного Карабаха», где обсудили участие в боевых операциях. Вышеперечисленные члены преступного сообщества, прибыв в Армению при поддержке соответствующих государственных структур, вступив в преступную связь с лицами, находящимися на оккупированных территориях Азербайджана, и объединившись с ними в преступную группировку, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана без необходимых документов, за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть, через Армению, и проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории. Было установлено, что они использовались военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и, участвующих в антитеррористических операциях, вооруженных сил Азербайджана», – сказано в сообщении.
В Баку заявляют, что «члены преступного сообщества, используя боеприпасы, военную технику, совершили особо жестоким и общеопасным способом многочисленные преступления против мирных жителей, не участвующих в военных операциях, с намерением национальной вражды, совершая взрывы, пожары или иные действия, создающие угрозу общественно опасных последствий, участвовали в террористической деятельности против граждан Азербайджана».
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе по статье 100.2 (Ведение агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы), а также 120.2.1 (Умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) – наказывается лишением свободы на срок от 14 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы).
Проведение следствия поручено Следственному управлению генеральной прокуратуры.
- Об отправке в Карабах группы добровольцев из Абхазии стало известно 6 ноября. Председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян заявил «Эху Кавказа», что «они успели один день поучаствовать в этих событиях», после чего было подписано трехстороннее заявление о прекращении войны.
В Ашхабаде поставили памятник туркменскому алабаю. ВИДЕО
В Ашхабаде поставили памятник собаке породы туркменский алабай в составе комплекса новостроек, который открыл президент Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом пишет Государственное информационное агентство Туркменистана.
Проект памятника был утвержден президентом еще в ноябре 2019 года. Общая высота монумента составляет 15 метров, девять метров занимает постамент, шесть – сама собака. Вокруг постамента сделали видеоэкран, где показывают ролики с участием собак этой породы.
"Инициатива поставить памятник собаке, проявив таким образом уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа, принадлежит главе Туркменистана", – говорится в сообщении.
Бердымухамедов 12 ноября открыл "беломраморный" жилой комплекс, где построили шесть двенадцатиэтажных жилых домов. По данным издания, квартиры в этих домах получили 1008 семей.
Туркменский алабай – разновидность среднеазиатской овчарки-волкодава: эта порода была выведена чабанами для охраны скота и защиты животных от хищников. Это крупная, мощная собака высотой до 70 см в холке и весом до 80 кг, с грубой и очень густой шерстью и подшерстком, что позволяет животному легко переносить сильные морозы на открытом воздухе. Бердымухамедов в сентябре 2019 года написал книгу, посвященную алабаям.
Лавров: РФ введёт санкции против ФРГ и Франции из-за Навального
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия введёт санкции против Германии и Франции в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального.
Страны ЕС на основании заключений специалистов пришли к выводу, что Навальный был отравлен в России химическим оружием – веществом из группы "Новичок". В связи с этим ЕС ввёл санкции против шести граждан России, включая первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова и других официальных лиц.
По словам Лаврова, российские санкции будут "зеркальными". Министр считает, что Германия и Франция были инициаторами принятия санкций против российских чиновников, поэтому российские санкции затронут "руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции". По словам Лаврова, решение о них уже принято, и вскоре этим странам будет официально объявлено, кто попал в список.
Санкции, как правило, означают запрет на въезд и заморозку активов, если они есть.
Лавров в четверг дал интервью российским и зарубежным СМИ. Говоря об отравлении Навального, Лавров сказал, что у России есть "все основания полагать", что он был отравлен либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его из Омска в берлинскую клинику Charite. На чём основывается такой вывод, как объяснить, что Навальный впал в кому до транспортировки в Германию (почему она и понадобилась) и почему Навальному в Германии стало лучше, Лавров не сказал.
Навальный, который после выписки из клиники в Германии проходит там реабилитацию, пока не комментировал слова Лаврова. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш назвала версию об отравлении Навального в Германии "самой идиотской" из всех возможных.
У Москвы пока нет официальной версии случившегося с Навальным; медицинское начальство в Омске, где он был госпитализирован, утверждает, что он не был отравлен, а у него предположительно обострился панкреатит. В то же время глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что покушение на оппозиционера якобы готовили иностранные спецслужбы.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ранее в четверг пригрозил выходом страны из Организации по запрещению химического оружия. Об этом он заявил в интервью государственному агентству РИА “Новости”. По его словам, Москва готова будет задуматься об этом, если организация будет принимать решения, как в ситуации с Алексеем Навальным (эксперты ОЗХО подтвердили факт его отравления веществом, сходным с "Новичком"), Скрипалями или с обвинениями режима Башара Асада.
Байден: «Я говорю иностранным лидерам, что Америка возвращается»
Избранный президент США Джо Байден прокомментировал свои телефонные разговоры с мировыми лидерами. "Я говорю им: Америка возвращается. Мы возвращаемся в игру" - написал Байден в твиттере.
Байден и представители его Демократической партии в ходе предвыборной кампании критиковали действующего президента Дональда Трампа за его внешнюю политику, которая, по их мнению, привела к обострению отношений между США и их союзниками и характеризовалась отсутствием стратегии. Помимо прочего, Байден упрекал Трампа в излишней мягкости по отношению к Кремлю и Владимиру Путину. В статье, опубликованной незадолго до выборов, Байден писал, что намерен вновь превратить Америку в лидера демократического мира, и сообщил о планах в первый год своего президентства провести саммит мировых демократий, на котором обсуждалась бы растущая угроза со стороны авторитарных режимов.
После того, как 7 ноября на основании предварительных данных подсчёта голосов американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах, его поздравили многие мировые лидеры. Лично он поговорил, например, с президентом Франции, канцлером Германии, британским премьером, лидерами Австралии, Японии и Южной Кореи. В разговорах с Эммануэлем Макроном и Борисом Джонсоном, помимо прочего, обсуждалось сотрудничество по вопросу об Украине.
Президент Дональд Трамп пока не признал победу Байдена. Его команда подаёт иски о пересмотре итогов голосования в ряде штатов, утверждая, что там были допущены нарушения в ходе выборов. Некоторые иностранные лидеры не поздравили Байдена. В частности, президент Мексики заявил, что необходимо дождаться результатов судебных разбирательств. Не было поздравления и из Кремля. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что пока не было официального объявления о победе Байдена на выборах.
CNN в четверг сообщил, что Госдепартамент не оказывает Байдену обычной для избранных президентов поддержки в его общении с иностранными лидерами - поскольку администрация Трампа пока формально не признаёт его избранным президентом. Госсекретарь Майк Помпео недавно заявил, что переход власти в США произойдёт "к новой администрации Трампа", что вызвало критику ряда комменататоров. Помпео впрочем оговорился, что переход власти пройдёт законным путём, кто бы ни был победителем выборов.
В Афганистане убит журналист Радио Свобода Илиас Дае
Журналист Афганского бюро Радио Свобода Илиас Дае погиб после взрыва магнитной бомбы, прикреплённой к его автомобилю. Покушение произошло утром 12 ноября в городе Лашкаргах на юге страны, сообщил в Twitter-аккаунте шеф бюро Сами Махди.
От взрыва пострадали ещё три человека, включая брата Дае и двоих прохожих, один из которых ребёнок, сообщил Радио Свобода пресс-секретарь губернатора провинции, где случилось нападение. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял.
Преступление осудил официальный представитель президента Афганистана Сиддик Сиддики. “Выражаем наши соболезнования семье Дае и афганскому медиасообществу, — написал он в твиттере. — Убийство, несомненно, является делом рук врагов свободы слова и средств массовой информации в Афганистане”.
Покушение произошло через пять дней после убийства в Кабуле бывшего телеведущего Ямы Сиаваша. Его автомобиль также был взорван с помощью магнитной бомбы.
- Афганистан в последние месяцы захлестнула война насилия и террористических атак, продолжающаяся несмотря на первые за 20 лет прямые мирные переговоры между движением "Талибан" и правительством страны.
- До конца года из страны должны быть выведены основные силы американских войск. Вывод военнослужащих предусмотрен договором между Вашингтоном, правительством Афганистана и "Талибаном".
Бжания Путину: «Вы всегда являетесь желанным гостем в Абхазии, приглашаю к нам в гости»
Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания – возможность обсудить «развитие межгосударственных отношений» в спокойной обстановке.
Путин с сожалением отметил, что пандемия оказывает негативное влияние на экономику.
«Хотя, безусловно, Россия остается партнером номер один, больше 70 процентов всего экономического оборота республики – с Россией. У нас есть очень значимые направления сотрудничества, я уж не говорю про туризм, но есть и другие составляющие: сельское хозяйство, телекоммуникации. Все это должно быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения», – заявил российский лидер на встрече с Бжания.
Путин выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, «является существенной»
Аслан Бжания, в свою очередь, отметил, что в таком формате встреча с Путиным проходит в первый раз.
«Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность от имени многонационального народа Абхазии российскому народу, лично Вам, Владимир Владимирович, за ту поддержку и помощь, которую Вы нам оказываете на протяжении многих лет. Мы Вам за это признательны. Друзья, как известно, познаются в беде: вот в последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку почувствовали. Я хотел бы поблагодарить руководство Министерства обороны за тот госпиталь, который развернут у нас. Большую помощь нам оказывают российские медики: вахтовым методом, на протяжении нескольких месяцев к нам в гудаутскую больницу приезжают российские врачи. И это, безусловно, неоценимый вклад в этих условиях. Роспотребнадзор тоже нам оказывает помощь. Мы Вам за всё это признательны», – заявил Бжания.
Он отметил, что руководство Абхазии намерено реализовывать все договоренности с РФ, потому что они «в полной мере соответствует интересам Абхазии».
«Всё это работает на укрепление государственности и суверенитета Абхазии», – добавил Бжания.
Кроме того, абхазский лидер пригласил Владимира Путина посетить Абхазию.
«Хотел бы довести до вашего сведения: вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии, приглашаю к нам в гости», – заявил Бжания.
- Бжания находился с визитом в Москве в конце октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда заявил, что Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Бжания.
- Бжания находился в российской столице и перед открытием де-факто границы с РФ, а также в июне, когда принял участие в параде Победы в Москве.
В резиденции посла США в Грузии проходят переговоры властей и оппозиции
В Тбилиси, в резиденции посла США в Грузии проходят переговоры властей и оппозиции. На встрече, кроме американского посла Келли Дегнан, присутствуют руководители дипломатических миссий ЕС и Франции.
От оппозиции в переговорах принимают участие представители всех оппозиционных партий, преодолевших 1-процентный барьер на парламентских выборах – Григол Вашадзе («Единое национальное движение»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Бадри Джапаридзе («Лело»), Зураб Джапаридзе («Гирчи»), Ирма Инашвили («Альянс патриотов»), Алеко Элисашвили («Граждане») и Шалва Нателашвили («Лейбористская партия»).
Правящую партию «Грузинская мечта» на встрече представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Это первые переговоры властей и оппозиции после парламентских выборов 31 октября.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,18%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
- Недавнее заявление председателя «Единого национального движения» Григола Вашадзе о необходимости «сменить улицу на трибуну» вызвало раскол не только в рядах объединенной оппозиции, но и в его собственной партии.
В Сочи проходит встреча Владимира Путина и Аслана Бжания
В эти минуты в Сочи проходят переговоры преидента России Владимира Путина и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
Ранее в Кремле заявили, что в ходе переговоров «планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности».
Ахра Авидзба, 9 ноября ушедший в отставку с поста помощника Аслана Бжания, считает, что Абхазия должна принять беженцев из Нагорного Карабаха и этот вопрос необходимо обсудить на встрече с Путиным.
- Бжания находился с визитом в Москве в конце октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда заявил, что Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Бжания.
- В рамках визита в Москву Бжания встречался с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, а также принял участие в церемонии открытия грибного комплекса в Подмосковье.
Первое заседание после долгого перерыва – депутаты одобрили поправки в югоосетинский бюджет
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 12 ноября собрались на первую сессию после долгого перерыва, чтобы обсудить поправки в бюджет.
Как сообщила и.о. министра финансов Аза Хабалова, на реализацию мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 будет направлено примерно 61,7 млн. рублей.
Часть средств – финансовая помощь России в рамках программы по социально-экономическому развитию. 3 ноября было оформлено решение о перераспределении ранее выделенных Москвой средств на борьбу с COVID-19.
Агентство «Рес» пишет, что депутаты единогласно проголосовали за поправки в бюджет.
На заседании не присутствовал спикер парламента Алан Тадтаев. Он проходит лечение от коронавируса в Северной Осетии.
В послании Тадтаева, которое зачитал на заседании вице-спикер Петр Гассиев, он призывал депутатов к «консолидации и взаимопониманию».
- Группа депутатов югоосетинского парламента 1 сентября заявила, что работа законодательного органа будет приостановлена до выполнения югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым требования по отставке генпрокурора Урузмага Джагаева.
- «Эхо Кавказа» уже писало, что 29 октября истек срок полномочий исполняющего обязанности главы югоосетинского правительства. Впрочем, несмотря на правовую коллизию, кабинет пока работает в прежнем режиме.
- В Южной Осетии сложилась тяжелая ситуация с распространением COVID-19. В частности, местные власти сообщили о дефиците наиболее востребованных препаратов.
- За минувшие сутки в Южной Осетии выявлено 55 новых случаев коронавируса, под наблюдением врачей находятся 1207 человек.
Пашинян заявил, что 20 тысячам карабахских военных грозило окружение
Подписанное трехстороннее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента РФ Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева не предполагает окончательного урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Об этом сегодня, 12 ноября в ходе обращения к нации заявил глава армянского правительства.
«Данный документ не предполагает содержательного решения карабахского вопроса. Он только о прекращении войны в Карабахе. Конфликт как не был решен тогда, так и не решен сейчас», – отметил он.
Пашинян также заявил, что российские миротворцы, которые, согласно подписанному заявлению Армении, РФ, и Азербайджана, уже дислоцированы в Лачинском коридоре, обеспечат безопасность наземной связи Еревана и Степанакерта.
«Российские миротворцы обеспечат безопасность жителей Карабаха на всей территории. Они также обеспечат стабильность и безопасность наземной связи между Ереваном и Степанакертом», – отметил он.
Премьер Армении также заявил, что в случае отказа подписать заявление по Карабаху его 20-тысячная армия оказалась бы в окружении, – пишет ТАСС.
«Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт, а после этого мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт. При утрате этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага были бы неизбежны», – заявил Пашинян.
Он также назвал приоритетом своего правительства сохранение стабильности в Армении.
Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецких миротворцев в Карабах направлять не будут.
«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров», – сказал он.
По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Российские миротворцы задействуют в Нагорном Карабахе боевые вертолеты
В миротворческой операции в Нагорном Карабахе будут использоваться военно-транспортные вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Ведомство отмечает, что вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы.
Сообщается, что самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» на аэродром в Ереване доставлено 8 вертолетов армейской авиации ВКС России.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- Грузия по просьбе Армении и Азербайджана открыла воздушный коридор для российских миротворцев, - заявил «Эху Кавказа» спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Армен Саркисян и Никол Пашинян обсудили сложившуюся в Армении ситуацию
Сегодня утром состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна с премьер-министром Николом Пашиняном.
«Обсуждалась сложившаяся в стране ситуация», – сказано в сообщении пресс-службы президента.
Ранее Армен Саркисян заявил, что узнал из прессы о том, что подписано заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Он отметил, что необходимо начать политические консультации.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
Накануне оппозиция устроила акцию протеста у стен правительства и парламента республики. Протестующие выдвинули ультиматум премьеру Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном и Россией. Они потребовали его добровольной отставки.
Cегодня стало известно, что после протестных акций в Ереване задержали десять лидеров оппозиции.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Коронавирус подтвердился у еще одного члена правительства Грузии
У министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Давиташвили чувствует себя хорошо, он лечится на дому и продолжает работать в дистанционном режиме.
Как писало «Эхо Кавказа», премьер-министр Грузии Георгий Гахария уже выздоровел от коронавируса. Сегодня он провел первое заседание правительства после болезни.
Ранее коронавирус подтвердился также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили и министра экономики Натии Турнава. COVID-19 выявили и у ряда оппозиционных политиков – лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе и лидера «Победоносной Грузии» Ираклия Окруашвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что переболел коронавирусом в лёгкой форме.
- По данным правительства, суточный прирост случаев коронавируса в Грузии впервые превысил 3000. За сутки скончались еще 33 пациента.
В Армении после митинга задержали десять лидеров оппозиции
В Армении задержали десять лидеров оппозиции после протестных акций в Ереване, сообщается на сайте Специальной следственной службы.
Как пишет «РИА Новости», их подозревают в «организации и проведении собрания с нарушением установленного законом порядка». Среди задержанных:
- экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян;
- лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян;
- глава партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян;
- политолог Сурен Суренянц;
- представители Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Гегам Манукя и Ишхан Сагателян;
- бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов (член исполнительного органа Республиканской партии);
- учредитель партии «Едина Армения» Артур Казинян;
- оппозиционер Давид Амбарцумян.
Исагуляна, Суренянца, Ванецяна, Казиняна и Сагателяна также подозревают в нарушении временных ограничений, введенных в период военного положения. Максимальная санкция по этой статье предусматривает пять лет лишения свободы.
По информации СМИ, в Ереване задержан и Ваагн Чахалян – учредитель инициативы «Камк» («Воля»), в Грузии более известный как председатель организации «Джавахк».
- Накануне оппозиция устроила акцию протеста у стен правительства и парламента республики. Протестующие выдвинули ультиматум премьеру Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном и Россией. Они потребовали его добровольной отставки.
- Член Верховного органа «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян заявил, что они «не только будут бороться за устранение Никола Пашиняна, но и за освобождение многочисленных политзаключенных в Армении». Он отметил, что значительная часть лидеров движения, а также других важных участников была задержана и арестована.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
Медсестру из Честера обвиняют в убийстве восьми младенцев
Прокуратура Великобритании предъявила обвинения в убийстве восьми младенцев медсестре больницы в городе Честер Люси Летби. Её также обвиняют в покушении на жизнь ещё 10 новорождённых. Медсестра арестована. Ожидается, что в четверг, 12 ноября, суд выдвинет ей обвинения.
Летби дважды заключали под стражу, но отпускали под залог.
Расследование началось в мае 2017 года. Тогда выяснилось, что в больнице, где работала медсестра, наблюдается очень высокие показатели смертности новорождённых. Известно, что следователи изучает смерти и несчастные случаи, произошедшие с детьми, в период с июня 2015 по июнь 2016 года.
Штат Джорджия проведет аудит результатов президентских выборов
Штат Джорджия проведет ручной пересчет голосов, поданных во время президентских выборов в США, прошедших 3 ноября. Об этом решении заявил во вторник Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
По предварительным данным, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает кандидата-республиканца Дональда Трампа на 14 тысяч голосов. Всего в штате в ходе президентских выборов проголосовало почти пять миллионов человек. По словам Раффенспергера, пересчет проводится согласно законам штата, позволяющим подобный аудит, если разрыв в голосах отданных за обоих кандидатов составляет менее половины процента. Пока никаких данных о значительных проблемах во время голосования не поступало.
Джорджия - штат, который традиционно голосует за республиканских кандидатов в президенты. Проигрыш Дональда Трампа был сравнительно неожиданным. 16 голосов выборщиков от Джорджии не смогут изменить исход выборов в пользу Дональда Трампа.
Одновременно, адвокаты избирательного штаба Трампа продолжают предъявлять иски в нескольких штатах, оспаривая то, что они называют нарушениями избирательного процесса. Очередной иск был подан в федеральный суд в Мичигане в среду. В нем утверждается, что официальным наблюдателям не был предоставлены условия для нормального контроля процесса подсчета голосов, что они зафиксировали случаи внесения имен в избирательные списки во время подсчета голосов, и также нарушения во время подсчета голосов. Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о том, что штаб Трампа призывает суд признать недействительными "сотни тысяч" бюллетеней, поданных в Мичигане.
По словам комментаторов, штаб Трампа пока не представил никаких данных, дающих основания для отмены результатов выборов в каких-либо округах. Несколько исков штаба Трамп уже были отвергнуты судами. В двух случаях штаб Трампа одержал верх: Верховный суд США потребовал от Пенсильвании держать отдельно бюллетени, полученные по почте после выборов, и суд в Пенсильвании посчитал, что республиканским наблюдателям должны находиться ближе к столам, где производится подсчет голосов.
Ахра Авидзба считает, что Абхазия должна принять беженцев из Нагорного Карабаха
Ахра Авидзба, 9 ноября ушедший в отставку с поста помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным делам, говорит о необходимости открыть коридор для беженцев из Нагорного Карабаха.
«В сложной ситуации мы должны протянуть руку помощи людям, как неоднократно в нашей истории делали наши предки!!!», – написал он в социальной сети Facebook.
Авидзба считает, что соотечественники, политические силы и армянская диаспора Абхазии должны обратиться к абхазскому лидеру Аслану Бжания, чтобы на встрече с президентом России Владимиром Путиным он обсудил «коридор для беженцев из Республики Арцах».
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- 7 августа текущего года он отказался подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии. 2 октября Авидзба был задержан Сочинским судом на десять суток. После освобождения он находился в Сочи, откуда проводил в Карабах добровольцев из Абхазии.
- 6 ноября Авидзба вернулся на территорию самопровозглашенной республики Абхазия, а 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
Суточный прирост случаев коронавируса в Грузии впервые превысил 3000
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 599. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 33 пациента.
В тбилисских клиниках умерли 11 человек, в Аджарии – 11, в Имерети – 7, в Мцхета-Мтианети – 2, в Квемо Картли – 1, в Гурии – 1.
Суточный прирост случаев коронавируса в Грузии впервые превысил 3000 – за последние сутки выявлено 3120 новых случаев инфицирования. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 69 681.
Динамика новых случаев за ноябрь:
- 1 ноября – 1791;
- 2 ноября – 1852;
- 3 ноября – 1943;
- 4 ноября – 2295;
- 5 ноября – 2401;
- 6 ноября – 2775;
- 7 ноября – 2859;
- 8 ноября – 2901;
- 9 ноября – 2927;
- 10 ноября – 2970;
- 11 ноября – 2911;
- 12 ноября – 3120.
Число активных случаев коронавируса – 16 887, из них 4918 пациентов лечатся в клиниках, 3311 – в COVID-гостиницах, 8658 – на дому. За 24 часа выздоровел 2358 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 52169.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня заявил, что правительство продолжит стратегию точечных ограничений для борьбы с COVID-19. Он сказал, что «интенсивность второй волны» коронавируса была недооценена.
В Лондоне неизвестный врезался на машине в полицейский участок
В Лондоне задержан водитель автомобиля, который врезался в среду вечером в полицейский участок в районе Эдмонтон, на севере британской столицы.
О пострадавших не сообщается. Территория, прилегающая к участку, оцеплена.
Как пишет Reuters, на распространенных в соцсетях кадрах, предположительно, с места ЧП виден мужчина, который пытается устроить поджог. Впоследствии его задерживают.
Подробностей о причине и характере произошедшего полиция пока не приводит.
Ранее в этом месяце уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до серьёзного, что означает вероятность атак - после недавних нападений во Франции и Австрии. При этом британское правительство отмечало, что данных о конкретном готовящемся нападении нет.
Из окна клиники в Батуми выпал ковид-инфицированный 73-летний пациент
73-летний ковид-инфицированный пациент выпал с третьего этажа Батумской республиканской больницы, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Как сообщают в больнице, мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении и находился в палате один. «Он является членом семьи сотрудника нашей клиники и периодически сам наблюдал за пациентом. Причина инцидента неизвестна, других людей в палате в тот момент не было», - пояснили в больнице.
В настоящее время пациент помещен в реанимацию. Ему провели соответствующие обследования, выявлены переломы двух ребер в области груди и небольшие синяки в области живота. Пациенту оказывается соответствующая медицинская помощь.
МВД возбудило уголовное дело по статье 115 УК «доведение до самоубийства».
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