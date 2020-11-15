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Вывод американских войск из Афганистана и с Ближнего Востока может быть ускорен
Вывод американских войск из Афганистана и с Ближнего Востока может быть ускорен. «Все войны должны быть прекращены», - заявил в обращении к вооруженным силам Кристофер Миллер. На днях он был назначен исполняющим обязанности министра обороны США.
Миллер подчеркнул, что США по-прежнему полны решимости нанести поражение «Аль-Кайде» - террористической группировке, участники которой 11 сентября 2001 года осуществили нападение на США. Жертвами терактов тогда стали около трех тысяч человек. К настоящему времени, по оценке Миллера, США «почти разгромили террористов».
Заявление датировано пятницей, но размещено в начале субботы на сайте Министерства обороны, сообщает «Голос Америки». Глава Пентагона объявил о начале «критически важной фазы», в ходе которой США переходят от лидирующей роли [в оказании военной помощи другим государствам] к исполнению вспомогательных функций.
Другие новости дня
На западе Грузии полицейские разогнали протестующих против строительства ГЭС
Жители Цхалтубского муниципалитета (регион Имеретия) и представители НПО уже более трех недель протестуют против строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони. Об этом сообщает агентство RegInfo.
Накануне собравшихся в селе Жонети разогнала полиция. Произошло это после того, как демонстранты перекрыли дорогу, ведущую к зоне строительства. Несколько десятков человек связали руки цепями, требуя встречи с представителями центральных властей.
«Мы проводим акцию уже 21 день. В Намахвани мы и днем, и ночью – в палатках на обочине дороги. Все это время мы просили, чтобы приехал представитель властей. Они прислали полицию, которая нас разогнала», - сказал журналистам один из организаторов акции Варлам Голетиани.
По его словам, сотрудники полиции действовали очень грубо. Они пытались отвести демонстрантов с дороги, толкая их на обочину. Поскольку протестующие были связаны, многие падали на землю. Нескольким стало плохо. Голетиани сообщил, что они будут продолжать протест. В палатках в Намахвани остаются до 20 человек.
Накануне вечером протестующие обратились к Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие Второму, попросив о встрече с ним. Участники акции утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов, леса, пашни и кладбище. Местные жители также опасаются, что строительство ГЭС повлияет на климат, что вызовет неурожай и голод.
- Проект «Каскад Намахвани ГЭС» на реке Риони объединит две ГЭС - «Намахвани» и «Твиши» с общей установленной мощностью в 433 МВт. Вся вырабатываемая электроэнергия останется в Грузии. Таким образом, Намахвани ГЭС сможет покрыть до 12% потребности Грузии.
14 смертей за сутки. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, новых заболевших – 994.
По данным оперштаба, в Краснодарском крае умерли пятеро больных COVID-19, в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае по три, в Дагестане - два, в Ингушетии - один.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3328 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 215 человек:
- Ставропольский край + 215 (24379 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 158 (19548)
- Дагестан + 98 (17424)
- Карачаево-Черкесия + 87 (10911)
- Кабардино-Балкария + 87 (11362 )
- Калмыкия + 75 (10455)
- Адыгея + 75 (6828)
- Ингушетия + 74 (8331)
- Северная Осетия + 71 (8246)
- Чечня + 54 (3138)
На Северном Кавказе зарегистрировано 120 622 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 15 ноября, выявлено 1 925 825 человек с коронавирусом (Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
- Из-за пандемии коронавируса, в Северной Осетии временно не оказывается плановая медицинская помощь.
- Среди испытуемых вакцин от коронавируса, самым эффективным пока считается немецкий препарат BNT162b2.
20 пациентов за сутки выписаны из «красной зоны» югоосетинского РММЦ
Из «красной зоны» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии по данным на утро 15 ноября выписаны 20 пациентов. Об этом информагентству «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
По словам врача, в корпусах РММЦ проходят лечение 173 пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. «В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день 36 пациентов, в здании детской больницы – 137. За прошедшие сутки поступили 9 человек, выписаны из больницы на амбулаторное долечивание 20. За пределы республики в лечебное учреждение на дальнейшее лечение эвакуирован один пациент. В отделении реанимации находятся одиннадцать пациентов, двое из них крайне тяжелые», - сообщила врач.
За прошедшие сутки, отметила Джиоева, зафиксирован один случай с летальным исходом. «Женщина 85 лет была госпитализирована в РММЦ четыре дня назад. Пациентка находилась на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Признаки дыхательной недостаточности, угнетения сознания, почечной недостаточности нарастали. Цифры сатурации были низкие. На КТ было выявлено поражение легочной ткани более 50%», - рассказала собеседница агентства.
По словам Джиоевой, приемно-сортировочное отделение РММЦ накануне приняло 58 пациентов, из них 6 человек были госпитализированы. «Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили 7 пациентов. Шесть человек госпитализированы, из них четверо направлены в военный госпиталь», - отметила главный инфекционист.
Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели 8 пациентов на дому.
Главный инфекционист республики обратилась к населению с просьбой соблюдать все профилактические меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
В Беларуси начались задержания участников воскресной акции оппозиции
В Минске начались задержания участников воскресной акции оппозиции в память о погибшем 12 ноября минчанине Романе Бондаренко, сообщает ТАСС с места событий. Милиция также препятствуют протестующим подойти к «народному мемориалу», созданному на месте убийства спецназом минчанина Александра Тарайковского в районе станции «Пушкинская».
Оппоненты действующей власти собирались в полдень 15 ноября провести шествие в районе «Пушкинской», а оттуда по улице Орловской пройти до так называемой площади перемен на улице Червякова. Один из дворов на этой улице стал местом сбора оппозиции в Минске.
- 11 ноября в этот двор приехали люди в гражданской одежде и стали снимать с забора бело-красно-белые ленты. Как сообщали очевидцы, между ними и Романом Бондаренко завязалась перепалка, после чего его увезли. В больницу Бондаренко доставили из Центрального РУВД Минска, уточнив, что травмы он «получил во время драки». Вечером 12 ноября Роман Бондаренко.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 25 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1482, в общем составив 117 337. По состоянию на 11:00 15 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 879 и сейчас составляет 74 984.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 25 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1763.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 450 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 40 140, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 464 001 (3395 за сутки).
В Молдавии второй тур президентских выборов: Санду против Додона
Сегодня, 15 ноября, в Республике Молдова проходит второй тур президентских выборов. Соперники - кандидат от Партии действия и справедливости Майя Санду (36% в первом туре) и независимый кандидат, действующий президент Игорь Додон. Его поддерживает Партия социалистов.
Первый тур выборов прошел 1 ноября, итоговая явка составила 42,76%. Наименьшую заинтересованность продемонстрировала молодежь: на участки для голосования пришло лишь 8% избирателей в возрасте до 25 лет.
На территории Республики Молдова открыто более двух тысяч избирательных участков. За рубежом - около полутора сотен участков, больше всего - в Италии (30), России (17), Румынии (13) и США (12).
Как и в первом туре, власти Тирасполя объявили, что сделают исключение для желающих проголосовать: чтобы избежать двухнедельного карантина, жители Левобережья должны выехать на участки с 8.00 и вернуться на территорию региона до 22.00, показав на административной границе штамп об участии в выборах. Об этом сообщает Radio Europa Liberă Moldova.
Из-за пандемии коронавируса в Северной Осетии приостановили плановую медпомощь
В больницах Северной Осетии приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Как рассказали корреспонденту Кавказ.Реалии в пресс-службе республиканского Минздрава, «все силы здравоохранения направлены на пациентов с COVID-19».
Под лечение коронавирусных больных задействован коечный фонд и кадровые ресурс большинства лечебных учреждений.
«Это временная мера, - говорят в Минздраве. - После снижения количества тяжелых больных в стационарах и улучшении эпидемиологической ситуации в республики все учреждения вернутся в прежний режим».
В ведомстве отметили, что экстренную медпомощь продолжают оказывать в полном объеме. В штатном режиме работают только три диспансера: онкологический, эндокринологический и психиатрический. Также решено было оставить без изменений работу трех центров: охраны здоровья семьи и репродукции, офтальмологического и фтизиопульмонологического.
- Всего в Северной Осетии COVID-19 подтвержден у 8246 человек, из них 7392 выздоровели, 73 человека умерли. Сейчас болеет 781 человек.
- Несмотря на неблагополучную эпидобстановку, в республике не введен карантинный режим, а школьники выходят на учебу с 16 ноября.
В Грузии зафиксировано 3 020 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии зафиксировали 3 020 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава операционного штаба при Координационном межведомственном совете Александр Ходжеванишвили.
Больше всего заболевших в Тбилиси – 1 354. На столицу приходится почти 45% новых случаев заражения. По регионам факты распределены следующим образом:
- Тбилиси – 1 354;
- Аджария – 410;
- Имерети – 398;
- Самегрело-Земо Сванети - 248;
- Квемо Картли - 198;
- Шида Картли - 153;
- Кахетия – 126;
- Гурия – 60;
- Мцхета-Мтианети - 41;
- Самцхе-Джавахети - 26;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 6.
За последние 24 часа скончались еще 34 пациента: Тбилиси – 18, в Аджарии – 8, в Имерети – 6, в Квемо Картли – 1, в Кахетии – 1. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 703.
Выздоровели в общей сложности 62 061 человека, из них 3 387 пациентов – за минувшие сутки.
В настоящее время в стране 16 888 активных случаев COVID-19. Из них 5 592 пациента (более 33%) проходят лечение в больницах, 8 016 (до 48%) – на дому, а 3 280 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 735. К аппаратам ИВЛ подключены 334 человека, что на шесть меньше в сравнении с данными субботы. В режиме карантина находятся 2 326 граждан, а 47 548 – в режиме самоизоляции.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 79 678 случаев инфицирования, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Цулукиани назвала слухами информацию о своем возможном премьерстве
Одна из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», экс-глава Минюста Тея Цулукиани назвала слухами информацию о ее выдвижении на пост премьер-министра Грузии. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Имеди».
Цулукиани – четвертый номер партийного списка «Грузинской мечты». Ради участия в парламентских выборах, 29 сентября она официально оставила должность министра юстиции, которую занимала почти восемь лет.
Во время предвыборной кампании «Грузинская мечта» назвала своим кандидатом в премьеры Георгий Гахария – нынешнего главу правительства. На этой неделе в СМИ стали появляться сообщения о том, что правящая партия рассматривает других кандидатов. Наряду с Цулукиани назывался экс-спикер парламента, исполнительный секретарь ГМ Ираклий Кобахидзе.
Согласно распространившейся информации, вместе с возможным премьерством, в правящей партии обсуждается назначение Цулукиани вице-спикером в парламенте десятого созыва.
«Это слухи. Слухи и точка, как сказал бы нынешний и будущий премьер-министр Гахария… Конечно же, как до сих пор я была рядовым членом «Грузинской мечты» и ее команды, с которой пришла к власти 1 октября [2012 года], с тем же я и остаюсь в парламенте», - заявила Цулукиани.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых, согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. Это позволяет партии самостоятельно сформировать правительство. Кандидата в премьер-министры и правительство вместе с правительственной программой должны представить не позднее чем на девятый день после первого заседания парламента десятого созыва. Законодательный орган должен собраться не позднее 20 декабря.
- Согласно процедурам, спустя две недели после первого заседания парламента партия, получившая наилучший результат на выборах, выносит на заседание вопрос о выражении доверия своему кандидату в премьер-министры Грузии и его кабинету. Для выражения доверия необходимо 76 голосов. Если кандидат не получит достаточного количества голосов, назначаются повторные парламентские выборы.
- 21 ноября в Грузии состоится второй тур парламентских выборов для определения победителей в 17 одномандатных округах, где ни один кандидат не получил более 50% голосов. В остальных 13 округах победу одержали мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты». Кандидаты от оппозиции отказались участвовать во втором туре. Весь оппозиционный спектр требует назначения новых парламентских выборов, заявляя, что итоги голосования 31 октября были сфальсифицированы. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент, отказываются от своих мандатов.
В США прошли марши сторонников и оппонентов Дональда Трампа
В Вашингтоне в субботу прошли несколько митингов под разными лозунгами в поддержку президента Дональда Трампа: «Вернем Америке величие», «Женщины за Трампа» и демонстрация «Остановите кражу», организаторы которой поддерживают недоказанные утверждения президента о фальсификации подсчета голосов на прошедших 3 ноября выборах.
Трамп отказался признавать поражение в президентской гонке против демократа Джо Байдена, предполагаемого победителя выборов 3 ноября, пишет «Голос Америки». Президент заявляет о нарушениях, допущенных на выборах в нескольких колеблющихся штатах.
Примерно за два часа до запланированного начала митингов сторонников Трампа, кортеж президента проехал по Пенсильвания-авеню в центре Вашингтона. Дональд Трамп улыбался и махал рукой демонстрантам, которые собрались в центре столицы, чтобы выразить поддержку действующему президенту.
Затем кортеж Трампа направился на принадлежащее ему поле для игры в гольф в соседнем штате Вирджиния.
Митинги поддерживают консервативные СМИ и белые националисты.
В тот же день антифашистские и антирасистские группы объявили о проведении контрдемонстраций в Вашингтоне.
В Абхазии выявлен 41 новый случай COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 248 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 41 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 человека, 81 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести. Выписаны 12 человек.
13 ноября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1943 года рождения, поступившая в больницу 21 октября с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Женщина получала всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончалась от сердечно-сосудистой недостаточности.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Как сообщили в Оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5065 человек. 61 летальный случай. Выздоровели 3466.
Результаты выборов в Верховный совет Аджарии подвели на фоне протестов
Верховная избирательная комиссия (ВИК) Аджарии подвела итоги выборов в Верховный совет (ВС) автономии. Об этом говорится в сообщении на сайте ВИК.
Выборы в высший законодательный орган автономной республики проходили 31 октября, параллельно выборам в парламент Грузии. За 21 место в ВС боролись 22 избирательных субъекта. 18 депутатов выбирали по пропорциональной системе, а трех – по мажоритарной. Проходной барьер в 5% преодолели только «Грузинская мечта» и блок «ЕНД – Сила в единстве». По пропорциональной системе правящая партия получила 45,86% голосов избирателей, а ЕНД - 33,96%.
Таким образом, коалиция, образовавшая вокруг бывшей партии власти, получает семь мандатов в ВС Аджарии, а «ГМ» – 11. Во всех трех мажоритарных округах ВИК назначил вторые туры, поскольку 31 октября ни один кандидат там не набрал 50% голосов.
Сегодняшнее итоговое заседание ВИК (офис в Батуми) проходило на фоне шума. Члены ЕНД подтвердили, что они не намерены участвовать во втором туре голосования 21 ноября. Оппозиция заявляет о фальсификации итогов выборов и считает результаты выборов 31 октября нелегитимными.
Необходимо отметить, что на 21 ноября ЦИК Грузии назначил вторые туры парламентских выборов в двух одномандатных округах по Аджарии – это Батуми и Хуло-Шуахеви-Кеда-Хелвачаури. Представленные там кандидаты ЕНД – Леван Варшаломидзе и Миша Болквадзе – также бойкотируют голосование.
Как и в Тбилиси, уже две недели в Батуми продолжаются протестные акции с требованием проведения новых парламентских выборов. У дома правительства Аджарии 8 октября были установлены палатки.
В карабахском конфликте погибли более 2,3 тысячи армянских солдат
Министерство здравоохранения Армении объявило, что в войне в Карабахе с армянской стороны погибло более 2,3 тысячи военнослужащих. Это почти на одну тысячу больше, чем к настоящему времени признало министерство обороны.
Многотысячное шествие памяти жертв войны прошло сегодня вечером, 14 ноября, в Ереване.
В Нагорном Карабахе начинает патрулирование российская военная полиция, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Миротворцы в Карабахе будут размещаться в двух зонах ответственности – «Юг» и «Север». В первую включены территории в окрестностях Степанакерта, Агдама и Лачина. Во вторую – северные части Тертерского и Агдамского районов, город Мардакерт.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.
Артур Ванецян задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Армении
Лидер партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян задержан по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила адвокат Ванецяна Лусине Саакян.
«Незаконные обыски были проведены в квартире родителей лидера партии «Родина» Артура Ванецяна. В квартире Артура Ванецяна обыск правоохранительным органам произвести не удалось, поскольку они не смогли даже узнать адрес квартиры и получили разрешение на обыск по совершенно другому адресу. После этого, чтобы не уезжать без обыска, они начали обыск в офисе фонда «Родина», на что у них нет разрешения», - написала адвокат на своей странице в Facebook.
По ее словам, Артур Ванецян сегодня был вызван и явился в Следственное управление СНБ, где и был задержан.
Адвокат назвала случившееся политическим преследованием.
Оппозиция анонсировала три масштабных митинга в Тбилиси на ближайший месяц
Грузинская оппозиция, которая не признает легитимность парламентских выборов 31 октября, в ближайший месяц проведет в Тбилиси три масштабные протестные акции. Об этих планах сегодня, 14 ноября, сообщил лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, выступая на митинге у парламента, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По его словам, первая акция будет приурочена к визиту Госсекретаря США Майка Помпео 17-18 ноября. В оппозиции обещают, что их «молчаливый протест» увидит весь мир. «От начала Руставели до конца Чавчавадзе, на всех центральных проспектах мы расклеим стикеры с надписями «сфальсифицировано». Тем самым мы скажем, что не примем эти фальсификации», - заявил Угулава. Одновременно он призвал всех, кто не согласен с результатами голосования, «встать и заявить» о своей позиции. Он предупредил, что граждан не должно настораживать то, что рядом с ним протестовать будет партия, которая им не нравится.
Еще через три дня оппозиция соберет акцию, приуроченную ко второму туру голосования. В следующую субботу, 21 ноября, выборы пройдут в 17 одномандатных округах. Оппозиция планирует выстроить всех своих сторонников в «живую цепь» для того, чтобы показать реальный уровень их поддержки.
Третий митинг будет приурочен к первому заседанию парламента десятого созыва. С большой вероятностью, в нем не будет представлена ни одна партия, кроме правящей «Грузинской мечты».
Согласно законодательству, парламент впервые соберется на 10-й день после объявления окончательных итогов выборов, то есть не позднее 20 декабря. Оппозиция обещает блокировать законодательный орган и не допустить в здание членов «Грузинской мечты». «Им придется перешагнуть по нашим головам для того, чтобы попасть сюда и присвоить Иванишвили то, что грузинский народ ему не давал», - заявил он.
При этом в оппозиции подтверждают, что параллельно протестам они продолжат переговоры с партией власти. «У нас есть очень конкретный план, но в то же время мы готовы с ними разговаривать», - заключил Угулава.
К этому времени протестная акция на проспекте Руставели завершена. Лидеры оппозиции обещали детально проинформировать общественность о своих планах – месте и времени проведения акций – в ближайшие дни.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах. Еще в 17 для определения победителей 21 ноября пройдут вторые туры.
- Оппозиция не признает легитимность выборов, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. Кроме того, оппозиционеры решили бойкотировать второй тур выборов.
- При посредничестве послов США и ЕС оппозиция и «ГМ» начали переговоры для поиска выхода из сложившегося кризиса. Пока что стороны не смогли достигнуть компромисса - оппоненты властей отвергли предложение о пересчете голосов примерно на 1,5 тысячи избирательных участков, а лидеры «Грузинской мечты» заявили, что не будут обсуждать возможность проведения новых выборов. Тем не менее, стороны согласились продолжать диалог для того, чтобы согласовать свои позиции.
В «Грузинской мечте» исключили возможность диалога по вопросу проведения новых выборов
Правящая партия «Грузинская мечта» отказывается рассматривать возможность проведения повторных парламентских выборов или какие-либо подобные вопросы. Об этом сегодня, 14 ноября, на брифинге заявил генеральный секретарь «ГМ», мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В «Грузинской мечте» решили сделать дополнительный комментарий по итогам второго раунда переговоров с оппозицией, который состоялся ранее сегодня в резиденции посла США в Тбилиси. При этом брифинг Каладзе совпал с масштабной протестной акцией оппозиции у парламента Грузии с требованием назначения нового голосования.
«Грузинская мечта» не ставит под сомнение волю грузинского народа, выраженную на свободных выборах, и не обсуждает повторные выборы или подобные вопросы», - заявил Каладзе.
Одновременно он заявил, что оппозиция отказалась от предложения правящей партии, связанного с пересчетом голосов. Как пояснил политик, о таких деталях стороны договорились не говорить публично, однако их оппоненты первыми нарушили это положение. «Для того чтобы информация не была односторонней, мы подтверждаем, что они отказались от обеих форм пересчета голосов: пересчета бюллетеней и просмотра видеозаписей, которые исключают спекуляции по «каруселям»», - сказал он.
В «ГМ» считают, что отказ от их инициативы демонстрирует то, что оппозицию «не интересует выяснение правды». «Они предпочитают торговаться по своим собственным смоделированным, выдуманным фальсификациям выборов. Несмотря на это, мы надеемся, что их радикальная и необоснованная позиция изменится, и диалог завершится конкретным, положительным результатом для страны», - заявил Каладзе.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.
- Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах.
- Оппозиция не признает легитимность выборов 31 октября, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. Кроме того, оппозиционеры решили бойкотировать второй тур выборов.
Нино Бурджанадзе: Мы будет бороться до конца, ни один лидер не продастся
«Ни один лидер не продастся, ни один лидер не сможет продаться, потому что рядом с нами очень твердо стоите вы», - заявила лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе, выступая с речью на акции у парламента Грузии в Тбилиси. Как отметила Бурджанадзе, лишь только новые выборы дадут возможность людям сделать правильный выбор.
«Центральная избирательная комиссия нам сказала, что, мол, вам не нужен суд. Правда, они считают нас рабами, и так будет до тех пор, пока они не увидят нашу силу. Рабам не нужен суд, так видится Жвания (председатель ЦИК), но не нам. По нашему мнению, нам нужны и суд, и справедливость, и свободно избранный парламент. Мы не рабы, и не подчинимся правилам, написанным рабами одного богатого человека. Мы будет бороться до конца», - заявила Бурджанадзе.
По словам другого выступающего, одного из лидеров «Национального движения» Ники Мелия, роль Тамар Жвания является крайне антигосударственной, крайне предательской и ей нельзя прощать. «Хоть на день, на три дня, она обязательно должна попасть в тюрьму», - заявил он.
Также к сторонникам обратился один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе. По его же словам, в Грузии должны быть проведены свободные выборы, на которых каждый голос будет иметь значение.
«Хочу знать, кому я доверяю будущее наших детей, которые будут жить в этой стране. Мне могут не понравиться результаты выборов, однако я должен их уважать, зная, что это свободный выбор. Но я не могу уважать, и не буду уважать, когда вижу, что Тамар Жвания (председатель ЦИК) фальсифицирует выборы прямо у меня перед носом, и это мы не признаем. Обращаюсь ко всем, кто смотрит на нас из дома: эта борьба за каждого из вас и ради того, чтобы Грузия была стабильной страной, ради того, что бы в Грузии раз и навсегда закончилось противостояние, разделение и поедание друг друга. Это борьба ради того, чтобы в Грузии раз и навсегда было покончено с ложью и насилием, и у вас было право выбора. Сегодня Грузия – это страна одного человека, и мы хотим, что Грузия была страной каждого из вас», - заявил Бакрадзе.
- Политический кризис возник в Грузии после выборов в парламент 31 октября - оппозиция отказывается признавать официальные результаты голосования и грозится бойкотировать работу парламента десятого созыва.
Великобритания запретит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года
Великобритания запретит продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года, на пять лет раньше, чем планировалось ранее. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники в правительстве и промышленности и канал Би-би-си без ссылки на источник.
Запрет коснется автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе. Машины с гибридными силовыми установками будут запрещены к продаже на пять лет позже. Ранее планировалось, что запрет на двигатели внутреннего сгорания вступит в силу в 2040 году, потом эта дата была сдвинута на 2035.
По данным Financial Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщит о запрете на следующей неделе. Пресс-служба правительства страны отказалась комментировать эту тему.
- Запрет на продажу новых автомобилей на бензине и дизельном топливе планируют многие европейские страны. С 2025 года его введёт Норвегия. С 2030 года - Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия, Ирландия, Словения. C 2035 года запрет планируется в американском штате Калифорния. С 2040 года - во Франции.
В Тбилиси проходит митинг с требованием проведения новых парламентских выборов
Масштабная протестная акция с требованием проведения новых парламентских выборов проходит у здания парламента Грузии в Тбилиси. На проспекте Руставели собралось уже несколько тысяч человек. Автомобильное движение в центре города парализовано. Среди протестующих члены и сторонники оппозиционных партий, гражданские активисты. К митингу присоединились жители регионов Грузии.
В комментариях журналистам лидеры оппозиции заявляют, что их требования остаются неизменными. Наряду с назначением нового голосования, они также настаивают на отставке председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания, назначения новой избирательной администрации, а также освобождении всех политических заключенных, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Это уже четвертый масштабный митинг оппозиции после проведения парламентских выборов 31 октября. В прошлое воскресенье протестующие отправились с проспекта Руставели к зданию ЦИК. Там для разгона манифестантов силовики применили водометы. В результате столкновений пострадали 27 человек, 19 были задержаны.
Главное отличие сегодняшней акции от прошлых собраний заключается в том, что «Грузинская мечта» и оппозиция начали диалог для решения сложившегося политического кризиса. При посредничестве послов США и ЕС состоялось уже два раунда переговоров. Пока они не принесли каких-либо результатов, однако стороны выразили готовность продолжать обсуждения.
Кроме того, из-за ухудшения эпидситуации с 9 ноября в Тбилиси и еще шести крупных городах Грузии запрещено передвижение автотранспорта и пешеходов по ночам – с 22:00 до 05:00. За нарушение предусмотрен штраф - 2 тысячи лари для физических лиц. Новые ограничения также внесли определенные коррективы в планы демонстрантов. Чтобы участникам было легче соблюдать социальную дистанцию, все происходящее на сцене транслируется на большом экране.
К организации сегодняшнего митинга был подключен практически весь оппозиционный спектр. Это десятки партий – как те, кто по итогам выборов проходит в парламент Грузии, так и те, кто набрал менее 1% голосов, необходимых для этого. Так, например, протестовать сегодня будут «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, «За справедливость» Эки Беселия и «Трибуна» Давида Чичинадзе. Детали акции в течение всей недели они согласовывали на встречах в офисе «Лело».
Мамука Хазарадзе: Категорически отмежевываюсь от призывов к блокированию
Лидер партии «Лело за Грузию» Мамука Хазарадзе завил, что категорически отвергает любые призывы к блокированию.
Политик прокомментировал заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который отметил: «Нужно лишить их сил, заставить их устать, везде создать проблемы, т.н. государственные органы, которые совершают незаконные акты, должны быть заблокированы».
«Я категорически отмежевываюсь от любых призывов к блокированию, от кого бы они не исходили. Мы, «Лело», всегда за, чтобы будь то акция или протест, укладывались в рамки законности. Поэтому любой другой призыв для нас неприемлем», - сказал Мамука Хазарадзе.
На вопрос, нужен ли Михаил Саакашвили оппозиции, Хазарадзе сказал: «Думаю, что Саакашвили и Бидзина Иванишвили являются сегодня главной проблемой этой страны».
В Южной Осетии за сутки выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19
В ПЦР-лаборатории Югоосетпотребнадзора за последние сутки проведено 150 исследований, из них выявлено 30 положительных результатов COVID-19, сообщила информагентству «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«За минувшие сутки выявлено 30 заболевших коронавирусом. С учета медиков сняты 14 человек, всего с середины сентября от коронавируса выздоровело 288 пациентов», - сказала Кочиева. Под медицинским наблюдением, по словам Кочиевой, находятся 1259 человек.
За весь период пандемии проведено 9544 исследования на Covid-19, общее количество заболевших с середины сентября достигло 1547 человек. Всего за время пандемии в Южной Осетии скончались 27 человек.
- В Южной Осетии введен масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции в Южной Осетии накануне было принято решение продлить ограничительные мероприятия до 15 декабря.
23 смерти за сутки, тысяча новых заболевших. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1003.
По данным оперштаба, в Дагестане и Ставропольском крае умерли по семь больных COVID-19, в Краснодарском крае - пять, в Кабардино-Балкарии и Ингушетии по два.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3304 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 212 человек:
- Ставропольский край + 212 (24164 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 156 (19390)
- Калмыкия + 87 (10380)
- Дагестан + 104 (17326)
- Карачаево-Черкесия + 89 (10824)
- Кабардино-Балкария + 85 (11275 )
- Северная Осетия + 70 (8175)
- Ингушетия + 73 (8257)
- Адыгея + 74 (6753)
- Чечня + 53 (3084)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 119 628 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 14 ноября, выявлено 1 903 253 человека с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
- С 13 ноября из-за коронавирусной пандемии, московские и петербургские вузы переведены на дистанционное обучение. Минобрнауки рекомендовал региональным вузам также перейти на дистанционное обучение.
- Среди испытуемых вакцин от коронавируса самым эффективным пока считается немецкий препарат BNT162b2.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 41 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1472, в общем составив 115 855. По состоянию на 11:00 14 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1989 и сейчас составляет 74 105.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 41 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1738.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 448 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (8 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 39 564, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 460 606 (3697 за сутки).
Генсек ООН подтвердил поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Как сообщает МИД Армении, министр Мнацаканян и генсек ООН обсудили развития, последовавшие после совместного заявления премьер-министра Армении, президентов Азербайджана и России 10 ноября о прекращении огня и размещении российских миротворцев в Карабахе.
Мнацаканян подчеркнул необходимость проведения дискуссий по всем вопросам, касающимся нагорно-карабахского мирного процесса, исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи генсек ООН подтвердил поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Глава МИД Армении всесторонне представил гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате турецко-азербайджанской агрессии, и шаги, предпринятые властями Карабаха и Армении для его разрешения. Собеседники также отметили участие соответствующих органов ООН в преодолении последствий гуманитарного кризиса в Карабахе.
Министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость защиты и восстановления прав перемещенных карабахских армян и важную роль ООН в этом процессе в рамках возложенного на нее международного мандата.
«Стороны подчеркнули необходимость сохранения армянского исторического и культурного наследия, находящегося под угрозой в Карабахе из-за азербайджанской оккупации», - говорится в сообщении МИД Армении.
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