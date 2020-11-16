В Батуми от последствий коронавируса скончался 12-летний подросток

В Минздраве Грузии подтверждают сообщение о том, что в Батуми из-за последствий коронавируса скончался ребенок 12 лет. Об этом в эфире телекомпании «Рустави-2» заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. При этом она воздержалась от уточнения подробностей.

Журналист спросил у чиновницы, есть ли в ведомстве информация о смерти 12-летнего подростка, у которого, по его информации, были и сопутствующие заболевания. Габуния подтвердила, что Минздрав изучает этот случай.

«У нас есть информация. Это очень печальный факт, однако в СМИ так много идентифицирующей информации, что говорить об этом я не считаю этически правильным. Министерство здравоохранения изучит этот случай, к случаю следует проявить внимание, будет соответствующее реагирование как в отношении клиники, которой управлялся этот случай и, насколько мне известно, управление случаем было совершенно адекватным, исходя из тех данных, которые у нас были. Министерство здравоохранения изыщет остальную информацию», – сказала Габуния.

В еще одном интервью Губания уточнила, что ребенок скончался тогда, когда его собирались переводить в другую клинику. «Исходя из состояния подростка, клиника решила, что его следовало перевести в другую клинику и именно в этот момент подросток скончался», - сказала Габуния.