Саломе Зурабишвили поздравила Майю Санду с победой на президентских выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Майю Санду с «заслуженной победой» на президентских выборах в Молдавии.

Зурабишвили считает важным, что в регионе будет еще одна женщина-президент.

«Я рассчитываю на совместную работу и продолжение нашего общего пути в Европу», – написала президент Грузии в своём Twitter-аккаунте.

Бывший премьер-министр Молдавии, председатель оппозиционной партии «Действие солидарность» Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в воскресенье. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные ЦИК страны. Президентом Молдавии на следующие четыре года впервые станет женщина.

После подсчета протоколов со 100 процентов избирательных участков, Санду получила 57,75 процентов голосов избирателей, её соперник, действующий президент Молдавии Игорь Додон – 42,25 процентов.

За Санду вновь, как и в первом туре, проголосовали крупные города, кроме Бельц, а также молодежь и диаспоры в европейских странах. Додона поддержали жители Бельц, сельские районы, решившие проголосовать жители Приднестровья, а наибольшего успеха он добился в Гагаузии, где его поддержали 95 процентов жителей.

Майя Санду поблагодарила своих избирателей. Она обещала объединить расколотое в ходе выборов общество и решать экономические проблемы. Она также заявила о намерении добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон пока своё поражение не признал.