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Россия возобновит авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
Правительство России распорядилось возобновить авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает «Интерфакс».
Регулярные рейсы будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва - Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва-Виктория с периодичностью два раза в неделю. Кроме того, решено увеличить число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы.
Регулярное авиасообщение России с другими странами было закрыто весной. С конца лета рейсы возобновлены или запущены в Минск, Великобританию, Египет, Турцию, Танзанию, Казахстан, Кипр, Киргизию, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ, Сербию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и Японию.
Другие новости дня
В резиденции посла США состоится вторая встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции
Сегодня, 13 ноября, в резиденции посла США в Грузии состоится вторая встреча представителей «Грузинской мечты» и грузинской оппозиции, сообщает Общественный вещатель. Политики уже собираются в офисе Келли Дегнан. В переговорах вместе с послом США примет участие посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
12 ноября, при посредничестве дипломатов, прошел первый раунд политических консультаций, на котором обсуждалась ситуация в Грузии после парламентских выборов.
По заявлению представителя партии «Лело» Бадри Джапаридзе, на сегодняшней встрече в резиденции посла США оппозиция готовится выслушать позицию «Грузинской мечты».
«Я не могу вам ничего сказать заранее, надо встретиться и выслушать. Мы встречаемся для того, чтобы услышать позицию «Грузинской мечты», больше ничего не могу вам сказать. Сегодняшняя встреча является продолжением предыдущей», - сказал Бадри Джапаридзе журналистам перед встречей.
«Наши требования остаются неизменными, мы требуем новые выборы», - заявила журналистам лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили перед началом встречи между грузинской правящей партией и оппозицией в резиденции посла США. Как подчеркнула Инашвили, оппозиция не согласится на пересчет голосов.
«Наши требования неизменны, мы требуем новые выборы, потому что выборы 31 октября 2020 года в Грузии были позорно и тотально сфальсифицированы. Мы не согласимся на пересчет, потому что все это время избирательные урны находились в руках одной партии - «Грузинская мечта». Уже осуществлено множество манипуляций, и подсчитывать нет смысла», - сказала Ирма Инашвили.
- Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии, по итогам заседания не удовлетворила ни одну жалобу оппозиции и авторитетной НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» по итоговым протоколам голосования на выборах парламента 31 октября. Таким образом, избирательная администрация прекратила процесс рассмотрения и исправления нарушений, допущенных на выборах 31 октября.
- Оппозиция указывает, что это произошло гораздо раньше крайнего срока подведения итогов голосования, который истекает 19 ноября. Теперь политики и НПО могут попытаться оспорить результаты выборов через суд, подав иски по решениям, принятым ЦИК на итоговом заседании.
Сегодня утром скончался актер и режиссер Армен Джигарханян
Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян умер сегодня утром, 14 ноября, на 86-м году жизни. Об этом сообщил Московский драматический театр, который он возглавлял.
Джигарханян был одним из самых узнаваемых советских и российских артистов. Он снялся более чем в 250 фильмах, среди которых - «Здравствуй, это я!», «Место встречи изменить нельзя», «Ширли-мырли», «Новые приключения неуловимых», «Тегеран-43» и «Город зеро».
Актер родился в Ереване, не сумел поступить в ГИТИС, учился в Ереванском художественно-театральном институте. Служил в Ереванском русском драматическом театре, Ленкоме, куда его пригласил Анатолий Эфрос, московском театра Маяковского, где играл у Андрея Гончарова, играл в театре Олега Табакова. В 1996 создал свой театр.
Джигарханян неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.
В Грузии зарегистрировано 3 504 новых случая заражения коронавирусом
В Грузии за сутки зафиксировано 3 504 новых случая инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
Сегодняшний суточный прирост на 31 больше, чем вчерашний рекордный показатель в 3 473 случая. Число заболевших, установленных за 24 часа, впервые превысило три тысячи 12 ноября.
За последние сутки выздоровели 3 163 пациента. Общее число выздоровевших составляет 58 674.
Скончались еще 33 пациента. Всего в Грузии умерли 669 человек с диагнозом COVID-19.
С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 76 658 случаев инфицирования. К настоящему времени в стационарах под наблюдением остаются 4 780 человек, а 2 879 – в ковид-гостиницах.
ЦИК Грузии отклонил все жалобы оппозиции по итоговым протоколам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии не удовлетворила ни одну жалобу оппозиции и авторитетной НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» по итоговым протоколам голосования на выборах парламента 31 октября. Об этом было объявлено 12 ноября, по завершении итогового заседания ЦИК.
Заседание, которое длилось более трех часов, проходило на фоне шумной акции протеста. У здания избирательной администрации собрались активисты нескольких оппозиционных партий и молодежных движений. Они стучали в металлические щиты, выставленные по периметру после выборов.
С самого начала протестующие были настроены скептически. Они заявляли, что на заседании председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания официально зарегистрирует результаты выборов, «украденных олигархом» - лидером партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.
Похожие настроения были и у лидеров оппозиции. Политический секретарь Республиканской партии, кандидат в депутаты парламента от блока «ЕНД – Сила в единстве» Тамар Кордзая назвала итоговое заседание фарсом. По ее словам, ЦИК считает формальностью рассмотрение требований оппозиции.
Тон на заседании задали представители партии «Европейская Грузия», которая пыталась признать недействительными результаты выборов во всех 30-ти округах по Грузии. Депутат парламента Хатуна Гогоришвили вступила в спор с Жвания. Дискуссия завершилась тем, что оппозиционерку выдворили из зала. Председатель ЦИК объявила перерыв, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Даже после этого у оппозиционных партий не получилось наладить конструктивный диалог с избирательной администрацией. Жвания часто прерывала докладчиков, высказывая недовольство политическими заявлениями и отсутствием правовых аргументов. Впоследствии в знак протеста заседание покинули еще несколько оппозиционеров.
Не удовлетворены жалобы АМЮГ и шести избирательных субъектов: партий «Европейская Грузия», «Единая Грузия – Демократическое движение», «Альянс патриотов Грузии», «За справедливость», а также блоков «ЕНД – Сила в единстве» и «Стратегия Агмашенебели». Таким образом, избирательная администрация прекратила процесс рассмотрения и исправления нарушений, допущенных на выборах 31 октября.
Оппозиция указывает, что это произошло гораздо раньше крайнего срока подведения итогов голосования, который истекает 19 ноября. Теперь политики и НПО могут попытаться оспорить результаты выборов через суд, подав иски по решениям, принятым ЦИК на итоговом заседании.
Британский премьер уволил своего старшего советника Каммингса
Британский премьер Борис Джонсон уволил политтехнолога Доминика Каммингса с поста Старшего специального советника премьер-министра.
Каммингс и его союзник Ли Кейн - горячие сторонники выхода Британии из ЕС, обвиняли Джонсона в установлении «мачистской культуры» и провоцировании нескольких «кризисных ситуаций», пишет британская газета «Гардиан». Автор публикации называет создавшееся положение в канцелярии премьер-министра «зияющей дырой».
Один из источников газеты рассказал, что причиной увольнения Каммингса стали его высказывания о Джонсоне. Среди других советников премьера, по сведениям газеты, воцарилось удовлетворение уходом Каммингса. Они посоветовали премьеру немедленно назначить кого-то из членов парламента главой своей канцелярии, чтобы тот помог ликвидировать назногласия между парламентариями. В статье, в частности, говорится, что ряд парламентариев предупредили Джонсона, что его партия может стать «неуправляемой».
Временным главой канцелярии Джонсона может быть назначен сэр Эдвард Листер, советник Бориса Джонсона по стратегическим вопросам, пишет «Гардиан».
Разноголосица в окружении премьера обострилась на фоне мрачной эпидемической обстановки - число жертв коронавируса на этой неделе превысило 50 тысяч. Одновременно, нервная атмосфера царит в Лондоне в связи приближающейся датой завершения переговоров по торговым вопросам с ЕС и фактическим выходом из ЕС.
Официальная церемония выхода Великобритании из ЕС состоялась в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. По соглашению с ЕС 31 января 2020 года Великобритания потеряла представительство и право голоса в органах власти ЕС, но при этом она осталась частью единого экономического пространства вплоть до конца 2020 года. В течение 11 месяцев Великобритания и ЕС должны договориться о новых условиях торговли и сотрудничества.
В середине октября премьер-министр Великобритании в телеобращении призвал британцев готовиться к выходу из Евросоюза с 1 января 2021 года без торгового соглашения. Вместе с тем Джонсон выразил надежду на скорое продолжение переговоров с ЕС о Брекзите.
По словам британского премьера, если соглашение так и не будет подписано, то Лондон будет работать с ЕС как Австралия – по принципам свободной торговли.
- Канцлер Германии Ангела Меркель после заявления Джонсона сказала, что Евросоюз готов к продолжению переговоров с Великобританией, но «не любой ценой».
- По словам президента Франции Эммануэля Макрона, единственная сфера, где Соединенное Королевство может одержать победу без сделки, – это рыболовство. Вопросы рыбной ловли необходимо решить, если Великобритания хочет достичь торгового соглашения, подчеркнул Макрон.
В Италии задержан выходец из Чечни, подозреваемый в теракте в Вене
В Италии недалеко от Милана полицией задержан выходец из Чечни, 35-летний Турко Арсимеков, которого подозревают в причастности к теракту в Вене. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
По информации издание, Арсимеков поставлял фальшивые документы участникам группы, участник которой совершил нападение 2 ноября в Вене. Сообщается, что после антитеррористической операции в Австрии итальянские следователи получили оттуда информацию о том, что Арсимеков - один из контактов экстремистской ячейки. Он якобы получал постоянное финансирование от террористической группы.
Выходца из Чечне подозревают не только в подделке документов, но и в участии в террористической деятельности. Арсимеков - уроженец Грозного, гражданин России. В Италии он просил убежище, но получил отказ, который он пытался оспорить в иммиграционном управлении города Варезе.
- Нападение в Вене произошло вечером 2 ноября. Вооруженный мужчина в течение нескольких минут стрелял в мирных жителей и полицейских в центре австрийской столицы. Погибли 4 человека, еще 23 были ранены. Сам нападавший был застрелен полицией. Власти квалифицируют произошедшее как теракт.
- Нападавший Фейзулай Куртин имел двойное гражданство Австрии и Северной Македонии, ранее был судим за намерение присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство". Он был участником программы дерадикализации.
- Вскоре после случившегося власти Австрии решили закрыть в Вене две мечети, которые посещал Куртин. По делу о причастности к преступлению в Австрии были задержаны как минимум 15 человек, в их числе трое выходцев из Чечни.
Премию за свободу прессы за 2020 год вручат Светлане Прокопьевой
Вручение Международной премии за свободу прессы Комитета защиты журналистов за 2020 год состоится 19 ноября. В этом году лауреатом престижной премии стала региональный корреспондент Радио Свобода из Пскова Светлана Прокопьева.
В июле Западный окружной военный суд признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма. Поводом стала колонка журналистки в СМИ с размышлениями о причинах теракта, устроенного 17-летним студентом, в здании ФСБ по Архангельской области. Инцидент произошел в конце октября 2018 года. Прокопьева в своем материале провела параллели с действиями народовольцев во времена Российской империи. В начале 2019 года против журналистки было возбуждено уголовное дело.
Обвинение требовало приговорить журналистку к шести годам колонии, но суд оштрафовал ее на 500 тысяч рублей. В резолютивной части решения суда говорилось о частичном признании вины Прокопьевой, хотя во время заседания журналистка виновной себя не признавала.
Вместе с российской журналисткой премии удостоены журналисты из Бангладеш, Ирана, Нигерии. Все четверо они были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию в отместку за свои репортажи.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, гала-концерт в этом году проходит онлайн. Видеобиографии журналистов, истории о свободе прессы, презентации и выступления будут транслироваться в интернете и рассылаться по всему миру.
- Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists - CPJ) – международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Комитет образован в 1981 году. Организация собирает информацию о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру. В штаб-квартире организации работают специалисты по Африке, Америке, Азии и Европе.
- Первым почетным председателем комитета был американский тележурналист и телеведущий Уолтер Кронкайт.
Грузия внесла предоплату за 700 тысяч доз вакцин от коронавируса
Грузия рассчитывает получить до 700 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках международного механизма «Ковакс» (COVAX). Об этом сообщил сегодня, 13 ноября, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
COVAX – инициатива по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, которая объединяет более 170 стран. В рамках этого механизма сейчас разрабатывается девять вакцин-кандидатов, а еще девять потенциальных вакцин проходят оценку. Одновременно ведутся переговоры с другими производителями, разработки которых в настоящее время не финансируются COVAX.
По словам Гамкрелидзе, цена партии, на которую претендует Грузия, составляет 17 миллионов долларов. Из них COVAX перечислили уже 4 миллиона долларов.
«С этой платформой мы сотрудничаем уже два десятка лет. Какую вакцину закупит эта платформа, мы пока не знаем. Решение будет принято в зависимости от того, какая будет утверждена вакцина: немецкая, британская или американская», - заявил Гамкрелидзе. Он уточнил, что предварительно препарат должен быть одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также Всемирной организацией здравоохранения.
Ожидается, что в первую очередь вакцину получат граждане Грузии, входящие в группу риска - пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания.
Согласно информации ВОЗ, предварительные заявки на участие в работе механизма COVAX представили 80 стран, планирующих обеспечивать себя вакцинами на условиях самофинансирования. Еще 92 страны с низким или средним уровнем дохода имеют право на получение поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Абхазии выявлено 73 новых случаев COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 296 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 73 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, 87 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 31 – средней степени тяжести. Выписаны 7 человек.
12 ноября в гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1927 года рождения, поступивший в медучреждение 5 ноября с дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной правосторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в тот же день в Гудаутском госпитале скончался еще один пациент - 1938 года рождения, поступивший на лечение 9 ноября. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 12 ноября пациент скончался. У него были сопутствующие тяжелые заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, у четверых состояние здоровья оценивается как тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 34 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5024 человека. 60 летальных случаев. Выздоровели 3452 человека.
По всей Беларуси проходят акции памяти убитого Романа Бондаренко
Во многих городах Беларуси в пятницу проходят акции памяти Романа Бондаренко, умершего накануне после жестокого избиения в Минске.
В соцсетях распространялись призывы организовывать "цепи солидарности" и другие уличные акции в полдень по местному времени. Люди выстроились в цепочки – с национальными бело-красно-белыми флагами и плакатами со словами "Я выхожу" (последние слова Бондаренко перед конфликтом с неизвестными в масках) – в разных городах Беларуси, а в Минске – сразу в нескольких районах.
В ряде мест – например, в Могилёве – людям пытались помешать сотрудники правоохранительных органов.
На так называемой "площади Перемен" на улице Червякова в Минске, где произошло нападение на Бондаренко, прошла минута молчания. Там собрались сотни людей.
Больше фото и видео – в материале Белорусской службы Радио Свобода.
Стихийный мемориал на минской "площади Перемен" возник уже накануне вечером, где после известия о смерти Бондаренко собрались люди. Они принесли цветы, свечи. Некоторые из них скандировали: "Не забудем, не простим", "Остановите этот фашизм", "Трибунал". Звучали призывы к массовой акции протеста в воскресенье.
Tut.By приводит некоторые подробности произошедшего с Бондаренко со ссылкой на очевидцев. По их словам, в среду вечером к ним во двор приехали люди в гражданской форме и масках, чтобы снимать бело-красно-белые ленты. Это символ нынешних протестов против Александра Лукашенко. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. В какой-то момент он что-то сказал одному из неизвестных в маске. Тот в ответ спросил: "Ты чего борзый такой?" Позднее он со всей силы отбросил Романа к горке на площадке. Тот сильно ударился головой. Как говорят соседи, Бондаренко "профессионально задержали" и увезли на микроавтобусе.
По сведениям Tut.By, Роман Бондаренко поступил в реанимационное отделение в ночь на четверг с большим отёком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами, ушибами, ссадинами. Его привезли из Центрального РУВД Минска с формулировкой "травмы получил во время драки". Спасти пациента не удалось. В 8 вечера в четверг семья сообщила, что Роман умер. Это видео записала его сестра:
По версии правоохранительных органов, о которой пишет Белорусская служба Радио Свобода, в милицию в среду вечером поступило сообщение, что неизвестные подрались во дворе дома на улице Червякова. Уезжая, милиция обнаружила 31-летнего гражданина с травмами, и в дальнейшем была вызвана скорая помощь. Следственный комитет в пятницу заявил, что Бондаренко был пьян. Это противоречит медицинским документам, из которых следует, что алкоголя в его крови не было.
Роману Бондаренко был 31 год. Он закончил Академию искусств, работал директором одного из магазинов торговой сети "Остров чистоты". Ранее служил в спецназе. В акциях протеста против Александра Лукашенко не участвовал.
Ответственность на власти Беларуси за гибель Бондаренко возложил Европейский союз. В заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС говорится, что его смерть стала "возмутительным и постыдным следствием действий властей под руководством Лукашенко, которые не только подвергают своих граждан репрессиям, но и не ценят их жизни".
В заявлении также сказано, что ЕС уже ввёл санкции против 55 белорусских чиновников (включая Лукашенко) и после гибели Бондаренко не исключает, что расширит санкционный список.
По всей Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются массовые протесты против объявленной властями победы Александра Лукашенко. Участников акций, которые называют результаты голосования сфальсифицированными и требуют отставки Лукашенко, жёстко разгоняют сотрудники силовых структур. За время протестов около 20 тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Несколько человек погибли и пропали без вести – в пятницу, в частности, власти заявили о том, что не будут возбуждать уголовное дело о гибели одного из них, Александра Тарайковского. Побывавшие в изоляторах рассказывают о жестоких пытках и издевательствах.
Акция протеста у здания Федерации футбола Грузии переросла в драку
В ходе сегодняшнего противостояния у здания Федерации футбола Грузии пострадал один человек, пишет агентство «Интерпрессньюс».
Протест был связан со вчерашним футбольным матчем Грузия-Северная Македония. Болельщиков на поединок не допустили из-за эпидемиологической ситуации в стране. При этом на трибунах появились мэр Тбилиси Каха Каладзе с сыном, а также исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Активисты принесли к зданию федерации футбола «красные карточки», спущенный футбольный мяч и книгу с повестью Джорджа Оруэлла «Скотный двор» (знаменитая цитата из книги – «Все животные равны, но некоторые животные равнее других»). Они хотели передать «подарки» представителям федерации, после чего на месте завязалась драка.
Генеральный секретарь федерации Давид Муджири считает, что у здания федерации «собрались провокаторы».
- Сборная Грузии по футболу проиграла Северной Македонии финальную встречу Лиги наций УЕФА со счетом 0:1, тем самым упустив шанс впервые попасть на чемпионат Европы.
В Баку издадут книгу с выступлениями Ильхама Алиева за период войны
Книга с выступлениями президента Ильхама Алиева за период войны в Нагорном Карабахе будет издана в Баку. Об этом стало известно на заседании парламента Азербайджана (Милли Меджлис).
Спикер законодательного органа Сахиба Гафарова заявила, что издание книги – инициатива библиотеки Милли Меджлиса.
Сегодня же парламент направил обращение «победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу».
«В результате оккупационной политики, обретшей большой размах после распада Советского Союза, вооруженные силы Армении оккупировали 20% азербайджанских территорий, более одного миллиона соотечественников стали беженцами, против азербайджанского народа были осуществлены резня и акты геноцида, самым кровавым из которых был Ходжалинский геноцид. Сопротивление данной политике оккупации, этнической чистки и геноцида против азербайджанского народа началось после прихода к руководству Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева. Азербайджан всегда был привержен мирному процессу, с пониманием относился ко всем предложениям. К сожалению, в результате неконструктивной политики Армении эти предложения никаких результатов не принесли», – сказано в обращении.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
Число жертв COVID-19 в Южной Осетии достигло 27 человек
В Южной Осетии за сутки проведено 206 исследований на COVID-19, из них выявлено 57 положительных результатов, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По информации югоосетинских властей, число жертв COVID-19 достигло 27 человек. Ранее сообщалось о смерти 21 пациента. Общее количество заболевших с середины сентября – 1517 человек.
«С учета медиков снят 21 человек, всего с середины сентября от коронавируса выздоровели 274 пациента», – сказала Кочиева.
Сегодня стало известно, что ранее введенный карантин в школах и других учреждениях продлят до 15 декабря. Югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что ситуация с вирусом «пока остается серьезной».
В Кутаиси 102-летняя женщина победила коронавирус
102-летняя женщина выздоровела от коронавируса в Кутаиси. Она – постоялец дома престарелых.
Медицинский директор кутаисской инфекционной клиники Нодар Маглаперидзе заявил, что женщину лечили в течение двух недель. Сейчас она чувствует себя хорошо. Пациентку выпишут из больницы завтра.
За последние сутки в Грузии выявлено 3473 новых случая инфицирования. Это – максимум за все время пандемии. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 73 154.
Число активных случаев коронавируса – 16 981, из них 4957 пациентов лечатся в клиниках, 3413 – в COVID-гостиницах, 8611– на дому. За 24 часа выздоровели 3342 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 55511.
В Томске задержан мэр. На выборах в гордуму там победили представители Навального
Мэр Томска Иван Кляйн был задержан в пятницу утром прямо во время совещания. Его вывели из здания мэрии в наручниках, подтвердили редакции Сибирь.Реалии в канцелярии администрации города, отказавшись уточнить, прошли ли в мэрии обыски. В Telegram-канале "Милый Томск имени Козловской" опубликовали фотографию с изображением Ивана Кляйна, за спиной которого стоят два сотрудника ФСБ в масках.
61-летний Кляйн возглавляет администрацию Томска с 2013 года. До своего избрания мэром он руководил "Томским пивом", являющимся одним из крупнейших региональных пивоваренных предприятий.
Следственный комитет сообщил, что на Кляйна заведено дело о превышении полномочий. Он подозревается в том, что попросил своего подчинённого записать участок "Томского пива" в санитарно-защитную зону, чтобы другой предприниматель не смог построить рядом дома.
В сентябре на выборах в городскую думу Томска большинство потеряла партия "Единая Россия", получившая лишь 11 мандатов из 37. В прежнем созыве у партийной фракции было 30 депутатов. Впервые в состав депутатов попали представители штаба Алексея Навального.
- Ранее уже были осуждены два предыдущих мэра Томска – Александр Макаров и Николай Николайчук. Макарова арестовали в октябре 2006 года, спустя 4 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статьям о злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и получении взятки. В июне 2016 года он досрочно вышел на свободу. Николайчука в 2015 году приговорили к 4 годам условно по статье о халатности.
- В июле 2020 года заместитель мэра Томска по вопросам безопасности и общим вопросам Евгений Суриков был задержан по обвинению в получении взятки.
Грузия выразила обеспокоенность из-за встречи Путина и Бжания
Грузинская сторона на заседании Постоянного совета ОБСЕ выразила обеспокоенность из-за встречи президента России Владимира Путина с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
Как сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, этот вопрос на заседании затронула постоянный представитель Грузии в ОБСЕ Кетеван Цихелашвили.
Посол отметила, что переговоры в Сочи прошли «на фоне тяжелой ситуации» в Абхазии.
«Россия продолжает полностью пренебрегать суверенитетом и территориальной целостностью Грузии, тем самым нарушая фундаментальный принцип международного права», – заявила Цихелашвили.
На заседании обсудили факты дискриминации этнических грузин и нарушения их прав. Цихелашвили заявила, что из-за ограничения передвижения скончались 16 жителей Ахалгори. По словам дипломата, они не смогли перейти на территорию, подконтрольную властям Грузии, чтобы получить медицинскую помощь. Посол также осудила т.н. бордеризацию и факты незаконных задержаний граждан Грузии.
В заседании Постоянного совета ОБСЕ приняли участие Сопредседатели Женевских дискуссий – Тойво Клаар (ЕС), Джихан Султаноглу (ООН) и Рудольф Михалка (ОБСЕ). Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия пытается изолировать жителей Абхазии и Южной Осетии от остальной части их родины – Грузии.
- Переговоры президента России Владимира Путина и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Путин выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, «является существенной». Он сказал, что Россия остаётся «партнером номер один» для Абхазии.
В районах, окружающих Нагорный Карабах, часть жителей сжигает свои дома. ВИДЕО
Армяне, живущие в районах, окружающих Нагорный Карабах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда. Некоторые при этом поджигают свои дома.
Как сообщают корреспонденты Би-би-си, они в нескольких местах видели горящие дома. Их владельцы сказали, что лучше сожгут их, чем оставят азербайджанцам.
На самой дороге от Кельбаджарского района до армянского Вардениса выстроилась огромная очередь из сотен машин.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
Эксперты CISA не нашли манипуляций на выборах в США
Высокопоставленные представители федерального ведомства, отвечающего за безопасность на выборах президента США, заявили об отсутствии доказательств манипуляций с голосами избирателей в пользу другого кандидата. Они отвергли утверждения президента Дональда Трампа и республиканцев о том, что он потерпел поражение от демократа Джо Байдена в результате фальсификаций и потери бюллетеней. Об этом сообщает "Голос Америки".
"Выборы, состоявшиеся 3 ноября, были самыми безопасными в американской истории", – говорится в заявлении Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA), отвечавшего за безопасность прошедших президентских выборов. Под заявлением подписались главы Национальной ассоциации руководителей избирательных комиссий в штатах и ряд компаний, предоставляющих технологическое оборудование для подсчета голосов.
"Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была испорчена", – говорится в заявлении.
Заявление Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности было выпущено через несколько часов после того, как Дональд Трамп сделал ретвит бездоказательного утверждения о том, что компания – производитель оборудования для голосования "удалила" поданные за Трампа 2,7 миллиона голосов по всей стране, "передав" при этом Байдену сотни тысяч голосов, поданных за Трампа в Пенсильвании и других штатах.
Компания Dominion Voting Systems, производитель оборудования для голосования, и канцелярия штата Пенсильвания категорически отвергли утверждения Трампа.
Несмотря на это интернет заполонили слухи и теории заговора о сфальсифицированном голосовании, в ходе которого у Трампа "украли" победу, а республиканцы и штаб Дональда Трампа подали несколько исков в некоторых штатах, заявляя о допущенных во время выборов нарушениях. Один иск удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании, сообщает The Philadelphia Inquirer. Суд постановил не учитывать небольшую часть голосов, отданных по почте. Суд признал незаконным решение секретаря штата. Перед днем голосования она продлила крайний срок для подачи документов, удостоверяющих личность избирателей, с 9 по 12 ноября. Сколько именно бюллетеней не будет учитываться – не уточняется.
В заявлении говорится, что сотрудники избирательных комиссий по всей стране в настоящее время пересматривают и перепроверяют результаты голосования на уровне штатов и округов, прежде чем сообщить официальные результаты выборов.
Несмотря на то что официальные итоги президентских выборов пока не подведены, американские медиа спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сегодня стало известно, что он, по предварительным данным, побеждает в Аризоне. В этом штате с 2000 года побеждали только республиканцы. От этого колеблющегося штата зависят 11 голосов выборщиков. Трамп отказывается признать поражение.
Джеймс Гилмор: Россия пытается изолировать жителей Абхазии и Южной Осетии от остальной части их родины – Грузии
Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил посол США в этой международной организации Джеймс Гилмор.
В заседании Постоянного совета приняли участие Сопредседатели Женевских дискуссий – Тойво Клаар (ЕС), Джихан Султаноглу (ООН) и Рудольф Михалка (ОБСЕ).
«Соединенные Штаты призывают Россию, как сторону конфликта, вывести свои войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание т.н. независимости грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии, и будущее граждан, проживающих там, будет лучше, если они будут частью реальной страны, Грузии. Провокационные действия России - это попытка распространить свое влияние на оккупированные территории и изолировать жителей этих территорий от остальной части их родины – Грузии. Эта агрессия продолжает оказывать прямое и негативное воздействие на благосостояние затронутого конфликтом населения по обе стороны административной границы. Мы призываем Россию и де-факто власти освободить задержанных гражданских лиц, в том числе Зазу Гахеладзе, и восстановить передвижение и доступ к неотложной медицинской помощи через административные границы. Виновные в убийствах и произвольных задержаниях граждан Грузии будут привлечены к ответственности», – заявил Джеймс Гилмор.
Дипломат выступил за восстановление миссии ОБСЕ в Грузии «с полным доступом на международно признанную территорию страны».
Гилмор также обвинил Россию в срыве очередного раунда Женевских дискуссий. Ранее с таким же заявлением выступила грузинская сторона.
Заявления посла США уже прокомментировали в Сухуми. В МИД самопровозглашенной республики Абхазия отметили, что перенос раунда Женевских дискуссий «был напрямую связан с угрозой распространения заболевания».
«Никаких других причин здесь искать не следует. В работе Женевских дискуссий заинтересованы все участвующие в них стороны. Пора бы уже это осознать и перестать спекулировать на этой теме», – сказано в заявлении.
Абхазская сторона также не согласна с утверждением Гилмора о том, что Россия – «сторона конфликта».
«Вновь заявляем о неприемлемости обсуждения вопросов, касающихся Республики Абхазия на различных международных площадках, в том числе в ОБСЕ, в отсутствии представителей нашей страны. Результатом такого подхода являются искаженные представления о происходящем в регионе, которые регулярно транслируются грузинской стороной и ее западными партнерами на международную аудиторию», – говорится в заявлении ведомства.
- Ранее Джеймс Стюарт Гилмор не раз выражал поддержку территориальной целостности Грузии. Он, в частности, говорил, что «территории Южной Осетии не существует, это – оккупированная часть Грузии». Гилмор считает, что «российская армия просто должна уйти из Грузии и Украины».
В Ереване освобождены несколько задержанных ранее лидеров оппозиции
В Армении представители 17 оппозиционных политических сил, которые добиваются отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в четверг провели шествие к зданию Службы национальной безопасности в Ереване, тем самым выражая протест против задержания ряда своих лидеров.
Депутат парламентской фракции партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян в беседе с журналистами назвала эти задержания «политическим преследованием», передаёт «Радио Азатутюн».
Позднее вечером 12 октября стало известно, что на свободу отпущены член Республиканской партии Эдуард Шармазанов, представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян, а также лидер партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
До этого Специальная следственная служба Армении заявила о задержании после протестов в среду более десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в столице с нарушением закона. А именно оппозицию обвиняют в организации акций в условиях действующего в стране военного положения. В числе задержанных оказались глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, Артур Ванецян, представители «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и Арцвик Минасян, бывший депутат от Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов и другие.
12 ноября задержания в Ереване были, в частности, на митинге на площади Свободы, организованном всеармянским движением «Сасна црер». Сообщалось, что на этой акции спецназ задержал порядка 20 человек.
- Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.
- Оппозиция призывает Никола Пашиняна немедленно подать в отставку. Участники протестов также выступают за формирование антикризисного правительства.
Очередной антирекорд: 3473 новых случая коронавируса в Грузии
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 636. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 37 пациентов.
В тбилисских клиниках умерли 13 человек, в Аджарии – 10, в Имерети – 8, в Квемо Картли – 3, в Шида Картли – 2, в Кахети – 1.
За последние сутки выявлено 3473 новых случая инфицирования. Это –максимум за все время пандемии. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 73 154.
Динамика новых случаев за ноябрь:
- 1 ноября – 1791;
- 2 ноября – 1852;
- 3 ноября – 1943;
- 4 ноября – 2295;
- 5 ноября – 2401;
- 6 ноября – 2775;
- 7 ноября – 2859;
- 8 ноября – 2901;
- 9 ноября – 2927;
- 10 ноября – 2970;
- 11 ноября – 2911;
- 12 ноября – 3120;
- 13 ноября – 3473.
Число активных случаев коронавируса – 16 981, из них 4957 пациентов лечатся в клиниках, 3413 – в COVID-гостиницах, 8611– на дому. За 24 часа выздоровели 3342 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 55511.
Грузия проиграла Северной Македонии и не поедет на чемпионат Европы
Сборная Грузии по футболу проиграла Северной Македонии финальную встречу Лиги наций УЕФА со счетом 0:1, сообщает агентство «Новости-Грузия». Единственный гол, оказавшийся победным, забил на 56-й минуте Горан Пандев.
Специалисты отмечают, что сборная Грузии на поле выглядела откровенно слабее соперников. Также на игре команды негативно сказалось отсутствие двух лидеров - полузащитника Хвичи Кварацхелия и нападающего Левана Шенгелия, у которых накануне обнаружили коронавирус.
Благодаря этой победе Северная Македония впервые получила право сыграть на чемпионате Европы летом 2021 года. Сборная Грузия свой шанс упустила и теперь сможет добиваться выхода на европейский турнир только через четыре года.
Сборная Грузии по футболу провела свой первый официальный матч в 1994 году. С тех пор шесть квалификационных раундов чемпионата Европы прошли так, что сборная Грузии ни разу не смогла поехать в Европу.
В этом году Грузия была ближе всего к этой цели – сборная заняла первое место в группе D Лиги Наций, обыграла Беларусь в полуфинале, однако в финале проиграла Македонии.
Исторический футбольный матч состоялся сегодня, 12 ноября, на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси без болельщиков – такие меры были приняты из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации. Сотни человек собрались возле стадиона, чтобы наблюдать за игрой с монитора.
Между тем, как выяснилось во время прямой телевизионной трансляции, с одной из трибун стадиона за игрой следили мэр Тбилиси Каха Каладзе с сыном, президент Федерации футбола Леван Кобиашвили и другие члены федерации. Этот факт вызвал недовольство сотен пользователей в грузинском сегменте «Фейсбук».
Патриархия отменила крестный ход в центре Тбилиси из-за распространения коронавируса
В Патриархии заявляют, что в связи с резким распространением коронавируса завтра, 13 ноября, отменяется крестный ход в память о жителях Тбилиси, погибших во время нашествия хорезмийского султана Джалал Эд-Дина в 13-м веке.
«13 ноября в 17:00 состоится небольшая молитва, и в реку спустят венок из цветов с зажженными свечами в знак признательности нашим предкам, принявшим мученическую смерть за Христа», - сказано в заявлении патриархии.
13 ноября Грузинская православная церковь отмечает день поминовения 100 тысяч грузин, убитых в Тбилиси во время нашествия хорезмийцев. Уже несколько лет подряд в этот день в историческом центре столицы проходит многолюдное шествие, которое завершается молитвой на мосту Метехи. Также устраивается концерт и возложение цветов на воду. В торжественных мероприятиях принимает участие Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй и представители правительства.
В 1226 году султан Хорезмский Джалал-Эд-Дин напал на Грузию и захватил Тбилиси. Желая обратить грузинский народ в мусульманскую веру, он попытался заставить жителей Тбилиси осквернить христианские святыни. Было казнено огромное количество жителей города, которые отказались сменить веру. События, описанные в летописях, как «страшнейшие дни в истории Грузии», произошли в районе нынешнего Метехского моста.
Память 100 тысяч грузинских мучеников Грузинская православная церковь отмечает почти 800 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Давид Бакрадзе: Думаю, есть пространство для компромисса
«Есть пространство для компромисса, и если будет ответственный подход, в конце концов, я надеюсь, что стороны смогут прийти к согласию», - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе после встречи лидеров «Грузинской мечты» и оппозиции в резиденции посла США.
По его словам, все хорошо понимают, что они вступают в очень сложный диалог, где позиции сторон далеки друг от друга в процессе, который имеет решающее значение для демократии и стабильности страны.
По словам Давида Бакрадзе, позиция «Европейской Грузии» не изменилась, они видят выход из политического кризиса в проведении новых выборов.
«Не ждите, что что-то решится за одну или даже две встречи, это сложнейшая тема, страна находится в политическом кризисе, разногласия огромные. Наша задача, как ответственных сил, попытаться шаг за шагом найти компромисс, но, естественно, в процессе достижения этого компромисса наша позиция тверда, что плохо и незаконно для страны. За счет этого невозможно достигнуть компромисса, но я думаю, что пространство для компромисса существует, и если будет ответственный подход, в конечном итоге, надеюсь, стороны смогут прийти к согласию», - заявил Бакрадзе.
- Сегодня в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан состоялась первая после выборов неформальная встреча лидеров правящей партии и оппозиции с участием послов США, Евросоюза и стран, входящих в ЕС. Дипломаты призывают стороны к диалогу и высказывают готовность стать посредниками в этом процессе.
- От оппозиции в переговорах приняли участие представители всех оппозиционных партий, преодолевших 1-процентный барьер на парламентских выборах – Григол Вашадзе («Единое национальное движение»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Бадри Джапаридзе («Лело»), Зураб Джапаридзе («Гирчи»), Ирма Инашвили («Альянс патриотов»), Алеко Элисашвили («Граждане») и Шалва Нателашвили («Лейбористская партия»).
- Правящую партию «Грузинская мечта» на встрече представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе, который позитивно оценил состоявшуюся сегодня неформальную встречу с лидерами оппозиции. Талаквадзе отмечает, что начало диалога служит, в том числе, сближению позиций.
- Политический кризис возник в Грузии после выборов в парламент 31 октября - оппозиция отказывается признавать официальные результаты голосования и грозится бойкотировать работу парламента десятого созыва.
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