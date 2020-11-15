20 пациентов за сутки выписаны из «красной зоны» югоосетинского РММЦ

Из «красной зоны» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии по данным на утро 15 ноября выписаны 20 пациентов. Об этом информагентству «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.

По словам врача, в корпусах РММЦ проходят лечение 173 пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. «В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день 36 пациентов, в здании детской больницы – 137. За прошедшие сутки поступили 9 человек, выписаны из больницы на амбулаторное долечивание 20. За пределы республики в лечебное учреждение на дальнейшее лечение эвакуирован один пациент. В отделении реанимации находятся одиннадцать пациентов, двое из них крайне тяжелые», - сообщила врач.

За прошедшие сутки, отметила Джиоева, зафиксирован один случай с летальным исходом. «Женщина 85 лет была госпитализирована в РММЦ четыре дня назад. Пациентка находилась на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Признаки дыхательной недостаточности, угнетения сознания, почечной недостаточности нарастали. Цифры сатурации были низкие. На КТ было выявлено поражение легочной ткани более 50%», - рассказала собеседница агентства.

По словам Джиоевой, приемно-сортировочное отделение РММЦ накануне приняло 58 пациентов, из них 6 человек были госпитализированы. «Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили 7 пациентов. Шесть человек госпитализированы, из них четверо направлены в военный госпиталь», - отметила главный инфекционист.

Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели 8 пациентов на дому.

Главный инфекционист республики обратилась к населению с просьбой соблюдать все профилактические меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.