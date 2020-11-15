В Молдавии явка на выборах превысила 50% - больше, чем в первом туре

Явка во втором туре выборов президента Молдавии, который проходит сегодня, 15 ноября, за два часа до закрытия избирательных участков в стране превысила 50 процентов. Таким образом, она уже выше, чем в первом туре, когда проголосовали около 43 процентов имеющих право голоса.

Соперники во втором туре – кандидат от проевропейской Партии действия и справедливости Майя Санду (36% в первом туре) и действующий президент Игорь Додон (32%). Его поддерживает Партия социалистов, он считается пророссийским политиком, хотя сам заявляет о необходимости развития отношений как с Россией, так и с ЕС. Первый тур выборов прошёл 1 ноября.

Согласно данным избирательной комиссии, к 20.00 по московскому времени в самой Молдавии проголосовали более 1 миллиона 300 тысяч человек, и ещё более 200 тысяч граждан страны проголосовали за рубежом - это рекордное число. Молдаване за рубежом более склонны поддерживать Санду.

На территории Республики Молдова открыто более двух тысяч избирательных участков. За рубежом – около полутора сотен участков, больше всего – в Италии (30), России (17), Румынии (13) и США (12).

По данным избиркома, почти в 2 раза по сравнению с первым туром выросло число жителей самопровозглашенной Приднестровской республики, принявших участие в выборах. Для них открыты участки на правом берегу Днестра. Как и в первом туре, власти в Тирасполе объявили, что сделают исключение для желающих проголосовать: чтобы избежать двухнедельного карантина, жители Левобережья должны выехать на участки с 8.00 и вернуться на территорию Приднестровья до 22.00, показав на административной границе штамп об участии в выборах. Об этом сообщает Radio Europa Liberă Moldova. К 20.00 по московскому времени проголосовали около 27 тысяч жителей региона.

Первые итоги голосования ожидаются уже сегодня вечером.