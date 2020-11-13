Эксперты CISA не нашли манипуляций на выборах в США

Высокопоставленные представители федерального ведомства, отвечающего за безопасность на выборах президента США, заявили об отсутствии доказательств манипуляций с голосами избирателей в пользу другого кандидата. Они отвергли утверждения президента Дональда Трампа и республиканцев о том, что он потерпел поражение от демократа Джо Байдена в результате фальсификаций и потери бюллетеней. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Выборы, состоявшиеся 3 ноября, были самыми безопасными в американской истории", – говорится в заявлении Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA), отвечавшего за безопасность прошедших президентских выборов. Под заявлением подписались главы Национальной ассоциации руководителей избирательных комиссий в штатах и ряд компаний, предоставляющих технологическое оборудование для подсчета голосов.

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была испорчена", – говорится в заявлении.

Заявление Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности было выпущено через несколько часов после того, как Дональд Трамп сделал ретвит бездоказательного утверждения о том, что компания – производитель оборудования для голосования "удалила" поданные за Трампа 2,7 миллиона голосов по всей стране, "передав" при этом Байдену сотни тысяч голосов, поданных за Трампа в Пенсильвании и других штатах.

Компания Dominion Voting Systems, производитель оборудования для голосования, и канцелярия штата Пенсильвания категорически отвергли утверждения Трампа.

Несмотря на это интернет заполонили слухи и теории заговора о сфальсифицированном голосовании, в ходе которого у Трампа "украли" победу, а республиканцы и штаб Дональда Трампа подали несколько исков в некоторых штатах, заявляя о допущенных во время выборов нарушениях. Один иск удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании, сообщает The Philadelphia Inquirer. Суд постановил не учитывать небольшую часть голосов, отданных по почте. Суд признал незаконным решение секретаря штата. Перед днем голосования она продлила крайний срок для подачи документов, удостоверяющих личность избирателей, с 9 по 12 ноября. Сколько именно бюллетеней не будет учитываться – не уточняется.

В заявлении говорится, что сотрудники избирательных комиссий по всей стране в настоящее время пересматривают и перепроверяют результаты голосования на уровне штатов и округов, прежде чем сообщить официальные результаты выборов.

Несмотря на то что официальные итоги президентских выборов пока не подведены, американские медиа спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сегодня стало известно, что он, по предварительным данным, побеждает в Аризоне. В этом штате с 2000 года побеждали только республиканцы. От этого колеблющегося штата зависят 11 голосов выборщиков. Трамп отказывается признать поражение.