Вывод американских войск из Афганистана и с Ближнего Востока может быть ускорен

Жители Цхалтубского муниципалитета (регион Имеретия) и представители НПО уже более трех недель протестуют против строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони. Об этом сообщает агентство RegInfo.

Накануне собравшихся в селе Жонети разогнала полиция. Произошло это после того, как демонстранты перекрыли дорогу, ведущую к зоне строительства. Несколько десятков человек связали руки цепями, требуя встречи с представителями центральных властей.

«Мы проводим акцию уже 21 день. В Намахвани мы и днем, и ночью – в палатках на обочине дороги. Все это время мы просили, чтобы приехал представитель властей. Они прислали полицию, которая нас разогнала», - сказал журналистам один из организаторов акции Варлам Голетиани.

По его словам, сотрудники полиции действовали очень грубо. Они пытались отвести демонстрантов с дороги, толкая их на обочину. Поскольку протестующие были связаны, многие падали на землю. Нескольким стало плохо. Голетиани сообщил, что они будут продолжать протест. В палатках в Намахвани остаются до 20 человек.

Накануне вечером протестующие обратились к Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие Второму, попросив о встрече с ним. Участники акции утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов, леса, пашни и кладбище. Местные жители также опасаются, что строительство ГЭС повлияет на климат, что вызовет неурожай и голод.