Новости
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 41 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1472, в общем составив 115 855. По состоянию на 11:00 14 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1989 и сейчас составляет 74 105.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 41 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1738.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 448 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (8 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 39 564, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 460 606 (3697 за сутки).
Другие новости дня
Мамука Хазарадзе: Категорически отмежевываюсь от призывов к блокированию
Лидер партии «Лело за Грузию» Мамука Хазарадзе завил, что категорически отвергает любые призывы к блокированию.
Политик прокомментировал заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который отметил: «Нужно лишить их сил, заставить их устать, везде создать проблемы, т.н. государственные органы, которые совершают незаконные акты, должны быть заблокированы».
«Я категорически отмежевываюсь от любых призывов к блокированию, от кого бы они не исходили. Мы, «Лело», всегда за, чтобы будь то акция или протест, укладывались в рамки законности. Поэтому любой другой призыв для нас неприемлем», - сказал Мамука Хазарадзе.
На вопрос, нужен ли Михаил Саакашвили оппозиции, Хазарадзе сказал: «Думаю, что Саакашвили и Бидзина Иванишвили являются сегодня главной проблемой этой страны».
В Южной Осетии за сутки выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19
В ПЦР-лаборатории Югоосетпотребнадзора за последние сутки проведено 150 исследований, из них выявлено 30 положительных результатов COVID-19, сообщила информагентству «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«За минувшие сутки выявлено 30 заболевших коронавирусом. С учета медиков сняты 14 человек, всего с середины сентября от коронавируса выздоровело 288 пациентов», - сказала Кочиева. Под медицинским наблюдением, по словам Кочиевой, находятся 1259 человек.
За весь период пандемии проведено 9544 исследования на Covid-19, общее количество заболевших с середины сентября достигло 1547 человек. Всего за время пандемии в Южной Осетии скончались 27 человек.
- В Южной Осетии введен масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции в Южной Осетии накануне было принято решение продлить ограничительные мероприятия до 15 декабря.
23 смерти за сутки, тысяча новых заболевших. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1003.
По данным оперштаба, в Дагестане и Ставропольском крае умерли по семь больных COVID-19, в Краснодарском крае - пять, в Кабардино-Балкарии и Ингушетии по два.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3304 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 212 человек:
- Ставропольский край + 212 (24164 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 156 (19390)
- Калмыкия + 87 (10380)
- Дагестан + 104 (17326)
- Карачаево-Черкесия + 89 (10824)
- Кабардино-Балкария + 85 (11275 )
- Северная Осетия + 70 (8175)
- Ингушетия + 73 (8257)
- Адыгея + 74 (6753)
- Чечня + 53 (3084)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 119 628 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 14 ноября, выявлено 1 903 253 человека с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
- С 13 ноября из-за коронавирусной пандемии, московские и петербургские вузы переведены на дистанционное обучение. Минобрнауки рекомендовал региональным вузам также перейти на дистанционное обучение.
- Среди испытуемых вакцин от коронавируса самым эффективным пока считается немецкий препарат BNT162b2.
Генсек ООН подтвердил поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Как сообщает МИД Армении, министр Мнацаканян и генсек ООН обсудили развития, последовавшие после совместного заявления премьер-министра Армении, президентов Азербайджана и России 10 ноября о прекращении огня и размещении российских миротворцев в Карабахе.
Мнацаканян подчеркнул необходимость проведения дискуссий по всем вопросам, касающимся нагорно-карабахского мирного процесса, исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи генсек ООН подтвердил поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Глава МИД Армении всесторонне представил гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате турецко-азербайджанской агрессии, и шаги, предпринятые властями Карабаха и Армении для его разрешения. Собеседники также отметили участие соответствующих органов ООН в преодолении последствий гуманитарного кризиса в Карабахе.
Министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость защиты и восстановления прав перемещенных карабахских армян и важную роль ООН в этом процессе в рамках возложенного на нее международного мандата.
«Стороны подчеркнули необходимость сохранения армянского исторического и культурного наследия, находящегося под угрозой в Карабахе из-за азербайджанской оккупации», - говорится в сообщении МИД Армении.
Израильские спецслужбы убили второго человека в «Аль-Каиде» по запросу США
Израильские спецслужбы в августе убили по запросу США высокопоставленного члена террористической организации «Аль-Каида» Абдуллу Ахмеда Абдуллу. Американские спецслужбы считали его вторым человеком в «Аль-Каиде», отвечающим за оперативное планирование в организации. О спецоперации сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.
57-летний Абдулла, известный также как Абу Мухамма аль-Масри, подозревался американскими спецслужбами в организации терактов у посольств США в 1998 году. Тогда мощные бомбы были взорваны перед посольствами США в Найроби в Кении и в Дар-эс-Саламе в Танзании. В результате погибли 224 человека, включая 12 американцев, более 4,5 тысячи получили ранения.
По данным газеты, аль-Масри был убит в годовщину терактов вместе со своей дочерью, вдовой сына бывшего лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена. Они были застрелены двумя мотоциклистами, скрывшимися с места покушения. Ахмед Абдулла считался преемником главы «Аль-Каиды» Аймана Аз-Завахири. Анонимный телеграм-канал Directorate 4, отслеживающий сообщения радикальных исламистов, отмечает, что сам Аз-Завахири тоже мог умереть в начале осени.
Американские или израильские власти сообщение газеты пока не комментируют.
Шалва Нателашвили: Ощутимых результатов сегодня добиться не удалось
«Сегодня никаких ощутимых результатов достигнуто не было», - заявил журналистам лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили после второй встречи «Грузинской мечты» с представителями оппозиции в резиденции посла США.
«Продолжается серия диалогов при посредничестве посла США и главы делегации ЕС. Ощутимых результатов сегодня добиться не удалось. Надеюсь, что диалог будет продолжен, но главное, что чтобы народ продолжил уличное сопротивление, и поверьте мне, результат настанет. Оба эти процесса - переговоры и народное сопротивление - должны идти параллельно, и тогда будут ощутимые результаты», - сказал Шалва Нателашвили.
Как заявил журналистам по окончании встречи председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, стороны максимально стараются сблизить позиции, чтобы демократия и политическая система страны продолжали стабильно функционировать.
«Переговоры продолжаются. Как вы знаете, проведены парламентские выборы. Мы приветствуем формат диалога и максимально стараемся сблизить позиции, чтобы демократия и политическая система нашей страны продолжали стабильно функционировать. Повторяю, мы ожидаем, что диалог между политическими партиями не будет исчерпан этим форматом, мы готовы продолжить этот диалог в парламенте Грузии десятого созыва.
Думаю, что в интересы нашего общества и страны входит политическая стабильность, нахождение возможностей для большего сотрудничества между политическими партиями, и проведенные нами демократические реформы и парламентские выборы действительно дают каждому возможность для этого, и давайте, воспользуемся этой возможностью», - сказал Арчил Талаквадзе.
Лидеры оппозиции ожидали, что «Грузинская мечта» озвучит собственную позицию. По словам лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили, так и произошло, и спикер парламента Арчил Талаквадзе выступил с определенным предложением. Эту инициативу Элисашвили назвал неприемлемой, отметив, что в оппозиционном лагере ожидали «более компромиссного и адекватного шага». Кандидат в депутаты уверен, что на таких условиях ни одна оппозиционная партия не согласится войти в парламент и участвовать во втором туре выборов.
- В резиденции посла США в Тбилиси сегодня прошел второй раунд переговоров между членами девяти партий, прошедших в парламент Грузии по итогам выборов 31 октября. При посредничестве западных дипломатов политики пытаются найти выход из кризиса, возникшего из-за непризнания итогов голосования оппозицией. На фоне их протеста, правящая «Грузинская мечта» может оказаться единственной партией, которая будет представлена в парламенте десятого созыва.
- До начала встречи лидеры оппозиции отмечали, что фоном для второго раунда стало вчерашнее решение ЦИК Грузии. Ни одна жалоба оппозиции по итоговым протоколам голосования 31 октября не была удовлетворена. Избирательная администрация прекратила процесс рассмотрения и исправления допущенных нарушений, назначив вторые туры голосования в одномандатных округах на 21 ноября.
- Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» — 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах.
- Оппозиция не признает легитимность выборов 31 октября, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов.
Обнаружен мертвым один из активистов акций протеста в Ереване
Прошлой ночью в Ереване под одним из мостов было найдено тело молодого активиста, передает сегодня, 14 ноября, агентство Trend со ссылкой на армянские СМИ.
В пресс-службе полиции сообщили, вчера в 22:25 в отдел полиции поступило сообщение о том, что молодой человек бросился с Киевского моста, передает Panorama.am.
«Выехавшая на место оперативная следственная группа выяснила, что в тот же день в 22:20 Гарник Петросян (1993 г.р.) совершил самоубийство, бросившись с моста. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется предварительное следствие», – сообщили из полиции.
- 10 ноября протестующие, недовольные подписанием соглашения с Азербайджаном и Россией, ворвались в здание дома правительства.
- Еще до публикации заявления о прекращении войны в Карабахе, армянская оппозиция потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Госдепартамент США опубликовал подробности предстоящего визита Майка Помпео в Грузию
В Госдепартаменте прошел брифинг в связи с запланированными визитами госсекретаря США Майка Помпео, на котором говорилось, в том числе о предстоящем визите в Грузию.
«Из Стамбула мы отправимся в Тбилиси, где встретимся с представителями правительства, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. У Помпео также будет возможность встретиться с Его Святейшеством и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом Илией II.
Мы, конечно же, по-прежнему привержены оказанию помощи Грузии в углублении евроатлантических связей, демократических процессов и укреплению институтов.
Насколько мне известно, второй тур парламентских выборов за приблизительно 16 парламентских мандатов состоится 21 ноября. Конечно, мы сказали, что свободный и справедливый избирательный процесс критически важен для демократии в Грузии, и что грузинский народ активно участвует в этом процессе.
Мы, конечно, воспользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Еще раз однозначно подчеркиваю, что мы осуждаем российское вторжение в Грузию в 2008 году в регионы Грузии - Абхазию и Южную Осетию, которые до сих пор оккупированы Россией.
И, наконец, госсекретарь встретится с представителями активного гражданского общества Грузии, чтобы услышать их мнение о верховенстве закона, независимости судебной власти и судебной системы как обязательной части признания демократического процесса в Грузии, уважения прав человека и экономических прав», - заявили в Госдепартаменте США.
Госсекретарь США Майк Помпео прибудет Грузию 17 ноября с двухдневным визитом.
Россия возобновит авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
Правительство России распорядилось возобновить авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает «Интерфакс».
Регулярные рейсы будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва - Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва-Виктория с периодичностью два раза в неделю. Кроме того, решено увеличить число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы.
Регулярное авиасообщение России с другими странами было закрыто весной. С конца лета рейсы возобновлены или запущены в Минск, Великобританию, Египет, Турцию, Танзанию, Казахстан, Кипр, Киргизию, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ, Сербию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и Японию.
В резиденции посла США состоится вторая встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции
Сегодня, 13 ноября, в резиденции посла США в Грузии состоится вторая встреча представителей «Грузинской мечты» и грузинской оппозиции, сообщает Общественный вещатель. Политики уже собираются в офисе Келли Дегнан. В переговорах вместе с послом США примет участие посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
12 ноября, при посредничестве дипломатов, прошел первый раунд политических консультаций, на котором обсуждалась ситуация в Грузии после парламентских выборов.
По заявлению представителя партии «Лело» Бадри Джапаридзе, на сегодняшней встрече в резиденции посла США оппозиция готовится выслушать позицию «Грузинской мечты».
«Я не могу вам ничего сказать заранее, надо встретиться и выслушать. Мы встречаемся для того, чтобы услышать позицию «Грузинской мечты», больше ничего не могу вам сказать. Сегодняшняя встреча является продолжением предыдущей», - сказал Бадри Джапаридзе журналистам перед встречей.
«Наши требования остаются неизменными, мы требуем новые выборы», - заявила журналистам лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили перед началом встречи между грузинской правящей партией и оппозицией в резиденции посла США. Как подчеркнула Инашвили, оппозиция не согласится на пересчет голосов.
«Наши требования неизменны, мы требуем новые выборы, потому что выборы 31 октября 2020 года в Грузии были позорно и тотально сфальсифицированы. Мы не согласимся на пересчет, потому что все это время избирательные урны находились в руках одной партии - «Грузинская мечта». Уже осуществлено множество манипуляций, и подсчитывать нет смысла», - сказала Ирма Инашвили.
- Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии, по итогам заседания не удовлетворила ни одну жалобу оппозиции и авторитетной НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» по итоговым протоколам голосования на выборах парламента 31 октября. Таким образом, избирательная администрация прекратила процесс рассмотрения и исправления нарушений, допущенных на выборах 31 октября.
- Оппозиция указывает, что это произошло гораздо раньше крайнего срока подведения итогов голосования, который истекает 19 ноября. Теперь политики и НПО могут попытаться оспорить результаты выборов через суд, подав иски по решениям, принятым ЦИК на итоговом заседании.
Сегодня утром скончался актер и режиссер Армен Джигарханян
Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян умер сегодня утром, 14 ноября, на 86-м году жизни. Об этом сообщил Московский драматический театр, который он возглавлял.
Джигарханян был одним из самых узнаваемых советских и российских артистов. Он снялся более чем в 250 фильмах, среди которых - «Здравствуй, это я!», «Место встречи изменить нельзя», «Ширли-мырли», «Новые приключения неуловимых», «Тегеран-43» и «Город зеро».
Актер родился в Ереване, не сумел поступить в ГИТИС, учился в Ереванском художественно-театральном институте. Служил в Ереванском русском драматическом театре, Ленкоме, куда его пригласил Анатолий Эфрос, московском театра Маяковского, где играл у Андрея Гончарова, играл в театре Олега Табакова. В 1996 создал свой театр.
Джигарханян неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.
В Грузии зарегистрировано 3 504 новых случая заражения коронавирусом
В Грузии за сутки зафиксировано 3 504 новых случая инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
Сегодняшний суточный прирост на 31 больше, чем вчерашний рекордный показатель в 3 473 случая. Число заболевших, установленных за 24 часа, впервые превысило три тысячи 12 ноября.
За последние сутки выздоровели 3 163 пациента. Общее число выздоровевших составляет 58 674.
Скончались еще 33 пациента: десять человек скончались в клиниках Тбилиси, еще десять – в Имеретии, семь – в Аджарии, один – в Квемо Картли, два – в Шида Картли, один – в Кахетии, один – в Мцхета-Мтианети, один – в Самцхе-Джавахети. Всего в Грузии умерли 669 человек с диагнозом COVID-19.
С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 76 658 случаев инфицирования. К настоящему времени в стационарах под наблюдением остаются 4 780 человек, а 2 879 – в ковид-гостиницах.
ЦИК Грузии отклонил все жалобы оппозиции по итоговым протоколам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии не удовлетворила ни одну жалобу оппозиции и авторитетной НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» по итоговым протоколам голосования на выборах парламента 31 октября. Об этом было объявлено 12 ноября, по завершении итогового заседания ЦИК.
Заседание, которое длилось более трех часов, проходило на фоне шумной акции протеста. У здания избирательной администрации собрались активисты нескольких оппозиционных партий и молодежных движений. Они стучали в металлические щиты, выставленные по периметру после выборов.
С самого начала протестующие были настроены скептически. Они заявляли, что на заседании председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания официально зарегистрирует результаты выборов, «украденных олигархом» - лидером партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.
Похожие настроения были и у лидеров оппозиции. Политический секретарь Республиканской партии, кандидат в депутаты парламента от блока «ЕНД – Сила в единстве» Тамар Кордзая назвала итоговое заседание фарсом. По ее словам, ЦИК считает формальностью рассмотрение требований оппозиции.
Тон на заседании задали представители партии «Европейская Грузия», которая пыталась признать недействительными результаты выборов во всех 30-ти округах по Грузии. Депутат парламента Хатуна Гогоришвили вступила в спор с Жвания. Дискуссия завершилась тем, что оппозиционерку выдворили из зала. Председатель ЦИК объявила перерыв, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Даже после этого у оппозиционных партий не получилось наладить конструктивный диалог с избирательной администрацией. Жвания часто прерывала докладчиков, высказывая недовольство политическими заявлениями и отсутствием правовых аргументов. Впоследствии в знак протеста заседание покинули еще несколько оппозиционеров.
Не удовлетворены жалобы АМЮГ и шести избирательных субъектов: партий «Европейская Грузия», «Единая Грузия – Демократическое движение», «Альянс патриотов Грузии», «За справедливость», а также блоков «ЕНД – Сила в единстве» и «Стратегия Агмашенебели». Таким образом, избирательная администрация прекратила процесс рассмотрения и исправления нарушений, допущенных на выборах 31 октября.
Оппозиция указывает, что это произошло гораздо раньше крайнего срока подведения итогов голосования, который истекает 19 ноября. Теперь политики и НПО могут попытаться оспорить результаты выборов через суд, подав иски по решениям, принятым ЦИК на итоговом заседании.
Британский премьер уволил своего старшего советника Каммингса
Британский премьер Борис Джонсон уволил политтехнолога Доминика Каммингса с поста Старшего специального советника премьер-министра.
Каммингс и его союзник Ли Кейн - горячие сторонники выхода Британии из ЕС, обвиняли Джонсона в установлении «мачистской культуры» и провоцировании нескольких «кризисных ситуаций», пишет британская газета «Гардиан». Автор публикации называет создавшееся положение в канцелярии премьер-министра «зияющей дырой».
Один из источников газеты рассказал, что причиной увольнения Каммингса стали его высказывания о Джонсоне. Среди других советников премьера, по сведениям газеты, воцарилось удовлетворение уходом Каммингса. Они посоветовали премьеру немедленно назначить кого-то из членов парламента главой своей канцелярии, чтобы тот помог ликвидировать назногласия между парламентариями. В статье, в частности, говорится, что ряд парламентариев предупредили Джонсона, что его партия может стать «неуправляемой».
Временным главой канцелярии Джонсона может быть назначен сэр Эдвард Листер, советник Бориса Джонсона по стратегическим вопросам, пишет «Гардиан».
Разноголосица в окружении премьера обострилась на фоне мрачной эпидемической обстановки - число жертв коронавируса на этой неделе превысило 50 тысяч. Одновременно, нервная атмосфера царит в Лондоне в связи приближающейся датой завершения переговоров по торговым вопросам с ЕС и фактическим выходом из ЕС.
Официальная церемония выхода Великобритании из ЕС состоялась в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. По соглашению с ЕС 31 января 2020 года Великобритания потеряла представительство и право голоса в органах власти ЕС, но при этом она осталась частью единого экономического пространства вплоть до конца 2020 года. В течение 11 месяцев Великобритания и ЕС должны договориться о новых условиях торговли и сотрудничества.
В середине октября премьер-министр Великобритании в телеобращении призвал британцев готовиться к выходу из Евросоюза с 1 января 2021 года без торгового соглашения. Вместе с тем Джонсон выразил надежду на скорое продолжение переговоров с ЕС о Брекзите.
По словам британского премьера, если соглашение так и не будет подписано, то Лондон будет работать с ЕС как Австралия – по принципам свободной торговли.
- Канцлер Германии Ангела Меркель после заявления Джонсона сказала, что Евросоюз готов к продолжению переговоров с Великобританией, но «не любой ценой».
- По словам президента Франции Эммануэля Макрона, единственная сфера, где Соединенное Королевство может одержать победу без сделки, – это рыболовство. Вопросы рыбной ловли необходимо решить, если Великобритания хочет достичь торгового соглашения, подчеркнул Макрон.
В Италии задержан выходец из Чечни, подозреваемый в теракте в Вене
В Италии недалеко от Милана полицией задержан выходец из Чечни, 35-летний Турко Арсимеков, которого подозревают в причастности к теракту в Вене. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
По информации издание, Арсимеков поставлял фальшивые документы участникам группы, участник которой совершил нападение 2 ноября в Вене. Сообщается, что после антитеррористической операции в Австрии итальянские следователи получили оттуда информацию о том, что Арсимеков - один из контактов экстремистской ячейки. Он якобы получал постоянное финансирование от террористической группы.
Выходца из Чечне подозревают не только в подделке документов, но и в участии в террористической деятельности. Арсимеков - уроженец Грозного, гражданин России. В Италии он просил убежище, но получил отказ, который он пытался оспорить в иммиграционном управлении города Варезе.
- Нападение в Вене произошло вечером 2 ноября. Вооруженный мужчина в течение нескольких минут стрелял в мирных жителей и полицейских в центре австрийской столицы. Погибли 4 человека, еще 23 были ранены. Сам нападавший был застрелен полицией. Власти квалифицируют произошедшее как теракт.
- Нападавший Фейзулай Куртин имел двойное гражданство Австрии и Северной Македонии, ранее был судим за намерение присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство". Он был участником программы дерадикализации.
- Вскоре после случившегося власти Австрии решили закрыть в Вене две мечети, которые посещал Куртин. По делу о причастности к преступлению в Австрии были задержаны как минимум 15 человек, в их числе трое выходцев из Чечни.
Премию за свободу прессы за 2020 год вручат Светлане Прокопьевой
Вручение Международной премии за свободу прессы Комитета защиты журналистов за 2020 год состоится 19 ноября. В этом году лауреатом престижной премии стала региональный корреспондент Радио Свобода из Пскова Светлана Прокопьева.
В июле Западный окружной военный суд признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма. Поводом стала колонка журналистки в СМИ с размышлениями о причинах теракта, устроенного 17-летним студентом, в здании ФСБ по Архангельской области. Инцидент произошел в конце октября 2018 года. Прокопьева в своем материале провела параллели с действиями народовольцев во времена Российской империи. В начале 2019 года против журналистки было возбуждено уголовное дело.
Обвинение требовало приговорить журналистку к шести годам колонии, но суд оштрафовал ее на 500 тысяч рублей. В резолютивной части решения суда говорилось о частичном признании вины Прокопьевой, хотя во время заседания журналистка виновной себя не признавала.
Вместе с российской журналисткой премии удостоены журналисты из Бангладеш, Ирана, Нигерии. Все четверо они были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию в отместку за свои репортажи.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, гала-концерт в этом году проходит онлайн. Видеобиографии журналистов, истории о свободе прессы, презентации и выступления будут транслироваться в интернете и рассылаться по всему миру.
- Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists - CPJ) – международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Комитет образован в 1981 году. Организация собирает информацию о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру. В штаб-квартире организации работают специалисты по Африке, Америке, Азии и Европе.
- Первым почетным председателем комитета был американский тележурналист и телеведущий Уолтер Кронкайт.
Грузия внесла предоплату за 700 тысяч доз вакцин от коронавируса
Грузия рассчитывает получить до 700 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках международного механизма «Ковакс» (COVAX). Об этом сообщил сегодня, 13 ноября, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
COVAX – инициатива по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, которая объединяет более 170 стран. В рамках этого механизма сейчас разрабатывается девять вакцин-кандидатов, а еще девять потенциальных вакцин проходят оценку. Одновременно ведутся переговоры с другими производителями, разработки которых в настоящее время не финансируются COVAX.
По словам Гамкрелидзе, цена партии, на которую претендует Грузия, составляет 17 миллионов долларов. Из них COVAX перечислили уже 4 миллиона долларов.
«С этой платформой мы сотрудничаем уже два десятка лет. Какую вакцину закупит эта платформа, мы пока не знаем. Решение будет принято в зависимости от того, какая будет утверждена вакцина: немецкая, британская или американская», - заявил Гамкрелидзе. Он уточнил, что предварительно препарат должен быть одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также Всемирной организацией здравоохранения.
Ожидается, что в первую очередь вакцину получат граждане Грузии, входящие в группу риска - пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания.
Согласно информации ВОЗ, предварительные заявки на участие в работе механизма COVAX представили 80 стран, планирующих обеспечивать себя вакцинами на условиях самофинансирования. Еще 92 страны с низким или средним уровнем дохода имеют право на получение поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Абхазии выявлено 73 новых случаев COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 296 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 73 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, 87 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 31 – средней степени тяжести. Выписаны 7 человек.
12 ноября в гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1927 года рождения, поступивший в медучреждение 5 ноября с дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной правосторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в тот же день в Гудаутском госпитале скончался еще один пациент - 1938 года рождения, поступивший на лечение 9 ноября. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 12 ноября пациент скончался. У него были сопутствующие тяжелые заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, у четверых состояние здоровья оценивается как тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 34 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5024 человека. 60 летальных случаев. Выздоровели 3452 человека.
По всей Беларуси проходят акции памяти убитого Романа Бондаренко
Во многих городах Беларуси в пятницу проходят акции памяти Романа Бондаренко, умершего накануне после жестокого избиения в Минске.
В соцсетях распространялись призывы организовывать "цепи солидарности" и другие уличные акции в полдень по местному времени. Люди выстроились в цепочки – с национальными бело-красно-белыми флагами и плакатами со словами "Я выхожу" (последние слова Бондаренко перед конфликтом с неизвестными в масках) – в разных городах Беларуси, а в Минске – сразу в нескольких районах.
В ряде мест – например, в Могилёве – людям пытались помешать сотрудники правоохранительных органов.
На так называемой "площади Перемен" на улице Червякова в Минске, где произошло нападение на Бондаренко, прошла минута молчания. Там собрались сотни людей.
Больше фото и видео – в материале Белорусской службы Радио Свобода.
Стихийный мемориал на минской "площади Перемен" возник уже накануне вечером, где после известия о смерти Бондаренко собрались люди. Они принесли цветы, свечи. Некоторые из них скандировали: "Не забудем, не простим", "Остановите этот фашизм", "Трибунал". Звучали призывы к массовой акции протеста в воскресенье.
Tut.By приводит некоторые подробности произошедшего с Бондаренко со ссылкой на очевидцев. По их словам, в среду вечером к ним во двор приехали люди в гражданской форме и масках, чтобы снимать бело-красно-белые ленты. Это символ нынешних протестов против Александра Лукашенко. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. В какой-то момент он что-то сказал одному из неизвестных в маске. Тот в ответ спросил: "Ты чего борзый такой?" Позднее он со всей силы отбросил Романа к горке на площадке. Тот сильно ударился головой. Как говорят соседи, Бондаренко "профессионально задержали" и увезли на микроавтобусе.
По сведениям Tut.By, Роман Бондаренко поступил в реанимационное отделение в ночь на четверг с большим отёком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами, ушибами, ссадинами. Его привезли из Центрального РУВД Минска с формулировкой "травмы получил во время драки". Спасти пациента не удалось. В 8 вечера в четверг семья сообщила, что Роман умер. Это видео записала его сестра:
По версии правоохранительных органов, о которой пишет Белорусская служба Радио Свобода, в милицию в среду вечером поступило сообщение, что неизвестные подрались во дворе дома на улице Червякова. Уезжая, милиция обнаружила 31-летнего гражданина с травмами, и в дальнейшем была вызвана скорая помощь. Следственный комитет в пятницу заявил, что Бондаренко был пьян. Это противоречит медицинским документам, из которых следует, что алкоголя в его крови не было.
Роману Бондаренко был 31 год. Он закончил Академию искусств, работал директором одного из магазинов торговой сети "Остров чистоты". Ранее служил в спецназе. В акциях протеста против Александра Лукашенко не участвовал.
Ответственность на власти Беларуси за гибель Бондаренко возложил Европейский союз. В заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС говорится, что его смерть стала "возмутительным и постыдным следствием действий властей под руководством Лукашенко, которые не только подвергают своих граждан репрессиям, но и не ценят их жизни".
В заявлении также сказано, что ЕС уже ввёл санкции против 55 белорусских чиновников (включая Лукашенко) и после гибели Бондаренко не исключает, что расширит санкционный список.
По всей Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются массовые протесты против объявленной властями победы Александра Лукашенко. Участников акций, которые называют результаты голосования сфальсифицированными и требуют отставки Лукашенко, жёстко разгоняют сотрудники силовых структур. За время протестов около 20 тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Несколько человек погибли и пропали без вести – в пятницу, в частности, власти заявили о том, что не будут возбуждать уголовное дело о гибели одного из них, Александра Тарайковского. Побывавшие в изоляторах рассказывают о жестоких пытках и издевательствах.
Акция протеста у здания Федерации футбола Грузии переросла в драку
В ходе сегодняшнего противостояния у здания Федерации футбола Грузии пострадал один человек, пишет агентство «Интерпрессньюс».
Протест был связан со вчерашним футбольным матчем Грузия-Северная Македония. Болельщиков на поединок не допустили из-за эпидемиологической ситуации в стране. При этом на трибунах появились мэр Тбилиси Каха Каладзе с сыном, а также исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Активисты принесли к зданию федерации футбола «красные карточки», спущенный футбольный мяч и книгу с повестью Джорджа Оруэлла «Скотный двор» (знаменитая цитата из книги – «Все животные равны, но некоторые животные равнее других»). Они хотели передать «подарки» представителям федерации, после чего на месте завязалась драка.
Генеральный секретарь федерации Давид Муджири считает, что у здания федерации «собрались провокаторы».
- Сборная Грузии по футболу проиграла Северной Македонии финальную встречу Лиги наций УЕФА со счетом 0:1, тем самым упустив шанс впервые попасть на чемпионат Европы.
В Баку издадут книгу с выступлениями Ильхама Алиева за период войны
Книга с выступлениями президента Ильхама Алиева за период войны в Нагорном Карабахе будет издана в Баку. Об этом стало известно на заседании парламента Азербайджана (Милли Меджлис).
Спикер законодательного органа Сахиба Гафарова заявила, что издание книги – инициатива библиотеки Милли Меджлиса.
Сегодня же парламент направил обращение «победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу».
«В результате оккупационной политики, обретшей большой размах после распада Советского Союза, вооруженные силы Армении оккупировали 20% азербайджанских территорий, более одного миллиона соотечественников стали беженцами, против азербайджанского народа были осуществлены резня и акты геноцида, самым кровавым из которых был Ходжалинский геноцид. Сопротивление данной политике оккупации, этнической чистки и геноцида против азербайджанского народа началось после прихода к руководству Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева. Азербайджан всегда был привержен мирному процессу, с пониманием относился ко всем предложениям. К сожалению, в результате неконструктивной политики Армении эти предложения никаких результатов не принесли», – сказано в обращении.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- В документе речь идёт о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
Число жертв COVID-19 в Южной Осетии достигло 27 человек
В Южной Осетии за сутки проведено 206 исследований на COVID-19, из них выявлено 57 положительных результатов, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По информации югоосетинских властей, число жертв COVID-19 достигло 27 человек. Ранее сообщалось о смерти 21 пациента. Общее количество заболевших с середины сентября – 1517 человек.
«С учета медиков снят 21 человек, всего с середины сентября от коронавируса выздоровели 274 пациента», – сказала Кочиева.
Сегодня стало известно, что ранее введенный карантин в школах и других учреждениях продлят до 15 декабря. Югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что ситуация с вирусом «пока остается серьезной».
В Кутаиси 102-летняя женщина победила коронавирус
102-летняя женщина выздоровела от коронавируса в Кутаиси. Она – постоялец дома престарелых.
Медицинский директор кутаисской инфекционной клиники Нодар Маглаперидзе заявил, что женщину лечили в течение двух недель. Сейчас она чувствует себя хорошо. Пациентку выпишут из больницы завтра.
За последние сутки в Грузии выявлено 3473 новых случая инфицирования. Это – максимум за все время пандемии. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 73 154.
Число активных случаев коронавируса – 16 981, из них 4957 пациентов лечатся в клиниках, 3413 – в COVID-гостиницах, 8611– на дому. За 24 часа выздоровели 3342 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 55511.
В Томске задержан мэр. На выборах в гордуму там победили представители Навального
Мэр Томска Иван Кляйн был задержан в пятницу утром прямо во время совещания. Его вывели из здания мэрии в наручниках, подтвердили редакции Сибирь.Реалии в канцелярии администрации города, отказавшись уточнить, прошли ли в мэрии обыски. В Telegram-канале "Милый Томск имени Козловской" опубликовали фотографию с изображением Ивана Кляйна, за спиной которого стоят два сотрудника ФСБ в масках.
61-летний Кляйн возглавляет администрацию Томска с 2013 года. До своего избрания мэром он руководил "Томским пивом", являющимся одним из крупнейших региональных пивоваренных предприятий.
Следственный комитет сообщил, что на Кляйна заведено дело о превышении полномочий. Он подозревается в том, что попросил своего подчинённого записать участок "Томского пива" в санитарно-защитную зону, чтобы другой предприниматель не смог построить рядом дома.
В сентябре на выборах в городскую думу Томска большинство потеряла партия "Единая Россия", получившая лишь 11 мандатов из 37. В прежнем созыве у партийной фракции было 30 депутатов. Впервые в состав депутатов попали представители штаба Алексея Навального.
- Ранее уже были осуждены два предыдущих мэра Томска – Александр Макаров и Николай Николайчук. Макарова арестовали в октябре 2006 года, спустя 4 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статьям о злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и получении взятки. В июне 2016 года он досрочно вышел на свободу. Николайчука в 2015 году приговорили к 4 годам условно по статье о халатности.
- В июле 2020 года заместитель мэра Томска по вопросам безопасности и общим вопросам Евгений Суриков был задержан по обвинению в получении взятки.
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