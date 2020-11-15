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В Молдавии явка на выборах превысила 50% - больше, чем в первом туре
Явка во втором туре выборов президента Молдавии, который проходит сегодня, 15 ноября, за два часа до закрытия избирательных участков в стране превысила 50 процентов. Таким образом, она уже выше, чем в первом туре, когда проголосовали около 43 процентов имеющих право голоса.
Соперники во втором туре – кандидат от проевропейской Партии действия и справедливости Майя Санду (36% в первом туре) и действующий президент Игорь Додон (32%). Его поддерживает Партия социалистов, он считается пророссийским политиком, хотя сам заявляет о необходимости развития отношений как с Россией, так и с ЕС. Первый тур выборов прошёл 1 ноября.
Согласно данным избирательной комиссии, к 20.00 по московскому времени в самой Молдавии проголосовали более 1 миллиона 300 тысяч человек, и ещё более 200 тысяч граждан страны проголосовали за рубежом - это рекордное число. Молдаване за рубежом более склонны поддерживать Санду.
На территории Республики Молдова открыто более двух тысяч избирательных участков. За рубежом – около полутора сотен участков, больше всего – в Италии (30), России (17), Румынии (13) и США (12).
По данным избиркома, почти в 2 раза по сравнению с первым туром выросло число жителей самопровозглашенной Приднестровской республики, принявших участие в выборах. Для них открыты участки на правом берегу Днестра. Как и в первом туре, власти в Тирасполе объявили, что сделают исключение для желающих проголосовать: чтобы избежать двухнедельного карантина, жители Левобережья должны выехать на участки с 8.00 и вернуться на территорию Приднестровья до 22.00, показав на административной границе штамп об участии в выборах. Об этом сообщает Radio Europa Liberă Moldova. К 20.00 по московскому времени проголосовали около 27 тысяч жителей региона.
Первые итоги голосования ожидаются уже сегодня вечером.
Другие новости дня
Заместитель директора больницы Ахалгори скончался от коронавируса при транспортировке в клинику в Тбилиси
Житель Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия Онисе Гатенашвили скончался во время транспортировки в клинику на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Об этом говорится в заявлении аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.
По данным СМИ, скончался 68-летний Онисе Гатенашвили – хирург и заместитель директора больницы Ахалгори. Он был инфицирован корановирусом. Мужчина лечился на дому, а когда его состояние ухудшилось, семья потребовала перевозки в Тбилиси. Вместо этого Гатенашвили был доставлен в Цхинвали, где ему стало еще хуже.
Согласно заявлению госминистра, 14 ноября при участии Красного Креста был организован вывоз больного на лечение в Тбилиси. Отмечается, что правительство организовало медицинскую эвакуацию в кратчайшие сроки, сразу после получения уведомления от Красного Креста. «Состояние пациента было крайне тяжелым, и он скончался в машине скорой помощи», - сказано в заявлении.
Ахалгорский муниципалитет оказались в полной изоляции, после того как югоосетинские власти закрыли переходный пункт на контролируемую Тбилиси территорию. Это произошло еще осенью прошлого года, после обострения ситуации на одном из участков административной границы. В марте 2020 года югоосетинские власти закрыли все переходные пункты через разделительную линию, ссылаясь на опасность распространения коронавируса.
С недавнего времени исключения допускаются для пенсионеров. Также из Южной Осетии вывозят тяжело больных, однако эти процедуры необходимо согласовывать с Международным комитетом Красного Креста.
«Оккупированный Ахалгори закрыт уже больше года. Закрытие переходных пунктов уже унесло жизни 16 человек», - сообщили в аппарате госминистра. В Тбилиси «призывают международные организации и партнеров усилить давление на оккупационный режим» для того, чтобы «облегчить судьбу населения» по обе стороны разделительной линии и обеспечить им доступ к «критически важной помощи».
Реджеп Эрдоган выступил за раздел Кипра на два государства
Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня, 15 ноября, посетил самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра и заявил, что выступает за то, чтобы международное сообщество официально признало разделение Кипра на два государства.
«На Кипре живут два народа и существует два отдельных государства. Необходимо вести переговоры, итогом которых будет существование двух отдельных государств», - сказал Эрдоган.
Турецкая республика Северного Кипра провозгласила независимость в 1983 году. Ранее населённую турками-киприотами северную часть острова оккупировали турецкие войска - как утверждается, чтобы помешать поглощению Кипра Грецией. Республика признана в качестве независимого государства только Турцией, другие страны ООН считают, что юрисдикция населённой преимущественно греками Республики Кипр, контролирующей южную часть острова, распространяется на весь Кипр.
Представители двух общин Кипра вели переговоры о возможном воссоединении острова, однако они не дали результата. Как отмечают агентства, после недавнего прихода к власти на севере Кипра поддержанного Эрдоганом националистического политика Эрсина Тартара, перспективы переговоров о воссоединении стали ещё более туманными. Тартар выступает за международное признание независимости Северного Кипра.
Турция под руководством Эрдогана ведет все более активную политику по продвижению своих интересов в Средиземноморском регионе, от Кипра до Ливии - к неудовольствию Греции и Республики Кипр, в поддержку которых выступают другие страны ЕС.
В столице Аджарии проходит митинг грузинской оппозиции
В Батуми проходит митинг грузинской оппозиции. Протестующие прошли маршем из разных точек города к Дому правительства. Требования собравшихся не изменились. Оппозиция требует проведения новых парламентских выборов и выборов в Верховный совет Аджарии и отставку администрации ЦИК Грузии.
«Все оппозиционные партии сегодня стоят вместе. Это означает, что никто не потерпит кражу свободы. Решающая борьба должна быть доведена до конца, ни шагу назад», - сказал Мирдат Камададзе.
На акции в Батуми находятся лидеры «Национального движения», в том числе Ника Мелия. На месте мобилизованы правоохранители.
- Накануне верховная избирательная комиссия (ВИК) Аджарии подвела итоги выборов в Верховный совет (ВС) автономии. Выборы в высший законодательный орган автономной республики проходили 31 октября, параллельно выборам в парламент Грузии. За 21 место в ВС боролись 22 избирательных субъекта. 18 депутатов выбирали по пропорциональной системе, а трех – по мажоритарной. Проходной барьер в 5% преодолели только «Грузинская мечта» и блок «ЕНД – Сила в единстве». По пропорциональной системе правящая партия получила 45,86% голосов избирателей, а ЕНД - 33,96%.
- Таким образом, коалиция, образовавшая вокруг бывшей партии власти, получает семь мандатов в ВС Аджарии, а «ГМ» – 11. Во всех трех мажоритарных округах ВИК назначил вторые туры, поскольку 31 октября ни один кандидат там не набрал 50% голосов.
- Итоговое заседание ВИК (офис в Батуми) проходило на фоне шумной акции протеста. Члены ЕНД подтвердили, что они не намерены участвовать во втором туре голосования 21 ноября. Оппозиция заявляет о фальсификации итогов выборов и считает результаты выборов 31 октября нелегитимными.
Трамп впервые написал в твиттере, что Байден победил на выборах
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, спустя более чем неделю после того, как СМИ сообщили о победе на выборах 3 ноября его соперника, демократа Джо Байдена, написал в твиттере о том, что Байден победил на выборах, добавив, что своей победой демократ обязан фальсификациям.
«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы», - написал Трамп в твиттере.
Утверждения о фальсификациях на данный момент не подтверждены ни судами, ни независимыми расследованиями. Тем не менее, Трамп, опираясь на различные юридические основания, оспаривает результаты голосования в ряде штатов, где он проиграл с небольшим отрывом.
Спустя примерно час после записи о победе Байдена Трамп написал другой твит - «Он победил только в глазах фальшивых СМИ. Я не признал поражение».
Еще в одном твите президент выразил уверенность в победе и вновь повторил утверждение, что выборы были нечестными.
Официально избрание Байдена президентом еще не подтверждено, поскольку коллегия выборщиков голосует только в декабре. Однако правилом в американской политике является то, что кандидат, который, согласно предварительным итогам, проигрывает, признаёт своё поражение. Трамп этого не сделал.
Согласно предварительным итогам выборов, Байден набирает 306 голосов выборщиков, Трамп - 232. Для того, чтобы претендовать на победу, Трампу необходимо через пересчет голосов или через суд изменить итоги голосования не менее чем в трех «колеблющихся штатах», что, по мнению аналитиков, малоправдоподобно.
Накануне в Вашингтоне десятки тысяч сторонников президента вышли на улицы, протестуя против официальных результатов голосования на президентских выборах. Произошли стычки с их оппонентами, полиция задержала около 20 человек.
18 ноября, в день визита Майка Помпео оппозиция проведет безмолвную акцию
18 ноября оппозиция проведет безмолвное шествие от Оперного театра в направлении проспекта Меликишвили, при соблюдении 2-метровой дистанции. Об этом заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава после встречи в офисе «Лело», передает «ИнтерпрессНьюс».
«18 ноября, в 11:00 утра пройдет акция от Оперного театра в направлении площади Республики, метро «Руставели», Филармонии и проспекта Меликишвили. Будет соблюдена 2-метровая дистанция, и каждый пришедший на акцию протеста человек получит стикер, на котором будет написано – «сфальсифицировано». Он положит стикер, встанет, будет держать соответствующий плакат, также будут грузинские и американские флаги. На площади Республики будут установлены большие баннеры с грузинским и американским флагами, а посередине будет надпись, что выборы сфальсифицированы, что идет захват государства русским олигархом», - заявил Угулава.
Он призвал население выйти на акцию.
«Думаем, что значительная часть общества может не соглашаться по очень многим вопросам – о правых, левых и т.д. Но большинство из нас согласны с тем, что выборы сфальсифицированы. Поэтому я хочу призвать всех людей, кто считает, что выборы сфальсифицированы, неважно, нравится какой-то политик или нет, нравится партия или нет, это не имеет значения, те, кто считает, что сфальсифицированы, выйдите и молча зафиксируйте позицию. Зафиксируйте перед международными медиа и перед нашим гостем, это будет очень важным посланием для международного сообщества, что мы демократичное, законопослушное общество, мы хотим свободных выборов, но у нас власть, которая просто крадет выборы», - заявил Угулава.
- 17-18 ноября состоится визит в Грузию главы Госдепартамента США Майка Помпео. В Тбилиси он встретится с представителями правительства, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. У Помпео также будет возможность встретиться с Католикосом-Патриархом Илией Вторым. В ходе визита намечена также встреча госсекретаря с представителями активного гражданского общества Грузии.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах. Еще в 17 для определения победителей 21 ноября пройдут вторые туры.
- Оппозиция не признает легитимность выборов, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. Кроме того, оппозиционеры решили бойкотировать второй тур выборов.
- При посредничестве послов США и ЕС оппозиция и «ГМ» начали переговоры для поиска выхода из сложившегося кризиса. Пока что стороны не смогли достигнуть компромисса. Лидеры «Грузинской мечты» заявили, что не будут обсуждать возможность проведения новых выборов.
В Южной Осетии выявлено 35 новых случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Южной Осетии вновь выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом, сообщила «Рес» сегодня, 15 ноября, глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева. «В нашей ПЦР-лаборатории накануне было проведено 165 исследований на COVID-19, из них 35 - дали положительный результат. Таким образом, число заболевших коронавирусом в республике возросло до 1582», - сказала она.
Под наблюдением медиков на амбулаторном и стационарном лечении находятся 1284 человека с положительным результатом теста, 288 сняты с учета. Всего за время пандемии в лаборатории проведено 9709 исследований.
Всего в самопровозглашенной республике за время пандемии зафиксировано 1 672 случаев заражения коронавирусом, 1 582 были выявлены за последние два месяца - после снятия ограничений на де-факто границе с Россией. На сегодняшний день в медучреждениях республики проходят лечение 173 пациента с коронавирусом.
Югосетпотребнадзор ранее ввел обязательный масочный режим в общественных местах в целях противодействия распространению коронавируса. На карантин закрыты все образовательные учреждения республики, кроме отдельных начальных классов и групп в детских садах. Приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, детских учреждений дополнительного образования, детских развлекательных центров, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта.
Также приостановлено проведение культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий, свадеб и других торжеств. В пятницу оперативный штаб республики продлил данные ограничительные меры до 15 декабря.
На линии соприкосновения состоялся обмен телами погибших в Карабахе военнослужащих
При участии представителей российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста (МККК) 14 ноября до поздней ночи на территории военных действий продолжались поиски неизвестных военнослужащих и гражданских лиц, а также извлечение и обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Она отметила, что на линии соприкосновения состоялся обмен телами погибших военнослужащих.
По ее словам, ранним утром 15 ноября при участии представителей Минобороны РА, миротворческого контингента России, МККК, Армии обороны и Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха возобновились поисковые операции, в том числе на более широкой географической территории.
Минобороны Армении также сообщает, что по инициативе МККК началась подготовка дополнительных профессиональных команд для проведения в ближайшие дни обширной работы в районах проведения боевых действий.
Срок сдачи Кельбаджарского района Азербайджану продлен до 25 ноября
Азербайджан согласился дать отсрочку на вывод армянских войск из Кельбаджарского района до 25 ноября. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, армянские власти передали эту просьбу через российскую сторону, и Азербайджан дал свое согласие на отсрочку из гуманитарных соображений, поскольку из-за недостаточной пропускной способности единственной дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению, невозможно завершить процесс в предусмотренные сроки.
Согласно заявлению о прекращении боевых действий в Карабахе, подписанному лидерами России, Азербайджана и Армении, армянские войска должны были быть выведены из Кельбаджара до 15 ноября.
Тем временем российские самолеты продолжают доставлять в Ереван военную технику и военнослужащих. В рамках российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе в Ереван прибыли два российских военно-транспортных самолета Ан-124 с бронетехникой и миротворцами. Об этом сообщает Минобороны России.
«Самолеты доставили 10 бронемашин БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, около 30 военнослужащих миротворческого объединения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что после проверки состояния техники они пройдут путь в 300 километров, чтобы объединиться с размещенными в Карабахе миротворческими силами.
В Румынии при пожаре в больнице погибли 10 пациентов с COVID-19
В румынском городе Пьятра-Нямц на северо-востоке страны, жертвами пожара в отделении интенсивной терапии стали 10 пациентов с COVID-19. Несколько человек получили травмы. Об этом сообщило Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.
Погибшие пациенты находились на искусственной вентиляции легких, сообщила Румынская служба Радио Свободная Европа / Радио Свобода.
Тяжелые ожоги - 40 процентов поверхности кожи - получил врач, пытавшийся спасти пациентов. Он был немедленно доставлен в бухарестский госпиталь, где рассматривается возможность его перевозки в военный госпиталь на территории Бельгии.
Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару сказал журналистам, что шестеро выживших пациентов будут отправлены город Яссы, в специальную больницу для пациентов с COVID-19. По словам министра, причиной пожара, скорее всего, стало короткое замыкание в электропроводке.
Вывод американских войск из Афганистана и с Ближнего Востока может быть ускорен
Вывод американских войск из Афганистана и с Ближнего Востока может быть ускорен. «Все войны должны быть прекращены», - заявил в обращении к вооруженным силам Кристофер Миллер. На днях он был назначен исполняющим обязанности министра обороны США.
Миллер подчеркнул, что США по-прежнему полны решимости нанести поражение «Аль-Кайде» - террористической группировке, участники которой 11 сентября 2001 года осуществили нападение на США. Жертвами терактов тогда стали около трех тысяч человек. К настоящему времени, по оценке Миллера, США «почти разгромили террористов».
Заявление датировано пятницей, но размещено в начале субботы на сайте Министерства обороны, сообщает «Голос Америки». Глава Пентагона объявил о начале «критически важной фазы», в ходе которой США переходят от лидирующей роли [в оказании военной помощи другим государствам] к исполнению вспомогательных функций.
На западе Грузии полицейские разогнали протестующих против строительства ГЭС
Жители Цхалтубского муниципалитета (регион Имеретия) и представители НПО уже более трех недель протестуют против строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони. Об этом сообщает агентство RegInfo.
Накануне собравшихся в селе Жонети разогнала полиция. Произошло это после того, как демонстранты перекрыли дорогу, ведущую к зоне строительства. Несколько десятков человек связали руки цепями, требуя встречи с представителями центральных властей.
«Мы проводим акцию уже 21 день. В Намахвани мы и днем, и ночью – в палатках на обочине дороги. Все это время мы просили, чтобы приехал представитель властей. Они прислали полицию, которая нас разогнала», - сказал журналистам один из организаторов акции Варлам Голетиани.
По его словам, сотрудники полиции действовали очень грубо. Они пытались отвести демонстрантов с дороги, толкая их на обочину. Поскольку протестующие были связаны, многие падали на землю. Нескольким стало плохо. Голетиани сообщил, что они будут продолжать протест. В палатках в Намахвани остаются до 20 человек.
Накануне вечером протестующие обратились к Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие Второму, попросив о встрече с ним. Участники акции утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов, леса, пашни и кладбище. Местные жители также опасаются, что строительство ГЭС повлияет на климат, что вызовет неурожай и голод.
- Проект «Каскад Намахвани ГЭС» на реке Риони объединит две ГЭС - «Намахвани» и «Твиши» с общей установленной мощностью в 433 МВт. Вся вырабатываемая электроэнергия останется в Грузии. Таким образом, Намахвани ГЭС сможет покрыть до 12% потребности Грузии.
14 смертей за сутки. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, новых заболевших – 994.
По данным оперштаба, в Краснодарском крае умерли пятеро больных COVID-19, в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае по три, в Дагестане - два, в Ингушетии - один.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3328 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 215 человек:
- Ставропольский край + 215 (24379 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 158 (19548)
- Дагестан + 98 (17424)
- Карачаево-Черкесия + 87 (10911)
- Кабардино-Балкария + 87 (11362 )
- Калмыкия + 75 (10455)
- Адыгея + 75 (6828)
- Ингушетия + 74 (8331)
- Северная Осетия + 71 (8246)
- Чечня + 54 (3138)
На Северном Кавказе зарегистрировано 120 622 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 15 ноября, выявлено 1 925 825 человек с коронавирусом (Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
- Из-за пандемии коронавируса, в Северной Осетии временно не оказывается плановая медицинская помощь.
- Среди испытуемых вакцин от коронавируса, самым эффективным пока считается немецкий препарат BNT162b2.
20 пациентов за сутки выписаны из «красной зоны» югоосетинского РММЦ
Из «красной зоны» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии по данным на утро 15 ноября выписаны 20 пациентов. Об этом информагентству «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
По словам врача, в корпусах РММЦ проходят лечение 173 пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. «В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день 36 пациентов, в здании детской больницы – 137. За прошедшие сутки поступили 9 человек, выписаны из больницы на амбулаторное долечивание 20. За пределы республики в лечебное учреждение на дальнейшее лечение эвакуирован один пациент. В отделении реанимации находятся одиннадцать пациентов, двое из них крайне тяжелые», - сообщила врач.
За прошедшие сутки, отметила Джиоева, зафиксирован один случай с летальным исходом. «Женщина 85 лет была госпитализирована в РММЦ четыре дня назад. Пациентка находилась на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Признаки дыхательной недостаточности, угнетения сознания, почечной недостаточности нарастали. Цифры сатурации были низкие. На КТ было выявлено поражение легочной ткани более 50%», - рассказала собеседница агентства.
По словам Джиоевой, приемно-сортировочное отделение РММЦ накануне приняло 58 пациентов, из них 6 человек были госпитализированы. «Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили 7 пациентов. Шесть человек госпитализированы, из них четверо направлены в военный госпиталь», - отметила главный инфекционист.
Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели 8 пациентов на дому.
Главный инфекционист республики обратилась к населению с просьбой соблюдать все профилактические меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
В Беларуси начались задержания участников воскресной акции оппозиции
В Минске начались задержания участников воскресной акции оппозиции в память о погибшем 12 ноября минчанине Романе Бондаренко, сообщает ТАСС с места событий. Милиция также препятствуют протестующим подойти к «народному мемориалу», созданному на месте убийства спецназом минчанина Александра Тарайковского в районе станции «Пушкинская».
Оппоненты действующей власти собирались в полдень 15 ноября провести шествие в районе «Пушкинской», а оттуда по улице Орловской пройти до так называемой площади перемен на улице Червякова. Один из дворов на этой улице стал местом сбора оппозиции в Минске.
- 11 ноября в этот двор приехали люди в гражданской одежде и стали снимать с забора бело-красно-белые ленты. Как сообщали очевидцы, между ними и Романом Бондаренко завязалась перепалка, после чего его увезли. В больницу Бондаренко доставили из Центрального РУВД Минска, уточнив, что травмы он «получил во время драки». Вечером 12 ноября Роман Бондаренко.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 25 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1482, в общем составив 117 337. По состоянию на 11:00 15 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 879 и сейчас составляет 74 984.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 25 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1763.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 450 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 40 140, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 464 001 (3395 за сутки).
В Молдавии второй тур президентских выборов: Санду против Додона
Сегодня, 15 ноября, в Республике Молдова проходит второй тур президентских выборов. Соперники - кандидат от Партии действия и справедливости Майя Санду (36% в первом туре) и независимый кандидат, действующий президент Игорь Додон. Его поддерживает Партия социалистов.
Первый тур выборов прошел 1 ноября, итоговая явка составила 42,76%. Наименьшую заинтересованность продемонстрировала молодежь: на участки для голосования пришло лишь 8% избирателей в возрасте до 25 лет.
На территории Республики Молдова открыто более двух тысяч избирательных участков. За рубежом - около полутора сотен участков, больше всего - в Италии (30), России (17), Румынии (13) и США (12).
Как и в первом туре, власти Тирасполя объявили, что сделают исключение для желающих проголосовать: чтобы избежать двухнедельного карантина, жители Левобережья должны выехать на участки с 8.00 и вернуться на территорию региона до 22.00, показав на административной границе штамп об участии в выборах. Об этом сообщает Radio Europa Liberă Moldova.
Из-за пандемии коронавируса в Северной Осетии приостановили плановую медпомощь
В больницах Северной Осетии приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Как рассказали корреспонденту Кавказ.Реалии в пресс-службе республиканского Минздрава, «все силы здравоохранения направлены на пациентов с COVID-19».
Под лечение коронавирусных больных задействован коечный фонд и кадровые ресурс большинства лечебных учреждений.
«Это временная мера, - говорят в Минздраве. - После снижения количества тяжелых больных в стационарах и улучшении эпидемиологической ситуации в республики все учреждения вернутся в прежний режим».
В ведомстве отметили, что экстренную медпомощь продолжают оказывать в полном объеме. В штатном режиме работают только три диспансера: онкологический, эндокринологический и психиатрический. Также решено было оставить без изменений работу трех центров: охраны здоровья семьи и репродукции, офтальмологического и фтизиопульмонологического.
- Всего в Северной Осетии COVID-19 подтвержден у 8246 человек, из них 7392 выздоровели, 73 человека умерли. Сейчас болеет 781 человек.
- Несмотря на неблагополучную эпидобстановку, в республике не введен карантинный режим, а школьники выходят на учебу с 16 ноября.
В Грузии зафиксировано 3 020 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии зафиксировали 3 020 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава операционного штаба при Координационном межведомственном совете Александр Ходжеванишвили.
Больше всего заболевших в Тбилиси – 1 354. На столицу приходится почти 45% новых случаев заражения. По регионам факты распределены следующим образом:
- Тбилиси – 1 354;
- Аджария – 410;
- Имерети – 398;
- Самегрело-Земо Сванети - 248;
- Квемо Картли - 198;
- Шида Картли - 153;
- Кахетия – 126;
- Гурия – 60;
- Мцхета-Мтианети - 41;
- Самцхе-Джавахети - 26;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 6.
За последние 24 часа скончались еще 34 пациента: Тбилиси – 18, в Аджарии – 8, в Имерети – 6, в Квемо Картли – 1, в Кахетии – 1. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 703.
Выздоровели в общей сложности 62 061 человека, из них 3 387 пациентов – за минувшие сутки.
В настоящее время в стране 16 888 активных случаев COVID-19. Из них 5 592 пациента (более 33%) проходят лечение в больницах, 8 016 (до 48%) – на дому, а 3 280 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 735. К аппаратам ИВЛ подключены 334 человека, что на шесть меньше в сравнении с данными субботы. В режиме карантина находятся 2 326 граждан, а 47 548 – в режиме самоизоляции.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 79 678 случаев инфицирования, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Цулукиани назвала слухами информацию о своем возможном премьерстве
Одна из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», экс-глава Минюста Тея Цулукиани назвала слухами информацию о ее выдвижении на пост премьер-министра Грузии. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Имеди».
Цулукиани – четвертый номер партийного списка «Грузинской мечты». Ради участия в парламентских выборах, 29 сентября она официально оставила должность министра юстиции, которую занимала почти восемь лет.
Во время предвыборной кампании «Грузинская мечта» назвала своим кандидатом в премьеры Георгий Гахария – нынешнего главу правительства. На этой неделе в СМИ стали появляться сообщения о том, что правящая партия рассматривает других кандидатов. Наряду с Цулукиани назывался экс-спикер парламента, исполнительный секретарь ГМ Ираклий Кобахидзе.
Согласно распространившейся информации, вместе с возможным премьерством, в правящей партии обсуждается назначение Цулукиани вице-спикером в парламенте десятого созыва.
«Это слухи. Слухи и точка, как сказал бы нынешний и будущий премьер-министр Гахария… Конечно же, как до сих пор я была рядовым членом «Грузинской мечты» и ее команды, с которой пришла к власти 1 октября [2012 года], с тем же я и остаюсь в парламенте», - заявила Цулукиани.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых, согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. Это позволяет партии самостоятельно сформировать правительство. Кандидата в премьер-министры и правительство вместе с правительственной программой должны представить не позднее чем на девятый день после первого заседания парламента десятого созыва. Законодательный орган должен собраться не позднее 20 декабря.
- Согласно процедурам, спустя две недели после первого заседания парламента партия, получившая наилучший результат на выборах, выносит на заседание вопрос о выражении доверия своему кандидату в премьер-министры Грузии и его кабинету. Для выражения доверия необходимо 76 голосов. Если кандидат не получит достаточного количества голосов, назначаются повторные парламентские выборы.
- 21 ноября в Грузии состоится второй тур парламентских выборов для определения победителей в 17 одномандатных округах, где ни один кандидат не получил более 50% голосов. В остальных 13 округах победу одержали мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты». Кандидаты от оппозиции отказались участвовать во втором туре. Весь оппозиционный спектр требует назначения новых парламентских выборов, заявляя, что итоги голосования 31 октября были сфальсифицированы. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент, отказываются от своих мандатов.
В США прошли марши сторонников и оппонентов Дональда Трампа
В Вашингтоне в субботу прошли несколько митингов под разными лозунгами в поддержку президента Дональда Трампа: «Вернем Америке величие», «Женщины за Трампа» и демонстрация «Остановите кражу», организаторы которой поддерживают недоказанные утверждения президента о фальсификации подсчета голосов на прошедших 3 ноября выборах.
Трамп отказался признавать поражение в президентской гонке против демократа Джо Байдена, предполагаемого победителя выборов 3 ноября, пишет «Голос Америки». Президент заявляет о нарушениях, допущенных на выборах в нескольких колеблющихся штатах.
Примерно за два часа до запланированного начала митингов сторонников Трампа, кортеж президента проехал по Пенсильвания-авеню в центре Вашингтона. Дональд Трамп улыбался и махал рукой демонстрантам, которые собрались в центре столицы, чтобы выразить поддержку действующему президенту.
Затем кортеж Трампа направился на принадлежащее ему поле для игры в гольф в соседнем штате Вирджиния.
Митинги поддерживают консервативные СМИ и белые националисты.
В тот же день антифашистские и антирасистские группы объявили о проведении контрдемонстраций в Вашингтоне.
В Абхазии выявлен 41 новый случай COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 248 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 41 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 человека, 81 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести. Выписаны 12 человек.
13 ноября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1943 года рождения, поступившая в больницу 21 октября с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Женщина получала всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончалась от сердечно-сосудистой недостаточности.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Как сообщили в Оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5065 человек. 61 летальный случай. Выздоровели 3466.
Результаты выборов в Верховный совет Аджарии подвели на фоне протестов
Верховная избирательная комиссия (ВИК) Аджарии подвела итоги выборов в Верховный совет (ВС) автономии. Об этом говорится в сообщении на сайте ВИК.
Выборы в высший законодательный орган автономной республики проходили 31 октября, параллельно выборам в парламент Грузии. За 21 место в ВС боролись 22 избирательных субъекта. 18 депутатов выбирали по пропорциональной системе, а трех – по мажоритарной. Проходной барьер в 5% преодолели только «Грузинская мечта» и блок «ЕНД – Сила в единстве». По пропорциональной системе правящая партия получила 45,86% голосов избирателей, а ЕНД - 33,96%.
Таким образом, коалиция, образовавшая вокруг бывшей партии власти, получает семь мандатов в ВС Аджарии, а «ГМ» – 11. Во всех трех мажоритарных округах ВИК назначил вторые туры, поскольку 31 октября ни один кандидат там не набрал 50% голосов.
Сегодняшнее итоговое заседание ВИК (офис в Батуми) проходило на фоне шума. Члены ЕНД подтвердили, что они не намерены участвовать во втором туре голосования 21 ноября. Оппозиция заявляет о фальсификации итогов выборов и считает результаты выборов 31 октября нелегитимными.
Необходимо отметить, что на 21 ноября ЦИК Грузии назначил вторые туры парламентских выборов в двух одномандатных округах по Аджарии – это Батуми и Хуло-Шуахеви-Кеда-Хелвачаури. Представленные там кандидаты ЕНД – Леван Варшаломидзе и Миша Болквадзе – также бойкотируют голосование.
Как и в Тбилиси, уже две недели в Батуми продолжаются протестные акции с требованием проведения новых парламентских выборов. У дома правительства Аджарии 8 октября были установлены палатки.
В карабахском конфликте погибли более 2,3 тысячи армянских солдат
Министерство здравоохранения Армении объявило, что в войне в Карабахе с армянской стороны погибло более 2,3 тысячи военнослужащих. Это почти на одну тысячу больше, чем к настоящему времени признало министерство обороны.
Многотысячное шествие памяти жертв войны прошло сегодня вечером, 14 ноября, в Ереване.
В Нагорном Карабахе начинает патрулирование российская военная полиция, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Миротворцы в Карабахе будут размещаться в двух зонах ответственности – «Юг» и «Север». В первую включены территории в окрестностях Степанакерта, Агдама и Лачина. Во вторую – северные части Тертерского и Агдамского районов, город Мардакерт.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.
Артур Ванецян задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Армении
Лидер партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян задержан по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила адвокат Ванецяна Лусине Саакян.
«Незаконные обыски были проведены в квартире родителей лидера партии «Родина» Артура Ванецяна. В квартире Артура Ванецяна обыск правоохранительным органам произвести не удалось, поскольку они не смогли даже узнать адрес квартиры и получили разрешение на обыск по совершенно другому адресу. После этого, чтобы не уезжать без обыска, они начали обыск в офисе фонда «Родина», на что у них нет разрешения», - написала адвокат на своей странице в Facebook.
По ее словам, Артур Ванецян сегодня был вызван и явился в Следственное управление СНБ, где и был задержан.
Адвокат назвала случившееся политическим преследованием.
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