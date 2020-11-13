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Грузия внесла предоплату за 700 тысяч доз вакцин от коронавируса
Грузия рассчитывает получить до 700 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках международного механизма «Ковакс» (COVAX). Об этом сообщил сегодня, 13 ноября, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
COVAX – инициатива по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, которая объединяет более 170 стран. В рамках этого механизма сейчас разрабатывается девять вакцин-кандидатов, а еще девять потенциальных вакцин проходят оценку. Одновременно ведутся переговоры с другими производителями, разработки которых в настоящее время не финансируются COVAX.
По словам Гамкрелидзе, цена партии, на которую претендует Грузия, составляет 17 миллионов долларов. Из них COVAX перечислили уже 4 миллиона долларов.
«С этой платформой мы сотрудничаем уже два десятка лет. Какую вакцину закупит эта платформа, мы пока не знаем. Решение будет принято в зависимости от того, какая будет утверждена вакцина: немецкая, британская или американская», - заявил Гамкрелидзе. Он уточнил, что предварительно препарат должен быть одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также Всемирной организацией здравоохранения.
Ожидается, что в первую очередь вакцину получат граждане Грузии, входящие в группу риска - пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания.
Согласно информации ВОЗ, предварительные заявки на участие в работе механизма COVAX представили 80 стран, планирующих обеспечивать себя вакцинами на условиях самофинансирования. Еще 92 страны с низким или средним уровнем дохода имеют право на получение поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
В Абхазии выявлено 73 новых случаев COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 296 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 73 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, 87 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 31 – средней степени тяжести. Выписаны 7 человек.
12 ноября в гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1927 года рождения, поступивший в медучреждение 5 ноября с дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной правосторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в тот же день в Гудаутском госпитале скончался еще один пациент - 1938 года рождения, поступивший на лечение 9 ноября. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 12 ноября пациент скончался. У него были сопутствующие тяжелые заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, у четверых состояние здоровья оценивается как тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 34 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5024 человека. 60 летальных случаев. Выздоровели 3452 человека.
По всей Беларуси проходят акции памяти убитого Романа Бондаренко
Во многих городах Беларуси в пятницу проходят акции памяти Романа Бондаренко, умершего накануне после жестокого избиения в Минске.
В соцсетях распространялись призывы организовывать "цепи солидарности" и другие уличные акции в полдень по местному времени. Люди выстроились в цепочки – с национальными бело-красно-белыми флагами и плакатами со словами "Я выхожу" (последние слова Бондаренко перед конфликтом с неизвестными в масках) – в разных городах Беларуси, а в Минске – сразу в нескольких районах.
В ряде мест – например, в Могилёве – людям пытались помешать сотрудники правоохранительных органов.
На так называемой "площади Перемен" на улице Червякова в Минске, где произошло нападение на Бондаренко, прошла минута молчания. Там собрались сотни людей.
Больше фото и видео – в материале Белорусской службы Радио Свобода.
Стихийный мемориал на минской "площади Перемен" возник уже накануне вечером, где после известия о смерти Бондаренко собрались люди. Они принесли цветы, свечи. Некоторые из них скандировали: "Не забудем, не простим", "Остановите этот фашизм", "Трибунал". Звучали призывы к массовой акции протеста в воскресенье.
Tut.By приводит некоторые подробности произошедшего с Бондаренко со ссылкой на очевидцев. По их словам, в среду вечером к ним во двор приехали люди в гражданской форме и масках, чтобы снимать бело-красно-белые ленты. Это символ нынешних протестов против Александра Лукашенко. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. В какой-то момент он что-то сказал одному из неизвестных в маске. Тот в ответ спросил: "Ты чего борзый такой?" Позднее он со всей силы отбросил Романа к горке на площадке. Тот сильно ударился головой. Как говорят соседи, Бондаренко "профессионально задержали" и увезли на микроавтобусе.
По сведениям Tut.By, Роман Бондаренко поступил в реанимационное отделение в ночь на четверг с большим отёком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами, ушибами, ссадинами. Его привезли из Центрального РУВД Минска с формулировкой "травмы получил во время драки". Спасти пациента не удалось. В 8 вечера в четверг семья сообщила, что Роман умер. Это видео записала его сестра:
По версии правоохранительных органов, о которой пишет Белорусская служба Радио Свобода, в милицию в среду вечером поступило сообщение, что неизвестные подрались во дворе дома на улице Червякова. Уезжая, милиция обнаружила 31-летнего гражданина с травмами, и в дальнейшем была вызвана скорая помощь. Следственный комитет в пятницу заявил, что Бондаренко был пьян. Это противоречит медицинским документам, из которых следует, что алкоголя в его крови не было.
Роману Бондаренко был 31 год. Он закончил Академию искусств, работал директором одного из магазинов торговой сети "Остров чистоты". Ранее служил в спецназе. В акциях протеста против Александра Лукашенко не участвовал.
Ответственность на власти Беларуси за гибель Бондаренко возложил Европейский союз. В заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС говорится, что его смерть стала "возмутительным и постыдным следствием действий властей под руководством Лукашенко, которые не только подвергают своих граждан репрессиям, но и не ценят их жизни".
В заявлении также сказано, что ЕС уже ввёл санкции против 55 белорусских чиновников (включая Лукашенко) и после гибели Бондаренко не исключает, что расширит санкционный список.
По всей Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются массовые протесты против объявленной властями победы Александра Лукашенко. Участников акций, которые называют результаты голосования сфальсифицированными и требуют отставки Лукашенко, жёстко разгоняют сотрудники силовых структур. За время протестов около 20 тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Несколько человек погибли и пропали без вести – в пятницу, в частности, власти заявили о том, что не будут возбуждать уголовное дело о гибели одного из них, Александра Тарайковского. Побывавшие в изоляторах рассказывают о жестоких пытках и издевательствах.
Акция протеста у здания Федерации футбола Грузии переросла в драку
В ходе сегодняшнего противостояния у здания Федерации футбола Грузии пострадал один человек, пишет агентство «Интерпрессньюс».
Протест был связан со вчерашним футбольным матчем Грузия-Северная Македония. Болельщиков на поединок не допустили из-за эпидемиологической ситуации в стране. При этом на трибунах появились мэр Тбилиси Каха Каладзе с сыном, а также исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Активисты принесли к зданию федерации футбола «красные карточки», спущенный футбольный мяч и книгу с повестью Джорджа Оруэлла «Скотный двор» (знаменитая цитата из книги – «Все животные равны, но некоторые животные равнее других»). Они хотели передать «подарки» представителям федерации, после чего на месте завязалась драка.
Генеральный секретарь федерации Давид Муджири считает, что у здания федерации «собрались провокаторы».
- Сборная Грузии по футболу проиграла Северной Македонии финальную встречу Лиги наций УЕФА со счетом 0:1, тем самым упустив шанс впервые попасть на чемпионат Европы.
В Баку издадут книгу с выступлениями Ильхама Алиева за период войны
Книга с выступлениями президента Ильхама Алиева за период войны в Нагорном Карабахе будет издана в Баку. Об этом стало известно на заседании парламента Азербайджана (Милли Меджлис).
Спикер законодательного органа Сахиба Гафарова заявила, что издание книги – инициатива библиотеки Милли Меджлиса.
Сегодня же парламент направил обращение «победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу».
«В результате оккупационной политики, обретшей большой размах после распада Советского Союза, вооруженные силы Армении оккупировали 20% азербайджанских территорий, более одного миллиона соотечественников стали беженцами, против азербайджанского народа были осуществлены резня и акты геноцида, самым кровавым из которых был Ходжалинский геноцид. Сопротивление данной политике оккупации, этнической чистки и геноцида против азербайджанского народа началось после прихода к руководству Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева. Азербайджан всегда был привержен мирному процессу, с пониманием относился ко всем предложениям. К сожалению, в результате неконструктивной политики Армении эти предложения никаких результатов не принесли», – сказано в обращении.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
Число жертв COVID-19 в Южной Осетии достигло 27 человек
В Южной Осетии за сутки проведено 206 исследований на COVID-19, из них выявлено 57 положительных результатов, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По информации югоосетинских властей, число жертв COVID-19 достигло 27 человек. Ранее сообщалось о смерти 21 пациента. Общее количество заболевших с середины сентября – 1517 человек.
«С учета медиков снят 21 человек, всего с середины сентября от коронавируса выздоровели 274 пациента», – сказала Кочиева.
Сегодня стало известно, что ранее введенный карантин в школах и других учреждениях продлят до 15 декабря. Югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что ситуация с вирусом «пока остается серьезной».
В Кутаиси 102-летняя женщина победила коронавирус
102-летняя женщина выздоровела от коронавируса в Кутаиси. Она – постоялец дома престарелых.
Медицинский директор кутаисской инфекционной клиники Нодар Маглаперидзе заявил, что женщину лечили в течение двух недель. Сейчас она чувствует себя хорошо. Пациентку выпишут из больницы завтра.
За последние сутки в Грузии выявлено 3473 новых случая инфицирования. Это – максимум за все время пандемии. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 73 154.
Число активных случаев коронавируса – 16 981, из них 4957 пациентов лечатся в клиниках, 3413 – в COVID-гостиницах, 8611– на дому. За 24 часа выздоровели 3342 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 55511.
В Томске задержан мэр. На выборах в гордуму там победили представители Навального
Мэр Томска Иван Кляйн был задержан в пятницу утром прямо во время совещания. Его вывели из здания мэрии в наручниках, подтвердили редакции Сибирь.Реалии в канцелярии администрации города, отказавшись уточнить, прошли ли в мэрии обыски. В Telegram-канале "Милый Томск имени Козловской" опубликовали фотографию с изображением Ивана Кляйна, за спиной которого стоят два сотрудника ФСБ в масках.
61-летний Кляйн возглавляет администрацию Томска с 2013 года. До своего избрания мэром он руководил "Томским пивом", являющимся одним из крупнейших региональных пивоваренных предприятий.
Следственный комитет сообщил, что на Кляйна заведено дело о превышении полномочий. Он подозревается в том, что попросил своего подчинённого записать участок "Томского пива" в санитарно-защитную зону, чтобы другой предприниматель не смог построить рядом дома.
В сентябре на выборах в городскую думу Томска большинство потеряла партия "Единая Россия", получившая лишь 11 мандатов из 37. В прежнем созыве у партийной фракции было 30 депутатов. Впервые в состав депутатов попали представители штаба Алексея Навального.
- Ранее уже были осуждены два предыдущих мэра Томска – Александр Макаров и Николай Николайчук. Макарова арестовали в октябре 2006 года, спустя 4 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статьям о злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и получении взятки. В июне 2016 года он досрочно вышел на свободу. Николайчука в 2015 году приговорили к 4 годам условно по статье о халатности.
- В июле 2020 года заместитель мэра Томска по вопросам безопасности и общим вопросам Евгений Суриков был задержан по обвинению в получении взятки.
Грузия выразила обеспокоенность из-за встречи Путина и Бжания
Грузинская сторона на заседании Постоянного совета ОБСЕ выразила обеспокоенность из-за встречи президента России Владимира Путина с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
Как сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, этот вопрос на заседании затронула постоянный представитель Грузии в ОБСЕ Кетеван Цихелашвили.
Посол отметила, что переговоры в Сочи прошли «на фоне тяжелой ситуации» в Абхазии.
«Россия продолжает полностью пренебрегать суверенитетом и территориальной целостностью Грузии, тем самым нарушая фундаментальный принцип международного права», – заявила Цихелашвили.
На заседании обсудили факты дискриминации этнических грузин и нарушения их прав. Цихелашвили заявила, что из-за ограничения передвижения скончались 16 жителей Ахалгори. По словам дипломата, они не смогли перейти на территорию, подконтрольную властям Грузии, чтобы получить медицинскую помощь. Посол также осудила т.н. бордеризацию и факты незаконных задержаний граждан Грузии.
В заседании Постоянного совета ОБСЕ приняли участие Сопредседатели Женевских дискуссий – Тойво Клаар (ЕС), Джихан Султаноглу (ООН) и Рудольф Михалка (ОБСЕ). Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия пытается изолировать жителей Абхазии и Южной Осетии от остальной части их родины – Грузии.
- Переговоры президента России Владимира Путина и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Путин выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, «является существенной». Он сказал, что Россия остаётся «партнером номер один» для Абхазии.
В районах, окружающих Нагорный Карабах, часть жителей сжигает свои дома. ВИДЕО
Армяне, живущие в районах, окружающих Нагорный Карабах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда. Некоторые при этом поджигают свои дома.
Как сообщают корреспонденты Би-би-си, они в нескольких местах видели горящие дома. Их владельцы сказали, что лучше сожгут их, чем оставят азербайджанцам.
На самой дороге от Кельбаджарского района до армянского Вардениса выстроилась огромная очередь из сотен машин.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
Эксперты CISA не нашли манипуляций на выборах в США
Высокопоставленные представители федерального ведомства, отвечающего за безопасность на выборах президента США, заявили об отсутствии доказательств манипуляций с голосами избирателей в пользу другого кандидата. Они отвергли утверждения президента Дональда Трампа и республиканцев о том, что он потерпел поражение от демократа Джо Байдена в результате фальсификаций и потери бюллетеней. Об этом сообщает "Голос Америки".
"Выборы, состоявшиеся 3 ноября, были самыми безопасными в американской истории", – говорится в заявлении Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA), отвечавшего за безопасность прошедших президентских выборов. Под заявлением подписались главы Национальной ассоциации руководителей избирательных комиссий в штатах и ряд компаний, предоставляющих технологическое оборудование для подсчета голосов.
"Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была испорчена", – говорится в заявлении.
Заявление Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности было выпущено через несколько часов после того, как Дональд Трамп сделал ретвит бездоказательного утверждения о том, что компания – производитель оборудования для голосования "удалила" поданные за Трампа 2,7 миллиона голосов по всей стране, "передав" при этом Байдену сотни тысяч голосов, поданных за Трампа в Пенсильвании и других штатах.
Компания Dominion Voting Systems, производитель оборудования для голосования, и канцелярия штата Пенсильвания категорически отвергли утверждения Трампа.
Несмотря на это интернет заполонили слухи и теории заговора о сфальсифицированном голосовании, в ходе которого у Трампа "украли" победу, а республиканцы и штаб Дональда Трампа подали несколько исков в некоторых штатах, заявляя о допущенных во время выборов нарушениях. Один иск удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании, сообщает The Philadelphia Inquirer. Суд постановил не учитывать небольшую часть голосов, отданных по почте. Суд признал незаконным решение секретаря штата. Перед днем голосования она продлила крайний срок для подачи документов, удостоверяющих личность избирателей, с 9 по 12 ноября. Сколько именно бюллетеней не будет учитываться – не уточняется.
В заявлении говорится, что сотрудники избирательных комиссий по всей стране в настоящее время пересматривают и перепроверяют результаты голосования на уровне штатов и округов, прежде чем сообщить официальные результаты выборов.
Несмотря на то что официальные итоги президентских выборов пока не подведены, американские медиа спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сегодня стало известно, что он, по предварительным данным, побеждает в Аризоне. В этом штате с 2000 года побеждали только республиканцы. От этого колеблющегося штата зависят 11 голосов выборщиков. Трамп отказывается признать поражение.
Джеймс Гилмор: Россия пытается изолировать жителей Абхазии и Южной Осетии от остальной части их родины – Грузии
Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил посол США в этой международной организации Джеймс Гилмор.
В заседании Постоянного совета приняли участие Сопредседатели Женевских дискуссий – Тойво Клаар (ЕС), Джихан Султаноглу (ООН) и Рудольф Михалка (ОБСЕ).
«Соединенные Штаты призывают Россию, как сторону конфликта, вывести свои войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание т.н. независимости грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии, и будущее граждан, проживающих там, будет лучше, если они будут частью реальной страны, Грузии. Провокационные действия России - это попытка распространить свое влияние на оккупированные территории и изолировать жителей этих территорий от остальной части их родины – Грузии. Эта агрессия продолжает оказывать прямое и негативное воздействие на благосостояние затронутого конфликтом населения по обе стороны административной границы. Мы призываем Россию и де-факто власти освободить задержанных гражданских лиц, в том числе Зазу Гахеладзе, и восстановить передвижение и доступ к неотложной медицинской помощи через административные границы. Виновные в убийствах и произвольных задержаниях граждан Грузии будут привлечены к ответственности», – заявил Джеймс Гилмор.
Дипломат выступил за восстановление миссии ОБСЕ в Грузии «с полным доступом на международно признанную территорию страны».
Гилмор также обвинил Россию в срыве очередного раунда Женевских дискуссий. Ранее с таким же заявлением выступила грузинская сторона.
Заявления посла США уже прокомментировали в Сухуми. В МИД самопровозглашенной республики Абхазия отметили, что перенос раунда Женевских дискуссий «был напрямую связан с угрозой распространения заболевания».
«Никаких других причин здесь искать не следует. В работе Женевских дискуссий заинтересованы все участвующие в них стороны. Пора бы уже это осознать и перестать спекулировать на этой теме», – сказано в заявлении.
Абхазская сторона также не согласна с утверждением Гилмора о том, что Россия – «сторона конфликта».
«Вновь заявляем о неприемлемости обсуждения вопросов, касающихся Республики Абхазия на различных международных площадках, в том числе в ОБСЕ, в отсутствии представителей нашей страны. Результатом такого подхода являются искаженные представления о происходящем в регионе, которые регулярно транслируются грузинской стороной и ее западными партнерами на международную аудиторию», – говорится в заявлении ведомства.
- Ранее Джеймс Стюарт Гилмор не раз выражал поддержку территориальной целостности Грузии. Он, в частности, говорил, что «территории Южной Осетии не существует, это – оккупированная часть Грузии». Гилмор считает, что «российская армия просто должна уйти из Грузии и Украины».
В Ереване освобождены несколько задержанных ранее лидеров оппозиции
В Армении представители 17 оппозиционных политических сил, которые добиваются отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в четверг провели шествие к зданию Службы национальной безопасности в Ереване, тем самым выражая протест против задержания ряда своих лидеров.
Депутат парламентской фракции партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян в беседе с журналистами назвала эти задержания «политическим преследованием», передаёт «Радио Азатутюн».
Позднее вечером 12 октября стало известно, что на свободу отпущены член Республиканской партии Эдуард Шармазанов, представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян, а также лидер партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
До этого Специальная следственная служба Армении заявила о задержании после протестов в среду более десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в столице с нарушением закона. А именно оппозицию обвиняют в организации акций в условиях действующего в стране военного положения. В числе задержанных оказались глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, Артур Ванецян, представители «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и Арцвик Минасян, бывший депутат от Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов и другие.
12 ноября задержания в Ереване были, в частности, на митинге на площади Свободы, организованном всеармянским движением «Сасна црер». Сообщалось, что на этой акции спецназ задержал порядка 20 человек.
- Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.
- Оппозиция призывает Никола Пашиняна немедленно подать в отставку. Участники протестов также выступают за формирование антикризисного правительства.
Очередной антирекорд: 3473 новых случая коронавируса в Грузии
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 636. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 37 пациентов.
В тбилисских клиниках умерли 13 человек, в Аджарии – 10, в Имерети – 8, в Квемо Картли – 3, в Шида Картли – 2, в Кахети – 1.
За последние сутки выявлено 3473 новых случая инфицирования. Это –максимум за все время пандемии. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 73 154.
Динамика новых случаев за ноябрь:
- 1 ноября – 1791;
- 2 ноября – 1852;
- 3 ноября – 1943;
- 4 ноября – 2295;
- 5 ноября – 2401;
- 6 ноября – 2775;
- 7 ноября – 2859;
- 8 ноября – 2901;
- 9 ноября – 2927;
- 10 ноября – 2970;
- 11 ноября – 2911;
- 12 ноября – 3120;
- 13 ноября – 3473.
Число активных случаев коронавируса – 16 981, из них 4957 пациентов лечатся в клиниках, 3413 – в COVID-гостиницах, 8611– на дому. За 24 часа выздоровели 3342 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 55511.
Грузия проиграла Северной Македонии и не поедет на чемпионат Европы
Сборная Грузии по футболу проиграла Северной Македонии финальную встречу Лиги наций УЕФА со счетом 0:1, сообщает агентство «Новости-Грузия». Единственный гол, оказавшийся победным, забил на 56-й минуте Горан Пандев.
Специалисты отмечают, что сборная Грузии на поле выглядела откровенно слабее соперников. Также на игре команды негативно сказалось отсутствие двух лидеров - полузащитника Хвичи Кварацхелия и нападающего Левана Шенгелия, у которых накануне обнаружили коронавирус.
Благодаря этой победе Северная Македония впервые получила право сыграть на чемпионате Европы летом 2021 года. Сборная Грузия свой шанс упустила и теперь сможет добиваться выхода на европейский турнир только через четыре года.
Сборная Грузии по футболу провела свой первый официальный матч в 1994 году. С тех пор шесть квалификационных раундов чемпионата Европы прошли так, что сборная Грузии ни разу не смогла поехать в Европу.
В этом году Грузия была ближе всего к этой цели – сборная заняла первое место в группе D Лиги Наций, обыграла Беларусь в полуфинале, однако в финале проиграла Македонии.
Исторический футбольный матч состоялся сегодня, 12 ноября, на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси без болельщиков – такие меры были приняты из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации. Сотни человек собрались возле стадиона, чтобы наблюдать за игрой с монитора.
Между тем, как выяснилось во время прямой телевизионной трансляции, с одной из трибун стадиона за игрой следили мэр Тбилиси Каха Каладзе с сыном, президент Федерации футбола Леван Кобиашвили и другие члены федерации. Этот факт вызвал недовольство сотен пользователей в грузинском сегменте «Фейсбук».
Патриархия отменила крестный ход в центре Тбилиси из-за распространения коронавируса
В Патриархии заявляют, что в связи с резким распространением коронавируса завтра, 13 ноября, отменяется крестный ход в память о жителях Тбилиси, погибших во время нашествия хорезмийского султана Джалал Эд-Дина в 13-м веке.
«13 ноября в 17:00 состоится небольшая молитва, и в реку спустят венок из цветов с зажженными свечами в знак признательности нашим предкам, принявшим мученическую смерть за Христа», - сказано в заявлении патриархии.
13 ноября Грузинская православная церковь отмечает день поминовения 100 тысяч грузин, убитых в Тбилиси во время нашествия хорезмийцев. Уже несколько лет подряд в этот день в историческом центре столицы проходит многолюдное шествие, которое завершается молитвой на мосту Метехи. Также устраивается концерт и возложение цветов на воду. В торжественных мероприятиях принимает участие Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй и представители правительства.
В 1226 году султан Хорезмский Джалал-Эд-Дин напал на Грузию и захватил Тбилиси. Желая обратить грузинский народ в мусульманскую веру, он попытался заставить жителей Тбилиси осквернить христианские святыни. Было казнено огромное количество жителей города, которые отказались сменить веру. События, описанные в летописях, как «страшнейшие дни в истории Грузии», произошли в районе нынешнего Метехского моста.
Память 100 тысяч грузинских мучеников Грузинская православная церковь отмечает почти 800 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Давид Бакрадзе: Думаю, есть пространство для компромисса
«Есть пространство для компромисса, и если будет ответственный подход, в конце концов, я надеюсь, что стороны смогут прийти к согласию», - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе после встречи лидеров «Грузинской мечты» и оппозиции в резиденции посла США.
По его словам, все хорошо понимают, что они вступают в очень сложный диалог, где позиции сторон далеки друг от друга в процессе, который имеет решающее значение для демократии и стабильности страны.
По словам Давида Бакрадзе, позиция «Европейской Грузии» не изменилась, они видят выход из политического кризиса в проведении новых выборов.
«Не ждите, что что-то решится за одну или даже две встречи, это сложнейшая тема, страна находится в политическом кризисе, разногласия огромные. Наша задача, как ответственных сил, попытаться шаг за шагом найти компромисс, но, естественно, в процессе достижения этого компромисса наша позиция тверда, что плохо и незаконно для страны. За счет этого невозможно достигнуть компромисса, но я думаю, что пространство для компромисса существует, и если будет ответственный подход, в конечном итоге, надеюсь, стороны смогут прийти к согласию», - заявил Бакрадзе.
- Сегодня в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан состоялась первая после выборов неформальная встреча лидеров правящей партии и оппозиции с участием послов США, Евросоюза и стран, входящих в ЕС. Дипломаты призывают стороны к диалогу и высказывают готовность стать посредниками в этом процессе.
- От оппозиции в переговорах приняли участие представители всех оппозиционных партий, преодолевших 1-процентный барьер на парламентских выборах – Григол Вашадзе («Единое национальное движение»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Бадри Джапаридзе («Лело»), Зураб Джапаридзе («Гирчи»), Ирма Инашвили («Альянс патриотов»), Алеко Элисашвили («Граждане») и Шалва Нателашвили («Лейбористская партия»).
- Правящую партию «Грузинская мечта» на встрече представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе, который позитивно оценил состоявшуюся сегодня неформальную встречу с лидерами оппозиции. Талаквадзе отмечает, что начало диалога служит, в том числе, сближению позиций.
- Политический кризис возник в Грузии после выборов в парламент 31 октября - оппозиция отказывается признавать официальные результаты голосования и грозится бойкотировать работу парламента десятого созыва.
В Абхазии за сутки выявлено 53 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 271 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 105 человек, 89 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 33 – средней степени тяжести. Выписаны 9 человек.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двоих пациентов тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Как сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4951 человек. 58 летальных случаев. Выздоровели 3369 человек.
Арчил Талаквадзе позитивно оценивает первую встречу с оппозицией
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе позитивно оценивает состоявшуюся сегодня, 12 ноября, неформальную встречу с лидерами оппозиции в резиденции посла США. Талаквадзе отмечает, что начало диалога служит, в том числе, сближению позиций.
«Это было начало политических консультаций, от первой встречи не должно быть ожиданий, что будут достигнуты основные соглашения, однако начало политического диалога является позитивным, мы обменялись аргументами. Начало диалога служит сближению позиций, и первую встречу я бы оценил позитивно», - сказал Талаквадзе.
Сегодня в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан состоялась первая после выборов неформальная встреча лидеров правящей партии и оппозиции с участием послов США, Евросоюза и стран, входящих в ЕС. Дипломаты призывают стороны к диалогу и высказывают готовность стать посредниками в этом процессе.
От оппозиции в переговорах приняли участие представители всех оппозиционных партий, преодолевших 1-процентный барьер на парламентских выборах – Григол Вашадзе («Единое национальное движение»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Бадри Джапаридзе («Лело»), Зураб Джапаридзе («Гирчи»), Ирма Инашвили («Альянс патриотов»), Алеко Элисашвили («Граждане») и Шалва Нателашвили («Лейбористская партия»).
Правящую партию «Грузинская мечта» на встрече представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе.
- Политический кризис возник в Грузии после выборов в парламент 31 октября - оппозиция отказывается признавать официальные результаты голосования и грозится бойкотировать работу парламента десятого созыва.
Сухуми: заявления посла Азербайджана подогревают реваншистские настроения Грузии
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал информацию о встрече посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева с главой правительства Автономной Республики Абхазия (в изгнании) Русланом Абашидзе.
В Сухуми приводят слова Гулиева о том, что «прекращение агрессии, оккупации наших земель, длившихся около 30 лет, восстановление территориальной целостности страны принесёт позитивные изменения не только для Азербайджана, но и для региона в целом».
«Вероятно, не имея ясного представления о характере разделяющих Абхазию и Грузию конфликтов и противоречий и находясь в состоянии эйфории, господин посол позволил себе довольно двусмысленное заявление, которое лишь подогревает реваншистские настроения в Грузии и сводит на нет усилия, предпринимаемые сторонами на Женевских международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме того, вызывает возмущение сама встреча посла Азербайджана в Грузии с представителем нелегитимного «правительства Автономной Абхазии», которое не имеет никаких законных оснований выступать от имени народа Республики Абхазия», – отмечается в комментарии абхазского МИД.
Абхазская сторона намерена затронуть факт «провокационной встречи» в ходе предстоящего раунда Женевских международных дискуссий.
- Отметим, что сегодня в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили о возбуждении уголовного дела из-за отправки в Нагорный Карабах добровольцев из самопровозглашенной республики Абхазия.
В Баку возбудили уголовное дело против «наёмников из Абхазии»
В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили о возбуждении уголовного дела из-за отправки в Нагорный Карабах добровольцев из самопровозглашенной республики Абхазия.
В пресс-релизе указано, что группа лиц, «проживающая на территории Абхазии в Грузии», совершила преступления против Азербайджана.
«Проведенными расследованиями было установлено, что проживающие в Абхазии Сейран Коджаманян, Галуст Трапизонян и другие в октябре 2020 года мобилизировали группу из более 20 лиц, которые провели встречу с руководством вымышленного режима «Нагорного Карабаха», где обсудили участие в боевых операциях. Вышеперечисленные члены преступного сообщества, прибыв в Армению при поддержке соответствующих государственных структур, вступив в преступную связь с лицами, находящимися на оккупированных территориях Азербайджана, и объединившись с ними в преступную группировку, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана без необходимых документов, за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть, через Армению, и проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории. Было установлено, что они использовались военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и, участвующих в антитеррористических операциях, вооруженных сил Азербайджана», – сказано в сообщении.
В Баку заявляют, что «члены преступного сообщества, используя боеприпасы, военную технику, совершили особо жестоким и общеопасным способом многочисленные преступления против мирных жителей, не участвующих в военных операциях, с намерением национальной вражды, совершая взрывы, пожары или иные действия, создающие угрозу общественно опасных последствий, участвовали в террористической деятельности против граждан Азербайджана».
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе по статье 100.2 (Ведение агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы), а также 120.2.1 (Умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) – наказывается лишением свободы на срок от 14 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы).
Проведение следствия поручено Следственному управлению генеральной прокуратуры.
- Об отправке в Карабах группы добровольцев из Абхазии стало известно 6 ноября. Председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян заявил «Эху Кавказа», что «они успели один день поучаствовать в этих событиях», после чего было подписано трехстороннее заявление о прекращении войны.
В Ашхабаде поставили памятник туркменскому алабаю. ВИДЕО
В Ашхабаде поставили памятник собаке породы туркменский алабай в составе комплекса новостроек, который открыл президент Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом пишет Государственное информационное агентство Туркменистана.
Проект памятника был утвержден президентом еще в ноябре 2019 года. Общая высота монумента составляет 15 метров, девять метров занимает постамент, шесть – сама собака. Вокруг постамента сделали видеоэкран, где показывают ролики с участием собак этой породы.
"Инициатива поставить памятник собаке, проявив таким образом уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа, принадлежит главе Туркменистана", – говорится в сообщении.
Бердымухамедов 12 ноября открыл "беломраморный" жилой комплекс, где построили шесть двенадцатиэтажных жилых домов. По данным издания, квартиры в этих домах получили 1008 семей.
Туркменский алабай – разновидность среднеазиатской овчарки-волкодава: эта порода была выведена чабанами для охраны скота и защиты животных от хищников. Это крупная, мощная собака высотой до 70 см в холке и весом до 80 кг, с грубой и очень густой шерстью и подшерстком, что позволяет животному легко переносить сильные морозы на открытом воздухе. Бердымухамедов в сентябре 2019 года написал книгу, посвященную алабаям.
Лавров: РФ введёт санкции против ФРГ и Франции из-за Навального
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия введёт санкции против Германии и Франции в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального.
Страны ЕС на основании заключений специалистов пришли к выводу, что Навальный был отравлен в России химическим оружием – веществом из группы "Новичок". В связи с этим ЕС ввёл санкции против шести граждан России, включая первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова и других официальных лиц.
По словам Лаврова, российские санкции будут "зеркальными". Министр считает, что Германия и Франция были инициаторами принятия санкций против российских чиновников, поэтому российские санкции затронут "руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции". По словам Лаврова, решение о них уже принято, и вскоре этим странам будет официально объявлено, кто попал в список.
Санкции, как правило, означают запрет на въезд и заморозку активов, если они есть.
Лавров в четверг дал интервью российским и зарубежным СМИ. Говоря об отравлении Навального, Лавров сказал, что у России есть "все основания полагать", что он был отравлен либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его из Омска в берлинскую клинику Charite. На чём основывается такой вывод, как объяснить, что Навальный впал в кому до транспортировки в Германию (почему она и понадобилась) и почему Навальному в Германии стало лучше, Лавров не сказал.
Навальный, который после выписки из клиники в Германии проходит там реабилитацию, пока не комментировал слова Лаврова. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш назвала версию об отравлении Навального в Германии "самой идиотской" из всех возможных.
У Москвы пока нет официальной версии случившегося с Навальным; медицинское начальство в Омске, где он был госпитализирован, утверждает, что он не был отравлен, а у него предположительно обострился панкреатит. В то же время глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что покушение на оппозиционера якобы готовили иностранные спецслужбы.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ранее в четверг пригрозил выходом страны из Организации по запрещению химического оружия. Об этом он заявил в интервью государственному агентству РИА “Новости”. По его словам, Москва готова будет задуматься об этом, если организация будет принимать решения, как в ситуации с Алексеем Навальным (эксперты ОЗХО подтвердили факт его отравления веществом, сходным с "Новичком"), Скрипалями или с обвинениями режима Башара Асада.
Байден: «Я говорю иностранным лидерам, что Америка возвращается»
Избранный президент США Джо Байден прокомментировал свои телефонные разговоры с мировыми лидерами. "Я говорю им: Америка возвращается. Мы возвращаемся в игру" - написал Байден в твиттере.
Байден и представители его Демократической партии в ходе предвыборной кампании критиковали действующего президента Дональда Трампа за его внешнюю политику, которая, по их мнению, привела к обострению отношений между США и их союзниками и характеризовалась отсутствием стратегии. Помимо прочего, Байден упрекал Трампа в излишней мягкости по отношению к Кремлю и Владимиру Путину. В статье, опубликованной незадолго до выборов, Байден писал, что намерен вновь превратить Америку в лидера демократического мира, и сообщил о планах в первый год своего президентства провести саммит мировых демократий, на котором обсуждалась бы растущая угроза со стороны авторитарных режимов.
После того, как 7 ноября на основании предварительных данных подсчёта голосов американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах, его поздравили многие мировые лидеры. Лично он поговорил, например, с президентом Франции, канцлером Германии, британским премьером, лидерами Австралии, Японии и Южной Кореи. В разговорах с Эммануэлем Макроном и Борисом Джонсоном, помимо прочего, обсуждалось сотрудничество по вопросу об Украине.
Президент Дональд Трамп пока не признал победу Байдена. Его команда подаёт иски о пересмотре итогов голосования в ряде штатов, утверждая, что там были допущены нарушения в ходе выборов. Некоторые иностранные лидеры не поздравили Байдена. В частности, президент Мексики заявил, что необходимо дождаться результатов судебных разбирательств. Не было поздравления и из Кремля. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что пока не было официального объявления о победе Байдена на выборах.
CNN в четверг сообщил, что Госдепартамент не оказывает Байдену обычной для избранных президентов поддержки в его общении с иностранными лидерами - поскольку администрация Трампа пока формально не признаёт его избранным президентом. Госсекретарь Майк Помпео недавно заявил, что переход власти в США произойдёт "к новой администрации Трампа", что вызвало критику ряда комменататоров. Помпео впрочем оговорился, что переход власти пройдёт законным путём, кто бы ни был победителем выборов.
В Афганистане убит журналист Радио Свобода Илиас Дае
Журналист Афганского бюро Радио Свобода Илиас Дае погиб после взрыва магнитной бомбы, прикреплённой к его автомобилю. Покушение произошло утром 12 ноября в городе Лашкаргах на юге страны, сообщил в Twitter-аккаунте шеф бюро Сами Махди.
От взрыва пострадали ещё три человека, включая брата Дае и двоих прохожих, один из которых ребёнок, сообщил Радио Свобода пресс-секретарь губернатора провинции, где случилось нападение. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял.
Преступление осудил официальный представитель президента Афганистана Сиддик Сиддики. “Выражаем наши соболезнования семье Дае и афганскому медиасообществу, — написал он в твиттере. — Убийство, несомненно, является делом рук врагов свободы слова и средств массовой информации в Афганистане”.
Покушение произошло через пять дней после убийства в Кабуле бывшего телеведущего Ямы Сиаваша. Его автомобиль также был взорван с помощью магнитной бомбы.
- Афганистан в последние месяцы захлестнула война насилия и террористических атак, продолжающаяся несмотря на первые за 20 лет прямые мирные переговоры между движением "Талибан" и правительством страны.
- До конца года из страны должны быть выведены основные силы американских войск. Вывод военнослужащих предусмотрен договором между Вашингтоном, правительством Афганистана и "Талибаном".
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