Результаты выборов в Верховный совет Аджарии подвели на фоне протестов

Верховная избирательная комиссия (ВИК) Аджарии подвела итоги выборов в Верховный совет (ВС) автономии. Об этом говорится в сообщении на сайте ВИК.

Выборы в высший законодательный орган автономной республики проходили 31 октября, параллельно выборам в парламент Грузии. За 21 место в ВС боролись 22 избирательных субъекта. 18 депутатов выбирали по пропорциональной системе, а трех – по мажоритарной. Проходной барьер в 5% преодолели только «Грузинская мечта» и блок «ЕНД – Сила в единстве». По пропорциональной системе правящая партия получила 45,86% голосов избирателей, а ЕНД - 33,96%.

Таким образом, коалиция, образовавшая вокруг бывшей партии власти, получает семь мандатов в ВС Аджарии, а «ГМ» – 11. Во всех трех мажоритарных округах ВИК назначил вторые туры, поскольку 31 октября ни один кандидат там не набрал 50% голосов.

Сегодняшнее итоговое заседание ВИК (офис в Батуми) проходило на фоне шума. Члены ЕНД подтвердили, что они не намерены участвовать во втором туре голосования 21 ноября. Оппозиция заявляет о фальсификации итогов выборов и считает результаты выборов 31 октября нелегитимными.

Необходимо отметить, что на 21 ноября ЦИК Грузии назначил вторые туры парламентских выборов в двух одномандатных округах по Аджарии – это Батуми и Хуло-Шуахеви-Кеда-Хелвачаури. Представленные там кандидаты ЕНД – Леван Варшаломидзе и Миша Болквадзе – также бойкотируют голосование.

Как и в Тбилиси, уже две недели в Батуми продолжаются протестные акции с требованием проведения новых парламентских выборов. У дома правительства Аджарии 8 октября были установлены палатки.